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Новости Убийство Гандзюк
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ОГП о причинах завершения расследования убийства Гандзюк: "Достаточно оснований для составления обвинительного акта"

ОГП о причинах завершения расследования убийства Гандзюк:

Офис генпрокурора разъяснил, почему завершил расследование убийства общественной активистки Екатерины Гандзюк.

Об этом сообщает пресс-служба ОГУ, передает Цензор.НЕТ.

"Поскольку в ходе досудебного расследования следствием и прокуратурой использовано полный спектр следственных и процессуальных действий, направленных на установление объективной истины в этом непростом и достаточно длительном деле, прокурор пришел к выводу о наличии достаточных оснований для составления обвинительного акта", - говорится в сообщении

В ОГУ отметили, что имеющийся остаток срока досудебного расследования необходим для обеспечения продления относительно другого подозреваемого меры пресечения в виде содержания под стражей на период ознакомления его с материалами досудебного расследования и начала рассмотрения дела судом.

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Ранее СБУ завершила досудебное расследование по делу Гандзюк: организаторы - Мангер и Левин.Тем временем, под Офисом Президента прошла акция протеста против "слива" дела об убийстве Гандзюк. Активисты отстаивают продолжение расследования дела об убийстве Гандзюк: "Зеленский, требуем объяснений! Венедиктову - в отставку".

Напомним, 31 июля 2018 года на советника херсонского городского главы Екатерину Гандзюк напали возле подъезда ее дома и облили серной кислотой. Гандзюк попала в реанимационное отделение. 4 ноября активистка скончалась в больнице.

6 июня 2019 суд вынес приговоры исполнителям убийства Гандзюк - они получили от 3 до 6,5 лет заключения. Отдельно судят Игоря Павловского, которого следствие считает посредником между заказчиками и исполнителями убийства. Подозреваемыми в заказе и организации нападения являются Владислав Мангер и Алексей Левин.

24 января 2020 года на территории Болгарии в результате совместных действий украинских и болгарских правоохранителей задержан Алексей Левин, который разыскивался по подозрению в причастности к убийству Гандзюк. 27 января стало известно, что Украина направила в Болгарию запрос на экстрадицию Левина. Позже суд в Болгарии принял решение об экстрадиции в Украину Алексея Левина (Москаленко).

16 февраля адвокаты председателя Херсонского облсовета Владислава Мангера - Дмитрий Ильченко и Андрей Мурашкин - пытались попасть в тюрьму болгарского города Бургас для встречи с подозреваемым в организации покушения на советницу мэра Херсона Екатерину Гандзюк.

11 марта Апелляционный суд в болгарском городе Бургас оставил в силе решение суда первой инстанции - разрешение экстрадировать Левина в Украину. Сам подозреваемый в комментарии hromadske сообщил, что будет обращаться в ЕСПЧ с иском против Болгарии.

16 марта самолет с подозреваемым прибыл в Украину из Болгарии. На следующий день Печерский суд Киева взял под стражу до 2 апреля без внесения залога Алексея Левина (Москаленко).

Автор: 

Гандзюк Екатерина (549) Офис Генпрокурора (2500)


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Топ комментарии
+6
а за ермаков когда будем приниматься?
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28.04.2020 15:33 Ответить
+6
Кто окажется в итоге виноватым Порох, папа Гандзюк или волонтёр со специфическим принтом?
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28.04.2020 15:36 Ответить
+4
В ближайшие годы в Украине виновных в убийстве Гангадзе, Шеремета и Гандзюк не найдут. Для этого надо уволить 12000 судей и 10 000 прокуроров.
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28.04.2020 15:58 Ответить
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а за ермаков когда будем приниматься?
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28.04.2020 15:33 Ответить
Передача справи Гандзюк в суд це фальсифікація досудового слідства.
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28.04.2020 17:14 Ответить
Кто окажется в итоге виноватым Порох, папа Гандзюк или волонтёр со специфическим принтом?
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28.04.2020 15:36 Ответить
ОГП... один я правильно только с третьего раза прочел???!!!
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28.04.2020 15:58 Ответить
Правильно - ОПГ ГП
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28.04.2020 17:30 Ответить
В ближайшие годы в Украине виновных в убийстве Гангадзе, Шеремета и Гандзюк не найдут. Для этого надо уволить 12000 судей и 10 000 прокуроров.
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28.04.2020 15:58 Ответить
Прямо в десятку.
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28.04.2020 16:42 Ответить
А заказчики сколько получили?..
Это просто мафия во главе государства...(((
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28.04.2020 16:05 Ответить
Для меня авторитет в этом вопросе папа Ганзюк. Если он говорит что это фуфло -значит так и есть
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28.04.2020 16:57 Ответить
100% !
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28.04.2020 17:10 Ответить
"Достаточно оснований для составления обвинительного акта" .....

..... и достаточно дыр для развала дела в суде.
Ведь АТО-шников и участников Майдана в числе обвиняемых нет (пока).
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28.04.2020 17:35 Ответить
Так огп или все таки опг
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28.04.2020 19:13 Ответить
Хватит лапшу нам на уши кидать.Отец Гандзюк знает кто убийца.За вами малое довести убийц до суда.И шо вы делаете?Вы говорите,плюйте в отца Гондзюк бо он не прав,на основании нашего расследования.
Это типо,я указываю на вора,а вы тупо мне мне приводите другого и говорите,що вот он у тебя украл.Венедиктова подумай о себе,не строй иллюзий
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28.04.2020 20:19 Ответить
 
 