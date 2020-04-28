Польша намерена арестовать активы "Газпрома" в "Северном потоке-2"
Правительство Польши намерено арестовать активы "Газпрома" в Европе в качестве компенсации, присужденной Стокгольмским арбитражем энергетическому концерну PGNiG.
Об этом заявил замминистра государственных активов Польши Януш Ковальский в интервью Wprost, передает Цензор.НЕТ.
По его словам, украинская компания "Нафтогаз" ранее пошла таким же путем.
"Сегодня, когда у нас стоит вопрос, каким образом можно взыскать с "Газпрома" более 6 млрд злотых (1,5 млрд долларов. - Ред.), которые были присуждены через Арбитражный суд в Стокгольме в пользу компании PGNiG в счет переплаты за газ, то лучшим вариантом, на мой взгляд, является именно такое жесткое изъятие. В этом направлении сегодня также следует PGNiG", - заявил Ковальский.
Он также отметил, что для эффективного погашения долгов перед Польшей могут послужить все ключевые активы "Газпрома" в Европе.
"Во-первых, если все-таки россияне не будут уважать закон, то, на мой взгляд, хорошая идея - занять в первую очередь акции Nord Stream AG и Nord Stream 2 AG. Это также может привести к задержке реализации проекта Nord Stream 2", - подчеркнул Ковальский.
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Респект Польше !
И пердеть в него заставить - на вксь мир бы был гудок.
На текушие потребности они купят без гемора.
Как Украина,ФРГ - покупает когда и сколько надо,а трубы сданы на прокачку фиксированного обьема.
А идет в них транзит или нет,уже не интересно. Деньги то всеравно идут.
Вчись діяти так, як Польща: рішуче захищати інтереси своєї країни, не звертаючи уваги на думку свинособачих лаптєстанців.
Мабуть ще й місцеві проросійськи корумповані допомогли в підрахунку.
Процитую.-"Порошенко - був перший президент України, якого ненавиділи у Росії. І Росії вдалося прищепити цю ненависть більшості українців."
Так, на фоні інших президентів Порошенко дійсно багато зробив, але, на мій погляд, ще більше - не зробив. А мав би зробити. І ще: на мою думку, багато відповідальності за його поразку лежить на оточенні, цих "придворних", які не надавали йому реальної картини розподілу сил та уподобань громадян. Маючи в руках усе, він все втратив, і програла при цьому насамперед Україна.
против её беззаконных действий.
больше десятка. Территория, где отпечатался след рашистского сапога - изолируется
и прекращает развиваться. Оставлять эти «следы»» позволяли и позволяют паРаше те природные ресурсы и углеводородные деньги, которые «мировые лидеры» любезно рисканули разрешить заработать обычным ворам, чекистам и гопникам, снова поверив в то , что они пустят их на собственное развитие и очеловечивание. Мнимое спокойствие, у себя, паРаша пока сохраняет с помощью одного телевизора и своих церквей. Единственный способ лишить паРашу ресурсов и приблизить её к мирному (контролируемому) развалу - обесценить стоимость всех её ресурсов и прекратить покупать всю её продукцию. тчк.
Слава Україні !!!
Подскажи это правительству Зеленского.
Вже активно рвуть
Опять собираются тянуть резину...
Почему не сообщать о своих действиях в настоящем, а лучше в прошедшем времени!!!
А сейчас...зекоМанда...
под бурные аплодисменты всех стран которым она насолила.