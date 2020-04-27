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Новини Убивство Гандзюк
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"Зеленський, вимагаємо пояснень! Венедіктову - у відставку", - активісти відстоюють продовження розслідування справи про вбивство Гандзюк. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

У Києві відбулася акція учасників громадської ініціативи "Хто замовив Катю Гандзюк". Розпочався захід під Офісом президента на Банковій, а завершився біля будинку генпрокурора Ірини Венедіктової.

Про це повідомляє кореспондент Цензор.НЕТ.

В акції під Офісом президента брали участь кілька десятків осіб, серед яких - адвокат родичів Небесної сотні Євгенія Закревська, адвокат Масі Найєм, громадський активіст Сергій Стерненко.

Зеленський, вимагаємо пояснень! Венедіктову - у відставку, - активісти відстоюють продовження розслідування справи про вбивство Гандзюк 01
Зеленський, вимагаємо пояснень! Венедіктову - у відставку, - активісти відстоюють продовження розслідування справи про вбивство Гандзюк 02
Зеленський, вимагаємо пояснень! Венедіктову - у відставку, - активісти відстоюють продовження розслідування справи про вбивство Гандзюк 03
Зеленський, вимагаємо пояснень! Венедіктову - у відставку, - активісти відстоюють продовження розслідування справи про вбивство Гандзюк 04

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Зеленський, вимагаємо пояснень! Венедіктову - у відставку, - активісти відстоюють продовження розслідування справи про вбивство Гандзюк 05
Зеленський, вимагаємо пояснень! Венедіктову - у відставку, - активісти відстоюють продовження розслідування справи про вбивство Гандзюк 06
Зеленський, вимагаємо пояснень! Венедіктову - у відставку, - активісти відстоюють продовження розслідування справи про вбивство Гандзюк 07
Зеленський, вимагаємо пояснень! Венедіктову - у відставку, - активісти відстоюють продовження розслідування справи про вбивство Гандзюк 08
Зеленський, вимагаємо пояснень! Венедіктову - у відставку, - активісти відстоюють продовження розслідування справи про вбивство Гандзюк 09
Зеленський, вимагаємо пояснень! Венедіктову - у відставку, - активісти відстоюють продовження розслідування справи про вбивство Гандзюк 10
Зеленський, вимагаємо пояснень! Венедіктову - у відставку, - активісти відстоюють продовження розслідування справи про вбивство Гандзюк 11

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Зеленський, вимагаємо пояснень! Венедіктову - у відставку, - активісти відстоюють продовження розслідування справи про вбивство Гандзюк 12
Зеленський, вимагаємо пояснень! Венедіктову - у відставку, - активісти відстоюють продовження розслідування справи про вбивство Гандзюк 13
Зеленський, вимагаємо пояснень! Венедіктову - у відставку, - активісти відстоюють продовження розслідування справи про вбивство Гандзюк 14
Зеленський, вимагаємо пояснень! Венедіктову - у відставку, - активісти відстоюють продовження розслідування справи про вбивство Гандзюк 15
Зеленський, вимагаємо пояснень! Венедіктову - у відставку, - активісти відстоюють продовження розслідування справи про вбивство Гандзюк 16
Зеленський, вимагаємо пояснень! Венедіктову - у відставку, - активісти відстоюють продовження розслідування справи про вбивство Гандзюк 17

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Зеленський, вимагаємо пояснень! Венедіктову - у відставку, - активісти відстоюють продовження розслідування справи про вбивство Гандзюк 18
Зеленський, вимагаємо пояснень! Венедіктову - у відставку, - активісти відстоюють продовження розслідування справи про вбивство Гандзюк 19
Зеленський, вимагаємо пояснень! Венедіктову - у відставку, - активісти відстоюють продовження розслідування справи про вбивство Гандзюк 20
Зеленський, вимагаємо пояснень! Венедіктову - у відставку, - активісти відстоюють продовження розслідування справи про вбивство Гандзюк 21
Зеленський, вимагаємо пояснень! Венедіктову - у відставку, - активісти відстоюють продовження розслідування справи про вбивство Гандзюк 22

На думку організаторів "злила" справу про вбивство Гандзюк нова генпрокурорка Ірина Венедіктова, яка пов'язана зі стороною захисту та грає на її користь.

Активісти запалили фаєри і скандували "Венедіктову у відставку" і "Хто замовив Катю Гандзюк".

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Зеленський, вимагаємо пояснень! Венедіктову - у відставку, - активісти відстоюють продовження розслідування справи про вбивство Гандзюк 23
Зеленський, вимагаємо пояснень! Венедіктову - у відставку, - активісти відстоюють продовження розслідування справи про вбивство Гандзюк 24
Зеленський, вимагаємо пояснень! Венедіктову - у відставку, - активісти відстоюють продовження розслідування справи про вбивство Гандзюк 25
Зеленський, вимагаємо пояснень! Венедіктову - у відставку, - активісти відстоюють продовження розслідування справи про вбивство Гандзюк 26
Зеленський, вимагаємо пояснень! Венедіктову - у відставку, - активісти відстоюють продовження розслідування справи про вбивство Гандзюк 27
Зеленський, вимагаємо пояснень! Венедіктову - у відставку, - активісти відстоюють продовження розслідування справи про вбивство Гандзюк 28

Також читайте: Майже 400 допитів, 200 обшуків, 90 експертиз і слідчих дій, - Офіс генпрокурора відзвітував про розслідування справи Гандзюк. ІНФОГРАФІКА

Зеленський, вимагаємо пояснень! Венедіктову - у відставку, - активісти відстоюють продовження розслідування справи про вбивство Гандзюк 29

До учасників вийшли прессекретарка президента Юлія Мендель, заступник генерального прокурора Олексій Симоненко і прокурор у справі Андрій Сенюк. Від них вимагали пояснень. Зокрема, активістів турбує, що правоохоронні органи оголосили про завершення розслідування, незважаючи на продовження термінів досудового розслідування до кінця липня. Це рішення унеможливлює подальші слідчі дії, зокрема, проти підозрюваного Олексія Левіна, якого екстрадували в Україну в березні 2020 року.

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Прокурори повторили позицію обвинувачення: доказів зібрали достатньо, тому справу передали в суд.

Зеленський, вимагаємо пояснень! Венедіктову - у відставку, - активісти відстоюють продовження розслідування справи про вбивство Гандзюк 30
Зеленський, вимагаємо пояснень! Венедіктову - у відставку, - активісти відстоюють продовження розслідування справи про вбивство Гандзюк 31
Зеленський, вимагаємо пояснень! Венедіктову - у відставку, - активісти відстоюють продовження розслідування справи про вбивство Гандзюк 32
Зеленський, вимагаємо пояснень! Венедіктову - у відставку, - активісти відстоюють продовження розслідування справи про вбивство Гандзюк 33

Прессекретарка президента пообіцяла підготувати відповіді на поставлені запитання і попросила їх оформити письмово, проте учасники відмовилися, заявивши, що запити подавали неодноразово.

Потім учасники акції вирушили до будинку генпрокурорки Ірини Венедіктової.


Зеленський, вимагаємо пояснень! Венедіктову - у відставку, - активісти відстоюють продовження розслідування справи про вбивство Гандзюк 34

Там запалили фаєри і написали на асфальті "Тут живе подруга вбивць Гандзюк".

Зеленський, вимагаємо пояснень! Венедіктову - у відставку, - активісти відстоюють продовження розслідування справи про вбивство Гандзюк 35
Зеленський, вимагаємо пояснень! Венедіктову - у відставку, - активісти відстоюють продовження розслідування справи про вбивство Гандзюк 36

Також читайте: Організатори - Мангер і Левін: СБУ завершила досудове розслідування у справі Гандзюк. ФОТОрепортаж

Зеленський, вимагаємо пояснень! Венедіктову - у відставку, - активісти відстоюють продовження розслідування справи про вбивство Гандзюк 37
Зеленський, вимагаємо пояснень! Венедіктову - у відставку, - активісти відстоюють продовження розслідування справи про вбивство Гандзюк 38
Зеленський, вимагаємо пояснень! Венедіктову - у відставку, - активісти відстоюють продовження розслідування справи про вбивство Гандзюк 39
Зеленський, вимагаємо пояснень! Венедіктову - у відставку, - активісти відстоюють продовження розслідування справи про вбивство Гандзюк 40
Зеленський, вимагаємо пояснень! Венедіктову - у відставку, - активісти відстоюють продовження розслідування справи про вбивство Гандзюк 41

Читайте також: Трепак: Замовники і організатори нападу на Гандзюк можуть уже "накривати стіл"

Зеленський, вимагаємо пояснень! Венедіктову - у відставку, - активісти відстоюють продовження розслідування справи про вбивство Гандзюк 42
Зеленський, вимагаємо пояснень! Венедіктову - у відставку, - активісти відстоюють продовження розслідування справи про вбивство Гандзюк 43
Зеленський, вимагаємо пояснень! Венедіктову - у відставку, - активісти відстоюють продовження розслідування справи про вбивство Гандзюк 44
Фото, відео: Олег Богачук

На цьому акція завершилася, проте організатори пообіцяли, що вона не остання.

Нагадаємо, 27 квітня Офіс генпрокурора оголосив, що Служба безпеки України при процесуальному керівництві ОГПУ завершила досудове розслідування у кримінальному провадженні за підозрою голови Херсонської облради Владислава Мангера і помічника-консультанта депутата цієї ж ради Олексія Левіна в організації нападу на Катерину Гандзюк. За версією слідства, Мангер підозрюється в тому, що за попередньою змовою з Левіним організував заподіяння тяжких тілесних ушкоджень Катерині Гандзюк, які привели до її смерті. Мангер і Левін підозрюються в скоєнні злочинів, передбачених ч. 3 ст. 27 ч. 2 ст. 28 і ч. 2 ст. 121 Кримінального кодексу України.

Автор: 

акція (1461) Київ (19672) Богачук Олег (1457) Гандзюк Катерина (549) Офіс Президента (2033)


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Топ коментарі
+46
Вы уже использованные кондомы теперь нафиг не нужны. Вы были нужны только перед выборами что б создавать картинку для ЗЕбилов и топить Порошенко...а теперь ЗЕшобле глубоко пох на вашу Гендзюк
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27.04.2020 22:03 Відповісти
+35
ТО вы ЗЕбилы выбрали себе ЗЕкловуна шоб было так же как и при Порошенко? Иначе не могу понять чего ты кудахтаешь про Порошенко если уже год как при власти ЗЕкловун???
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27.04.2020 22:07 Відповісти
+31
Нельзя так с Зеленским обращаться. У него же сейчас шины на велике сдуются от страха...Без кормильца останемся. И что тогда делать-то будем?
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27.04.2020 22:05 Відповісти
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Зате в Італії вино смачне.
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27.04.2020 22:58 Відповісти
Справу вже продали ("зміна кваліфікації", "екцес виконавця","угода зі слідством"), аби не копати глибше, ширше та отримати мінімальне покарання. Але проблема з батьками К.Гандзюк, чи погодяться ?
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27.04.2020 22:34 Відповісти
може я не знаю матеріалу справи...але
угоди тут не буде - не та стаття, а батьки тут як? це хіба стаття приватного обвинувачення?
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27.04.2020 22:41 Відповісти
Зроблять, лазейка вже є = "Розглянувши кримінальну справу за обвинуваченням у злочині публічного обвинувачення, суд може перекваліфікувати діяння на злочин приватного обвинувачення незалежно від позиції потерпілого - ВП ВС "https://supreme.court.gov.ua/supreme/pres-centr/news/770338/
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28.04.2020 09:42 Відповісти
я зрозумів вашу думку: у організатора був умисел на легкі тілесні ушкодження, а у виконавця ексцес виконавця -він заподіяв тяжкі тілесні ушкодження, які спричинили смерть потерпіло-го (ої), тому суд логічно перекваліфікує на легкі, що підпадає під приватне обвинувачення і представник потерпілого буде підтримувати обвинувачення замість прокурора.
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28.04.2020 15:05 Відповісти
Посыл этой шоблы понятен: "діло" повинно тривати вічно!
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27.04.2020 22:48 Відповісти
А давайте спросим не у шоблы? Например у папы Гонзюк?
Походу только Рябошапка был настоящим
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27.04.2020 23:12 Відповісти
Да ,как ни странно Рябошапка оказался не шестеркой, как думал клован. Потому и уволил.
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28.04.2020 07:09 Відповісти
Бабченко о Зеленском ))
https://www.youtube.com/watch?v=PrTWWzAqTzY 29:15
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27.04.2020 23:00 Відповісти
"...и скандировали "Венедиктову в отставку..."

Чому не на гіляку?
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28.04.2020 00:03 Відповісти
Не, ребята. Так нельзя.

Ермак друг ЗЕ. Его в отставку нельзя.
Венедиктова тоже подруга. Не самого ЗЕ, но того, с кем ЗЕ обязали дружить. Поэтому ее тоже в отставку нельзя.

А вот на вас буй ложить ЗЕ можно. Вы после 21 апреля 2019 года для ЗЕ никто.
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28.04.2020 01:47 Відповісти
И где же славный белецкий со своими нац.жонами. Как вспомню, как они толпами ходили против Пороха за выдуманными 95 кварталом обвинениями, а тут реально власть покрывает убийц и ни одной нац.жены. А ну, да, белецкий уже в экономисты подался.
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28.04.2020 05:58 Відповісти
Та ви шо! Хіба можна!? От якби проти "бариги".
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28.04.2020 07:24 Відповісти
Примечательно, большинство молодежь. Ой зеленский разворошил "осиное гнездо". Какая там поддержка 70 процентов?
Скоро и 10 не будет и кричать будут "Лоха в отставку".
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28.04.2020 06:06 Відповісти
Він з лоха поступово стає Баригой. Спроси у мене хто твоє оточення і я скажу хто ти
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28.04.2020 07:40 Відповісти
.. там де СБУ там НЕМА довіри ..ні в чому ..починаючи з Криму ..
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28.04.2020 08:10 Відповісти
Венедихтова це ширма, насправді прокурватурою керує захисних януковоча - Бобіков чи Бабіков.
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28.04.2020 08:44 Відповісти
чего они так возмущаются?
они забыли что выбрали актёра?
а актёр с первого дубля никогда нормально сыграть не может
потому Зеленский и меняет новые лица на ещё новее и так по многу раз, для него каждое новое лицо - это просто новый дубль
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28.04.2020 08:45 Відповісти
Чего они ТАК возмущаются, быстро забыли, что при правлении Порошенка ЭТО дело вообще пытались прикрыть, но благодаря общественности заставили Порошенковских прокуроров возбудить дело, И сколько фактов было уничтожено прокуратурой Порошенка, ЧТО ЗАБЫЛИ!? ИЛИ У КОГО ТО КОРОТКАЯ ПАМЯТЬ.
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28.04.2020 09:04 Відповісти
Мусор
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28.04.2020 09:06 Відповісти
завтра сама венедиктова-ватница закажет того же стерненко, ту же закаревскую...и даже дела открывать не будет....вы еще не понимаете что у власти МОСКВА? тут уже не пикетировать нужно совсем...
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28.04.2020 09:17 Відповісти
А почему не наоборот, У Венедиктовой требовать объяснений , а Зеленского в отставку
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28.04.2020 09:50 Відповісти
Профессия - Активист
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28.04.2020 10:18 Відповісти
порохоботы, кто узнал себя на фото??))))
лишь бы хайпануть.
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28.04.2020 10:40 Відповісти
***
Навчилось гівенце брехати,
Та куди ж воно буде тікати?
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28.04.2020 11:21 Відповісти
Чого ж це питання Порошенку не ставили?
А зелені їх посадять, не переймайтесь...
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28.04.2020 11:26 Відповісти
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