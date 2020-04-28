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Комитет ВР поддержал законопроект, позволяющий уволить Сытника

Комитет ВР поддержал законопроект, позволяющий уволить Сытника

Комитет Верховной Рады по вопросам правоохранительной деятельности рекомендовал депутатам поддержать законопроект, который позволит уволить директора Национального антикоррупционного бюро Артема Сытника.

Об этом сообщает Центр противодействия коррупции, передает Цензор.НЕТ.

"Члены правоохранительного комитета 20 голосами рекомендовали Верховной Раде голосовать в целом за законопроект", говорится в сообщении.

Речь идет о законопроекте №3133 нардепа от "Европейской солидарности" Алексея Гончаренко. Его поддерживают Максим Бужанский, Александр Бакумов, Григорий Мамка. Документ позволяет увольнять директора НАБУ за совершение административного правонарушения, связанного с коррупцией.

Таким образом, этот проект может стать причиной увольнения действующего руководителя НАБУ Сытника, у которого подобное правонарушение есть.

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Против законопроекта Гончаренко выступили депутаты от фракции "Голос", которые подали 13 альтернативных законопроектов. Они считают, что проект Гончаренко политический и направлен на преследование Сытника в интересах олигарха Игоря Коломойского.

В ЦПК пишут, что если депутаты примут этот законопроект, Украина может остаться без финансовой поддержки Международного валютного фонда.

Кроме того, в ЦПК сообщают, что уволить действующего директора НАБУ за административное правонарушение невозможно, согласно действующему закону. В то же время, законопроектом Гончаренко предлагается уволить Сытника задним числом, а это - нарушение Конституции.

Напомним, Сарненский районный суд признал директора НАБУ Артема Сытника виновным в административном нарушении во время отдыха в Ривненской области и присудил штраф в размере 3400 гривен. Защита Сытника подала апелляцию.

13 декабря 2019 года Ривненский апелляционный суд признал директора НАБУ Артема Сытника виновным по делу о его отдыхе за чужой счет в охотничьем хозяйстве на Ривненщине.

НАБУ (4233) комитет (561) увольнение (2685) Сытник (958) Центр противодействия коррупции (250)


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Топ комментарии
+4
Комитет ВР поддержал законопроект, позволяющий уволить Сытника - Цензор.НЕТ 3572
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28.04.2020 14:21 Ответить
+4
Жаль, что новый будет еще хуже.
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28.04.2020 14:41 Ответить
+2
А этот закон будет иметь обратную силу?
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28.04.2020 14:21 Ответить
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А этот закон будет иметь обратную силу?
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28.04.2020 14:21 Ответить
имеет ..."пацан" "слово" дал ..."пацан" "слово" забрал ...всё как в подворотне ...правда в подворотне за такое могут и "лицо" испортить ...но это же фигня
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28.04.2020 15:57 Ответить
Комитет ВР поддержал законопроект, позволяющий уволить Сытника - Цензор.НЕТ 3572
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28.04.2020 14:21 Ответить
Реально, этот чмурик ничего не делал, нет никаких позитивных результатов борьбы его ведомства с коррупцией.
На содержание НАБУ выделяются миллиарды гривень, а отдача ноль.
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28.04.2020 14:22 Ответить
Казалось бы, а причём тут Зеленский и партия "Слуга Народа" ?
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28.04.2020 14:22 Ответить
Количество законопроЕктов увеличивается с геометрической прогрессией.Настоящие реформаторы,стахановцы можно сказать.
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28.04.2020 14:23 Ответить
Міняйте Ситніка на Голоднюка.
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28.04.2020 14:24 Ответить
морду нажрал,офшоры наполнил, можно и в израиль
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28.04.2020 14:25 Ответить
це ти про херанта ...так ...не похудав за рік ...швидко прилаштувався ...
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28.04.2020 14:35 Ответить
Прочитал заголовок как "позволяющий усыпить Сытника". Обрадовался. Зря.
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28.04.2020 14:30 Ответить
Жаль, что новый будет еще хуже.
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28.04.2020 14:41 Ответить
Имеет ли смысл возиться с главой следственного органа, если в стране нет судов?
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28.04.2020 14:46 Ответить
не бачити зеленському грошей від мвф..
залишиться він в історії, як вофка - недоучка
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28.04.2020 14:47 Ответить
Хватит менять шило на мыло. Стране нужна команда следователей, судей и исполнителей, находящаяся целиком под управлением Америки, и располагающая полной властью в нашей стране. К сожалению, нам нужно признать, что сам себе этот пациент свою раковую опухоль вырезать не в состоянии - у него поражены все органы, включая голову. Ему НЕЧЕМ делать эту операцию.
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28.04.2020 14:53 Ответить
Сытник уже давно, как бельмо на глазу у рашистов, антиукраинцев и коллаборантов, фактически осталось единственное препятствие на пути реваншистов, во главе с кремлевским мясником, к ликвидации независимост Украины.
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28.04.2020 15:10 Ответить
вже й розстріляти та забути про цю мерзоту антикорупційну за корупцію давно пора!
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28.04.2020 15:46 Ответить
Ты ба, соя , бенины и черта зебилы вместе😷
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28.04.2020 17:03 Ответить
Завалить Сытника,мечта коррупционеров.Предпоследний оплот вменяемости созвучный с демократическим миром.
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28.04.2020 19:20 Ответить
 
 