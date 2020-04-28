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Новини Убивство Гандзюк
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ОГП про причини завершення розслідування вбивства Гандзюк: "Достатньо підстав для складання обвинувального акта"

ОГП про причини завершення розслідування вбивства Гандзюк:

Офіс генпрокурора роз'яснив, чому завершив розслідування вбивства громадської активістки Катерини Гандзюк.

Про це повідомляє пресслужба ОГУ, передає Цензор.НЕТ.

"Оскільки у ході досудового розслідування слідством та прокуратурою використано повний спектр слідчих та процесуальних дій, спрямованих на встановлення об'єктивної істини у цій непростій та досить тривалій справі, прокурор дійшов до висновку про наявність достатніх підстав для складання обвинувального акту", - йдеться в повідомленні

В ОГУ зазначили, що наявний залишок терміну досудового розслідування необхідний для забезпечення продовження щодо іншого підозрюваного запобіжного заходу у вигляді утримання під вартою на період ознайомлення його з матеріалами досудового розслідування і початку розгляду справи судом.

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Раніше СБУ завершила досудове розслідування у справі Гандзюк: організатори - Мангер і Левін. Тим часом, під Офісом Президента відбулася акція протесту проти "зливу" справи про вбивство Гандзюк. Активісти відстоюють продовження розслідування справи про вбивство Гандзюк: "Зеленський, вимагаємо пояснень! Венедіктову - у відставку".

Нагадаємо, 31 липня 2018 року на радницю херсонського міського голови Катерину Гандзюк напали біля під'їзду її будинку і облили сірчаною кислотою. Гандзюк потрапила в реанімаційне відділення. 4 листопада активістка померла в лікарні.

6 червня 2019 року суд ухвалив вироки виконавцям убивства Гандзюк - вони отримали від трьох до шести з половиною років ув'язнення. Окремо судять Ігоря Павловського, якого слідство вважає посередником між замовниками та виконавцями вбивства. Підозрюваними в замовленні та організації нападу є Владислав Мангер і Олексій Левін.

24 січня на території Болгарії унаслідок спільних дій українських і болгарських правоохоронців затримано Олексія Левіна, який розшукувався за підозрою в причетності до вбивства Гандзюк. 27 січня стало відомо, що Україна направила до Болгарії запит на екстрадицію Левіна. Пізніше суд у Болгарії ухвалив рішення про екстрадицію в Україну Олексія Левіна (Москаленка).

16 лютого адвокати голови Херсонської облради Владислава Мангера - Дмитро Ільченко та Андрій Мурашкін - намагалися потрапити до в'язниці болгарського міста Бургас для зустрічі з підозрюваним в організації замаху на радницю мера Херсона Катерину Гандзюк.

11 березня Апеляційний суд у болгарському місті Бургас залишив чинним рішення суду першої інстанції - дозвіл екстрадувати Левіна в Україну. Сам підозрюваний у коментарі hromadske повідомив, що звертатиметься до ЄСПЛ із позовом проти Болгарії.

Також читайте: Суд взяв під варту фігуранта справи Гандзюк Левіна

16 березня літак з підозрюваним прибув в Україну з Болгарії. Наступного дня Печерський суд Києва взяв під варту до 2 квітня без внесення застави Олексія Левіна (Москаленка).

Автор: 

Гандзюк Катерина (549) Офіс Генпрокурора (3282)


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Топ коментарі
+6
а за ермаков когда будем приниматься?
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28.04.2020 15:33 Відповісти
+6
Кто окажется в итоге виноватым Порох, папа Гандзюк или волонтёр со специфическим принтом?
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28.04.2020 15:36 Відповісти
+4
В ближайшие годы в Украине виновных в убийстве Гангадзе, Шеремета и Гандзюк не найдут. Для этого надо уволить 12000 судей и 10 000 прокуроров.
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28.04.2020 15:58 Відповісти
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а за ермаков когда будем приниматься?
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28.04.2020 15:33 Відповісти
Передача справи Гандзюк в суд це фальсифікація досудового слідства.
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28.04.2020 17:14 Відповісти
Кто окажется в итоге виноватым Порох, папа Гандзюк или волонтёр со специфическим принтом?
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28.04.2020 15:36 Відповісти
ОГП... один я правильно только с третьего раза прочел???!!!
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28.04.2020 15:58 Відповісти
Правильно - ОПГ ГП
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28.04.2020 17:30 Відповісти
В ближайшие годы в Украине виновных в убийстве Гангадзе, Шеремета и Гандзюк не найдут. Для этого надо уволить 12000 судей и 10 000 прокуроров.
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28.04.2020 15:58 Відповісти
Прямо в десятку.
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28.04.2020 16:42 Відповісти
А заказчики сколько получили?..
Это просто мафия во главе государства...(((
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28.04.2020 16:05 Відповісти
Для меня авторитет в этом вопросе папа Ганзюк. Если он говорит что это фуфло -значит так и есть
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28.04.2020 16:57 Відповісти
100% !
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28.04.2020 17:10 Відповісти
"Достаточно оснований для составления обвинительного акта" .....

..... и достаточно дыр для развала дела в суде.
Ведь АТО-шников и участников Майдана в числе обвиняемых нет (пока).
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28.04.2020 17:35 Відповісти
Так огп или все таки опг
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28.04.2020 19:13 Відповісти
Хватит лапшу нам на уши кидать.Отец Гандзюк знает кто убийца.За вами малое довести убийц до суда.И шо вы делаете?Вы говорите,плюйте в отца Гондзюк бо он не прав,на основании нашего расследования.
Это типо,я указываю на вора,а вы тупо мне мне приводите другого и говорите,що вот он у тебя украл.Венедиктова подумай о себе,не строй иллюзий
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28.04.2020 20:19 Відповісти
 
 