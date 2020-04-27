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Новини Убивство Гандзюк
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Під Офісом президента відбувається акція протесту проти "зливу" справи про вбивство Гандзюк. ВIДЕО

Активісти вимагають, щоб президент Володимир Зеленський відповів за "злив" справи про вбивство херсонської активістки Катерини Гандзюк.

Про це повідомляє кореспондент Цензор.НЕТ.

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Нагадаємо, 31 липня 2018 року на радницю херсонського міського голови Катерину Гандзюк напали біля під'їзду її будинку і облили сірчаною кислотою. Гандзюк потрапила в реанімаційне відділення. 4 листопада активістка померла в лікарні.

6 червня 2019 суд ухвалив вироки виконавцям убивства Гандзюк - вони отримали від трьох до шести з половиною років ув'язнення. Окремо судять Ігоря Павловського, якого слідство вважає посередником між замовниками та виконавцями вбивства. Підозрюваними в замовленні та організації нападу є Владислав Мангер і Олексій Левін.

20 січня 2020 року правоохоронці в Херсоні та інших населених пунктах області провели спецоперацію з метою припинення діяльності злочинної організації, яка здійснювала в регіоні насильство над особами і підпали чужого майна.

21 січня 2020 р. фігуранту справи про вбивство активістки Катерини Гандзюк Ігорю Павловському суд обрав запобіжний захід у вигляді арешту до 4 березня без права внесення застави.

У кінці лютого Павловському оголосили ще одну підозру, яка стосується незаконного заволодіння транспортними засобами близько 5 млн гривень у складі організованої злочинної группи.

27 квітня Офіс генпрокурора оголосив, що Служба безпеки України при процесуальному керівництві ОГПУ завершила досудове розслідування у кримінальному провадженні за підозрою голови Херсонської облради Владислава Мангера і помічника-консультанта депутата цієї ж ради Олексія Левіна в організації нападу на Катерину Гандзюк. За версією слідства, Мангер підозрюється в тому, що за попередньою змовою з Левіним організував заподіяння тяжких тілесних ушкоджень Катерині Гандзюк, які привели до її смерті. Мангер і Левін підозрюються в скоєнні злочинів, передбачених ч. 3 ст. 27 ч. 2 ст. 28 і ч. 2 ст. 121 Кримінального кодексу України.

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Автор: 

Зеленський Володимир (24374) Богачук Олег (1457) Гандзюк Катерина (549) Офіс Президента (2033) Офіс Генпрокурора (3280)


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Топ коментарі
+23
Бумеранг - штука сурйозна! А як репетував на стадіоні, як репетував! Тепер най отримує "відкат"... по самі гланди!
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27.04.2020 19:32 Відповісти
+14
Под Офисом Президента проходит акция протеста против "слива" дела об убийстве Гандзюк - Цензор.НЕТ 6931
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27.04.2020 19:41 Відповісти
+11
Под Офисом Президента проходит акция протеста против "слива" дела об убийстве Гандзюк - Цензор.НЕТ 141
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27.04.2020 19:34 Відповісти
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Бумеранг - штука сурйозна! А як репетував на стадіоні, як репетував! Тепер най отримує "відкат"... по самі гланди!
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27.04.2020 19:32 Відповісти
Журналістів більше чим активістів
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27.04.2020 19:33 Відповісти
Под Офисом Президента проходит акция протеста против "слива" дела об убийстве Гандзюк - Цензор.НЕТ 141
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27.04.2020 19:34 Відповісти
Ну а третий - симбиоз первых двух.
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27.04.2020 21:21 Відповісти
А за ого голосували ці активісти?
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27.04.2020 19:35 Відповісти
Вопрос "Чей Крым?" уже не в моде.
Сегодня в моде вопрос "За кого голосував?"
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27.04.2020 19:38 Відповісти
Питання "чий Крим?" більше до вас, аніж до активістів.
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27.04.2020 19:43 Відповісти
Так за кого голосували?
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27.04.2020 19:50 Відповісти
За апостола Петра, разве не очевидно?
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27.04.2020 21:29 Відповісти
У Луганского есть ролик, когда он в какой-то рулетке, искал избирателей Зелемойского. Когда он нашел, то один избиратель сказал, что голосовал, чтобы разрешили ему на мотоцикле ездить со скоростью 120 км/ч, Луганский и так и этот, но, похоже, это не было шуткой или сарказмом, а ещё там были смарфоноголовые, которые сказали, как там Задорнов говорил: А теперь - внимание! Он за народ, потому, что.................................. называются - Слуги Народа...
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27.04.2020 19:42 Відповісти
Ты, главное, больше порошенковских пропагандонов смотри. Можешь еще Киселевым, Шарием и Соловьевым закусить
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27.04.2020 21:30 Відповісти
Под Офисом Президента проходит акция протеста против "слива" дела об убийстве Гандзюк - Цензор.НЕТ 6931
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27.04.2020 19:41 Відповісти
и Мендель вот с этим спит???
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27.04.2020 21:14 Відповісти
Какое дело до этого кацапской падали?😂🌷
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27.04.2020 19:49 Відповісти
как то мутно все, а в чем они увидели слив? что то я недопонимаю
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27.04.2020 19:53 Відповісти
Да нах получили что хотели чего жаловаться наслаждайтесь
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27.04.2020 20:05 Відповісти
А в чём "слив"? Может, кто-то объяснит? По-моему, этим "активистам" раздали рашеновскую пайку. После таких "протестов" даже следить за делом не хочется, ибо олигархичекая наволоч использует его в своих интересах. Или боитесь, что "рехформированные" Пецей суды признают организаторов "не виновными"? Ну так поезжайте в Козин со своими "протестами"! Бредятина редкостная.

Журналистов больше, чем "протестующих". Пеця перешёл в режим жёсткой экономии.
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27.04.2020 20:06 Відповісти
ти - дебіл 100%?
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27.04.2020 20:52 Відповісти
не. ты. без вопросительного знака.
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27.04.2020 21:09 Відповісти
дебіл зебільний, ти би хоч фотки подивився б... там, беніні та сабаківські тітушки...
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27.04.2020 22:26 Відповісти
ЗнЛю и его банду ждет ростов
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27.04.2020 20:14 Відповісти
Пртестуют против *слива*. А именно? Сами не знают.
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27.04.2020 20:42 Відповісти
написаны четко ДВЕ ФАМИЛИИ - Гордеев и Рищук. О которых следствие умалчивает. Очевидно дело в них.
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27.04.2020 21:10 Відповісти
Та Вы шо? Зато есть Мангер! Про которого вся эта толпа верещала примерно год назад! Не забывая при этом обливать помоями Тимошенко. Теперь ещё какие-то два нарисовались? Ну просто "всё не так"! Возможно, по этим двум у следствия нет/не хватает доказательств. Может, их "протестующие" подкинут? Не?
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27.04.2020 21:14 Відповісти
Им так сказали протестовать. Рошенки раздали и вперде!
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27.04.2020 21:11 Відповісти
а кто это сдееелал, ай-яй-яй - получите и распишитесь
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27.04.2020 21:15 Відповісти
В Украине правосудия нету! А когда правосудия нету, тогда народ берет правосудие в свои руки и устраивает Суд Линча!
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27.04.2020 21:51 Відповісти
 
 