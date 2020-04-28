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Новости Агрессия России против Украины
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"Пока есть ядерное оружие, НАТО будет оставаться ядерным альянсом", - Cтолтенберг

В дискуссии вокруг закупки Германией новых американских боевых самолетов генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг подчеркнул важность стратегии совместного использования ядерного оружия.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом пишет DW.

 "Эта стратегия - лучшая гарантия безопасности, это натовское ядерное сдерживание", - сказал он во вторник, 28 апреля.

Столтенберг отметил, что целью НАТО является мир без ядерных вооружений. В то же время он подчеркнул, что мир не станет безопаснее, если НАТО избавится от своего ядерного арсенала, а такие страны, как Китай, Россия и Северная Корея - нет. "Мы за сбалансированное, а не одностороннее ядерное разоружение. Пока есть ядерное оружие, НАТО будет оставаться ядерным альянсом", - указал Йена Столтенберг.

По словам Столтенберга, стратегия совместного использования ядерного оружия объединяет целый ряд партнеров.

"Речь идет о действиях в ядерной сфере, в рамках которых одни партнеры обеспечивают самолеты, логистику и поддержку, а другие - системы вооружений. Все это вместе обеспечивает НАТО ядерное сдерживание", - пояснил генсек альянса, приветствовав в этой связи намерение ФРГ закупить у США новые истребители.

Читайте на "Цензор.НЕТ": США вооружили субмарины ядерными боеголовками, чтобы усилить сдерживание РФ, - Пентагон

В период холодной войны США разместили в Западной Европе значительное количество ядерных боеголовок. После 1991 года большую их часть вывезли, но около 150 бомб до сих пор остаются на континенте и хранятся на территории разных стран, в том числе Италии, Бельгии, Нидерландов, Германии и Турции.

В Бюхеле на западе Германии расположена база 33-й тактической эскадры германских ВВС. В случае необходимости немецкие пилоты на самолетах Tornado смогли бы доставить американские бомбы к цели. Эта стратегия совместного использования ядерного оружия - часть программы НАТО, куда входят Германия и США.

Официально ни Вашингтон, ни Берлин не подтверждают наличие американского ядерного оружия на территории Германии.

Министр обороны ФРГ Аннегрет Крамп-Карренбауэр (Annegret Kramp-Karrenbauer) планирует закупить на замену устаревающему флоту многоцелевых самолетов Tornado 93 истребителя Eurofighter и 45 истребителей-бомбардировщиков F-18, производимых американским концерном Boeing. Самолеты F-18 будут задействованы в стратегии совместного использования ядерного оружия США.

Германия (7074) НАТО (10096) США (27166) ядерное оружие (1355) Столтенберг Йенс (1620)


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Топ комментарии
+8
Кравчука і Кучму треба розстріляти за здачу ядерної зброї, третьої в світі за кількістю боєголовок
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28.04.2020 14:38 Ответить
+5
можно помедленней ...?
мы лохи записываем......

Генсек НАТО Cтолтенберг подчеркнул важную роль ядерного оружия для Альянса - Цензор.НЕТ 5106
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28.04.2020 14:42 Ответить
+5
Это он гонит, ему нужно будапештский меморандум подписать , а ядерное оружие вывести в Россию и Китай. Тогда точно на НАТО никто не нападёт.
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28.04.2020 14:43 Ответить
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Правила форума Совет форумчан
Звісно що воно важливе.Найважливіше.На ядерну державу ніхто не нападе відкрито.
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28.04.2020 14:38 Ответить
Кравчука і Кучму треба розстріляти за здачу ядерної зброї, третьої в світі за кількістю боєголовок
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28.04.2020 14:38 Ответить
СОЛНЕЧНОМУ МИРУ - ДА, ДА, ДА! ЯДЕРНОМУ ВЗРЫВУ - НЕТ, НЕТ, НЕТ!
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28.04.2020 16:43 Ответить
в параллельном мире Кравчук не отдал атомное оружие РФ.И жизнь там другая-лучше.
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28.04.2020 14:38 Ответить
В паралельном мире выбрали не кучу, а Чоновола и перенесли колючую проволоку с запада на восток, а ядерные боеголовки не сдали, а просто поменяли в них координаты цели назначения - москва
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28.04.2020 14:40 Ответить
І от як відчинити портал у паралельну Україну? Бо нема сечі терпіти ці борошна у такій реальності, що навіть скроні з кригою та цигарка "Співав-Крейда" не допомагають заспокоїтись...
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28.04.2020 15:46 Ответить
можно помедленней ...?
мы лохи записываем......

Генсек НАТО Cтолтенберг подчеркнул важную роль ядерного оружия для Альянса - Цензор.НЕТ 5106
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28.04.2020 14:42 Ответить
Это он гонит, ему нужно будапештский меморандум подписать , а ядерное оружие вывести в Россию и Китай. Тогда точно на НАТО никто не нападёт.
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28.04.2020 14:43 Ответить
не понимаю, какой понт рублёвским паРашникам посылать своих тупых чад учиться "задорого" на
факультеты международных отношений или «международного права», когда всё это их «право»
сводится лишь к наличию наглости, автомата и ядерной дубинки???
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28.04.2020 14:43 Ответить
Та нахрен оно надо? Отдайте его рашке под обещания о ненападении.
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28.04.2020 14:44 Ответить
Фигасе, немцы ещё "Торнадо" юзают! А мы зажрались - свои Су-27 старьём считаем
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28.04.2020 14:45 Ответить
Та цей Торнадо вже антік , в Штатах цей 93 Торнадо в музее авіа техники стоіть , я не розумію нах МО бундеса тримало ці корчи з 1970 років і до сьогодня ??
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28.04.2020 15:27 Ответить
Може з баблом трабли були , хз
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28.04.2020 15:28 Ответить
о том, как Украина была в одном шаге от возвращения статуса ядерной державы:
https://www.youtube.com/watch?v=2Y5Xbti45dw
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28.04.2020 14:47 Ответить
Как? А почему тогда у Украины забрали ядерное оружие сказав что оно нам не нужно и нас защитит бумажка и честное слово членов Будапештского меморандума?
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28.04.2020 14:50 Ответить
Я думаю нужно Украине сослаться на слова Столтерберга и возобновить производство ядерных ракет. Иначе нам демократию не защитить, как говорят американцы.
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28.04.2020 14:51 Ответить
Мало того что у нас забрали обманом ядерное оружие, так теперь еще Европа и Рашка пытается закрыть в Украине АЕС, якобы для перехода на *зеленые* технологии. А потом скажут, вертитесь как хотите, вы не так поняли наши договоренности...
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28.04.2020 14:54 Ответить
Та фих там заберут. У нас на данный момент - B Украине действуют 4 https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%82%D0%BE%D0%BC%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D1%8D%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D1%86%D0%B8%D1%8F атомных электростанции с 15 https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%B3%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%BE%D0%BA энергоблоками , одна из которых, https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B0%D0%BF%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B6%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%90%D0%AD%D0%A1 Запорожская АЭС с 6 энергоблоками https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%92%D0%AD%D0%A0 ВВЭР общей установленной мощностью 6000 https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D0%B3%D0%B0%D0%B2%D0%B0%D1%82%D1%82 МВт , является крупнейшей в Европе. По количеству энергетических реакторов (все типа ВВЭР) Украина занимает 10-е место https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%82%D0%BE%D0%BC%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D1%8D%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%B3%D0%B5%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0_%D0%BF%D0%BE_%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B0%D0%BC в мире и пятое в Европе.
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28.04.2020 16:39 Ответить
Не відразу. Зразу займуться ВВЕР-440. Напишуть законопроект "Про ринок електроенергії" в обмін на креди, прикормлять політиків, на ТБ роздадуть гранти щоб дударили про шкідливість атома. Запустять пару душороздираючих фільмів про ЧАЕС, посадять ботів. І більшість буде хлопати в ладоші.
"Поки є ядерна зброя, НАТО залишатиметься ядерним альянсом", - Столтенберг - Цензор.НЕТ 710
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28.04.2020 16:51 Ответить
когда в дамской сумочке лежит Magnun 38-го калибра - вероятность того, что на красивую женщину нападёт гопник - практически исключена
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28.04.2020 15:13 Ответить
Вероятность, что дама всё же пострадает, а гопник получит Magnum, близка к 100%.
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28.04.2020 15:46 Ответить
близка, но не в случае с ядерным оружием
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28.04.2020 15:53 Ответить
По Вашей логике, в странах, где разрешили скрытое ношение короткоствола, должны были резко возрасти число грабежей. Это ж у каждой жертвы ценный пистолет, который почти со 100% вероятностью достанется грабителю. Но статистика преступности это не подтверждает.
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28.04.2020 17:17 Ответить
А другим страна говорят ради мира и планеты земля разоружайтесь! Хм,где то собака зарыта!
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28.04.2020 16:05 Ответить
могли бы мы тогда и разоружиться, но ведь не полностью же....
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28.04.2020 16:42 Ответить
А СМЫСЛ, ЕСЛИ ЕГО НЕ ИСПОЛЬЗОВАТЬ !?
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28.04.2020 18:25 Ответить
А СМЫСЛ ТЕБЕ МИР ГАРАНТИРОВАТЬ, ЕСЛИ ТЫ НЕ ГОТОВИШЬСЯ К ВОЙНЕ!?
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28.04.2020 18:42 Ответить
ТАК МЫ УЖЕ ЯДЕР СДАЛИ И К ВОЙНЕ ГОТОВЫ !)
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28.04.2020 22:22 Ответить
И МИР МНЕ ПОКА ГЛАВНЫ ВРАГ ЖИВОЙ - НЕ НУЖЕН !!!
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28.04.2020 22:23 Ответить
 
 