"Зеленський, вимагаємо пояснень! Венедіктову - у відставку", - активісти відстоюють продовження розслідування справи про вбивство Гандзюк. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

У Києві відбулася акція учасників громадської ініціативи "Хто замовив Катю Гандзюк". Розпочався захід під Офісом президента на Банковій, а завершився біля будинку генпрокурора Ірини Венедіктової.

Про це повідомляє кореспондент Цензор.НЕТ.

В акції під Офісом президента брали участь кілька десятків осіб, серед яких - адвокат родичів Небесної сотні Євгенія Закревська, адвокат Масі Найєм, громадський активіст Сергій Стерненко.









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На думку організаторів "злила" справу про вбивство Гандзюк нова генпрокурорка Ірина Венедіктова, яка пов'язана зі стороною захисту та грає на її користь.

Активісти запалили фаєри і скандували "Венедіктову у відставку" і "Хто замовив Катю Гандзюк".

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До учасників вийшли прессекретарка президента Юлія Мендель, заступник генерального прокурора Олексій Симоненко і прокурор у справі Андрій Сенюк. Від них вимагали пояснень. Зокрема, активістів турбує, що правоохоронні органи оголосили про завершення розслідування, незважаючи на продовження термінів досудового розслідування до кінця липня. Це рішення унеможливлює подальші слідчі дії, зокрема, проти підозрюваного Олексія Левіна, якого екстрадували в Україну в березні 2020 року.

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Прессекретарка президента пообіцяла підготувати відповіді на поставлені запитання і попросила їх оформити письмово, проте учасники відмовилися, заявивши, що запити подавали неодноразово.

Потім учасники акції вирушили до будинку генпрокурорки Ірини Венедіктової.





Там запалили фаєри і написали на асфальті "Тут живе подруга вбивць Гандзюк".





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Фото, відео: Олег Богачук

На цьому акція завершилася, проте організатори пообіцяли, що вона не остання.

Нагадаємо, 27 квітня Офіс генпрокурора оголосив, що Служба безпеки України при процесуальному керівництві ОГПУ завершила досудове розслідування у кримінальному провадженні за підозрою голови Херсонської облради Владислава Мангера і помічника-консультанта депутата цієї ж ради Олексія Левіна в організації нападу на Катерину Гандзюк. За версією слідства, Мангер підозрюється в тому, що за попередньою змовою з Левіним організував заподіяння тяжких тілесних ушкоджень Катерині Гандзюк, які привели до її смерті. Мангер і Левін підозрюються в скоєнні злочинів, передбачених ч. 3 ст. 27 ч. 2 ст. 28 і ч. 2 ст. 121 Кримінального кодексу України.