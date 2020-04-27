Фігурант справи про вбивство Гандзюк Павловський пішов на угоду зі слідством, - заступник начальника департаменту ОГПУ Романчук

Підозрюваний у причетності до нападу на херсонську активістку Катерину Гандзюк Ігор Павловський пішов на угоду із слідством і дає покази у справі.

Про це сказав під час брифінгу у понеділок, 27 квітня, заступник начальника департаменту Офісу генпрокурора Роман Романчук, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Обвинувальний акт стосовно Ігоря Павловського розглядається Приморським районним судом міста Одеса. Він уклав угоду із прокурором про надання викривальних показів стосовно організаторів злочину", - повідомив прокурор.

Романчук також зазначив, що наступне засідання у справі Павловського має відбутись на початку травня.

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Нагадаємо, 31 липня 2018 року на радницю херсонського міського голови Катерину Гандзюк напали біля під'їзду її будинку і облили сірчаною кислотою. Гандзюк потрапила в реанімаційне відділення. 4 листопада активістка померла в лікарні.

6 червня 2019 суд ухвалив вироки виконавцям убивства Гандзюк - вони отримали від трьох до шести з половиною років ув'язнення. Окремо судять Ігоря Павловського, якого слідство вважає посередником між замовниками та виконавцями вбивства. Підозрюваними в замовленні та організації нападу є Владислав Мангер і Олексій Левін.

20 січня 2020 року правоохоронці в Херсоні та інших населених пунктах області провели спецоперацію з метою припинення діяльності злочинної організації, яка здійснювала в регіоні насильство над особами і підпали чужого майна.

21 січня 2020 р. фігуранту справи про вбивство активістки Катерини Гандзюк Ігорю Павловському суд обрав запобіжний захід у вигляді арешту до 4 березня без права внесення застави.

У кінці лютого Павловському оголосили ще одну підозру, яка стосується незаконного заволодіння транспортними засобами близько 5 млн гривень у складі організованої злочинної группи.

27 квітня Офіс генпрокурора оголосив, що Служба безпеки України при процесуальному керівництві ОГПУ завершила досудове розслідування у кримінальному провадженні за підозрою голови Херсонської облради Владислава Мангера і помічника-консультанта депутата цієї ж ради Олексія Левіна в організації нападу на Катерину Гандзюк. За версією слідства, Мангер підозрюється в тому, що за попередньою змовою з Левіним організував заподіяння тяжких тілесних ушкоджень Катерині Гандзюк, які привели до її смерті. Мангер і Левін підозрюються в скоєнні злочинів, передбачених ч. 3 ст. 27 ч. 2 ст. 28 і ч. 2 ст. 121 Кримінального кодексу України.