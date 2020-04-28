"Поки є ядерна зброя, НАТО залишатиметься ядерним альянсом", - Столтенберг

В дискусії навколо закупівлі Німеччиною нових американських бойових літаків генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг підкреслив важливість стратегії спільного використання ядерної зброї.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це пише DW.

"Ця стратегія - найкраща гарантія безпеки, це натовське ядерне стримування", - сказав він у вівторок, 28 квітня.

Столтенберг зазначив, що метою НАТО є світ без ядерної зброї. Водночас він підкреслив, що світ не стане безпечнішим, якщо НАТО позбудеться свого ядерного арсеналу, а такі країни, як Китай, Росія і Північна Корея - ні. "Ми за збалансоване, а не одностороннє ядерне роззброєння. Поки є ядерна зброя, НАТО залишатиметься ядерним альянсом", - вказав Єнс Столтенберг.

За словами Столтенберга, стратегія спільного використання ядерної зброї об'єднує цілу низку партнерів.

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"Йдеться про дії в ядерній сфері, в рамках яких одні партнери забезпечують літаки, логістику і підтримку, а інші - системи озброєнь. Все це разом забезпечує НАТО ядерне стримування", - пояснив генсек альянсу, привітавши в зв'язку з цим намір ФРН закупити у США нові винищувачі.

У період холодної війни США розмістили в Західній Європі значну кількість ядерних боєголовок. Після 1991 року більшу їхню частину вивезли, але близько 150 бомб досі залишаються на континенті і зберігаються на території різних країн, в тому числі Італії, Бельгії, Нідерландів, Німеччини та Туреччини.

У Бюхелі на заході Німеччини розташована база 33-ї тактичної ескадри німецьких ВПС. У разі необхідності німецькі пілоти на літаках Tornado змогли б доставити американські бомби до цілі. Ця стратегія спільного використання ядерної зброї - частина програми НАТО, куди входять Німеччина і США.

Офіційно ні Вашингтон, ні Берлін не підтверджують наявність американської ядерної зброї на території Німеччини.

Міністр оборони ФРН Аннегрет Крамп-Карренбауер планує закупити на заміну застаріваючому флоту багатоцільових літаків Tornado 93 винищувачі Eurofighter і 45 винищувачів-бомбардувальників F-18, що виробляються американським концерном Boeing. Літаки F-18 будуть задіяні в стратегії спільного використання ядерної зброї США.