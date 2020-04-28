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Новини Коронавірус і карантин
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Будівельні магазини та мережі плануємо відкрити найближчим часом, - міністр Чернишов

Будівельні магазини та мережі плануємо відкрити найближчим часом, - міністр Чернишов

Кабінет Міністрів України найближчим часом дозволить працювати будівельним магазинам і мережам.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Укрінформ",  про це розповів міністр розвитку громад і територій Олексій Чернишов під час інвестиційного онлайн-форуму "Таврійські горизонти" 28 квітня.

"Розвиваємо державу разом. Прийнято відповідні інструкції щодо функціонування будівельної галузі на час карантину. Вона може працювати. Найближчим часом ми плануємо відкрити будівельні маркети та мережі", - зазначив він.

За його словами, завдяки таким заходам вже у вересні-жовтні Україна матиме "більш розвинену інфраструктуру".

Також дивіться: У Маріуполі натовп заради обіцяних знижок і розіграшів штурмував новий супермаркет, ігноруючи карантинні обмеження. ВIДЕО

Автор: 

карантин (18172) магазин (356) будівництво (3030) COVID-19 (19765) коронавірус (19923) Олексій Чернишов (279)


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Топ коментарі
+15
Так Гереги і не закривались !..
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28.04.2020 13:03 Відповісти
+6
Дык они в 8-00 открылись.
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28.04.2020 13:06 Відповісти
+4
А тем временем в мордоре нефтяники начали бастовать( ну как бастовать, похрюкивать) https://www.youtube.com/watch?v=16M6UxcMHKo&feature=emb_logo
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28.04.2020 13:05 Відповісти
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Они форум организовали, чтоб об этом сообщить?
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28.04.2020 13:03 Відповісти
А тем временем в мордоре нефтяники начали бастовать( ну как бастовать, похрюкивать) https://www.youtube.com/watch?v=16M6UxcMHKo&feature=emb_logo
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28.04.2020 13:05 Відповісти
Так Гереги і не закривались !..
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28.04.2020 13:03 Відповісти
закривались... там торгують лише побутовою хімією і товарами сад-город.
а мені був потрібен клей для плитки... *****.
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28.04.2020 13:23 Відповісти
ты шутишь? что хочешь можно купить! А за Троещиной на складах Ажио и не думали закрываться.
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28.04.2020 13:28 Відповісти
эт у вас мер - пустышка.
в Броварах в эпик пришли менты понты и покэрувалы... хотя, я против.

а анжио, да - молодцы. даже дверные ручки обмотаны тряпочкой, которую регулярно смачивают дезраствором.
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28.04.2020 13:44 Відповісти
замовляй через інтернет - напротязі 4-7 діб отримаєш (це в Києві)
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28.04.2020 13:54 Відповісти
Дык они в 8-00 открылись.
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28.04.2020 13:06 Відповісти
Строительные магазины и сети планируем открыть в ближайшее время, - министр Чернышов

Перемога ! Коля Тищенко - наше фсьо
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28.04.2020 13:06 Відповісти
Приезжайте к гереге на Гертруда в Харькове... вы шо, издеваетесь???? Вам хоть в очи нассы, министр Чернышов...
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28.04.2020 13:08 Відповісти
капець, у вас ще вулиці "Героїв труда" залишились....
Так не встигнете змигнути оком як у расіє опинитесь
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28.04.2020 13:55 Відповісти
и улица, и станция метро. От жюкова еще не уверены, что сдыхались... приезжай в г.Гепово, удивись...
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28.04.2020 14:20 Відповісти
Отлично. Опять мимо меня.
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28.04.2020 13:08 Відповісти
пішіть до найвеличнішого лідєра **********.

Наскільки мені відомо, то на батьківщині ссанича у вашому місті підприємці на минулому тижні робили автопробіг з лозунгами "зає..ало". Ви не приймали участь?
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28.04.2020 13:14 Відповісти
Нет. Я соблюдала карантин. Впрочем сегодня уже решила его слегка обогнуть. Уже и на велосипеде ездила утром. В 11 возила ребёнка на тренировку. Оказалось, что корты работают втихаря. Ну и что это за карантин! Я призываю , конечно, соблюдать дистанцию и носить маски. Нельзя всем пофигистски относиться к себе и своим согражданам. Но нужно уже разумно открываться.
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28.04.2020 13:21 Відповісти
Громадянська свідомість - це добре.
Але закон працює тоді, коли він для усіх - закон.
Бізнес вже начасі відкривати навіть з тієї точки зору, що деяким людім просто ні за що жити.
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28.04.2020 13:31 Відповісти
Мы не можем проверить, что было бы, если бы карантина вообще не было . Я просто уверена, что ничего хорошего. Во время, молодцы, приняли решение по закрытию школ. Не закрыли церкви , к сожалению. Но, тем не менее, именно карантин сработал. Рашка объявила карантин на три недели позже нашего- результат очевиден
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28.04.2020 13:57 Відповісти
Ссаку назначат. Его обещания лафы и сказки про цветущую Грузию заедут всех очень быстро. Через пару месяцев, максимум к осени, экономика ********** ещё ниже. Ссаку выгонят. Это все очевидно. Не очевидно,кого готовят на смену ?
Кто там в этой залапанной и грязной колоде остался ?
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28.04.2020 13:10 Відповісти
Ясно одно, что делают всё, чтобы свалить зелю. А заодно и повесить на него все косяки предыдущих властей
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28.04.2020 13:12 Відповісти
пат сталом!!!
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28.04.2020 13:30 Відповісти
да он вроде и сам справляется
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28.04.2020 15:11 Відповісти
Будівельні магазини та мережі плануємо відкрити найближчим часом, - міністр Чернишов - Цензор.НЕТ 8765
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28.04.2020 21:28 Відповісти
То есть сидите дома, но вам по голове соседи будут делать ремонт и разводить антисанитарию??
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28.04.2020 13:11 Відповісти
У меня соседи именно делают ремонт. Делают не переставая уже два месяца. Вот и сейчас дребезжат. Деньги у хозяев там не заканчиваются. Я , конечно, рада за них, но голова квадратная
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28.04.2020 13:24 Відповісти
"Делу время - потехе час" - сказал Вася в 2 часа ночи, отложив перфоратор и включив музцентр на полную громкость.
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28.04.2020 13:25 Відповісти
Опять будем строить будущее? Тогда увеличте ассортимент лопат и будем начинать(в надцатый раз).
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28.04.2020 13:11 Відповісти
все, на что способно зебыдло с идиотом клоуном-разрушить и украсть. чем дольше зевыродки будут у власти, тем печальнее последствия для страны.
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28.04.2020 13:21 Відповісти
Так скоро всі відкриються і ніхто цих дебілів питати не буде.
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28.04.2020 13:34 Відповісти
Типа они закрывались...
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28.04.2020 14:37 Відповісти
нл и эпицентр не закрывались- их бин полуватное запорожье
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28.04.2020 17:04 Відповісти
нл и эпицентр - одна контора, оба герегины
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28.04.2020 21:10 Відповісти
 
 