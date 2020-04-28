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Депутаты требуют от премьер-министра уволить полицейского чиновника Михаила Банка

Около сорока нардепов обратились к премьер-министру с требованием уволить полицейского чиновника Михаила Банка.

Народные депутаты подписали обращение к премьер-министру Украины Денису Шмыгалю с требованием уволить Михаила Банка, занимающего должность начальника Департамента стратегических расследований Национальной полиции в Ивано-Франковской области. Чиновник незаконно завладел природоохранными землями возле курорта "Буковель" и шантажирует местных предпринимателей.

Обращение с требованием вмешаться в ситуацию и освободить Михаила Банка с занимаемой высокой должности уже подписало около сорока народных депутатов Украины.

В обращении, которое также адресовано министру внутренних дел Арсену Авакову, депутаты приводят факты журналистского расследования издания "Апостроф" о сомнительных доходах чиновника Нацполиции и незаконном обогащении. Михаил Банк строит гостиничный комплекс на природоохранных землях Карпат и покупает дорогие автомобили. Ситуация подрывает авторитет всей правоохранительной системы Украины, отмечают депутаты.

Также известно, что Михаил Банк шантажировал местных предпринимателей, через суды инициировал обыски и изъятия документов, парализуя работу предприятий, а затем требовал у бизнеса "выкуп".

В марте Государственное бюро расследований начало предварительное расследование по факту злоупотребления Михаилом Банком должностными обязанностями с причинением тяжких последствий. Расследование имеет признаки уголовного преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 364 УК Украины, сообщала ОО "Антикоррупционный блокпост".

Также в прошлом месяце Национальная полиция начала внутреннее служебное расследование с участием сотрудников департамента внутренней безопасности по фактам, описанным в журналистском расследовании.

В то же время несмотря на уголовное преступление и заинтересованность Михаилом Банком ГБР, чиновник до сих пор продолжает занимать руководящую должность в Департаменте стратегических расследований.

Депутаты требуют от премьер-министра уволить полицейского чиновника Михаила Банка 01
Депутаты требуют от премьер-министра уволить полицейского чиновника Михаила Банка 02
Депутаты требуют от премьер-министра уволить полицейского чиновника Михаила Банка 03

Автор: 

депутат (3320) чиновник (1560)


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Топ комментарии
+8
ойц, такі Мойша Банк справжній стратєх: посаду має, нахабство - теж має, совісті - ані грама.
А якщо без жартів, то таких потвор треба вішати і не знимати тиждень
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28.04.2020 12:32 Ответить
+8
"Батюшка-царь, мочи нет терпеть боле! Совсем окаянные бояре задушили! Помоги!" Блин, в стране нет никакого порядка. Чего стоит страна, в которой для увольнения бесчинствующего чиновника депутаты должны подписывать лист к премьеру?! Аваков, Венедиктова, ГБР, НАБУ и прочие матерные аббревиатуры - для чего они???
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28.04.2020 12:36 Ответить
+6
Уволить? Я так понял ,что бы посадить надолго тут речи неидет.Легко отделался.
Хуже нестало.😁😁😁
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28.04.2020 12:38 Ответить
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завидуют ещё столько не наворовавшие.
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28.04.2020 12:32 Ответить
ойц, такі Мойша Банк справжній стратєх: посаду має, нахабство - теж має, совісті - ані грама.
А якщо без жартів, то таких потвор треба вішати і не знимати тиждень
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28.04.2020 12:32 Ответить
СУКИ----ОНИ МАЙДАН СТАЛИ ЗАБЫВАТЬ !!!!!!!
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28.04.2020 14:19 Ответить
👍👍👍😅
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28.04.2020 12:34 Ответить
И фамилия вроде вполне кошерная. Странно.
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28.04.2020 12:36 Ответить
"Батюшка-царь, мочи нет терпеть боле! Совсем окаянные бояре задушили! Помоги!" Блин, в стране нет никакого порядка. Чего стоит страна, в которой для увольнения бесчинствующего чиновника депутаты должны подписывать лист к премьеру?! Аваков, Венедиктова, ГБР, НАБУ и прочие матерные аббревиатуры - для чего они???
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28.04.2020 12:36 Ответить
зашлет гонца к рюкзакову с подарками....
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28.04.2020 12:37 Ответить
Чому б вам не клопотати про звільнення Авакова для початку? Це головний біль для всієї України, а не тільки Франківщини. Мабуть власні депутатські шкурні інтереси на заваді.
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28.04.2020 12:37 Ответить
Уволить? Я так понял ,что бы посадить надолго тут речи неидет.Легко отделался.
Хуже нестало.😁😁😁
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28.04.2020 12:38 Ответить
Як би там не було - але викликають підозру дві деталі:
1.фраза в інфі "Чиновник незаконно завладел природоохранными землями возле курорта "Буковель" и шантажирует местных предпринимателей" - це не Коломойського, часом?
2.підсилює це враження в числі підписантів виключно слуги уродів та окремі характерні представники беніної номенклатури...
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28.04.2020 12:41 Ответить
Что значит "подрывает авторитет"?
Должен уже сидеть в тюрьме.
Под шконкой!
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28.04.2020 12:44 Ответить
Буковель и около.... не может иметь двух божков...))))
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28.04.2020 12:45 Ответить
пихуй..
Депутати вимагають від прем'єр-міністра звільнити поліцейського чиновника Михайла Банка - Цензор.НЕТ 7502
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28.04.2020 12:49 Ответить
Депутати вимагають від прем'єр-міністра звільнити поліцейського чиновника Михайла Банка - Цензор.НЕТ 3860
не знаю, что он там прихватил и зачем его увольнять когда надо возбуждать дело и паковать, но р*ло явно сви*ное и в пуху!!
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28.04.2020 12:51 Ответить
Беспредел с согласия сАбакова. Все они там такие. Согласна. таких надо снимать. Но перед этим повесить.
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28.04.2020 12:56 Ответить
Він заявив, що звільниться тільки разом з Аваковим.
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28.04.2020 13:23 Ответить
в гражданской среде это все называется РЕКЕТ. а у власть имущих почемуто ЗЛОУПОТРЕБЛЕНИЕ. закон наш как ДЫЛО...............
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28.04.2020 13:53 Ответить
 
 