"Поки є ядерна зброя, НАТО залишатиметься ядерним альянсом", - Столтенберг
В дискусії навколо закупівлі Німеччиною нових американських бойових літаків генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг підкреслив важливість стратегії спільного використання ядерної зброї.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це пише DW.
"Ця стратегія - найкраща гарантія безпеки, це натовське ядерне стримування", - сказав він у вівторок, 28 квітня.
Столтенберг зазначив, що метою НАТО є світ без ядерної зброї. Водночас він підкреслив, що світ не стане безпечнішим, якщо НАТО позбудеться свого ядерного арсеналу, а такі країни, як Китай, Росія і Північна Корея - ні. "Ми за збалансоване, а не одностороннє ядерне роззброєння. Поки є ядерна зброя, НАТО залишатиметься ядерним альянсом", - вказав Єнс Столтенберг.
За словами Столтенберга, стратегія спільного використання ядерної зброї об'єднує цілу низку партнерів.
"Йдеться про дії в ядерній сфері, в рамках яких одні партнери забезпечують літаки, логістику і підтримку, а інші - системи озброєнь. Все це разом забезпечує НАТО ядерне стримування", - пояснив генсек альянсу, привітавши в зв'язку з цим намір ФРН закупити у США нові винищувачі.
У період холодної війни США розмістили в Західній Європі значну кількість ядерних боєголовок. Після 1991 року більшу їхню частину вивезли, але близько 150 бомб досі залишаються на континенті і зберігаються на території різних країн, в тому числі Італії, Бельгії, Нідерландів, Німеччини та Туреччини.
У Бюхелі на заході Німеччини розташована база 33-ї тактичної ескадри німецьких ВПС. У разі необхідності німецькі пілоти на літаках Tornado змогли б доставити американські бомби до цілі. Ця стратегія спільного використання ядерної зброї - частина програми НАТО, куди входять Німеччина і США.
Офіційно ні Вашингтон, ні Берлін не підтверджують наявність американської ядерної зброї на території Німеччини.
Міністр оборони ФРН Аннегрет Крамп-Карренбауер планує закупити на заміну застаріваючому флоту багатоцільових літаків Tornado 93 винищувачі Eurofighter і 45 винищувачів-бомбардувальників F-18, що виробляються американським концерном Boeing. Літаки F-18 будуть задіяні в стратегії спільного використання ядерної зброї США.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
мы лохи записываем......
факультеты международных отношений или «международного права», когда всё это их «право»
сводится лишь к наличию наглости, автомата и ядерной дубинки???
https://www.youtube.com/watch?v=2Y5Xbti45dw