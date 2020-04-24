Нацполиция открыла уголовное производство в отношении адвоката подозреваемой в убийстве Шеремета Кузьменко

Основанием для открытия уголовного производства, которое расследуется Следственным отделом Соломенского управления полиции ГУ НП в городе Киеве, стали высказывания и угрозы адвоката Владислава Добоша в адрес судей в связи с их профессиональной деятельностью. Уголовное производство открыто по ч. 1 ст. 376 Уголовного кодекса Украины – вмешательство в деятельность судебных органов.

Об этом сообщается на портале "Судова влада України", передает "Цензор.НЕТ".

В сообщении говорится, что на заседании Высшего совета правосудия рассмотрено сообщение судей Киевского апелляционного суда Сливы Юрия Михайловича, Мельника Владимира Васильевича, Фрич Татьяны Викторовны о вмешательстве в их деятельность как судей по осуществлению правосудия.

По результатам рассмотрения этого вопроса Высший совет правосудия направил в Офис Генерального прокурора обращение о предоставлении информации о раскрытии и расследовании преступления по факту вмешательства в деятельность судебных органов.

Также читайте: Единственным основанием для обыска у Кузьменко может быть отсутствие каких-либо доказательств, которые бы подтвердили виновность, - адвокат Безпалый

Речь идет об инциденте, произошедшем в судебном заседании по обжалованию решения об избрании Юлии Кузьменко, подозреваемой в убийстве Шеремета, меры пресечения в виде лишения свободы.

"После провозглашения судебного решения адвокат Добош В.А. несдержанно и некорректно вел себя, бестактно высказывался как в адрес судей, которые приняли судебное решение, так и в адрес прокуроров, участвовавших в производстве. Резкие высказывания и оскорбления в адрес судей и прокуроров прозвучали и от вольных слушателей, собравшихся в судебном заседании. Видеозапись этих событий в тот же день была распространена в средствах массовой информации, в том числе, на интернет-ресурсах, а также в социальных сетях, доступ к которым имеет неопределенный круг лиц.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Судьи по делу об убийстве Шеремета заявили о вмешательстве адвоката Добоша в правосудие

После завершения заседания коллегия судей Киевского апелляционного суда в составе председательствующего - Сливы Ю. М., судей Мельника В.В. и Фрич Т.В. сообщили в ВСП о вмешательстве со стороны защитника, в котором выразили мнение, что эти и другие слова и действия адвоката по делу являются нечем иным, как угрозой судьям в связи с их профессиональной деятельностью", - говорится в сообщении.