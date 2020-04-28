Справа Шеремета: сьогодні суд розгляне апеляцію на арешт Кузьменко
Сьогодні о 12:45 Апеляційний суд Києва розгляне клопотання про зміну запобіжного заходу дитячому кардіохірургу Юлії Кузьменко, яка є однією з підозрюваних у справі про вбивство журналіста Павла Шеремета.
Про це йдеться на сайті суду, передає Цензор.НЕТ.
Представляти обвинувачену буде адвокат Тарас Безпалий. Суть справи: продовження терміну утримання під вартою.
Нагадаємо, що суд ще 16 квітня мав розглянути апеляцію на арешт Кузьменко до 30 травня 2020 року, але в підсумку засідання було перенесено.
"Суддя Печерського районного суду м. Києва Білоцерківець надав повний текст своєї ухвали від 1 квітня сьогодні о 10:00. Матеріали справи з вчорашнього вечора лежать у канцелярії Печерського суду. Але, оскільки засідання в апеляційному суді було призначено вже на 12:00, воно було фактично зірване саботажем Білоцерківця. Тепер розгляд апеляції призначили на 28 квітня", - йдеться в пості на сторінці "Free Dr Kuzmenko" в фейсбуці.
Як відомо, 31 березня терміни досудового розслідування у справі про вбивство Шеремета продовжили ще на два місяці у зв'язку з необхідністю завершення близько 20 експертиз і проведення додаткових слідчих дій.
Нагадаємо, 12 грудня поліція затримала трьох підозрюваних у вбивстві журналіста Павла Шеремета. Це військова медсестра Яна Дугарь, волонтерка Юлія Кузьменко, ветеран АТО Андрій Антоненко. Крім них, за версією слідства, до вбивства причетне подружжя ветеранів - Владислав та Інна Грищенки. Мотивом підозрюваних слідчі вважають спробу дестабілізувати соціально-політичну ситуацію в Україні.
4 лютого 2020 року Печерський суд продовжив арешт Кузьменко на 2 місяці. 5 лютого Печерський суд продовжив арешт Антоненку на 2 місяці. Цього ж дня суд прийняв рішення залишити Дугарь під нічним домашнім арештом за місцем служби.
Павло Шеремет загинув вранці 20 липня 2016 року унаслідок вибуху машини.
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- Колода ось. Хто даму трефу
Дістане - мусить виїзджать
На ряд до скурвиного сина,
Який наш банк послав у зад,
А зараз просить на колінах:
- Кредитик, друзі! Буду рад!