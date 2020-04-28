Польща має намір заарештувати активи "Газпрому" в "Північному потоці-2"
Уряд Польщі має намір заарештувати активи "Газпрому" в Європі як компенсацію, присуджену Стокгольмським арбітражем енергетичному концерну PGNiG.
Про це заявив заступник міністра державних активів Польщі Януш Ковальський в інтерв'ю Wprost, передає Цензор.НЕТ.
За його словами, українська компанія "Нафтогаз" раніше пішла таким самим шляхом.
"Сьогодні, коли у нас стоїть питання, яким чином можна стягнути з "Газпрому" понад 6 млрд злотих (1,5 млрд доларів. - Ред.), які були присуджені через Арбітражний суд у Стокгольмі на користь компанії PGNiG у рахунок переплати за газ, то найкращим варіантом, на мій погляд, є саме таке жорстке вилучення. У цьому напрямку сьогодні також іде PGNiG", - заявив Ковальський.
Він також зазначив, що для ефективного погашення боргів перед Польщею можуть послужити всі ключові активи "Газпрому" в Європі.
"По-перше, якщо все-таки росіяни не будуть поважати закон, то, на мій погляд, хороша ідея - зайняти в першу чергу акції Nord Stream AG та Nord Stream 2 AG. Це також може привести до затримки реалізації проєкту Nord Stream 2" , - наголосив Ковальський.
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Респект Польше !
И пердеть в него заставить - на вксь мир бы был гудок.
На текушие потребности они купят без гемора.
Как Украина,ФРГ - покупает когда и сколько надо,а трубы сданы на прокачку фиксированного обьема.
А идет в них транзит или нет,уже не интересно. Деньги то всеравно идут.
Вчись діяти так, як Польща: рішуче захищати інтереси своєї країни, не звертаючи уваги на думку свинособачих лаптєстанців.
Мабуть ще й місцеві проросійськи корумповані допомогли в підрахунку.
Процитую.-"Порошенко - був перший президент України, якого ненавиділи у Росії. І Росії вдалося прищепити цю ненависть більшості українців."
Так, на фоні інших президентів Порошенко дійсно багато зробив, але, на мій погляд, ще більше - не зробив. А мав би зробити. І ще: на мою думку, багато відповідальності за його поразку лежить на оточенні, цих "придворних", які не надавали йому реальної картини розподілу сил та уподобань громадян. Маючи в руках усе, він все втратив, і програла при цьому насамперед Україна.
против её беззаконных действий.
больше десятка. Территория, где отпечатался след рашистского сапога - изолируется
и прекращает развиваться. Оставлять эти «следы»» позволяли и позволяют паРаше те природные ресурсы и углеводородные деньги, которые «мировые лидеры» любезно рисканули разрешить заработать обычным ворам, чекистам и гопникам, снова поверив в то , что они пустят их на собственное развитие и очеловечивание. Мнимое спокойствие, у себя, паРаша пока сохраняет с помощью одного телевизора и своих церквей. Единственный способ лишить паРашу ресурсов и приблизить её к мирному (контролируемому) развалу - обесценить стоимость всех её ресурсов и прекратить покупать всю её продукцию. тчк.
Слава Україні !!!
Подскажи это правительству Зеленского.
Вже активно рвуть
Опять собираются тянуть резину...
Почему не сообщать о своих действиях в настоящем, а лучше в прошедшем времени!!!
А сейчас...зекоМанда...
под бурные аплодисменты всех стран которым она насолила.