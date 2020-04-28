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Новости Коронавирус и карантин
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Строительные магазины и сети планируем открыть в ближайшее время, - министр Чернышов

Строительные магазины и сети планируем открыть в ближайшее время, - министр Чернышов

Кабинет Министров Украины в ближайшее время позволит работать строительным маркетам и сетям.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Укринформ", об этом рассказал министр развития громад и территорий Алексей Чернышов во время инвестиционного онлайн-форума "Таврийские горизонты" 28 апреля.

"Развиваем государство вместе. Приняты соответствующие инструкции относительно функционирования строительной отрасли на время карантина. Она может работать. В ближайшее время мы планируем открыть строительные маркеты и сети", - отметил он.

По его словам, благодаря таким мерам уже в сентябре-октябре Украина будет иметь "более развитую инфраструктуру".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Для помощи пострадавшим в результате пожаров на Житомирщине предварительно могут выделить 25 млн грн, - Чернышов

Автор: 

карантин (16729) магазин (188) строительство (1997) COVID-19 (18608) коронавирус (17042) Алексей Чернышов (151)


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Топ комментарии
+15
Так Гереги і не закривались !..
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28.04.2020 13:03 Ответить
+6
Дык они в 8-00 открылись.
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28.04.2020 13:06 Ответить
+4
А тем временем в мордоре нефтяники начали бастовать( ну как бастовать, похрюкивать) https://www.youtube.com/watch?v=16M6UxcMHKo&feature=emb_logo
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28.04.2020 13:05 Ответить
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Они форум организовали, чтоб об этом сообщить?
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28.04.2020 13:03 Ответить
А тем временем в мордоре нефтяники начали бастовать( ну как бастовать, похрюкивать) https://www.youtube.com/watch?v=16M6UxcMHKo&feature=emb_logo
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28.04.2020 13:05 Ответить
Так Гереги і не закривались !..
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28.04.2020 13:03 Ответить
закривались... там торгують лише побутовою хімією і товарами сад-город.
а мені був потрібен клей для плитки... *****.
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28.04.2020 13:23 Ответить
ты шутишь? что хочешь можно купить! А за Троещиной на складах Ажио и не думали закрываться.
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28.04.2020 13:28 Ответить
эт у вас мер - пустышка.
в Броварах в эпик пришли менты понты и покэрувалы... хотя, я против.

а анжио, да - молодцы. даже дверные ручки обмотаны тряпочкой, которую регулярно смачивают дезраствором.
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28.04.2020 13:44 Ответить
замовляй через інтернет - напротязі 4-7 діб отримаєш (це в Києві)
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28.04.2020 13:54 Ответить
Дык они в 8-00 открылись.
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28.04.2020 13:06 Ответить
Строительные магазины и сети планируем открыть в ближайшее время, - министр Чернышов

Перемога ! Коля Тищенко - наше фсьо
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28.04.2020 13:06 Ответить
Приезжайте к гереге на Гертруда в Харькове... вы шо, издеваетесь???? Вам хоть в очи нассы, министр Чернышов...
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28.04.2020 13:08 Ответить
капець, у вас ще вулиці "Героїв труда" залишились....
Так не встигнете змигнути оком як у расіє опинитесь
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28.04.2020 13:55 Ответить
и улица, и станция метро. От жюкова еще не уверены, что сдыхались... приезжай в г.Гепово, удивись...
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28.04.2020 14:20 Ответить
Отлично. Опять мимо меня.
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28.04.2020 13:08 Ответить
пішіть до найвеличнішого лідєра **********.

Наскільки мені відомо, то на батьківщині ссанича у вашому місті підприємці на минулому тижні робили автопробіг з лозунгами "зає..ало". Ви не приймали участь?
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28.04.2020 13:14 Ответить
Нет. Я соблюдала карантин. Впрочем сегодня уже решила его слегка обогнуть. Уже и на велосипеде ездила утром. В 11 возила ребёнка на тренировку. Оказалось, что корты работают втихаря. Ну и что это за карантин! Я призываю , конечно, соблюдать дистанцию и носить маски. Нельзя всем пофигистски относиться к себе и своим согражданам. Но нужно уже разумно открываться.
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28.04.2020 13:21 Ответить
Громадянська свідомість - це добре.
Але закон працює тоді, коли він для усіх - закон.
Бізнес вже начасі відкривати навіть з тієї точки зору, що деяким людім просто ні за що жити.
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28.04.2020 13:31 Ответить
Мы не можем проверить, что было бы, если бы карантина вообще не было . Я просто уверена, что ничего хорошего. Во время, молодцы, приняли решение по закрытию школ. Не закрыли церкви , к сожалению. Но, тем не менее, именно карантин сработал. Рашка объявила карантин на три недели позже нашего- результат очевиден
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28.04.2020 13:57 Ответить
Ссаку назначат. Его обещания лафы и сказки про цветущую Грузию заедут всех очень быстро. Через пару месяцев, максимум к осени, экономика ********** ещё ниже. Ссаку выгонят. Это все очевидно. Не очевидно,кого готовят на смену ?
Кто там в этой залапанной и грязной колоде остался ?
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28.04.2020 13:10 Ответить
Ясно одно, что делают всё, чтобы свалить зелю. А заодно и повесить на него все косяки предыдущих властей
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28.04.2020 13:12 Ответить
пат сталом!!!
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28.04.2020 13:30 Ответить
да он вроде и сам справляется
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28.04.2020 15:11 Ответить
Будівельні магазини та мережі плануємо відкрити найближчим часом, - міністр Чернишов - Цензор.НЕТ 8765
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28.04.2020 21:28 Ответить
То есть сидите дома, но вам по голове соседи будут делать ремонт и разводить антисанитарию??
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28.04.2020 13:11 Ответить
У меня соседи именно делают ремонт. Делают не переставая уже два месяца. Вот и сейчас дребезжат. Деньги у хозяев там не заканчиваются. Я , конечно, рада за них, но голова квадратная
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28.04.2020 13:24 Ответить
"Делу время - потехе час" - сказал Вася в 2 часа ночи, отложив перфоратор и включив музцентр на полную громкость.
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28.04.2020 13:25 Ответить
Опять будем строить будущее? Тогда увеличте ассортимент лопат и будем начинать(в надцатый раз).
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28.04.2020 13:11 Ответить
все, на что способно зебыдло с идиотом клоуном-разрушить и украсть. чем дольше зевыродки будут у власти, тем печальнее последствия для страны.
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28.04.2020 13:21 Ответить
Так скоро всі відкриються і ніхто цих дебілів питати не буде.
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28.04.2020 13:34 Ответить
Типа они закрывались...
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28.04.2020 14:37 Ответить
нл и эпицентр не закрывались- их бин полуватное запорожье
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28.04.2020 17:04 Ответить
нл и эпицентр - одна контора, оба герегины
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28.04.2020 21:10 Ответить
 
 