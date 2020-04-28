Комитет ВР поддержал законопроект, позволяющий уволить Сытника

Комитет Верховной Рады по вопросам правоохранительной деятельности рекомендовал депутатам поддержать законопроект, который позволит уволить директора Национального антикоррупционного бюро Артема Сытника.

Об этом сообщает Центр противодействия коррупции, передает Цензор.НЕТ.

"Члены правоохранительного комитета 20 голосами рекомендовали Верховной Раде голосовать в целом за законопроект", говорится в сообщении.

Речь идет о законопроекте №3133 нардепа от "Европейской солидарности" Алексея Гончаренко. Его поддерживают Максим Бужанский, Александр Бакумов, Григорий Мамка. Документ позволяет увольнять директора НАБУ за совершение административного правонарушения, связанного с коррупцией.

Таким образом, этот проект может стать причиной увольнения действующего руководителя НАБУ Сытника, у которого подобное правонарушение есть.

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Против законопроекта Гончаренко выступили депутаты от фракции "Голос", которые подали 13 альтернативных законопроектов. Они считают, что проект Гончаренко политический и направлен на преследование Сытника в интересах олигарха Игоря Коломойского.

В ЦПК пишут, что если депутаты примут этот законопроект, Украина может остаться без финансовой поддержки Международного валютного фонда.

Кроме того, в ЦПК сообщают, что уволить действующего директора НАБУ за административное правонарушение невозможно, согласно действующему закону. В то же время, законопроектом Гончаренко предлагается уволить Сытника задним числом, а это - нарушение Конституции.

Напомним, Сарненский районный суд признал директора НАБУ Артема Сытника виновным в административном нарушении во время отдыха в Ривненской области и присудил штраф в размере 3400 гривен. Защита Сытника подала апелляцию.

13 декабря 2019 года Ривненский апелляционный суд признал директора НАБУ Артема Сытника виновным по делу о его отдыхе за чужой счет в охотничьем хозяйстве на Ривненщине.