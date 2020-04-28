Будівельні магазини та мережі плануємо відкрити найближчим часом, - міністр Чернишов

Кабінет Міністрів України найближчим часом дозволить працювати будівельним магазинам і мережам.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Укрінформ", про це розповів міністр розвитку громад і територій Олексій Чернишов під час інвестиційного онлайн-форуму "Таврійські горизонти" 28 квітня.

"Розвиваємо державу разом. Прийнято відповідні інструкції щодо функціонування будівельної галузі на час карантину. Вона може працювати. Найближчим часом ми плануємо відкрити будівельні маркети та мережі", - зазначив він.

За його словами, завдяки таким заходам вже у вересні-жовтні Україна матиме "більш розвинену інфраструктуру".

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