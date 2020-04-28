Строительные магазины и сети планируем открыть в ближайшее время, - министр Чернышов

Кабинет Министров Украины в ближайшее время позволит работать строительным маркетам и сетям.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Укринформ", об этом рассказал министр развития громад и территорий Алексей Чернышов во время инвестиционного онлайн-форума "Таврийские горизонты" 28 апреля.

"Развиваем государство вместе. Приняты соответствующие инструкции относительно функционирования строительной отрасли на время карантина. Она может работать. В ближайшее время мы планируем открыть строительные маркеты и сети", - отметил он.

По его словам, благодаря таким мерам уже в сентябре-октябре Украина будет иметь "более развитую инфраструктуру".

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