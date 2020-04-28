УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
9995 відвідувачів онлайн
Новини
2 767 18

Комітет ВР підтримав законопроєкт, що дозволяє звільнити Ситника

Комітет ВР підтримав законопроєкт, що дозволяє звільнити Ситника

Комітет Верховної Ради з питань правоохоронної діяльності рекомендував депутатам підтримати законопроєкт, який дозволить звільнити директора Національного антикорупційного бюро Артема Ситника.

Про це повідомляє Центр протидії корупції, передає Цензор.НЕТ.

"Члени правоохоронного комітету 20 голосами рекомендували Верховній Раді голосувати в цілому за законопроєкт", йдеться в повідомленні.

Йдеться про законопроєкт №3133 нардепа від "Європейської Солідарності" Олексія Гончаренка. Його підтримують Максим Бужанський, Олександр Бакумов, Григорій Мамка. Документ дозволяє звільняти директора НАБУ за вчинення адміністративного правопорушення, пов'язаного з корупцією.

Таким чином, цей проєкт може стати причиною звільнення чинного керівника НАБУ Ситника, у якого подібне правопорушення є.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Призначення абсурдних законопроєктів 3133 і 3180 - звільнити Ситника і поставити свою підконтрольну людину, - "Голос"

Проти законопроєкту Гончаренка виступили депутати від фракції "Голос", які подали 13 альтернативних законопроєктів. Вони вважають, що проєкт Гончаренка політичний і спрямований на переслідування Ситника в інтересах олігарха Ігоря Коломойського.

У ЦПК пишуть, що якщо депутати ухвалять цей законопроєкт, Україна може залишитися без фінансової підтримки Міжнародного валютного фонду.

Крім того, в ЦПК повідомляють, що звільнити чинного директора НАБУ за адміністративне правопорушення неможливо, відповідно до чинного закону. Водночас законопроєктом Гончаренка пропонується звільнити Ситника заднім числом, а це - порушення Конституції.

Нагадаємо, Сарненський районний суд визнав директора НАБУ Артема Ситника винним в адміністративному порушенні під час відпочинку в Рівненській області та присудив штраф у розмірі 3400 гривень. Захист Ситника подав апеляцію.

13 грудня 2019 року Рівненський апеляційний суд визнав директора НАБУ Артема Ситника винним у справі про його відпочинок за чужий рахунок у мисливському господарстві на Рівненщині.

Автор: 

НАБУ (5097) комітет (370) звільнення (2690) Ситник Артем (863) Центр протидії корупції (268)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Telegram
Топ коментарі
+4
Комитет ВР поддержал законопроект, позволяющий уволить Сытника - Цензор.НЕТ 3572
показати весь коментар
28.04.2020 14:21 Відповісти
+4
Жаль, что новый будет еще хуже.
показати весь коментар
28.04.2020 14:41 Відповісти
+2
А этот закон будет иметь обратную силу?
показати весь коментар
28.04.2020 14:21 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
А этот закон будет иметь обратную силу?
показати весь коментар
28.04.2020 14:21 Відповісти
имеет ..."пацан" "слово" дал ..."пацан" "слово" забрал ...всё как в подворотне ...правда в подворотне за такое могут и "лицо" испортить ...но это же фигня
показати весь коментар
28.04.2020 15:57 Відповісти
Комитет ВР поддержал законопроект, позволяющий уволить Сытника - Цензор.НЕТ 3572
показати весь коментар
28.04.2020 14:21 Відповісти
Реально, этот чмурик ничего не делал, нет никаких позитивных результатов борьбы его ведомства с коррупцией.
На содержание НАБУ выделяются миллиарды гривень, а отдача ноль.
показати весь коментар
28.04.2020 14:22 Відповісти
Казалось бы, а причём тут Зеленский и партия "Слуга Народа" ?
показати весь коментар
28.04.2020 14:22 Відповісти
Количество законопроЕктов увеличивается с геометрической прогрессией.Настоящие реформаторы,стахановцы можно сказать.
показати весь коментар
28.04.2020 14:23 Відповісти
Міняйте Ситніка на Голоднюка.
показати весь коментар
28.04.2020 14:24 Відповісти
морду нажрал,офшоры наполнил, можно и в израиль
показати весь коментар
28.04.2020 14:25 Відповісти
це ти про херанта ...так ...не похудав за рік ...швидко прилаштувався ...
показати весь коментар
28.04.2020 14:35 Відповісти
Прочитал заголовок как "позволяющий усыпить Сытника". Обрадовался. Зря.
показати весь коментар
28.04.2020 14:30 Відповісти
Жаль, что новый будет еще хуже.
показати весь коментар
28.04.2020 14:41 Відповісти
Имеет ли смысл возиться с главой следственного органа, если в стране нет судов?
показати весь коментар
28.04.2020 14:46 Відповісти
не бачити зеленському грошей від мвф..
залишиться він в історії, як вофка - недоучка
показати весь коментар
28.04.2020 14:47 Відповісти
Хватит менять шило на мыло. Стране нужна команда следователей, судей и исполнителей, находящаяся целиком под управлением Америки, и располагающая полной властью в нашей стране. К сожалению, нам нужно признать, что сам себе этот пациент свою раковую опухоль вырезать не в состоянии - у него поражены все органы, включая голову. Ему НЕЧЕМ делать эту операцию.
показати весь коментар
28.04.2020 14:53 Відповісти
Сытник уже давно, как бельмо на глазу у рашистов, антиукраинцев и коллаборантов, фактически осталось единственное препятствие на пути реваншистов, во главе с кремлевским мясником, к ликвидации независимост Украины.
показати весь коментар
28.04.2020 15:10 Відповісти
вже й розстріляти та забути про цю мерзоту антикорупційну за корупцію давно пора!
показати весь коментар
28.04.2020 15:46 Відповісти
Ты ба, соя , бенины и черта зебилы вместе😷
показати весь коментар
28.04.2020 17:03 Відповісти
Завалить Сытника,мечта коррупционеров.Предпоследний оплот вменяемости созвучный с демократическим миром.
показати весь коментар
28.04.2020 19:20 Відповісти
 
 