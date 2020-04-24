Нацполіція відкрила кримінальне провадження щодо адвоката підозрюваної у вбивстві Шеремета Кузьменко

Підставою для відкриття кримінального провадження, яке розслідується Слідчим відділом Солом'янського управління поліції ГУ НП у місті Києві, стали висловлювання і погрози адвоката Владислава Добоша на адресу суддів у зв'язку з їхньою професійною діяльністю. Кримінальне провадження відкрито за ч. 1 ст. 376 Кримінального кодексу України - втручання в діяльність судових органів.

Про це повідомляється на порталі "Судова влада України", передає Цензор.НЕТ.

У повідомленні йдеться, що на засіданні Вищої ради правосуддя розглянуто повідомлення суддів Київського апеляційного суду Сливи Юрія Михайловича, Мельника Володимира Васильовича, Фрич Тетяни Вікторівни про втручання в їхню діяльність як суддів щодо здійснення правосуддя.

За результатами розгляду цього питання Вища рада правосуддя направила в Офіс Генерального прокурора звернення щодо надання інформації про розкриття та розслідування злочину за фактом втручання в діяльність судових органів.

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Йдеться про інцидент, що стався на судовому засідання щодо оскарження рішення про обрання Юлії Кузьменко, підозрюваній у вбивстві Шеремета, запобіжного заходу у вигляді позбавлення волі.

"Після проголошення судового рішення адвокат Добош В.А. нестримано та некоректно поводився, нетактовно висловлювався як на адресу суддів, які ухвалили судове рішення, так і на адресу прокурорів, які брали участь у провадженні. Різкі висловлювання та образи на адресу суддів та прокурорів пролунали і від вільних слухачів, присутніх у судовому засіданні. Відеозапис цих подій того самого дня був розповсюджений у засобах масової інформації, у тому числі на інтернет-ресурсах, а також у соціальних мережах, доступ до яких має невизначене коло осіб.

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Після завершення засідання колегія суддів Київського апеляційного суду в складі головуючого - Сливи Ю. М., суддів Мельника В.В. і Фрич Т.В. повідомили ВРП про втручання з боку захисника, в якому висловили думку, що ці та інші слова та дії адвоката у справі є не чим іншим, як погрозою суддям у зв'язку з їхньою професійною діяльністю", - йдеться в повідомленні.