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Польша намерена арестовать активы "Газпрома" в "Северном потоке-2"

Польша намерена арестовать активы

Правительство Польши намерено арестовать активы "Газпрома" в Европе в качестве компенсации, присужденной Стокгольмским арбитражем энергетическому концерну PGNiG.

Об этом заявил замминистра государственных активов Польши Януш Ковальский в интервью Wprost, передает Цензор.НЕТ.

По его словам, украинская компания "Нафтогаз" ранее пошла таким же путем.

"Сегодня, когда у нас стоит вопрос, каким образом можно взыскать с "Газпрома" более 6 млрд злотых (1,5 млрд долларов. - Ред.), которые были присуждены через Арбитражный суд в Стокгольме в пользу компании PGNiG в счет переплаты за газ, то лучшим вариантом, на мой взгляд, является именно такое жесткое изъятие. В этом направлении сегодня также следует PGNiG", - заявил Ковальский.

Он также отметил, что для эффективного погашения долгов перед Польшей могут послужить все ключевые активы "Газпрома" в Европе.

"Во-первых, если все-таки россияне не будут уважать закон, то, на мой взгляд, хорошая идея - занять в первую очередь акции Nord Stream AG и Nord Stream 2 AG. Это также может привести к задержке реализации проекта Nord Stream 2", - подчеркнул Ковальский.

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Автор: 

Газпром (3185) карантин (16729) Польша (8515) COVID-19 (18608) коронавирус (17042)


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Топ комментарии
+36
Вот и хорошо.
Добивайте эту гидру в конвульсиях
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28.04.2020 11:55 Ответить
+34
Все ***** нахлобучивают, поляки, арабы, китайцы и т.д., лишь наш никчемыш обосцяный на коленях чивоизволите выпрашивает
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28.04.2020 11:58 Ответить
+26
північний потік потік...
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28.04.2020 11:56 Ответить
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Правила форума Совет форумчан
Вот и хорошо.
Добивайте эту гидру в конвульсиях
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28.04.2020 11:55 Ответить
Раску-федераску в мире только ленивый наверно не пинает сейчас ))))
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28.04.2020 12:01 Ответить
схоже, що вже її мають у неприродній спосіб
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28.04.2020 12:06 Ответить
Кацапи не довольні...
Польша намерена арестовать активы "Газпрома" в "Северном потоке-2" - Цензор.НЕТ 3645
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28.04.2020 12:02 Ответить
Что это за сайт?
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28.04.2020 12:04 Ответить
МаілСру https://news.mail.ru/economics/
Польща має намір заарештувати активи "Газпрому" в "Північному потоці-2" - Цензор.НЕТ 6022
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28.04.2020 12:07 Ответить
Ответка Х**лу.
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28.04.2020 12:44 Ответить
Х-ла скоро не стане, це факт, але він увійшов історію тим, що заразив "победобєсієм" два покоління касабів. Ще довго буде чути квакання з мокшанських боліт: "Можєм павторіть"
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28.04.2020 13:43 Ответить
красавцы
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28.04.2020 11:55 Ответить
північний потік потік...
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28.04.2020 11:56 Ответить
- Кто еще Газпром не трахал? Я! А ты кто? Я Китай! - Еще успеешь, вся жизнь впереди!
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28.04.2020 12:05 Ответить
Китай давно трахает. Непрерывно. Только Индия рядом осталась.
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28.04.2020 12:52 Ответить
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28.04.2020 11:58 Ответить
Все ***** нахлобучивают, поляки, арабы, китайцы и т.д., лишь наш никчемыш обосцяный на коленях чивоизволите выпрашивает
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28.04.2020 11:58 Ответить
Ще одна весела новина.
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28.04.2020 11:58 Ответить
Польща має намір заарештувати активи "Газпрому" в "Північному потоці-2" - Цензор.НЕТ 8873
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28.04.2020 12:16 Ответить
zacząć rusofobię to wszystko wszystko to
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28.04.2020 11:59 Ответить
🎸
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28.04.2020 12:13 Ответить
лаптєстан отримує потужного лящя
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28.04.2020 11:59 Ответить
Ай красавы,ай молодцы!!!Добивайте эту гадину!
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28.04.2020 11:59 Ответить
No to dobrze !)
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28.04.2020 11:59 Ответить
С россией чем жёстче ,тем результативней.
Респект Польше !
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28.04.2020 12:00 Ответить
Парашку начали доедать, как приболевшую рыбку в аквариуме. Смотришь, вчера ей плавники обгрызли, а сегодня с утра хвост отъели. А к обеду вот уже дыра в боку. Ну, туда ей и дорога.
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28.04.2020 12:00 Ответить
Труби треба забрать по ціні металобрухту ..)))))
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28.04.2020 12:01 Ответить
Если Путину приставить к дупе Северный поток,
И пердеть в него заставить - на вксь мир бы был гудок.
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28.04.2020 12:01 Ответить
самое сейчас время, пока кацапы к ПарадБабеды готовятся
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28.04.2020 12:01 Ответить
Приємно, коли Україна навіть служить прикладом для інших країн в царині нахлобучування рф
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28.04.2020 12:02 Ответить
Самое реальное поставки газа в счёт погашения , но сначала надо зажать яйца в тиски.
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28.04.2020 12:02 Ответить
Зачем им рашагаз с проблемами?! Лучше возьмут деньгами.
На текушие потребности они купят без гемора.
Как Украина,ФРГ - покупает когда и сколько надо,а трубы сданы на прокачку фиксированного обьема.
А идет в них транзит или нет,уже не интересно. Деньги то всеравно идут.
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28.04.2020 13:00 Ответить
Поторопитесь, а то активы обесцениваются )))
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28.04.2020 12:02 Ответить
Польще следует поспешить взыскать с "Газпрома" $1,5 млрд, поскольку завтра может оказаться, что "Газпром" может перестать существовать и перестанет существовать РФ
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28.04.2020 12:03 Ответить
Ото ж, бубочка, запам'ятай: якщо довго дивитися в очі *****, то можна самому стати нікчемною *********.
Вчись діяти так, як Польща: рішуче захищати інтереси своєї країни, не звертаючи уваги на думку свинособачих лаптєстанців.
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28.04.2020 12:04 Ответить
Як Порох робив!
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28.04.2020 13:01 Ответить
якби ж Порох робив усе з позиції державника-патріота, то ми б зараз не мали зелену плісняву та повернення у владу ригів-сепарів
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28.04.2020 13:05 Ответить
Але ж демократія та вільні вибори, не маючи проукраїнської більшості у ВРУ,а на додаток ще й вільні олігархічну атиукраїнськи ЗМІ отримали те,що обрала більшість.
Мабуть ще й місцеві проросійськи корумповані допомогли в підрахунку.
Процитую.-"Порошенко - був перший президент України, якого ненавиділи у Росії. І Росії вдалося прищепити цю ненависть більшості українців."
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28.04.2020 22:10 Ответить
ніхто не заважав чавити антиукраїнську ригівську мразоту (метрвечука, рабіновича, шуфріча та ін.), ніхто не заважав по-справжньому спиратися на добровольців та волонтерів, а не робити це у вигляді окремих піар-акцій, ніхто не заважав вести відкриту проукраїнську пропаганду, знищуючи ворожі ************* канали (цей список великий, я не буду писати про все). Навіть віслюка можна було технічно та грамотно загнати в стойло.
Так, на фоні інших президентів Порошенко дійсно багато зробив, але, на мій погляд, ще більше - не зробив. А мав би зробити. І ще: на мою думку, багато відповідальності за його поразку лежить на оточенні, цих "придворних", які не надавали йому реальної картини розподілу сил та уподобань громадян. Маючи в руках усе, він все втратив, і програла при цьому насамперед Україна.
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28.04.2020 22:20 Ответить
Научить россию уважать закон можно только финансовым прессингом
против её беззаконных действий.
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28.04.2020 12:04 Ответить
Русофобія, мля... БандЄрАвци кругом. мля...
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28.04.2020 12:05 Ответить
Польща має намір заарештувати активи "Газпрому" в "Північному потоці-2" - Цензор.НЕТ 2271
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28.04.2020 12:06 Ответить
Поляки газ у Америки покупают , и продавать в Европе планируют ...
Польща має намір заарештувати активи "Газпрому" в "Північному потоці-2" - Цензор.НЕТ 8059
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28.04.2020 12:06 Ответить
Польща має намір заарештувати активи "Газпрому" в "Північному потоці-2" - Цензор.НЕТ 7843
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28.04.2020 12:07 Ответить
в любом замороженном конфликте на планете Земля, есть "след" паРаши, этих следов - уже
больше десятка. Территория, где отпечатался след рашистского сапога - изолируется
и прекращает развиваться. Оставлять эти «следы»» позволяли и позволяют паРаше те природные ресурсы и углеводородные деньги, которые «мировые лидеры» любезно рисканули разрешить заработать обычным ворам, чекистам и гопникам, снова поверив в то , что они пустят их на собственное развитие и очеловечивание. Мнимое спокойствие, у себя, паРаша пока сохраняет с помощью одного телевизора и своих церквей. Единственный способ лишить паРашу ресурсов и приблизить её к мирному (контролируемому) развалу - обесценить стоимость всех её ресурсов и прекратить покупать всю её продукцию. тчк.
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28.04.2020 12:07 Ответить
не только покупать у НИХ, но и продавать им. Во первых - скоро ********** не на что будет покупать, во вторых - пусть стирают в корыте (а не в машинках СИМЕНС), ездят на вазах и ладах, а не на бумерах и меринах, звонят не по смартфонам, а по телефонам завода резинотехнических изделий в мухосранске, лечатся корой дуба и боярышником, своих ****** одевают в панталоны стиля "аля рус-ссср", а не в итальянское белье.
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28.04.2020 12:15 Ответить
да вы правы, только контролируемый развал, а это значит закидывать им через забор,иногда, "ножек буша" ,но делать это так, чтоб , только "по просьбе трудящихся" и не иначе... а то , потом, снова , мнимое вяличие и гардыня не позволят им признаться, что сами просили...
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28.04.2020 12:25 Ответить
видишь ли, в чем проблема - нефть и газ Раша стала продавать только при Хрущеве. А до того как-то обходились и половину Европы завоевали, и ядерную бомбу сделали. Так что и без нефти Раша не загнется.
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28.04.2020 12:18 Ответить
До этого закидали трупами, при этом основным ресурсом и ударной силой войны была Украина. И не забудь про поддержку союзников, без которой даже так отсталый СССР войну бы не выиграл. Сейчас всего этого нет. Рашка сейчас - банановая республика с ядерной бомбой.
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28.04.2020 12:36 Ответить
соседям от этого не легче. Раша что с нефтью, что без, обижает соседей и это продолжается уже лет 500.
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28.04.2020 14:35 Ответить
вы не забывайте что в то время была не олигархическая, а общегосударственная собственность на средства производства (потребления) ... так что и там у каждого олигарха могут появиться свои частные армии, а значит и интересы и гражданские конфликты, стоит только "хорошо" ослабить центр...
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28.04.2020 12:49 Ответить
"Россия - автозаправочная станция, которая маскируется под страну. Это клептократия, коррупция. Это нация, экономика которой опирается исключительно на поставки нефти и газа. Поэтому экономические санкции важны." - Джон Маккейн
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28.04.2020 13:04 Ответить
И снова на импортной технике и технологиях. Без них границе Германии и Японии пролегала бы по Уралу.
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28.04.2020 13:06 Ответить
видишь ли , сегодняшние паРашские инженеры да рабочие, не будут за три копейки добывать нефть и руду, месить бетон ногами, лишь во имя величия вождей, ради дворцов путена и гундяевских яхт, равно как и выдумывать всякие чипы да стэлсы лишь глядя на виллы кисилёвых с соловьёвыми, открывая пустеющий холодильник, который раньше был набит под завязку...а сказками "про пиндосов" и "Украину" долго сыт не будешь, не то сейчас время...
Слава Україні !!!
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28.04.2020 13:07 Ответить
Это не работает даже в теории. В Сев.Корее и Венесуэле жрут землю но ничего не меняется. Хотя той же Венесуэле есть с чем сравнивать, раньше неплохо жили.
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28.04.2020 13:12 Ответить
жрут землю это конечно не гигиенично и плохо...вот когда друг друга будут жрать это поопасней будет
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28.04.2020 13:31 Ответить
ну... согласен... черви в уборной яме живут - у них тоже "ничего не меняется", пока туду регулярно по нужде не ходят. Как перестанут, яма - подсохнет, червям - финиш.
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28.04.2020 14:04 Ответить
аналогия плохая. Черви - личинки мух. Они не вымрут, а превратятся в мух и разлетятся портить жизнь людям вокруг.
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28.04.2020 14:33 Ответить
+ еще одна отличная аналогия, спасибо! Да, действительно, как это я не подумал!? Мокшане из-за поребрика и могут стать потом этими "мухами". Вывод!? Правильно: в яму необходимо высыпать пару ведер дуста, не так ли?
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28.04.2020 15:55 Ответить
и залить бетоном.
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28.04.2020 16:14 Ответить
"...прекратить покупать..."
Подскажи это правительству Зеленского.
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28.04.2020 12:26 Ответить
Когда-то кацапня визжала от счастья, что подписали с Украиной контракт по формуле "Бери или плати". Теперь ситуация изменилась и контракт подписан по невыгодной для кацапов европейской формуле "качай или плати". Учитывая стремительно падающий спрос на газ в Европе можно сказать, что ***** очередной раз всех переиграло
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28.04.2020 12:08 Ответить
Вот Украине по примеру Белорусии и надо закачивать под завязку.
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28.04.2020 12:29 Ответить
Только не росийскую,а арабскую. Со скидкой и отсрочкой!
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28.04.2020 14:00 Ответить
и доплатят пускай, за то что забрали
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28.04.2020 14:22 Ответить
🎸🎸🎸🤟
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28.04.2020 12:14 Ответить
Давити імперців!
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28.04.2020 12:15 Ответить
Путин: «Российского "мишку" хотят посадить на цепь, вырвать зубы и когти»

Вже активно рвуть
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28.04.2020 12:17 Ответить
мишки давно уже нет... А вот ЦЕПЬ - осталась!
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28.04.2020 14:05 Ответить
Польща має намір заарештувати активи "Газпрому" в "Північному потоці-2" - Цензор.НЕТ 1635
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28.04.2020 12:19 Ответить
Ворожа Московія повинна бути знищена економічно і розвалена на 130 шматків.Амінь.
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28.04.2020 12:19 Ответить
"..... если все-таки россияне не будут уважать закон, то...."
Опять собираются тянуть резину...
Почему не сообщать о своих действиях в настоящем, а лучше в прошедшем времени!!!
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28.04.2020 12:21 Ответить
Poliaki tak i zdelajet,raska budet platyt im dengi za kazdi prodany kubometr gaza v Evropu
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28.04.2020 12:29 Ответить
Поляки разят молниеносно ,в глаза путину не заглядывают.
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28.04.2020 12:38 Ответить
Ото было правительство и команда в Украине.
А сейчас...зекоМанда...
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28.04.2020 12:33 Ответить
россия зашаталась ,надо общими усилиями её подтолкнуть к свободному падению
под бурные аплодисменты всех стран которым она насолила.
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28.04.2020 12:34 Ответить
Трубами заберут.
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28.04.2020 12:48 Ответить
Польща має намір заарештувати активи "Газпрому" в "Північному потоці-2" - Цензор.НЕТ 9991
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28.04.2020 12:50 Ответить
Хто поближе, потыкайте раху палкой, она ещё живая, не ???
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28.04.2020 13:05 Ответить
Жива,наволочКА!
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28.04.2020 14:02 Ответить
Гуртом добре й батька быты!
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28.04.2020 13:08 Ответить
якого батька? то кацап смердючий!
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28.04.2020 13:24 Ответить
ну то поляки, им можно, а у нас цапы - торговые партнеры на фоне десятков тысяч убитых и оккупированных\аннексированных территорий.
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28.04.2020 13:26 Ответить
ЗеКоМанда зато!
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28.04.2020 14:03 Ответить
Всім вже давно ясно - https://www.youtube.com/watch?v=8YNeZKAPjBg&feature=youtu.be&t=117 нєту у нас кароновіруса! Нєту!!
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28.04.2020 14:43 Ответить
Польща має намір заарештувати активи "Газпрому" в "Північному потоці-2" - Цензор.НЕТ 1051
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28.04.2020 15:36 Ответить
Польща має намір заарештувати активи "Газпрому" в "Північному потоці-2" - Цензор.НЕТ 2091
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28.04.2020 15:38 Ответить
Польща має намір заарештувати активи "Газпрому" в "Північному потоці-2" - Цензор.НЕТ 5313
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28.04.2020 15:39 Ответить
Якби залишилися "ЕС" то цього терориста - ху@ла вже додавилиб тими позовали на 11 млрд, що нові пробачили.
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28.04.2020 17:19 Ответить
Давно пора этой газпромше порвать жопу на лоскуты.
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28.04.2020 17:42 Ответить
 
 