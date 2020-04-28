Польша намерена арестовать активы "Газпрома" в "Северном потоке-2"

Правительство Польши намерено арестовать активы "Газпрома" в Европе в качестве компенсации, присужденной Стокгольмским арбитражем энергетическому концерну PGNiG.

Об этом заявил замминистра государственных активов Польши Януш Ковальский в интервью Wprost, передает Цензор.НЕТ.

По его словам, украинская компания "Нафтогаз" ранее пошла таким же путем.

"Сегодня, когда у нас стоит вопрос, каким образом можно взыскать с "Газпрома" более 6 млрд злотых (1,5 млрд долларов. - Ред.), которые были присуждены через Арбитражный суд в Стокгольме в пользу компании PGNiG в счет переплаты за газ, то лучшим вариантом, на мой взгляд, является именно такое жесткое изъятие. В этом направлении сегодня также следует PGNiG", - заявил Ковальский.

Он также отметил, что для эффективного погашения долгов перед Польшей могут послужить все ключевые активы "Газпрома" в Европе.

"Во-первых, если все-таки россияне не будут уважать закон, то, на мой взгляд, хорошая идея - занять в первую очередь акции Nord Stream AG и Nord Stream 2 AG. Это также может привести к задержке реализации проекта Nord Stream 2", - подчеркнул Ковальский.

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