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Новини
14 094 17

Депутати вимагають від прем'єр-міністра звільнити поліцейського чиновника Михайла Банка

Близько сорока нардепів звернулися до прем'єр-міністра з вимогою звільнити поліцейського чиновника Михайла Банка.

Народні депутати підписали звернення до прем’єр-міністра України Дениса Шмигаля з вимогою звільнити Михайла Банка, що обіймає посаду начальника Департаменту стратегічних розслідувань Національної поліції в Івано-Франківській області. Чиновник незаконно заволодів природоохоронними землями біля курорту "Буковель" та шантажує місцевих підприємців.

Звернення з вимогою втрутитися в ситуацію і звільнити Михайла Банка із займаної високої посади вже підписало близько сорока народних депутатів України.

У зверненні, яке також адресоване міністрові внутрішніх справ Арсену Авакову, депутати наводять факти журналістського розслідування видання "Апостроф" про сумнівні доходи посадовця Нацполіції та незаконне збагачення. Михайло Банк будує готельний комплекс на природоохоронних землях Карпат і купує дорогі автомобілі. Ситуація підриває авторитет всієї правоохоронної системи України, наголошують депутати.

Також відомо, що Михайло Банк шантажував місцевих підприємців, через суди ініціював обшуки і вилучення документів, паралізуючи роботу підприємств, а потім вимагав у бізнесу "викуп".

У березні Державне бюро розслідувань розпочало досудове розслідування за фактом зловживання Михайлом Банком посадовими обов’язками зі спричиненням тяжких наслідків. Розслідування має ознаки кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України, повідомляла ГО "Антикорупційний блокпост".

Також минулого місяця Національна поліція розпочала внутрішнє службове розслідування за участю працівників департаменту внутрішньої безпеки за фактами, описаними у журналістському розслідуванні.

Натомість, незважаючи на кримінальне правопорушення і зацікавлення Михайлом Банком ДБР, чиновник досі продовжує обіймати керівну посаду в Департаменті стратегічних розслідувань.

Депутати вимагають від премєр-міністра звільнити поліцейського чиновника Михайла Банка 01
Депутати вимагають від премєр-міністра звільнити поліцейського чиновника Михайла Банка 02
Депутати вимагають від премєр-міністра звільнити поліцейського чиновника Михайла Банка 03

Автор: 

депутат (1781) чиновник (803)


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Топ коментарі
+8
ойц, такі Мойша Банк справжній стратєх: посаду має, нахабство - теж має, совісті - ані грама.
А якщо без жартів, то таких потвор треба вішати і не знимати тиждень
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28.04.2020 12:32 Відповісти
+8
"Батюшка-царь, мочи нет терпеть боле! Совсем окаянные бояре задушили! Помоги!" Блин, в стране нет никакого порядка. Чего стоит страна, в которой для увольнения бесчинствующего чиновника депутаты должны подписывать лист к премьеру?! Аваков, Венедиктова, ГБР, НАБУ и прочие матерные аббревиатуры - для чего они???
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28.04.2020 12:36 Відповісти
+6
Уволить? Я так понял ,что бы посадить надолго тут речи неидет.Легко отделался.
Хуже нестало.😁😁😁
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28.04.2020 12:38 Відповісти
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завидуют ещё столько не наворовавшие.
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28.04.2020 12:32 Відповісти
ойц, такі Мойша Банк справжній стратєх: посаду має, нахабство - теж має, совісті - ані грама.
А якщо без жартів, то таких потвор треба вішати і не знимати тиждень
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28.04.2020 12:32 Відповісти
СУКИ----ОНИ МАЙДАН СТАЛИ ЗАБЫВАТЬ !!!!!!!
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28.04.2020 14:19 Відповісти
👍👍👍😅
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28.04.2020 12:34 Відповісти
И фамилия вроде вполне кошерная. Странно.
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28.04.2020 12:36 Відповісти
"Батюшка-царь, мочи нет терпеть боле! Совсем окаянные бояре задушили! Помоги!" Блин, в стране нет никакого порядка. Чего стоит страна, в которой для увольнения бесчинствующего чиновника депутаты должны подписывать лист к премьеру?! Аваков, Венедиктова, ГБР, НАБУ и прочие матерные аббревиатуры - для чего они???
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28.04.2020 12:36 Відповісти
зашлет гонца к рюкзакову с подарками....
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28.04.2020 12:37 Відповісти
Чому б вам не клопотати про звільнення Авакова для початку? Це головний біль для всієї України, а не тільки Франківщини. Мабуть власні депутатські шкурні інтереси на заваді.
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28.04.2020 12:37 Відповісти
Уволить? Я так понял ,что бы посадить надолго тут речи неидет.Легко отделался.
Хуже нестало.😁😁😁
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28.04.2020 12:38 Відповісти
Як би там не було - але викликають підозру дві деталі:
1.фраза в інфі "Чиновник незаконно завладел природоохранными землями возле курорта "Буковель" и шантажирует местных предпринимателей" - це не Коломойського, часом?
2.підсилює це враження в числі підписантів виключно слуги уродів та окремі характерні представники беніної номенклатури...
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28.04.2020 12:41 Відповісти
Что значит "подрывает авторитет"?
Должен уже сидеть в тюрьме.
Под шконкой!
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28.04.2020 12:44 Відповісти
Буковель и около.... не может иметь двух божков...))))
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28.04.2020 12:45 Відповісти
пихуй..
Депутати вимагають від прем'єр-міністра звільнити поліцейського чиновника Михайла Банка - Цензор.НЕТ 7502
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28.04.2020 12:49 Відповісти
Депутати вимагають від прем'єр-міністра звільнити поліцейського чиновника Михайла Банка - Цензор.НЕТ 3860
не знаю, что он там прихватил и зачем его увольнять когда надо возбуждать дело и паковать, но р*ло явно сви*ное и в пуху!!
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28.04.2020 12:51 Відповісти
Беспредел с согласия сАбакова. Все они там такие. Согласна. таких надо снимать. Но перед этим повесить.
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28.04.2020 12:56 Відповісти
Він заявив, що звільниться тільки разом з Аваковим.
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28.04.2020 13:23 Відповісти
в гражданской среде это все называется РЕКЕТ. а у власть имущих почемуто ЗЛОУПОТРЕБЛЕНИЕ. закон наш как ДЫЛО...............
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28.04.2020 13:53 Відповісти
 
 