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Новини Убивство Гандзюк
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Передавати справу в такому вигляді до суду - це злочин, - батько Гандзюк

Передавати справу в такому вигляді до суду - це злочин, - батько Гандзюк

Батько активістки Катерини Гандзюк Віктор Гандзюк розкритикував заяву Офісу генерального прокурора про завершення слідства у справі про вбивство його дочки.

Про це він сказав у коментарі "Радіо Свобода", інформує Цензор.НЕТ.

"Я не вірю Генеральній прокуратурі (Офіс генерального прокурора – ред.). Цей їхній брифінг було боляче дивитися, було соромно дивитися, було бридко дивитися. Ще місяць тому з усіх сил Генеральна прокуратура старалася продовжити терміни слідства, а зараз слідство не завершене… Власне, Генеральна прокуратура зробила те, чого чекали адвокати Мангера. Тобто незавершену справу передати в суд – це зняти з себе відповідальність, зняти відповідальність зі Служби безпеки України, перекинути все на суд. А для суду явно буде недостатньо доказів", – сказав Гандзюк.

"Я не знаю, чому це сталося. Не хочеться думати, що Мангеру вдалося якимось чином вплинути на Генеральну прокуратуру. Я вважаю – це злочин. Злочин – в такому стані все передати до суду. Тому я підтримую заклики до того, щоб вийти і запитати у президента: хто замовив Катерину Гандзюк? І чому слідство розвалюється, хоч президент не раз обіцяв, що справа буде розслідувана до кінця?", – додав він.

Читайте також: Фігурант справи про вбивство Гандзюк Павловський пішов на угоду зі слідством, - заступник начальника департаменту ОГПУ Романчук

Нагадаємо, 31 липня 2018 року на радницю херсонського міського голови Катерину Гандзюк напали біля під'їзду її будинку і облили сірчаною кислотою. Гандзюк потрапила в реанімаційне відділення. 4 листопада активістка померла в лікарні.

6 червня 2019 суд ухвалив вироки виконавцям убивства Гандзюк - вони отримали від трьох до шести з половиною років ув'язнення. Окремо судять Ігоря Павловського, якого слідство вважає посередником між замовниками та виконавцями вбивства. Підозрюваними в замовленні та організації нападу є Владислав Мангер і Олексій Левін.

20 січня 2020 року правоохоронці в Херсоні та інших населених пунктах області провели спецоперацію з метою припинення діяльності злочинної організації, яка здійснювала в регіоні насильство над особами і підпали чужого майна.

21 січня 2020 р. фігуранту справи про вбивство активістки Катерини Гандзюк Ігорю Павловському суд обрав запобіжний захід у вигляді арешту до 4 березня без права внесення застави.

У кінці лютого Павловському оголосили ще одну підозру, яка стосується незаконного заволодіння транспортними засобами близько 5 млн гривень у складі організованої злочинної группи.

27 квітня Офіс генпрокурора оголосив, що Служба безпеки України при процесуальному керівництві ОГПУ завершила досудове розслідування у кримінальному провадженні за підозрою голови Херсонської облради Владислава Мангера і помічника-консультанта депутата цієї ж ради Олексія Левіна в організації нападу на Катерину Гандзюк. За версією слідства, Мангер підозрюється в тому, що за попередньою змовою з Левіним організував заподіяння тяжких тілесних ушкоджень Катерині Гандзюк, які привели до її смерті. Мангер і Левін підозрюються в скоєнні злочинів, передбачених ч. 3 ст. 27 ч. 2 ст. 28 і ч. 2 ст. 121 Кримінального кодексу України.

Автор: 

Гандзюк Катерина (549) Мангер Владислав (185) Офіс Генпрокурора (3280)


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Топ коментарі
+12
Передавать дело в таком виде в суд - это преступление, - отец Гандзюк - Цензор.НЕТ 5457
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27.04.2020 19:39 Відповісти
+9
Зараз зебіли йому все пояснять.
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27.04.2020 19:26 Відповісти
+4
Заказчик Мангер!
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27.04.2020 19:30 Відповісти
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Зараз зебіли йому все пояснять.
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27.04.2020 19:26 Відповісти
Передавать дело в таком виде в суд - это преступление, - отец Гандзюк - Цензор.НЕТ 5457
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27.04.2020 19:39 Відповісти
Вы там определитесь. Дело затягивают или слишком торопятся.
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27.04.2020 19:29 Відповісти
Отец активистки Екатерины Гандзюк Виктор Гандзюк раскритиковал заявление Офиса генерального прокурора о завершении следствия по делу об убийстве его дочери.Источник: https://censor.net/n3191922
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27.04.2020 19:31 Відповісти
Имеет полное право на критику.
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27.04.2020 19:32 Відповісти
Папа врач. Вы полагаете что папа прекрасно разбирается в юриспруденции и имеет доступ к материалам дела. Боже упаси что то против Кати, но пока папа не получит грин-карту (как семья Гонгадзе) он не успокоится.
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27.04.2020 20:35 Відповісти
Поэтому я поддерживаю призывы к тому, чтобы выйти и спросить у президента: кто заказал Екатерину Гандзюк? И почему следствие разваливается, хотя президент не раз обещал, что дело будет расследовано до конца?", - добавил он.Источник: https://censor.net/n3191922
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27.04.2020 19:32 Відповісти
"кто заказал Екатерину Гандзюк?"

Следствие ответило - Мангер! Что еще нужно?
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27.04.2020 19:34 Відповісти
считают, что доказательств недостаточно. Но они могут всего не знать. Там Павловский интерсные показания дает.
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27.04.2020 19:38 Відповісти
Павловский на сделке со следствием. Обычная практика в таких случаях.
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27.04.2020 19:39 Відповісти
Но он, думаю, не случайно пошел на сделку со следствием. Понял, что отвертеться не удасться.
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27.04.2020 19:40 Відповісти
совершенно верно. Непонятно почему кто-то возмущается.
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27.04.2020 19:42 Відповісти
Просто ЗЕ получит голоса бабы Юли а то у них во фракции не хватает уже.
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27.04.2020 19:39 Відповісти
Дело затягивалось потому, что главный фигурант обвинения в отношении заказчиков был в бегах. Его только недавно нашли и привезли в страну из Болгарии.
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27.04.2020 19:35 Відповісти
Отец считает, что слишком торопятся.
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27.04.2020 19:36 Відповісти
я сочувствую отцу и мне до сраки мангер, но, если я правильно помню, то все обвинения на него базируются на том, что один из свершивших преступление, сказал другому, что заказчик какой то Славик, без конкретизации фамилии, должности и т.п. При таких "желеэных уликах" следствие можно вести вечно. Вполне допускаю, что этот фрукт и был заказчиком, но с такими "доказательствами"...
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27.04.2020 19:29 Відповісти
Заказчик Мангер!
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27.04.2020 19:30 Відповісти
не вопрос, я же сказал, вполне допускаю. Но, если все улики это - "какой то Славик", то при всем сочувствии и солидарности...
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27.04.2020 19:34 Відповісти
Новая редакция кодекса этики и служебного поведения сотрудников https://lenta.ru/tags/organizations/mvd/ органов внутренних дел опубликована на портале проектов нормативных правовых актов. Об этом в понедельник, 27 апреля, https://xn--b1aew.xn--p1ai/news/item/20062334 сообщает МВД России.
В новой версии документа https://regulation.gov.ru/projects#npa=101503 говорится , что сотрудник полиции не должен публиковать в интернете информацию, которая бы содержала высказывания, суждения и оценки государственных органов, должностных лиц, политических партий, каких-либо организаций и групп, а также самих граждан.
Кроме того, не рекомендуется публиковать фотографии и видеозаписи, по которым можно определить персональные данные сотрудника и его принадлежность ‎к органам внутренних дел. Под запрет попадают и любые материалы, которые могут «вызвать негативную реакцию ‎в обществе» и наносят ущерб деловой репутации органов внутренних дел.
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27.04.2020 19:35 Відповісти
при чем тут МВД России?
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27.04.2020 19:37 Відповісти
Ну, в твоем ведомстве тоже надо бы ввести подобные правила, что бы вы не делали никого виновным до решения суда.
Тогда и ты и твой шеф Геращенко, наконец, заткнуться и не будут никому навязывать свое ошибочное мнение.
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27.04.2020 19:39 Відповісти
нет у меня никакого ведомства. Не путай со своими порхоботами.
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27.04.2020 19:41 Відповісти
о, так идейный зебил! По зову сердца за бубочку топишь?
Так не строй из себя Клару Целкин, объясни отцу, чтоб свое мнение засунул подальше и ждал решения суда.
Генпрокурора, мол, назначил легитимный избранник наридный, получивший от тебя и тебе подобных карт бланш на все, что он творит.
Так же?
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27.04.2020 21:09 Відповісти
все правильно він каже. батька попереджали неодноразово що з зеленими гандонами справу будо поховано назавжди. Але він продовжував буром перти на пороха.. От як і ти. ти , думав розбагатієш як завалиш "баригу" а отримаєш йух портновський на комірець...
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27.04.2020 19:48 Відповісти
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27.04.2020 19:41 Відповісти
В итоге из-за отсутствия доказательной базы суд вынесет соответствующее решение и снова остается крайним, как это часто бывает. Или пойдет на нарушение законодательного права и потом осужденный будет выигрывать апелляции. И снова будет виноват суд, уже высшей инстанции. Одна прокуратура останется белой и пушистой. С нетерпением жду процесса над Насировым, там бред будет вообще феерический.
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27.04.2020 19:33 Відповісти
Значит, отец считает Мангера заказчиком.
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27.04.2020 19:39 Відповісти
Следствие тоже так считает.
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27.04.2020 19:40 Відповісти
То хто вбив Катю Ганадзюк, худоба зелена? Кожного зеленого 3.14дараса требв в чан з сірчаною кислотою а потім йух вовин музикальний дати посмоктати тому що після кислоти залишиться.
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27.04.2020 19:44 Відповісти
История похожа с антиколомойским законом. Все требовали его принять, а когда его принимают начали орать зрада, нас обдурили.
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27.04.2020 19:45 Відповісти
Передавати справу в такому вигляді до суду - це злочин, - батько Гандзюк - Цензор.НЕТ 9016
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27.04.2020 20:05 Відповісти
Ну для мене все ясно. Особливо досягненнями похвалитись немає чим, тому хапають таку резонансну справу і тіпа ужє все раслєдавалі...
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27.04.2020 20:08 Відповісти
преступление это голосовать за идиота и прохиндея в надежде что он тебя осчастливит. вы наблюдаете сказку - у разбитого корыта
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27.04.2020 21:17 Відповісти
.. там де СБУ там НЕМА довіри ..ні в чому ..починаючи з Криму .. і "гавкання" тролів це ПІДТВЕРДЖУЄ ..
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27.04.2020 23:04 Відповісти
 
 