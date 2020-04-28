Комітет ВР підтримав законопроєкт, що дозволяє звільнити Ситника

Комітет Верховної Ради з питань правоохоронної діяльності рекомендував депутатам підтримати законопроєкт, який дозволить звільнити директора Національного антикорупційного бюро Артема Ситника.

Про це повідомляє Центр протидії корупції, передає Цензор.НЕТ.

"Члени правоохоронного комітету 20 голосами рекомендували Верховній Раді голосувати в цілому за законопроєкт", йдеться в повідомленні.

Йдеться про законопроєкт №3133 нардепа від "Європейської Солідарності" Олексія Гончаренка. Його підтримують Максим Бужанський, Олександр Бакумов, Григорій Мамка. Документ дозволяє звільняти директора НАБУ за вчинення адміністративного правопорушення, пов'язаного з корупцією.

Таким чином, цей проєкт може стати причиною звільнення чинного керівника НАБУ Ситника, у якого подібне правопорушення є.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Призначення абсурдних законопроєктів 3133 і 3180 - звільнити Ситника і поставити свою підконтрольну людину, - "Голос"

Проти законопроєкту Гончаренка виступили депутати від фракції "Голос", які подали 13 альтернативних законопроєктів. Вони вважають, що проєкт Гончаренка політичний і спрямований на переслідування Ситника в інтересах олігарха Ігоря Коломойського.

У ЦПК пишуть, що якщо депутати ухвалять цей законопроєкт, Україна може залишитися без фінансової підтримки Міжнародного валютного фонду.

Крім того, в ЦПК повідомляють, що звільнити чинного директора НАБУ за адміністративне правопорушення неможливо, відповідно до чинного закону. Водночас законопроєктом Гончаренка пропонується звільнити Ситника заднім числом, а це - порушення Конституції.

Нагадаємо, Сарненський районний суд визнав директора НАБУ Артема Ситника винним в адміністративному порушенні під час відпочинку в Рівненській області та присудив штраф у розмірі 3400 гривень. Захист Ситника подав апеляцію.

13 грудня 2019 року Рівненський апеляційний суд визнав директора НАБУ Артема Ситника винним у справі про його відпочинок за чужий рахунок у мисливському господарстві на Рівненщині.