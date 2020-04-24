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Новини Убивство Шеремета
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Нацполіція відкрила кримінальне провадження щодо адвоката підозрюваної у вбивстві Шеремета Кузьменко

Нацполіція відкрила кримінальне провадження щодо адвоката підозрюваної у вбивстві Шеремета Кузьменко

Підставою для відкриття кримінального провадження, яке розслідується Слідчим відділом Солом'янського управління поліції ГУ НП у місті Києві, стали висловлювання і погрози адвоката Владислава Добоша на адресу суддів у зв'язку з їхньою професійною діяльністю. Кримінальне провадження відкрито за ч. 1 ст. 376 Кримінального кодексу України - втручання в діяльність судових органів.

Про це повідомляється на порталі "Судова влада України", передає Цензор.НЕТ.

У повідомленні йдеться, що на засіданні Вищої ради правосуддя розглянуто повідомлення суддів Київського апеляційного суду Сливи Юрія Михайловича, Мельника Володимира Васильовича, Фрич Тетяни Вікторівни про втручання в їхню діяльність як суддів щодо здійснення правосуддя.

За результатами розгляду цього питання Вища рада правосуддя направила в Офіс Генерального прокурора звернення щодо надання інформації про розкриття та розслідування злочину за фактом втручання в діяльність судових органів.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Єдиною підставою для обшуку в Кузьменко може бути відсутність будь-яких доказів, які б підтвердили вину, - адвокат Безпалий

Йдеться про інцидент, що стався на судовому засідання щодо оскарження рішення про обрання Юлії Кузьменко, підозрюваній у вбивстві Шеремета, запобіжного заходу у вигляді позбавлення волі.

"Після проголошення судового рішення адвокат Добош В.А. нестримано та некоректно поводився, нетактовно висловлювався як на адресу суддів, які ухвалили судове рішення, так і на адресу прокурорів, які брали участь у провадженні. Різкі висловлювання та образи на адресу суддів та прокурорів пролунали і від вільних слухачів, присутніх у судовому засіданні. Відеозапис цих подій того самого дня був розповсюджений у засобах масової інформації, у тому числі на інтернет-ресурсах, а також у соціальних мережах, доступ до яких має невизначене коло осіб.

Також дивіться: "Антоненко не має жодного стосунку до підриву електроопор на Херсонщині": захист спростовує заяви слідства у справі Шеремета. ВIДЕО

Після завершення засідання колегія суддів Київського апеляційного суду в складі головуючого - Сливи Ю. М., суддів Мельника В.В. і Фрич Т.В. повідомили ВРП про втручання з боку захисника, в якому висловили думку, що ці та інші слова та дії адвоката у справі є не чим іншим, як погрозою суддям у зв'язку з їхньою професійною діяльністю", - йдеться в повідомленні.

Автор: 

адвокат (939) суддя (1589) погрози (490) Кузьменко Юлія (165) Добош Владислав (13)


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Топ коментарі
+33
К Портнову, угрожавшему прокурору, у зеленых и лучшего министра претензий нет.
Тем временем, Радио Свобода уже не первый раз пишет о "доблестном" министре МВД.
Ему бы задуматься...
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24.04.2020 12:27 Відповісти
+32
да они вообще уху ели...
уже на адвокатов дела шьют...
лютый пипец....
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24.04.2020 12:23 Відповісти
+30
- Товарищ адвокат, перестаньте защищать подсудимого. И вообще, отойдите, не мешайте, не вмешивайтесь в деятельность судебных органов. Не видите что ли, у товарищей из прокуратуры и так нет доказательств, а тут вы еще со своей защитой. Все, идите, а то возбудим..

Как-то так
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24.04.2020 12:29 Відповісти
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кордебалет!
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24.04.2020 12:23 Відповісти
99% судей мусаров и прокуроров с ГБР НАБУ и адвокатов (как человек в системе права с 1981 года говорю и как отдавший адвокатуре 25 лет суду почти год и прокуратуре 4 года...) подлежать ЗАЧИСТКЕ ИЗ СИСТЕМЫ ВООБЩЕ не знаю правда как или физиченское устранение или посадки лет по 15-20 с пораженим в правах аннулирование Дипломов ... ллишения прав работать после огтсидки даже ждворником... прав выборов вообще вибирать не то что самомум куда то выбираться... на пенсии и пособия и вообще прав....а оставить только на 40% минималки от пособия на пенсии для тех кто не выроботал стаж для пенсиию...... никакие реформы, попытки исправить телегу присобачив ей ядерный реактор не помогут.....ведь кучер то судебно правовой системы...вечно пьяный слепой глухой дебильный и подонистый...
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24.04.2020 12:57 Відповісти
да они вообще уху ели...
уже на адвокатов дела шьют...
лютый пипец....
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24.04.2020 12:23 Відповісти
адвокат угрожает судьям, но новость для лохов и не более того. Уже просто **..т нервы адвокату что бы устранить, это уже не серьезно
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24.04.2020 12:24 Відповісти
Со стороны адвоката это было идиотизмом. Пользы, кроме вреда, от этого никакой.
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24.04.2020 12:26 Відповісти
К Портнову, угрожавшему прокурору, у зеленых и лучшего министра претензий нет.
Тем временем, Радио Свобода уже не первый раз пишет о "доблестном" министре МВД.
Ему бы задуматься...
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24.04.2020 12:27 Відповісти
тебе бесполезно объяснять разницу между человеком при исполнении и обычным балаболом типа тебя или ватника портнова
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24.04.2020 12:48 Відповісти
Угрозы Портнова прокурору, который ведет его дело, не являются нарушением закона?
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24.04.2020 12:50 Відповісти
Портнов - частное лицо , может хоть каждый день кричать прокурорам волки позорные ...
А адвокат под присягой - нет ...
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24.04.2020 13:10 Відповісти
Бред.
Портнов угрожал прокурору физической расправой.
Федьіну со Звиробий уже затаскали по допросам.
Аваковцьі ДО СИХ ПОР проводять шмоньі-обьіски по ролику с Зе и фурой, которая его на видео на видео не сбивала.
А Порнтову можно угрожать, он соратник.
И помощника зе-депутата Тищенко никто не наказьівают за минирование Александровской больницьі с эвакуацией сотен пациентов и врачей.

Своим позволено все, любой беспредел и преступление.
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24.04.2020 13:20 Відповісти
Не сравнивай двух пьяных дурочек, которых просто потроллили судом и угрозы судье от адвоката
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24.04.2020 15:10 Відповісти
Буквьі нужно не только уметь различать, как в Азбуке,но и понимать смьісл слов, которьіе составленьі из букв.
В первом же комменте я спросила почему не наказьівается ПОРТНОВ за преступления?
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24.04.2020 15:25 Відповісти
У вас и правда странные буквы. Изобрели свой алфавит? Я не читаю простыни со сплетнями. Вы написали, что Марусю с подружкой прищемили, я ответил, что всем на них насрать. А про Портного я не в курсе - это ваш местный бог, которому вы на цензоре сутками молитесь.
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24.04.2020 15:28 Відповісти
Мой первьій коммент короче этой, последней простьіни Ловкова. Но Ловков не понял его смьісла.
С логикой у Ловкова полньій швах.
Я хочу, чтобьі Портнова наказали в соответствии с законом, а Ловкову привиделся бог.
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24.04.2020 15:36 Відповісти
Новосад, живите своей жизнью - радуйтесь, любите, творите, а с Портновыми, Парашенками, Зеленскими и прочей дрянью разберутся без вас. Спрашивать ваше мнение точно не будут, а сверяться с цензором и подавно не станут
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24.04.2020 15:49 Відповісти
Зачем же тогда Ловков вьісказьівает свое "драгоценное" мнение на Цензоре, если его никто не спрашивает?
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24.04.2020 15:56 Відповісти
Новосад так озаботилась моей судьбой, что я просто не удержался от взаимного реверанса. Вам никто не мешает продолжать тут копошиться с копрофагами, не обращайте на меня внимания. Удачи, мадам Новосад
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24.04.2020 16:01 Відповісти
Вообще-то, я интересовалась судьбой Портнова.
Он пописьівает здесь под ником "Ловков"?
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24.04.2020 16:28 Відповісти
Я про вас уже забыл. Галантерейщик и кардинал спасут Францию? Продолжайте интересоваться чужими судьбами - вашу все равно уже давно решили))
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24.04.2020 16:37 Відповісти
И кто же он или они, решившие мою судьбу?
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24.04.2020 16:42 Відповісти
Где-то ржет Портнов.
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24.04.2020 12:27 Відповісти
Зелекторат тоже, ведь именно это они ожидали 21 апреля...
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24.04.2020 13:55 Відповісти
корочше як немає "справи" то починають шити "ДЕЛО" ...
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24.04.2020 12:28 Відповісти
- Товарищ адвокат, перестаньте защищать подсудимого. И вообще, отойдите, не мешайте, не вмешивайтесь в деятельность судебных органов. Не видите что ли, у товарищей из прокуратуры и так нет доказательств, а тут вы еще со своей защитой. Все, идите, а то возбудим..

Как-то так
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24.04.2020 12:29 Відповісти
черноротые пропитые адвокатишки должны старухам их права в селах объяснять, а не участвовать в резонансных делах
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24.04.2020 12:50 Відповісти
Майданом веет в воздухе.
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24.04.2020 12:31 Відповісти
И кто на него выйдет из бывших на Майдане 2013-2014 гг? Те, кто знал, что реформы идут или те, кто поверил Найемам, Герусам? Может они объединятся под лозунгом - Какая разница: Гетман или Ермак?
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24.04.2020 13:59 Відповісти
тобто порннофф, який привселюдно обіцяв вступити у статтєві стосунки з прокурором неприроднім шляхом, невинуватий? А адвокат, який назвав суддів тими словами, на які вони дійсно заслуговують - вже під справою?
Поки нарід мовчить, недобиті ригі творять свої чорні справи
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24.04.2020 12:32 Відповісти
Окупаційна поліція ніяк не заспокоїться
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24.04.2020 12:32 Відповісти
Портнов в открытую всех на...уй посылает ( включая прокуроршу ) - так там нет состава преступления ....
Вот у меня только один вопрос - почему все эти "менты" решили , что уже можно открыть "своё личико" ? (Зебилы не вечно у власти - ответка - же точно будет , а бежать некуда...)
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24.04.2020 12:33 Відповісти
Как быстро вы скатились до уровня...
И ведь вас вас **** дебилов многократно предупреждали...
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24.04.2020 12:35 Відповісти
Более того, картофельный активист, у них было пять лет, чтобы убедиться, что Парашенко трепло и враг Украины. Но они же необучаемы. Теперь выбрали клоуна и дрочат вокруг него
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24.04.2020 12:52 Відповісти
Ага, ещё скажи, что при Порохе такая х-ня была.
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24.04.2020 13:10 Відповісти
При порохе вообще ничего не было. Ни убийц майдана не судили, ни сепаров, ни убийц Гандзюк. Если что - просто убивали, как безобидного дебилоида Бузыну или резали на улице в спину, в целях самообороны
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24.04.2020 15:14 Відповісти
Я не читаю информационный мусор, высраный графоманами типа Бузины. Если ты считашь. что за эти пасквили можно убить человека, пусть и дерьмового, то это в очередной раз доказывает, что Майдан прошел зря и у власти оказались кровожадные обезьяны
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24.04.2020 15:19 Відповісти
Это для тебя это информационный https://picua.org/images/2019/05/15/f77f8278afbe4f4574a2a14f74ec17b6.jpg мусор . А для понимающих людей это сознательное стравливание одних граждан Украины с другими, для последующей "гражданской" войны и прихода россии в качестве миротворца. Благодаря таким деятелям уже погибли тысячи граждан Украины.
А твоё - "резали на улице в спину, в целях самообороны", вообще оторвано от реальности.
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24.04.2020 17:03 Відповісти
Я смотрю ты совсем наглухо отбитый...
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24.04.2020 18:09 Відповісти
Ой, дограються вони, як колись догрався суддя Зубков із справою Павлюченків

P.S. Доречі, адвокат сказав своє ставлення до суддів і до прокурорів ПІСЛЯ засідання. Ну, і що, що воно негативне. До суддів та судової системи, взагалі у більшості людей негативне ставлення, м"яко кажучи
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24.04.2020 12:35 Відповісти
Как-то так ....
"- У меня вопрос к свидетелю: «Скажите, подсудимый испытывал личную неприязнь к потерпевшему?»
- Даа исьпитывал. Он мне сказал: «Такую личную неприязнь я исьпитываю к потерпевшему, что кушать не могу». (с)
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24.04.2020 12:38 Відповісти
Два последних слова у Вас явно лишние.
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24.04.2020 12:42 Відповісти
Надо же, а шо там с портновым, который в буквальном смысле **#т венедиктову и судей в их тупой собачий рот??? )))
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24.04.2020 12:37 Відповісти
Он тоже делает и с тобой. Так и что? От твоих истерик тут ничего не изменится - выбрали клоуна - получайте
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24.04.2020 12:53 Відповісти
А ты типа не получаешь?
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24.04.2020 13:19 Відповісти
Да нет - я ни за лавочника-алкаша, ни за скомороха не голосовал и экономически от нашего циркового государства не завишу. Так что страдает роток таких как ты
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24.04.2020 15:08 Відповісти
А такое чувство, что страдаешь как раз ты. И еще 4 года будешь одно и тоже писать и как раз от твоих истерик ничего не изменится. Не ощущаешь кризис жанра?
1 год прошел. Впереди еще 4... Насолоджуйся своим нытьем, что ты всех предупреждал, что ты элита и самый умный. )))
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24.04.2020 15:34 Відповісти
Да ладно, не фантазируй) Ты тут ежедневно подливой исходишь. Я раз в три дня зайду, спрошу у ваших каково это пять лет есть говно и снова попасть на ту же диету, получу свой бан и забуду. Тебе вообще кажется нормальным, что сотни взрослых мужиков и баб собираются тут уже год, рассказывают что бы они сделали Зе, рисуют корявые картиночки и через пост вангуют - "Майдану быть!". Уже год! Вы просто сборище ущербных, которые похожи на собачью свадьбу - лижут друг другу задницы и сразу бросаются на того, кто зайдет случайно спросить - в своем вы уме?
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24.04.2020 15:40 Відповісти
маразм крепчал …
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24.04.2020 12:38 Відповісти
... страшно на все это смотреть и странно! когда адвокат говорит про непричастность своего подзащитного и приводит неопровержимые факты, а судья в это время говорит ему, мне типа до сраки твои выводы и доводы и ссылается на статьи УК, которые вообще не подходят у рассматриваему делу ... Это как? такого судью надо срочно снимать с должности и отдавать под суд! это не судья, это зарабатыватель денег ... мой хороший знакомый, работает в этой среде (адвокатом, причем хорошим адвокатом) расказывал как судьи выбирают наиболее "жирные дела" где можно получить хабар и не светится, а как только возникают вот такие вот судебные заседания которые висят в эфире, которые громкие, с лицами засвеченными на ТВ, то тут же организовывается лототрон среди судей, где методом (вытащи короткую спичку из шапки - тебе судить) лото выбираются судьи для таких процессов ... как они потом в узком кругу жалеются, что светятся в эфирах и в СМИ (боятся су... ки! что о них все узнают) - ведь тут они не имеют профита (бабок) ... тут надо всю эту систему ломать, старых судей проверять на предмет взяток и их родственников до 3 колена, надо выкорчевывать, пинком под зад гнать, ссаными тряпками по морде бить ... далеко ходить не буду, судья, за 5-6 лет купила своим детям две квартиры, в новостройке, сделала ремонт, обставила мебелью, пока детки учились в Англии и США, и пристроила их на жирные должности (ТАДАМС!!) в свой же суд, на нижестоящие должности и через год, детки уже стали помощниками судей, а еще через 2,5 года стали судьями ... НУ ЧТО и дальше будем молчать и закрывать глаза на весь этот беспредел, начиная от ментов (ой! пардон копов), до депутатов? ДУМАЙТЕ!
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24.04.2020 12:38 Відповісти
Это этап реформирования низовых звеньев судов в 2020 году, которых должны были начать реформировать... будут реформировать... очевидно, что Портнов, который и создал эту систему под убийцу-Януковича...
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24.04.2020 14:04 Відповісти
Чо за хрень И эти мрази называют себя судьями не смешно , потому что они живут за наши деньги , наши налоги гребаный стыд
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24.04.2020 12:40 Відповісти
Не мытьём, так катаньем, но лезут, аж из трусов выпрыгивают ЗЕбилы.
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24.04.2020 12:40 Відповісти
Видимо, Кузьменко нет в живых.
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24.04.2020 12:42 Відповісти
Прочитав Статтю 376 КК. Втручання в діяльність судових органів
1. Втручання в будь-якій формі в діяльність судді з метою перешкодити виконанню ним службових обов'язків або добитися винесення неправосудного рішення -
карається штрафом до п'ятдесяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або виправними роботами на строк до двох років, або арештом на строк до шести місяців.

От зрозуміти не можу, як це Владислав Добош втручався "з метою перешкодити виконанню ним службових обов'язків або добитися винесення неправосудного рішення".
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24.04.2020 12:43 Відповісти
Сколько лет делу Шеремета , и вдруг у них появляются подозреваемые , а где вы были раньше
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24.04.2020 12:43 Відповісти
Закон один для всех: что для судей, что для прокуроров, что для адвокатов, что для сепаров, что для патриотов, что для простых людей. Нарушил - отвечай по закону, не виновен - будь здоров!
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24.04.2020 12:45 Відповісти
Почему же тогда судьи нарушают закон и им за это ничего нет?
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24.04.2020 13:07 Відповісти
https://censor.net/user/154872 Я извиняюсь у Вас ошибка , не ментов , а Мусаров , по их действиям , они так называются
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24.04.2020 12:49 Відповісти
Нацполіція відкрила кримінальне провадження щодо адвоката підозрюваної у вбивстві Шеремета Кузьменко - Цензор.НЕТ 195 https://censor.net/user/87509 Дядя , вы из 1937 -г вылезли или как , если нарушать закон стали правоохранительные органы и суды Купите очки если не видите
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24.04.2020 12:52 Відповісти
Решили на адвоката наехать ! Судей в Украине НЕТ! Есть продажные шкуры , обслуживающие олигархов и правящий класс! Это мое личное суждение и я имею полное право его озвучить где угодно , даже на суде , и если я обращусь к судье - ВАШЕ БЕСЧЕСТИЕ , это мое право!
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24.04.2020 12:56 Відповісти
Помню рофляное видео о его криках в зале суда, полный неадекват, ничего удивительного.
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24.04.2020 12:56 Відповісти
Ну и как этим можно вмешиваться в деятельность судебных органов? Он заседание сорвал или может судью побил?
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24.04.2020 13:05 Відповісти
овощним груднем тринадцятого року засмерділо, коли адвоката Смолія закрили...
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24.04.2020 13:02 Відповісти
Ага, Добош угрожает судье, а Портнов не угрожает прокурору. Не перепутайте.
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24.04.2020 13:06 Відповісти
Правий той у кого більше прав!!!!!!!!!
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24.04.2020 13:08 Відповісти
Ох уж этот Соломенский, известный на весь мир ))))
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24.04.2020 13:13 Відповісти
Напоминаю о предложении всем, кто даже ходить не может, людям с сильной внутринней энергетикой стоит мысленно посылать свою энергию на уничтожение зла в обличии "портни", "плесени" и "недопрокурора". По ПН и ЧТ - "портне", по ВТ и ПТН - "плесени" и по СР и СБ - "недопрокур". Даже если у Вас слабая энергетика - тоже пытайтесь, важен каждый посыл. Лучше это делать синхронно, предлагаю в 7 утра и 10 вечера. Энергетику на уничтожение адресуйте на форму проявления зла в виде субъекта "плесени" например. Без злобы. Помните - мысли материальны!
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24.04.2020 13:13 Відповісти
По моему они уже не знают за что хвататься
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24.04.2020 13:24 Відповісти
https://twitter.com/tZEinform
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https://twitter.com/tZEinform
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tZE inform

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У Авакова поплыли нервы. Нацполиция открыла уголовное дело против АДВОКАТА фигуранта дела Кузьменко. Ничего не ловится, экспертизы вкось?
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24.04.2020 13:29 Відповісти
Справа Віктора Смалія - адвоката Андрія Дзиндзі.
9 грудня 2013 року адвокат активіста Майдану Гідності та активіста ГО «Дорожний контроль» Андрія Дзиндзі Віктор Смалій був затриманий за звинуваченням у замаху на життя судді Володимира Бугіля, який заарештував на 2 місяці його підзахисного активіста дорожнього контролю Андрія Дзиндзю. «Встановлено, що 6 грудня 2013р. у приміщенні Шевченківського районного суду адвокат виконував функції захисника підозрюваного у кримінальному провадженні. Після оголошення суддею визначення про запобіжний захід щодо підозрюваного, адвокат, переслідуючи мету помститися за професійну діяльність судді, схопив суддю за мантію і розірвав її. При цьому він висловлював погрози на адресу судді і намагався заподіяти йому тілесні ушкодження Такі протиправні дії були припинені тільки після втручання співробітників спецпідрозділу "Грифон"», - це цитата з обвинувального подання прокурорів Пшонки. Пізніше захисником Смалія адвокатом Сергієм Лапутько було встановлено, що правоохоронці катували арештованого адвоката та сфальсифікували матеріали карної справи.
11 грудня ухвалою судді Шевченківського суду Смалія було арештовано 60 діб утримання під вартою за ніби то напад на суддю. Апеляція захисту була відхилена. Смалію загрожувало до 6 років позбавлення волі, йому інкримінували напад і умисне завдання побоїв судді у зв`язку з його професійною діяльністю.
19.12.2013 на знак протесту проти масових і системних порушень професійних прав адвокатів, а також щоб підтримати свого колегу - Віктора Смалія, якого жорстоко побили після затримання правоохоронці -на Майдан Незалежності з відповідною акцією протести виходили адвокати столиці. Вони привернули увагу влади і міжнародної громадськості до порушення прав людини. Наполягали, що правоохоронці затримали Смалія незаконно, тим більше - не мали права застосовувати до нього силу. Перед тим, як прийти на Євромайдан, адвокати пікетували генеральну прокуратуру.
Віктор Смалій 24.02.2014 після після свого звільнення в результаті перемоги Революції Гідності повідомив, що в Лук'янівському СІЗО його тримали у блоці для довічноув'язнених. «Мене тримали у блоці номер 8, де тримають затриманих, яким загрожує довічне ув'язнення. Це той самий блок, де перебував Юрій Луценко. Все облаштовано камерами спостереження, навіть туалет і "душова кабінка", яку ми облаштували в санвузлі. До цього блоку навіть боявся заходити перший заступник начальника СІЗО», - розказав Смалій.
«Я не знаю, куди транслювались ці записи, але, як мені стало відомо, я був у першій десятці "особливо небезпечних злочинців". Також мені стало відомо, що до цього блоку мали потрапити за вказівкою Януковича Тягнибок, Яценюк та Кличко», - додав адвокат. Відповідаючи на запитання про стан здоров'я, він зазначив, що дуже болять всі суглоби, оскільки людина, яка перебуває на обмеженій території, фактично позбавлена можливості якогось руху.

https://www.5.ua/suspilstvo/advokat-dzyndzi-v-sizo-mene-trymaly-v-blotsi-smertnykiv-44044.html
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24.04.2020 13:44 Відповісти
Ну давайте ще адвоката "притягніть", і замість грошей для підтримки спадаючих зелених штанів від США та Европи отримаєте санкції.
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24.04.2020 14:20 Відповісти
А что об этом думает коллегия адвокатов?
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24.04.2020 14:30 Відповісти
фраза "шо ви бл..дь за люди?" це погроза?
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24.04.2020 14:30 Відповісти
А нічого ,що самі "судді" ухвалили НЕ правосудне рішення ! То може і Кузьменко і її адвокату подати в суд на самих "суддів " і прийняте їх рішення ?
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24.04.2020 15:12 Відповісти
Одне слово, якщо хочеш домогтися справедливості, звертайся прямо в Європейський Суд, не витрачаючи часу на місцеву шушваль в суддівських мантіях, правда, в наших реаліях треба пройти перед цим, кола пекла по місцевим правовим кублам.
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24.04.2020 15:51 Відповісти
Походу судьи себя считают небожителями...Но,как говорил герой одного фильма,лицо у тебя неприкосновенное а вот почки,печень....Дождутся...
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24.04.2020 16:04 Відповісти
Які ж у нас ніжні і ранимі судді, проямо душечки, І поганого слова не можна сказать, коли вони творять "кривосуддя".
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24.04.2020 16:26 Відповісти
правильно.
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24.04.2020 23:00 Відповісти
А судьи кто волки посевальщики ,и потужный през и потужный министр а страна в жо..пе.
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19.06.2020 09:36 Відповісти
СБУ ау а у нас генеральный прокурор Портнов который всем угрожает посажу ,а сам давно должен сидеть и есть за что.
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19.06.2020 09:43 Відповісти
 
 