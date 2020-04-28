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Новини Убивство Шеремета
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Справа Шеремета: сьогодні суд розгляне апеляцію на арешт Кузьменко

Справа Шеремета: сьогодні суд розгляне апеляцію на арешт Кузьменко

Сьогодні о 12:45 Апеляційний суд Києва розгляне клопотання про зміну запобіжного заходу дитячому кардіохірургу Юлії Кузьменко, яка є однією з підозрюваних у справі про вбивство журналіста Павла Шеремета.

Про це йдеться на сайті суду, передає Цензор.НЕТ.

Представляти обвинувачену буде адвокат Тарас Безпалий. Суть справи: продовження терміну утримання під вартою.

Справа Шеремета: сьогодні суд розгляне апеляцію на арешт Кузьменко 01

Читайте на "Цензор.НЕТ": Нацполіція відкрила кримінальне провадження щодо адвоката підозрюваної у вбивстві Шеремета Кузьменко

Нагадаємо, що суд ще 16 квітня мав розглянути апеляцію на арешт Кузьменко до 30 травня 2020 року, але в підсумку засідання було перенесено.

"Суддя Печерського районного суду м. Києва Білоцерківець надав повний текст своєї ухвали від 1 квітня сьогодні о 10:00. Матеріали справи з вчорашнього вечора лежать у канцелярії Печерського суду. Але, оскільки засідання в апеляційному суді було призначено вже на 12:00, воно було фактично зірване саботажем Білоцерківця. Тепер розгляд апеляції призначили на 28 квітня", - йдеться в пості на сторінці "Free Dr Kuzmenko" в фейсбуці.

Справа Шеремета: сьогодні суд розгляне апеляцію на арешт Кузьменко 02

Як відомо, 31 березня терміни досудового розслідування у справі про вбивство Шеремета продовжили ще на два місяці у зв'язку з необхідністю завершення близько 20 експертиз і проведення додаткових слідчих дій.

Нагадаємо, 12 грудня поліція затримала трьох підозрюваних у вбивстві журналіста Павла Шеремета. Це військова медсестра Яна Дугарь, волонтерка Юлія Кузьменко, ветеран АТО Андрій Антоненко. Крім них, за версією слідства, до вбивства причетне подружжя ветеранів - Владислав та Інна Грищенки. Мотивом підозрюваних слідчі вважають спробу дестабілізувати соціально-політичну ситуацію в Україні.

4 лютого 2020 року Печерський суд продовжив арешт Кузьменко на 2 місяці. 5 лютого Печерський суд продовжив арешт Антоненку на 2 місяці. Цього ж дня суд прийняв рішення залишити Дугарь під нічним домашнім арештом за місцем служби.

Павло Шеремет загинув вранці 20 липня 2016 року унаслідок вибуху машини.

Справа Шеремета: сьогодні суд розгляне апеляцію на арешт Кузьменко 03

Автор: 

апеляція (503) Апеляційний суд (401) Кузьменко Юлія (165)


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Топ коментарі
+12
Власть и правоохренители вместо того, чтоб сразу признать ошибку, тянут резину и лепят горбатого к стенке, пытаясь сшить белыми нитками разваливающееся дело. Позорище!
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28.04.2020 10:42 Відповісти
+7
Гниды Зелёные, опаснее Москальских вошей😬
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28.04.2020 10:45 Відповісти
+4
Из трех властных мужей, бывших на зашкварном брифинге по этому делу, одного уже слили.
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28.04.2020 10:51 Відповісти
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Власть и правоохренители вместо того, чтоб сразу признать ошибку, тянут резину и лепят горбатого к стенке, пытаясь сшить белыми нитками разваливающееся дело. Позорище!
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28.04.2020 10:42 Відповісти
Гниды Зелёные, опаснее Москальских вошей😬
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28.04.2020 10:45 Відповісти
А де Дебош?
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28.04.2020 10:47 Відповісти
*Добош.
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28.04.2020 10:48 Відповісти
Из трех властных мужей, бывших на зашкварном брифинге по этому делу, одного уже слили.
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28.04.2020 10:51 Відповісти
зеленский скот
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28.04.2020 10:53 Відповісти
МВФ та дама треф
«МВФ, ідіть у жопу» (президент Голобородько)
«Кредит МВФ для нас - як кров для організму» (преЗЕдент Зеленський)

Шеф скликав нагло МВФу
Директорів учену рать:
- Колода ось. Хто даму трефу
Дістане - мусить виїзджать

На ряд до скурвиного сина,
Який наш банк послав у зад,
А зараз просить на колінах:
- Кредитик, друзі! Буду рад!
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28.04.2020 10:59 Відповісти
Не виновата - отпустят.
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28.04.2020 11:00 Відповісти
Если власть не отпускает невиновных, значит она действует в интересах виновных, то есть, покрывает их.
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28.04.2020 11:16 Відповісти
И компенсируют пребывание в заточении, из карманов ЗЕлошья...
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28.04.2020 11:25 Відповісти
Скільще ще може сидіти невинна людина? Є вирок суда? Ні. Негайно випускайте і ваідкрийте справи, на тих, хто її запер в буцигарню.
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28.04.2020 12:02 Відповісти
Результата розгляду апеляції вже відомий. Безвинну жінку, патріотку примають за гратами. Хворі діти позбавлені допомоги кардіохірурга. Хто з "презентаторів" справи буде нести за це відповідальність?
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28.04.2020 13:13 Відповісти
 
 