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Строительные магазины и сети планируем открыть в ближайшее время, - министр Чернышов
Кабинет Министров Украины в ближайшее время позволит работать строительным маркетам и сетям.
Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Укринформ", об этом рассказал министр развития громад и территорий Алексей Чернышов во время инвестиционного онлайн-форума "Таврийские горизонты" 28 апреля.
"Развиваем государство вместе. Приняты соответствующие инструкции относительно функционирования строительной отрасли на время карантина. Она может работать. В ближайшее время мы планируем открыть строительные маркеты и сети", - отметил он.
По его словам, благодаря таким мерам уже в сентябре-октябре Украина будет иметь "более развитую инфраструктуру".
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а мені був потрібен клей для плитки... *****.
в Броварах в эпик пришли
ментыпонты и покэрувалы... хотя, я против.
а анжио, да - молодцы. даже дверные ручки обмотаны тряпочкой, которую регулярно смачивают дезраствором.
Перемога ! Коля Тищенко - наше фсьо
Так не встигнете змигнути оком як у расіє опинитесь
Наскільки мені відомо, то
на батьківщині ссанича у вашому місті підприємці на минулому тижні робили автопробіг з лозунгами "зає..ало". Ви не приймали участь?
Але закон працює тоді, коли він для усіх - закон.
Бізнес вже начасі відкривати навіть з тієї точки зору, що деяким людім просто ні за що жити.
Кто там в этой залапанной и грязной колоде остался ?