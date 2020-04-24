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Новости Убийство Шеремета
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Нацполиция открыла уголовное производство в отношении адвоката подозреваемой в убийстве Шеремета Кузьменко

Нацполиция открыла уголовное производство в отношении адвоката подозреваемой в убийстве Шеремета Кузьменко

Основанием для открытия уголовного производства, которое расследуется Следственным отделом Соломенского управления полиции ГУ НП в городе Киеве, стали высказывания и угрозы адвоката Владислава Добоша в адрес судей в связи с их профессиональной деятельностью. Уголовное производство открыто по ч. 1 ст. 376 Уголовного кодекса Украины – вмешательство в деятельность судебных органов.

Об этом сообщается на портале "Судова влада України", передает "Цензор.НЕТ".

В сообщении говорится, что на заседании Высшего совета правосудия рассмотрено сообщение судей Киевского апелляционного суда Сливы Юрия Михайловича, Мельника Владимира Васильевича, Фрич Татьяны Викторовны о вмешательстве в их деятельность как судей по осуществлению правосудия.

По результатам рассмотрения этого вопроса Высший совет правосудия направил в Офис Генерального прокурора обращение о предоставлении информации о раскрытии и расследовании преступления по факту вмешательства в деятельность судебных органов.

Также читайте: Единственным основанием для обыска у Кузьменко может быть отсутствие каких-либо доказательств, которые бы подтвердили виновность, - адвокат Безпалый

Речь идет об инциденте, произошедшем в судебном заседании по обжалованию решения об избрании Юлии Кузьменко, подозреваемой в убийстве Шеремета, меры пресечения в виде лишения свободы.

"После провозглашения судебного решения адвокат Добош В.А. несдержанно и некорректно вел себя, бестактно высказывался как в адрес судей, которые приняли судебное решение, так и в адрес прокуроров, участвовавших в производстве. Резкие высказывания и оскорбления в адрес судей и прокуроров прозвучали и от вольных слушателей, собравшихся в судебном заседании. Видеозапись этих событий  в тот же день была распространена в средствах массовой информации, в том числе, на интернет-ресурсах, а также в социальных сетях, доступ к которым имеет неопределенный круг лиц.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Судьи по делу об убийстве Шеремета заявили о вмешательстве адвоката Добоша в правосудие

После завершения заседания коллегия судей Киевского апелляционного суда в составе председательствующего - Сливы Ю. М., судей Мельника В.В. и Фрич Т.В. сообщили в ВСП о вмешательстве со стороны защитника, в котором выразили мнение, что эти и другие слова и действия адвоката по делу являются нечем иным, как угрозой судьям в связи с их профессиональной деятельностью", - говорится в сообщении.

Автор: 

адвокат (1435) судья (2651) угрозы (853) Кузьменко Юлия (168) Добош Владислав (13)


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Топ комментарии
+33
К Портнову, угрожавшему прокурору, у зеленых и лучшего министра претензий нет.
Тем временем, Радио Свобода уже не первый раз пишет о "доблестном" министре МВД.
Ему бы задуматься...
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24.04.2020 12:27 Ответить
+32
да они вообще уху ели...
уже на адвокатов дела шьют...
лютый пипец....
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24.04.2020 12:23 Ответить
+30
- Товарищ адвокат, перестаньте защищать подсудимого. И вообще, отойдите, не мешайте, не вмешивайтесь в деятельность судебных органов. Не видите что ли, у товарищей из прокуратуры и так нет доказательств, а тут вы еще со своей защитой. Все, идите, а то возбудим..

Как-то так
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24.04.2020 12:29 Ответить
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кордебалет!
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24.04.2020 12:23 Ответить
99% судей мусаров и прокуроров с ГБР НАБУ и адвокатов (как человек в системе права с 1981 года говорю и как отдавший адвокатуре 25 лет суду почти год и прокуратуре 4 года...) подлежать ЗАЧИСТКЕ ИЗ СИСТЕМЫ ВООБЩЕ не знаю правда как или физиченское устранение или посадки лет по 15-20 с пораженим в правах аннулирование Дипломов ... ллишения прав работать после огтсидки даже ждворником... прав выборов вообще вибирать не то что самомум куда то выбираться... на пенсии и пособия и вообще прав....а оставить только на 40% минималки от пособия на пенсии для тех кто не выроботал стаж для пенсиию...... никакие реформы, попытки исправить телегу присобачив ей ядерный реактор не помогут.....ведь кучер то судебно правовой системы...вечно пьяный слепой глухой дебильный и подонистый...
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24.04.2020 12:57 Ответить
да они вообще уху ели...
уже на адвокатов дела шьют...
лютый пипец....
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24.04.2020 12:23 Ответить
адвокат угрожает судьям, но новость для лохов и не более того. Уже просто **..т нервы адвокату что бы устранить, это уже не серьезно
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24.04.2020 12:24 Ответить
Со стороны адвоката это было идиотизмом. Пользы, кроме вреда, от этого никакой.
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24.04.2020 12:26 Ответить
К Портнову, угрожавшему прокурору, у зеленых и лучшего министра претензий нет.
Тем временем, Радио Свобода уже не первый раз пишет о "доблестном" министре МВД.
Ему бы задуматься...
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24.04.2020 12:27 Ответить
тебе бесполезно объяснять разницу между человеком при исполнении и обычным балаболом типа тебя или ватника портнова
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24.04.2020 12:48 Ответить
Угрозы Портнова прокурору, который ведет его дело, не являются нарушением закона?
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24.04.2020 12:50 Ответить
Портнов - частное лицо , может хоть каждый день кричать прокурорам волки позорные ...
А адвокат под присягой - нет ...
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24.04.2020 13:10 Ответить
Бред.
Портнов угрожал прокурору физической расправой.
Федьіну со Звиробий уже затаскали по допросам.
Аваковцьі ДО СИХ ПОР проводять шмоньі-обьіски по ролику с Зе и фурой, которая его на видео на видео не сбивала.
А Порнтову можно угрожать, он соратник.
И помощника зе-депутата Тищенко никто не наказьівают за минирование Александровской больницьі с эвакуацией сотен пациентов и врачей.

Своим позволено все, любой беспредел и преступление.
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24.04.2020 13:20 Ответить
Не сравнивай двух пьяных дурочек, которых просто потроллили судом и угрозы судье от адвоката
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24.04.2020 15:10 Ответить
Буквьі нужно не только уметь различать, как в Азбуке,но и понимать смьісл слов, которьіе составленьі из букв.
В первом же комменте я спросила почему не наказьівается ПОРТНОВ за преступления?
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24.04.2020 15:25 Ответить
У вас и правда странные буквы. Изобрели свой алфавит? Я не читаю простыни со сплетнями. Вы написали, что Марусю с подружкой прищемили, я ответил, что всем на них насрать. А про Портного я не в курсе - это ваш местный бог, которому вы на цензоре сутками молитесь.
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24.04.2020 15:28 Ответить
Мой первьій коммент короче этой, последней простьіни Ловкова. Но Ловков не понял его смьісла.
С логикой у Ловкова полньій швах.
Я хочу, чтобьі Портнова наказали в соответствии с законом, а Ловкову привиделся бог.
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24.04.2020 15:36 Ответить
Новосад, живите своей жизнью - радуйтесь, любите, творите, а с Портновыми, Парашенками, Зеленскими и прочей дрянью разберутся без вас. Спрашивать ваше мнение точно не будут, а сверяться с цензором и подавно не станут
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24.04.2020 15:49 Ответить
Зачем же тогда Ловков вьісказьівает свое "драгоценное" мнение на Цензоре, если его никто не спрашивает?
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24.04.2020 15:56 Ответить
Новосад так озаботилась моей судьбой, что я просто не удержался от взаимного реверанса. Вам никто не мешает продолжать тут копошиться с копрофагами, не обращайте на меня внимания. Удачи, мадам Новосад
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24.04.2020 16:01 Ответить
Вообще-то, я интересовалась судьбой Портнова.
Он пописьівает здесь под ником "Ловков"?
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24.04.2020 16:28 Ответить
Я про вас уже забыл. Галантерейщик и кардинал спасут Францию? Продолжайте интересоваться чужими судьбами - вашу все равно уже давно решили))
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24.04.2020 16:37 Ответить
И кто же он или они, решившие мою судьбу?
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24.04.2020 16:42 Ответить
Где-то ржет Портнов.
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24.04.2020 12:27 Ответить
Зелекторат тоже, ведь именно это они ожидали 21 апреля...
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24.04.2020 13:55 Ответить
корочше як немає "справи" то починають шити "ДЕЛО" ...
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24.04.2020 12:28 Ответить
- Товарищ адвокат, перестаньте защищать подсудимого. И вообще, отойдите, не мешайте, не вмешивайтесь в деятельность судебных органов. Не видите что ли, у товарищей из прокуратуры и так нет доказательств, а тут вы еще со своей защитой. Все, идите, а то возбудим..

Как-то так
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24.04.2020 12:29 Ответить
черноротые пропитые адвокатишки должны старухам их права в селах объяснять, а не участвовать в резонансных делах
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24.04.2020 12:50 Ответить
Майданом веет в воздухе.
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24.04.2020 12:31 Ответить
И кто на него выйдет из бывших на Майдане 2013-2014 гг? Те, кто знал, что реформы идут или те, кто поверил Найемам, Герусам? Может они объединятся под лозунгом - Какая разница: Гетман или Ермак?
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24.04.2020 13:59 Ответить
тобто порннофф, який привселюдно обіцяв вступити у статтєві стосунки з прокурором неприроднім шляхом, невинуватий? А адвокат, який назвав суддів тими словами, на які вони дійсно заслуговують - вже під справою?
Поки нарід мовчить, недобиті ригі творять свої чорні справи
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24.04.2020 12:32 Ответить
Окупаційна поліція ніяк не заспокоїться
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24.04.2020 12:32 Ответить
Портнов в открытую всех на...уй посылает ( включая прокуроршу ) - так там нет состава преступления ....
Вот у меня только один вопрос - почему все эти "менты" решили , что уже можно открыть "своё личико" ? (Зебилы не вечно у власти - ответка - же точно будет , а бежать некуда...)
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24.04.2020 12:33 Ответить
Как быстро вы скатились до уровня...
И ведь вас вас **** дебилов многократно предупреждали...
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24.04.2020 12:35 Ответить
Более того, картофельный активист, у них было пять лет, чтобы убедиться, что Парашенко трепло и враг Украины. Но они же необучаемы. Теперь выбрали клоуна и дрочат вокруг него
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24.04.2020 12:52 Ответить
Ага, ещё скажи, что при Порохе такая х-ня была.
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24.04.2020 13:10 Ответить
При порохе вообще ничего не было. Ни убийц майдана не судили, ни сепаров, ни убийц Гандзюк. Если что - просто убивали, как безобидного дебилоида Бузыну или резали на улице в спину, в целях самообороны
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24.04.2020 15:14 Ответить
Я не читаю информационный мусор, высраный графоманами типа Бузины. Если ты считашь. что за эти пасквили можно убить человека, пусть и дерьмового, то это в очередной раз доказывает, что Майдан прошел зря и у власти оказались кровожадные обезьяны
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24.04.2020 15:19 Ответить
Это для тебя это информационный https://picua.org/images/2019/05/15/f77f8278afbe4f4574a2a14f74ec17b6.jpg мусор . А для понимающих людей это сознательное стравливание одних граждан Украины с другими, для последующей "гражданской" войны и прихода россии в качестве миротворца. Благодаря таким деятелям уже погибли тысячи граждан Украины.
А твоё - "резали на улице в спину, в целях самообороны", вообще оторвано от реальности.
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24.04.2020 17:03 Ответить
Я смотрю ты совсем наглухо отбитый...
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24.04.2020 18:09 Ответить
Ой, дограються вони, як колись догрався суддя Зубков із справою Павлюченків

P.S. Доречі, адвокат сказав своє ставлення до суддів і до прокурорів ПІСЛЯ засідання. Ну, і що, що воно негативне. До суддів та судової системи, взагалі у більшості людей негативне ставлення, м"яко кажучи
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24.04.2020 12:35 Ответить
Как-то так ....
"- У меня вопрос к свидетелю: «Скажите, подсудимый испытывал личную неприязнь к потерпевшему?»
- Даа исьпитывал. Он мне сказал: «Такую личную неприязнь я исьпитываю к потерпевшему, что кушать не могу». (с)
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24.04.2020 12:38 Ответить
Два последних слова у Вас явно лишние.
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24.04.2020 12:42 Ответить
Надо же, а шо там с портновым, который в буквальном смысле **#т венедиктову и судей в их тупой собачий рот??? )))
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24.04.2020 12:37 Ответить
Он тоже делает и с тобой. Так и что? От твоих истерик тут ничего не изменится - выбрали клоуна - получайте
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24.04.2020 12:53 Ответить
А ты типа не получаешь?
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24.04.2020 13:19 Ответить
Да нет - я ни за лавочника-алкаша, ни за скомороха не голосовал и экономически от нашего циркового государства не завишу. Так что страдает роток таких как ты
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24.04.2020 15:08 Ответить
А такое чувство, что страдаешь как раз ты. И еще 4 года будешь одно и тоже писать и как раз от твоих истерик ничего не изменится. Не ощущаешь кризис жанра?
1 год прошел. Впереди еще 4... Насолоджуйся своим нытьем, что ты всех предупреждал, что ты элита и самый умный. )))
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24.04.2020 15:34 Ответить
Да ладно, не фантазируй) Ты тут ежедневно подливой исходишь. Я раз в три дня зайду, спрошу у ваших каково это пять лет есть говно и снова попасть на ту же диету, получу свой бан и забуду. Тебе вообще кажется нормальным, что сотни взрослых мужиков и баб собираются тут уже год, рассказывают что бы они сделали Зе, рисуют корявые картиночки и через пост вангуют - "Майдану быть!". Уже год! Вы просто сборище ущербных, которые похожи на собачью свадьбу - лижут друг другу задницы и сразу бросаются на того, кто зайдет случайно спросить - в своем вы уме?
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24.04.2020 15:40 Ответить
маразм крепчал …
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24.04.2020 12:38 Ответить
... страшно на все это смотреть и странно! когда адвокат говорит про непричастность своего подзащитного и приводит неопровержимые факты, а судья в это время говорит ему, мне типа до сраки твои выводы и доводы и ссылается на статьи УК, которые вообще не подходят у рассматриваему делу ... Это как? такого судью надо срочно снимать с должности и отдавать под суд! это не судья, это зарабатыватель денег ... мой хороший знакомый, работает в этой среде (адвокатом, причем хорошим адвокатом) расказывал как судьи выбирают наиболее "жирные дела" где можно получить хабар и не светится, а как только возникают вот такие вот судебные заседания которые висят в эфире, которые громкие, с лицами засвеченными на ТВ, то тут же организовывается лототрон среди судей, где методом (вытащи короткую спичку из шапки - тебе судить) лото выбираются судьи для таких процессов ... как они потом в узком кругу жалеются, что светятся в эфирах и в СМИ (боятся су... ки! что о них все узнают) - ведь тут они не имеют профита (бабок) ... тут надо всю эту систему ломать, старых судей проверять на предмет взяток и их родственников до 3 колена, надо выкорчевывать, пинком под зад гнать, ссаными тряпками по морде бить ... далеко ходить не буду, судья, за 5-6 лет купила своим детям две квартиры, в новостройке, сделала ремонт, обставила мебелью, пока детки учились в Англии и США, и пристроила их на жирные должности (ТАДАМС!!) в свой же суд, на нижестоящие должности и через год, детки уже стали помощниками судей, а еще через 2,5 года стали судьями ... НУ ЧТО и дальше будем молчать и закрывать глаза на весь этот беспредел, начиная от ментов (ой! пардон копов), до депутатов? ДУМАЙТЕ!
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24.04.2020 12:38 Ответить
Это этап реформирования низовых звеньев судов в 2020 году, которых должны были начать реформировать... будут реформировать... очевидно, что Портнов, который и создал эту систему под убийцу-Януковича...
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24.04.2020 14:04 Ответить
Чо за хрень И эти мрази называют себя судьями не смешно , потому что они живут за наши деньги , наши налоги гребаный стыд
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24.04.2020 12:40 Ответить
Не мытьём, так катаньем, но лезут, аж из трусов выпрыгивают ЗЕбилы.
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24.04.2020 12:40 Ответить
Видимо, Кузьменко нет в живых.
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24.04.2020 12:42 Ответить
Прочитав Статтю 376 КК. Втручання в діяльність судових органів
1. Втручання в будь-якій формі в діяльність судді з метою перешкодити виконанню ним службових обов'язків або добитися винесення неправосудного рішення -
карається штрафом до п'ятдесяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або виправними роботами на строк до двох років, або арештом на строк до шести місяців.

От зрозуміти не можу, як це Владислав Добош втручався "з метою перешкодити виконанню ним службових обов'язків або добитися винесення неправосудного рішення".
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24.04.2020 12:43 Ответить
Сколько лет делу Шеремета , и вдруг у них появляются подозреваемые , а где вы были раньше
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24.04.2020 12:43 Ответить
Закон один для всех: что для судей, что для прокуроров, что для адвокатов, что для сепаров, что для патриотов, что для простых людей. Нарушил - отвечай по закону, не виновен - будь здоров!
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24.04.2020 12:45 Ответить
Почему же тогда судьи нарушают закон и им за это ничего нет?
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24.04.2020 13:07 Ответить
https://censor.net/user/154872 Я извиняюсь у Вас ошибка , не ментов , а Мусаров , по их действиям , они так называются
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24.04.2020 12:49 Ответить
Нацполіція відкрила кримінальне провадження щодо адвоката підозрюваної у вбивстві Шеремета Кузьменко - Цензор.НЕТ 195 https://censor.net/user/87509 Дядя , вы из 1937 -г вылезли или как , если нарушать закон стали правоохранительные органы и суды Купите очки если не видите
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24.04.2020 12:52 Ответить
Решили на адвоката наехать ! Судей в Украине НЕТ! Есть продажные шкуры , обслуживающие олигархов и правящий класс! Это мое личное суждение и я имею полное право его озвучить где угодно , даже на суде , и если я обращусь к судье - ВАШЕ БЕСЧЕСТИЕ , это мое право!
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24.04.2020 12:56 Ответить
Помню рофляное видео о его криках в зале суда, полный неадекват, ничего удивительного.
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24.04.2020 12:56 Ответить
Ну и как этим можно вмешиваться в деятельность судебных органов? Он заседание сорвал или может судью побил?
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24.04.2020 13:05 Ответить
овощним груднем тринадцятого року засмерділо, коли адвоката Смолія закрили...
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24.04.2020 13:02 Ответить
Ага, Добош угрожает судье, а Портнов не угрожает прокурору. Не перепутайте.
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24.04.2020 13:06 Ответить
Правий той у кого більше прав!!!!!!!!!
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24.04.2020 13:08 Ответить
Ох уж этот Соломенский, известный на весь мир ))))
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24.04.2020 13:13 Ответить
Напоминаю о предложении всем, кто даже ходить не может, людям с сильной внутринней энергетикой стоит мысленно посылать свою энергию на уничтожение зла в обличии "портни", "плесени" и "недопрокурора". По ПН и ЧТ - "портне", по ВТ и ПТН - "плесени" и по СР и СБ - "недопрокур". Даже если у Вас слабая энергетика - тоже пытайтесь, важен каждый посыл. Лучше это делать синхронно, предлагаю в 7 утра и 10 вечера. Энергетику на уничтожение адресуйте на форму проявления зла в виде субъекта "плесени" например. Без злобы. Помните - мысли материальны!
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24.04.2020 13:13 Ответить
По моему они уже не знают за что хвататься
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24.04.2020 13:24 Ответить
https://twitter.com/tZEinform
https://twitter.com/tZEinform
https://twitter.com/tZEinform


https://twitter.com/tZEinform
https://twitter.com/tZEinform

tZE inform

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У Авакова поплыли нервы. Нацполиция открыла уголовное дело против АДВОКАТА фигуранта дела Кузьменко. Ничего не ловится, экспертизы вкось?
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24.04.2020 13:29 Ответить
Справа Віктора Смалія - адвоката Андрія Дзиндзі.
9 грудня 2013 року адвокат активіста Майдану Гідності та активіста ГО «Дорожний контроль» Андрія Дзиндзі Віктор Смалій був затриманий за звинуваченням у замаху на життя судді Володимира Бугіля, який заарештував на 2 місяці його підзахисного активіста дорожнього контролю Андрія Дзиндзю. «Встановлено, що 6 грудня 2013р. у приміщенні Шевченківського районного суду адвокат виконував функції захисника підозрюваного у кримінальному провадженні. Після оголошення суддею визначення про запобіжний захід щодо підозрюваного, адвокат, переслідуючи мету помститися за професійну діяльність судді, схопив суддю за мантію і розірвав її. При цьому він висловлював погрози на адресу судді і намагався заподіяти йому тілесні ушкодження Такі протиправні дії були припинені тільки після втручання співробітників спецпідрозділу "Грифон"», - це цитата з обвинувального подання прокурорів Пшонки. Пізніше захисником Смалія адвокатом Сергієм Лапутько було встановлено, що правоохоронці катували арештованого адвоката та сфальсифікували матеріали карної справи.
11 грудня ухвалою судді Шевченківського суду Смалія було арештовано 60 діб утримання під вартою за ніби то напад на суддю. Апеляція захисту була відхилена. Смалію загрожувало до 6 років позбавлення волі, йому інкримінували напад і умисне завдання побоїв судді у зв`язку з його професійною діяльністю.
19.12.2013 на знак протесту проти масових і системних порушень професійних прав адвокатів, а також щоб підтримати свого колегу - Віктора Смалія, якого жорстоко побили після затримання правоохоронці -на Майдан Незалежності з відповідною акцією протести виходили адвокати столиці. Вони привернули увагу влади і міжнародної громадськості до порушення прав людини. Наполягали, що правоохоронці затримали Смалія незаконно, тим більше - не мали права застосовувати до нього силу. Перед тим, як прийти на Євромайдан, адвокати пікетували генеральну прокуратуру.
Віктор Смалій 24.02.2014 після після свого звільнення в результаті перемоги Революції Гідності повідомив, що в Лук'янівському СІЗО його тримали у блоці для довічноув'язнених. «Мене тримали у блоці номер 8, де тримають затриманих, яким загрожує довічне ув'язнення. Це той самий блок, де перебував Юрій Луценко. Все облаштовано камерами спостереження, навіть туалет і "душова кабінка", яку ми облаштували в санвузлі. До цього блоку навіть боявся заходити перший заступник начальника СІЗО», - розказав Смалій.
«Я не знаю, куди транслювались ці записи, але, як мені стало відомо, я був у першій десятці "особливо небезпечних злочинців". Також мені стало відомо, що до цього блоку мали потрапити за вказівкою Януковича Тягнибок, Яценюк та Кличко», - додав адвокат. Відповідаючи на запитання про стан здоров'я, він зазначив, що дуже болять всі суглоби, оскільки людина, яка перебуває на обмеженій території, фактично позбавлена можливості якогось руху.

https://www.5.ua/suspilstvo/advokat-dzyndzi-v-sizo-mene-trymaly-v-blotsi-smertnykiv-44044.html
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24.04.2020 13:44 Ответить
Ну давайте ще адвоката "притягніть", і замість грошей для підтримки спадаючих зелених штанів від США та Европи отримаєте санкції.
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24.04.2020 14:20 Ответить
А что об этом думает коллегия адвокатов?
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24.04.2020 14:30 Ответить
фраза "шо ви бл..дь за люди?" це погроза?
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24.04.2020 14:30 Ответить
А нічого ,що самі "судді" ухвалили НЕ правосудне рішення ! То може і Кузьменко і її адвокату подати в суд на самих "суддів " і прийняте їх рішення ?
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24.04.2020 15:12 Ответить
Одне слово, якщо хочеш домогтися справедливості, звертайся прямо в Європейський Суд, не витрачаючи часу на місцеву шушваль в суддівських мантіях, правда, в наших реаліях треба пройти перед цим, кола пекла по місцевим правовим кублам.
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24.04.2020 15:51 Ответить
Походу судьи себя считают небожителями...Но,как говорил герой одного фильма,лицо у тебя неприкосновенное а вот почки,печень....Дождутся...
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24.04.2020 16:04 Ответить
Які ж у нас ніжні і ранимі судді, проямо душечки, І поганого слова не можна сказать, коли вони творять "кривосуддя".
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24.04.2020 16:26 Ответить
правильно.
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24.04.2020 23:00 Ответить
А судьи кто волки посевальщики ,и потужный през и потужный министр а страна в жо..пе.
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19.06.2020 09:36 Ответить
СБУ ау а у нас генеральный прокурор Портнов который всем угрожает посажу ,а сам давно должен сидеть и есть за что.
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19.06.2020 09:43 Ответить
 
 