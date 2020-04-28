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Новини Агресія Росії проти України
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"Поки є ядерна зброя, НАТО залишатиметься ядерним альянсом", - Столтенберг

В дискусії навколо закупівлі Німеччиною нових американських бойових літаків генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг підкреслив важливість стратегії спільного використання ядерної зброї.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це пише DW.

"Ця стратегія - найкраща гарантія безпеки, це натовське ядерне стримування", - сказав він у вівторок, 28 квітня.

Столтенберг зазначив, що метою НАТО є світ без ядерної зброї. Водночас він підкреслив, що світ не стане безпечнішим, якщо НАТО позбудеться свого ядерного арсеналу, а такі країни, як Китай, Росія і Північна Корея - ні. "Ми за збалансоване, а не одностороннє ядерне роззброєння. Поки є ядерна зброя, НАТО залишатиметься ядерним альянсом", - вказав Єнс Столтенберг.

За словами Столтенберга, стратегія спільного використання ядерної зброї об'єднує цілу низку партнерів.

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"Йдеться про дії в ядерній сфері, в рамках яких одні партнери забезпечують літаки, логістику і підтримку, а інші - системи озброєнь. Все це разом забезпечує НАТО ядерне стримування", - пояснив генсек альянсу, привітавши в зв'язку з цим намір ФРН закупити у США нові винищувачі.

У період холодної війни США розмістили в Західній Європі значну кількість ядерних боєголовок. Після 1991 року більшу їхню частину вивезли, але близько 150 бомб досі залишаються на континенті і зберігаються на території різних країн, в тому числі Італії, Бельгії, Нідерландів, Німеччини та Туреччини.

У Бюхелі на заході Німеччини розташована база 33-ї тактичної ескадри німецьких ВПС. У разі необхідності німецькі пілоти на літаках Tornado змогли б доставити американські бомби до цілі. Ця стратегія спільного використання ядерної зброї - частина програми НАТО, куди входять Німеччина і США.

Офіційно ні Вашингтон, ні Берлін не підтверджують наявність американської ядерної зброї на території Німеччини.

Міністр оборони ФРН Аннегрет Крамп-Карренбауер планує закупити на заміну застаріваючому флоту багатоцільових літаків Tornado 93 винищувачі Eurofighter і 45 винищувачів-бомбардувальників F-18, що виробляються американським концерном Boeing. Літаки F-18 будуть задіяні в стратегії спільного використання ядерної зброї США.

Автор: 

Німеччина (7484) НАТО (6557) США (23437) ядерна зброя (1174) Столтенберг Єнс (1596)


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Топ коментарі
+8
Кравчука і Кучму треба розстріляти за здачу ядерної зброї, третьої в світі за кількістю боєголовок
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28.04.2020 14:38 Відповісти
+5
можно помедленней ...?
мы лохи записываем......

Генсек НАТО Cтолтенберг подчеркнул важную роль ядерного оружия для Альянса - Цензор.НЕТ 5106
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28.04.2020 14:42 Відповісти
+5
Это он гонит, ему нужно будапештский меморандум подписать , а ядерное оружие вывести в Россию и Китай. Тогда точно на НАТО никто не нападёт.
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28.04.2020 14:43 Відповісти
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Звісно що воно важливе.Найважливіше.На ядерну державу ніхто не нападе відкрито.
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28.04.2020 14:38 Відповісти
Кравчука і Кучму треба розстріляти за здачу ядерної зброї, третьої в світі за кількістю боєголовок
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28.04.2020 14:38 Відповісти
СОЛНЕЧНОМУ МИРУ - ДА, ДА, ДА! ЯДЕРНОМУ ВЗРЫВУ - НЕТ, НЕТ, НЕТ!
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28.04.2020 16:43 Відповісти
в параллельном мире Кравчук не отдал атомное оружие РФ.И жизнь там другая-лучше.
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28.04.2020 14:38 Відповісти
В паралельном мире выбрали не кучу, а Чоновола и перенесли колючую проволоку с запада на восток, а ядерные боеголовки не сдали, а просто поменяли в них координаты цели назначения - москва
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28.04.2020 14:40 Відповісти
І от як відчинити портал у паралельну Україну? Бо нема сечі терпіти ці борошна у такій реальності, що навіть скроні з кригою та цигарка "Співав-Крейда" не допомагають заспокоїтись...
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28.04.2020 15:46 Відповісти
можно помедленней ...?
мы лохи записываем......

Генсек НАТО Cтолтенберг подчеркнул важную роль ядерного оружия для Альянса - Цензор.НЕТ 5106
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28.04.2020 14:42 Відповісти
Это он гонит, ему нужно будапештский меморандум подписать , а ядерное оружие вывести в Россию и Китай. Тогда точно на НАТО никто не нападёт.
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28.04.2020 14:43 Відповісти
не понимаю, какой понт рублёвским паРашникам посылать своих тупых чад учиться "задорого" на
факультеты международных отношений или «международного права», когда всё это их «право»
сводится лишь к наличию наглости, автомата и ядерной дубинки???
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28.04.2020 14:43 Відповісти
Та нахрен оно надо? Отдайте его рашке под обещания о ненападении.
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28.04.2020 14:44 Відповісти
Фигасе, немцы ещё "Торнадо" юзают! А мы зажрались - свои Су-27 старьём считаем
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28.04.2020 14:45 Відповісти
Та цей Торнадо вже антік , в Штатах цей 93 Торнадо в музее авіа техники стоіть , я не розумію нах МО бундеса тримало ці корчи з 1970 років і до сьогодня ??
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28.04.2020 15:27 Відповісти
Може з баблом трабли були , хз
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28.04.2020 15:28 Відповісти
о том, как Украина была в одном шаге от возвращения статуса ядерной державы:
https://www.youtube.com/watch?v=2Y5Xbti45dw
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28.04.2020 14:47 Відповісти
Как? А почему тогда у Украины забрали ядерное оружие сказав что оно нам не нужно и нас защитит бумажка и честное слово членов Будапештского меморандума?
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28.04.2020 14:50 Відповісти
Я думаю нужно Украине сослаться на слова Столтерберга и возобновить производство ядерных ракет. Иначе нам демократию не защитить, как говорят американцы.
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28.04.2020 14:51 Відповісти
Мало того что у нас забрали обманом ядерное оружие, так теперь еще Европа и Рашка пытается закрыть в Украине АЕС, якобы для перехода на *зеленые* технологии. А потом скажут, вертитесь как хотите, вы не так поняли наши договоренности...
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28.04.2020 14:54 Відповісти
Та фих там заберут. У нас на данный момент - B Украине действуют 4 https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%82%D0%BE%D0%BC%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D1%8D%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D1%86%D0%B8%D1%8F атомных электростанции с 15 https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%B3%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%BE%D0%BA энергоблоками , одна из которых, https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B0%D0%BF%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B6%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%90%D0%AD%D0%A1 Запорожская АЭС с 6 энергоблоками https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%92%D0%AD%D0%A0 ВВЭР общей установленной мощностью 6000 https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D0%B3%D0%B0%D0%B2%D0%B0%D1%82%D1%82 МВт , является крупнейшей в Европе. По количеству энергетических реакторов (все типа ВВЭР) Украина занимает 10-е место https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%82%D0%BE%D0%BC%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D1%8D%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%B3%D0%B5%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0_%D0%BF%D0%BE_%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B0%D0%BC в мире и пятое в Европе.
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28.04.2020 16:39 Відповісти
Не відразу. Зразу займуться ВВЕР-440. Напишуть законопроект "Про ринок електроенергії" в обмін на креди, прикормлять політиків, на ТБ роздадуть гранти щоб дударили про шкідливість атома. Запустять пару душороздираючих фільмів про ЧАЕС, посадять ботів. І більшість буде хлопати в ладоші.
"Поки є ядерна зброя, НАТО залишатиметься ядерним альянсом", - Столтенберг - Цензор.НЕТ 710
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28.04.2020 16:51 Відповісти
когда в дамской сумочке лежит Magnun 38-го калибра - вероятность того, что на красивую женщину нападёт гопник - практически исключена
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28.04.2020 15:13 Відповісти
Вероятность, что дама всё же пострадает, а гопник получит Magnum, близка к 100%.
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28.04.2020 15:46 Відповісти
близка, но не в случае с ядерным оружием
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28.04.2020 15:53 Відповісти
По Вашей логике, в странах, где разрешили скрытое ношение короткоствола, должны были резко возрасти число грабежей. Это ж у каждой жертвы ценный пистолет, который почти со 100% вероятностью достанется грабителю. Но статистика преступности это не подтверждает.
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28.04.2020 17:17 Відповісти
А другим страна говорят ради мира и планеты земля разоружайтесь! Хм,где то собака зарыта!
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28.04.2020 16:05 Відповісти
могли бы мы тогда и разоружиться, но ведь не полностью же....
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28.04.2020 16:42 Відповісти
А СМЫСЛ, ЕСЛИ ЕГО НЕ ИСПОЛЬЗОВАТЬ !?
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28.04.2020 18:25 Відповісти
А СМЫСЛ ТЕБЕ МИР ГАРАНТИРОВАТЬ, ЕСЛИ ТЫ НЕ ГОТОВИШЬСЯ К ВОЙНЕ!?
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28.04.2020 18:42 Відповісти
ТАК МЫ УЖЕ ЯДЕР СДАЛИ И К ВОЙНЕ ГОТОВЫ !)
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28.04.2020 22:22 Відповісти
И МИР МНЕ ПОКА ГЛАВНЫ ВРАГ ЖИВОЙ - НЕ НУЖЕН !!!
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28.04.2020 22:23 Відповісти
 
 