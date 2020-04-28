Польща має намір заарештувати активи "Газпрому" в "Північному потоці-2"

Уряд Польщі має намір заарештувати активи "Газпрому" в Європі як компенсацію, присуджену Стокгольмським арбітражем енергетичному концерну PGNiG.

Про це заявив заступник міністра державних активів Польщі Януш Ковальський в інтерв'ю Wprost, передає Цензор.НЕТ.

За його словами, українська компанія "Нафтогаз" раніше пішла таким самим шляхом.

"Сьогодні, коли у нас стоїть питання, яким чином можна стягнути з "Газпрому" понад 6 млрд злотих (1,5 млрд доларів. - Ред.), які були присуджені через Арбітражний суд у Стокгольмі на користь компанії PGNiG у рахунок переплати за газ, то найкращим варіантом, на мій погляд, є саме таке жорстке вилучення. У цьому напрямку сьогодні також іде PGNiG", - заявив Ковальський.

Він також зазначив, що для ефективного погашення боргів перед Польщею можуть послужити всі ключові активи "Газпрому" в Європі.

"По-перше, якщо все-таки росіяни не будуть поважати закон, то, на мій погляд, хороша ідея - зайняти в першу чергу акції Nord Stream AG та Nord Stream 2 AG. Це також може привести до затримки реалізації проєкту Nord Stream 2" , - наголосив Ковальський.

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