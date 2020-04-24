Нацполиция открыла уголовное производство в отношении адвоката подозреваемой в убийстве Шеремета Кузьменко
Основанием для открытия уголовного производства, которое расследуется Следственным отделом Соломенского управления полиции ГУ НП в городе Киеве, стали высказывания и угрозы адвоката Владислава Добоша в адрес судей в связи с их профессиональной деятельностью. Уголовное производство открыто по ч. 1 ст. 376 Уголовного кодекса Украины – вмешательство в деятельность судебных органов.
Об этом сообщается на портале "Судова влада України", передает "Цензор.НЕТ".
В сообщении говорится, что на заседании Высшего совета правосудия рассмотрено сообщение судей Киевского апелляционного суда Сливы Юрия Михайловича, Мельника Владимира Васильевича, Фрич Татьяны Викторовны о вмешательстве в их деятельность как судей по осуществлению правосудия.
По результатам рассмотрения этого вопроса Высший совет правосудия направил в Офис Генерального прокурора обращение о предоставлении информации о раскрытии и расследовании преступления по факту вмешательства в деятельность судебных органов.
Речь идет об инциденте, произошедшем в судебном заседании по обжалованию решения об избрании Юлии Кузьменко, подозреваемой в убийстве Шеремета, меры пресечения в виде лишения свободы.
"После провозглашения судебного решения адвокат Добош В.А. несдержанно и некорректно вел себя, бестактно высказывался как в адрес судей, которые приняли судебное решение, так и в адрес прокуроров, участвовавших в производстве. Резкие высказывания и оскорбления в адрес судей и прокуроров прозвучали и от вольных слушателей, собравшихся в судебном заседании. Видеозапись этих событий в тот же день была распространена в средствах массовой информации, в том числе, на интернет-ресурсах, а также в социальных сетях, доступ к которым имеет неопределенный круг лиц.
После завершения заседания коллегия судей Киевского апелляционного суда в составе председательствующего - Сливы Ю. М., судей Мельника В.В. и Фрич Т.В. сообщили в ВСП о вмешательстве со стороны защитника, в котором выразили мнение, что эти и другие слова и действия адвоката по делу являются нечем иным, как угрозой судьям в связи с их профессиональной деятельностью", - говорится в сообщении.
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уже на адвокатов дела шьют...
лютый пипец....
Тем временем, Радио Свобода уже не первый раз пишет о "доблестном" министре МВД.
Ему бы задуматься...
А адвокат под присягой - нет ...
Портнов угрожал прокурору физической расправой.
Федьіну со Звиробий уже затаскали по допросам.
Аваковцьі ДО СИХ ПОР проводять шмоньі-обьіски по ролику с Зе и фурой, которая его на видео на видео не сбивала.
А Порнтову можно угрожать, он соратник.
И помощника зе-депутата Тищенко никто не наказьівают за минирование Александровской больницьі с эвакуацией сотен пациентов и врачей.
Своим позволено все, любой беспредел и преступление.
В первом же комменте я спросила почему не наказьівается ПОРТНОВ за преступления?
С логикой у Ловкова полньій швах.
Я хочу, чтобьі Портнова наказали в соответствии с законом, а Ловкову привиделся бог.
Он пописьівает здесь под ником "Ловков"?
Как-то так
Поки нарід мовчить, недобиті ригі творять свої чорні справи
Вот у меня только один вопрос - почему все эти "менты" решили , что уже можно открыть "своё личико" ? (Зебилы не вечно у власти - ответка - же точно будет , а бежать некуда...)
И ведь вас вас **** дебилов многократно предупреждали...
А твоё - "резали на улице в спину, в целях самообороны", вообще оторвано от реальности.
P.S. Доречі, адвокат сказав своє ставлення до суддів і до прокурорів ПІСЛЯ засідання. Ну, і що, що воно негативне. До суддів та судової системи, взагалі у більшості людей негативне ставлення, м"яко кажучи
"- У меня вопрос к свидетелю: «Скажите, подсудимый испытывал личную неприязнь к потерпевшему?»
- Даа исьпитывал. Он мне сказал: «Такую личную неприязнь я исьпитываю к потерпевшему, что кушать не могу». (с)
1 год прошел. Впереди еще 4... Насолоджуйся своим нытьем, что ты всех предупреждал, что ты элита и самый умный. )))
1. Втручання в будь-якій формі в діяльність судді з метою перешкодити виконанню ним службових обов'язків або добитися винесення неправосудного рішення -
карається штрафом до п'ятдесяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або виправними роботами на строк до двох років, або арештом на строк до шести місяців.
От зрозуміти не можу, як це Владислав Добош втручався "з метою перешкодити виконанню ним службових обов'язків або добитися винесення неправосудного рішення".
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tZE inform
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У Авакова поплыли нервы. Нацполиция открыла уголовное дело против АДВОКАТА фигуранта дела Кузьменко. Ничего не ловится, экспертизы вкось?
9 грудня 2013 року адвокат активіста Майдану Гідності та активіста ГО «Дорожний контроль» Андрія Дзиндзі Віктор Смалій був затриманий за звинуваченням у замаху на життя судді Володимира Бугіля, який заарештував на 2 місяці його підзахисного активіста дорожнього контролю Андрія Дзиндзю. «Встановлено, що 6 грудня 2013р. у приміщенні Шевченківського районного суду адвокат виконував функції захисника підозрюваного у кримінальному провадженні. Після оголошення суддею визначення про запобіжний захід щодо підозрюваного, адвокат, переслідуючи мету помститися за професійну діяльність судді, схопив суддю за мантію і розірвав її. При цьому він висловлював погрози на адресу судді і намагався заподіяти йому тілесні ушкодження Такі протиправні дії були припинені тільки після втручання співробітників спецпідрозділу "Грифон"», - це цитата з обвинувального подання прокурорів Пшонки. Пізніше захисником Смалія адвокатом Сергієм Лапутько було встановлено, що правоохоронці катували арештованого адвоката та сфальсифікували матеріали карної справи.
11 грудня ухвалою судді Шевченківського суду Смалія було арештовано 60 діб утримання під вартою за ніби то напад на суддю. Апеляція захисту була відхилена. Смалію загрожувало до 6 років позбавлення волі, йому інкримінували напад і умисне завдання побоїв судді у зв`язку з його професійною діяльністю.
19.12.2013 на знак протесту проти масових і системних порушень професійних прав адвокатів, а також щоб підтримати свого колегу - Віктора Смалія, якого жорстоко побили після затримання правоохоронці -на Майдан Незалежності з відповідною акцією протести виходили адвокати столиці. Вони привернули увагу влади і міжнародної громадськості до порушення прав людини. Наполягали, що правоохоронці затримали Смалія незаконно, тим більше - не мали права застосовувати до нього силу. Перед тим, як прийти на Євромайдан, адвокати пікетували генеральну прокуратуру.
Віктор Смалій 24.02.2014 після після свого звільнення в результаті перемоги Революції Гідності повідомив, що в Лук'янівському СІЗО його тримали у блоці для довічноув'язнених. «Мене тримали у блоці номер 8, де тримають затриманих, яким загрожує довічне ув'язнення. Це той самий блок, де перебував Юрій Луценко. Все облаштовано камерами спостереження, навіть туалет і "душова кабінка", яку ми облаштували в санвузлі. До цього блоку навіть боявся заходити перший заступник начальника СІЗО», - розказав Смалій.
«Я не знаю, куди транслювались ці записи, але, як мені стало відомо, я був у першій десятці "особливо небезпечних злочинців". Також мені стало відомо, що до цього блоку мали потрапити за вказівкою Януковича Тягнибок, Яценюк та Кличко», - додав адвокат. Відповідаючи на запитання про стан здоров'я, він зазначив, що дуже болять всі суглоби, оскільки людина, яка перебуває на обмеженій території, фактично позбавлена можливості якогось руху.
https://www.5.ua/suspilstvo/advokat-dzyndzi-v-sizo-mene-trymaly-v-blotsi-smertnykiv-44044.html