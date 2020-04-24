Нацполіція відкрила кримінальне провадження щодо адвоката підозрюваної у вбивстві Шеремета Кузьменко
Підставою для відкриття кримінального провадження, яке розслідується Слідчим відділом Солом'янського управління поліції ГУ НП у місті Києві, стали висловлювання і погрози адвоката Владислава Добоша на адресу суддів у зв'язку з їхньою професійною діяльністю. Кримінальне провадження відкрито за ч. 1 ст. 376 Кримінального кодексу України - втручання в діяльність судових органів.
Про це повідомляється на порталі "Судова влада України", передає Цензор.НЕТ.
У повідомленні йдеться, що на засіданні Вищої ради правосуддя розглянуто повідомлення суддів Київського апеляційного суду Сливи Юрія Михайловича, Мельника Володимира Васильовича, Фрич Тетяни Вікторівни про втручання в їхню діяльність як суддів щодо здійснення правосуддя.
За результатами розгляду цього питання Вища рада правосуддя направила в Офіс Генерального прокурора звернення щодо надання інформації про розкриття та розслідування злочину за фактом втручання в діяльність судових органів.
Йдеться про інцидент, що стався на судовому засідання щодо оскарження рішення про обрання Юлії Кузьменко, підозрюваній у вбивстві Шеремета, запобіжного заходу у вигляді позбавлення волі.
"Після проголошення судового рішення адвокат Добош В.А. нестримано та некоректно поводився, нетактовно висловлювався як на адресу суддів, які ухвалили судове рішення, так і на адресу прокурорів, які брали участь у провадженні. Різкі висловлювання та образи на адресу суддів та прокурорів пролунали і від вільних слухачів, присутніх у судовому засіданні. Відеозапис цих подій того самого дня був розповсюджений у засобах масової інформації, у тому числі на інтернет-ресурсах, а також у соціальних мережах, доступ до яких має невизначене коло осіб.
Після завершення засідання колегія суддів Київського апеляційного суду в складі головуючого - Сливи Ю. М., суддів Мельника В.В. і Фрич Т.В. повідомили ВРП про втручання з боку захисника, в якому висловили думку, що ці та інші слова та дії адвоката у справі є не чим іншим, як погрозою суддям у зв'язку з їхньою професійною діяльністю", - йдеться в повідомленні.
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уже на адвокатов дела шьют...
лютый пипец....
Тем временем, Радио Свобода уже не первый раз пишет о "доблестном" министре МВД.
Ему бы задуматься...
А адвокат под присягой - нет ...
Портнов угрожал прокурору физической расправой.
Федьіну со Звиробий уже затаскали по допросам.
Аваковцьі ДО СИХ ПОР проводять шмоньі-обьіски по ролику с Зе и фурой, которая его на видео на видео не сбивала.
А Порнтову можно угрожать, он соратник.
И помощника зе-депутата Тищенко никто не наказьівают за минирование Александровской больницьі с эвакуацией сотен пациентов и врачей.
Своим позволено все, любой беспредел и преступление.
В первом же комменте я спросила почему не наказьівается ПОРТНОВ за преступления?
С логикой у Ловкова полньій швах.
Я хочу, чтобьі Портнова наказали в соответствии с законом, а Ловкову привиделся бог.
Он пописьівает здесь под ником "Ловков"?
Как-то так
Поки нарід мовчить, недобиті ригі творять свої чорні справи
Вот у меня только один вопрос - почему все эти "менты" решили , что уже можно открыть "своё личико" ? (Зебилы не вечно у власти - ответка - же точно будет , а бежать некуда...)
И ведь вас вас **** дебилов многократно предупреждали...
А твоё - "резали на улице в спину, в целях самообороны", вообще оторвано от реальности.
P.S. Доречі, адвокат сказав своє ставлення до суддів і до прокурорів ПІСЛЯ засідання. Ну, і що, що воно негативне. До суддів та судової системи, взагалі у більшості людей негативне ставлення, м"яко кажучи
"- У меня вопрос к свидетелю: «Скажите, подсудимый испытывал личную неприязнь к потерпевшему?»
- Даа исьпитывал. Он мне сказал: «Такую личную неприязнь я исьпитываю к потерпевшему, что кушать не могу». (с)
1 год прошел. Впереди еще 4... Насолоджуйся своим нытьем, что ты всех предупреждал, что ты элита и самый умный. )))
1. Втручання в будь-якій формі в діяльність судді з метою перешкодити виконанню ним службових обов'язків або добитися винесення неправосудного рішення -
карається штрафом до п'ятдесяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або виправними роботами на строк до двох років, або арештом на строк до шести місяців.
От зрозуміти не можу, як це Владислав Добош втручався "з метою перешкодити виконанню ним службових обов'язків або добитися винесення неправосудного рішення".
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tZE inform
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У Авакова поплыли нервы. Нацполиция открыла уголовное дело против АДВОКАТА фигуранта дела Кузьменко. Ничего не ловится, экспертизы вкось?
9 грудня 2013 року адвокат активіста Майдану Гідності та активіста ГО «Дорожний контроль» Андрія Дзиндзі Віктор Смалій був затриманий за звинуваченням у замаху на життя судді Володимира Бугіля, який заарештував на 2 місяці його підзахисного активіста дорожнього контролю Андрія Дзиндзю. «Встановлено, що 6 грудня 2013р. у приміщенні Шевченківського районного суду адвокат виконував функції захисника підозрюваного у кримінальному провадженні. Після оголошення суддею визначення про запобіжний захід щодо підозрюваного, адвокат, переслідуючи мету помститися за професійну діяльність судді, схопив суддю за мантію і розірвав її. При цьому він висловлював погрози на адресу судді і намагався заподіяти йому тілесні ушкодження Такі протиправні дії були припинені тільки після втручання співробітників спецпідрозділу "Грифон"», - це цитата з обвинувального подання прокурорів Пшонки. Пізніше захисником Смалія адвокатом Сергієм Лапутько було встановлено, що правоохоронці катували арештованого адвоката та сфальсифікували матеріали карної справи.
11 грудня ухвалою судді Шевченківського суду Смалія було арештовано 60 діб утримання під вартою за ніби то напад на суддю. Апеляція захисту була відхилена. Смалію загрожувало до 6 років позбавлення волі, йому інкримінували напад і умисне завдання побоїв судді у зв`язку з його професійною діяльністю.
19.12.2013 на знак протесту проти масових і системних порушень професійних прав адвокатів, а також щоб підтримати свого колегу - Віктора Смалія, якого жорстоко побили після затримання правоохоронці -на Майдан Незалежності з відповідною акцією протести виходили адвокати столиці. Вони привернули увагу влади і міжнародної громадськості до порушення прав людини. Наполягали, що правоохоронці затримали Смалія незаконно, тим більше - не мали права застосовувати до нього силу. Перед тим, як прийти на Євромайдан, адвокати пікетували генеральну прокуратуру.
Віктор Смалій 24.02.2014 після після свого звільнення в результаті перемоги Революції Гідності повідомив, що в Лук'янівському СІЗО його тримали у блоці для довічноув'язнених. «Мене тримали у блоці номер 8, де тримають затриманих, яким загрожує довічне ув'язнення. Це той самий блок, де перебував Юрій Луценко. Все облаштовано камерами спостереження, навіть туалет і "душова кабінка", яку ми облаштували в санвузлі. До цього блоку навіть боявся заходити перший заступник начальника СІЗО», - розказав Смалій.
«Я не знаю, куди транслювались ці записи, але, як мені стало відомо, я був у першій десятці "особливо небезпечних злочинців". Також мені стало відомо, що до цього блоку мали потрапити за вказівкою Януковича Тягнибок, Яценюк та Кличко», - додав адвокат. Відповідаючи на запитання про стан здоров'я, він зазначив, що дуже болять всі суглоби, оскільки людина, яка перебуває на обмеженій території, фактично позбавлена можливості якогось руху.
https://www.5.ua/suspilstvo/advokat-dzyndzi-v-sizo-mene-trymaly-v-blotsi-smertnykiv-44044.html