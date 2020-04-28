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Будівельні магазини та мережі плануємо відкрити найближчим часом, - міністр Чернишов
Кабінет Міністрів України найближчим часом дозволить працювати будівельним магазинам і мережам.
Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Укрінформ", про це розповів міністр розвитку громад і територій Олексій Чернишов під час інвестиційного онлайн-форуму "Таврійські горизонти" 28 квітня.
"Розвиваємо державу разом. Прийнято відповідні інструкції щодо функціонування будівельної галузі на час карантину. Вона може працювати. Найближчим часом ми плануємо відкрити будівельні маркети та мережі", - зазначив він.
За його словами, завдяки таким заходам вже у вересні-жовтні Україна матиме "більш розвинену інфраструктуру".
Топ коментарі
+15 Lvbnhj
показати весь коментар28.04.2020 13:03 Відповісти Посилання
+6 Юрій Ан
показати весь коментар28.04.2020 13:06 Відповісти Посилання
+4 Oleg Youryevich
показати весь коментар28.04.2020 13:05 Відповісти Посилання
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а мені був потрібен клей для плитки... *****.
в Броварах в эпик пришли
ментыпонты и покэрувалы... хотя, я против.
а анжио, да - молодцы. даже дверные ручки обмотаны тряпочкой, которую регулярно смачивают дезраствором.
Перемога ! Коля Тищенко - наше фсьо
Так не встигнете змигнути оком як у расіє опинитесь
Наскільки мені відомо, то
на батьківщині ссанича у вашому місті підприємці на минулому тижні робили автопробіг з лозунгами "зає..ало". Ви не приймали участь?
Але закон працює тоді, коли він для усіх - закон.
Бізнес вже начасі відкривати навіть з тієї точки зору, що деяким людім просто ні за що жити.
Кто там в этой залапанной и грязной колоде остался ?