Передавать дело в таком виде в суд - это преступление, - отец Гандзюк

Отец активистки Екатерины Гандзюк Виктор Гандзюк раскритиковал заявление Офиса генерального прокурора о завершении следствия по делу об убийстве его дочери.

Об этом он сказал в комментарии "Радіо Свобода", информирует Цензор.НЕТ.

"Я не верю Генеральной прокуратуре (Офис генерального прокурора - Ред.). Этот их брифинг было больно смотреть, было стыдно смотреть, было противно смотреть. Еще месяц назад изо всех сил Генеральная прокуратура старалась продлить сроки следствия, а сейчас следствие не завершено ... Собственно, Генеральная прокуратура сделала то, чего ждали адвокаты Мангера. То есть, незаконченное дело передать в суд - это снять с себя ответственность, снять ответственность со Службы безопасности Украины, перебросить все на суд. А для суда явно будет недостаточно доказательств", - сказал Гандзюк.

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"Я не знаю, почему это произошло. Не хочется думать, что Мангеру удалось каким-то образом повлиять на Генеральную прокуратуру. Я считаю - это преступление. Преступление - в таком состоянии все передать в суд. Поэтому я поддерживаю призывы к тому, чтобы выйти и спросить у президента: кто заказал Екатерину Гандзюк? И почему следствие разваливается, хотя президент не раз обещал, что дело будет расследовано до конца?", - добавил он.

Напомним, 31 июля 2018 года на советника херсонского городского главы Екатерину Гандзюк напали возле подъезда ее дома и облили серной кислотой. Гандзюк попала в реанимационное отделение. 4 ноября активистка скончалась в больнице.

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6 июня 2019 года суд вынес приговоры исполнителям убийства Гандзюк - они получили от 3 до 6,5 лет заключения. Отдельно судят Игоря Павловского, которого следствие считает посредником между заказчиками и исполнителями убийства. Подозреваемыми в заказе и организации нападения являются Владислав Мангер и Алексей Левин.

20 января 2020 года правоохранители в городе Херсоне и других населенных пунктах области провели спецоперацию с целью прекращения деятельности преступной организации, которая совершала в регионе насилие над лицами и поджоги чужого имущества.

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21 января фигуранту дела об убийстве активистки Екатерины Гандзюк Игорю Павловскому судом избрана мера пресечения в виде ареста до 4 марта без права внесения залога. Позже он не смог оспорить в апелляции продление ареста и останется под стражей как минимум до 4 июня.

В конце февраля Павловскому объявили еще одно подозрение, которое касается незаконного завладения транспортными средствами около 5 млн гривен в составе организованной преступной группы.

27 апреля Офис Генпрокурора объявил, что Служба безопасности Украины при процессуальном руководстве ОГПУ завершила досудебное расследование в уголовном производстве по подозрению председателя Херсонского облсовета Владислава Мангера и помощника-консультанта депутата этого же совета Алексея Левина в организации нападения на Екатерину Гандзюк. По версии следствия, Мангер подозревается в том, что по предварительному сговору с Левиным организовал нанесение тяжких телесных повреждений Екатерине Гандзюк, которые привели к ее смерти. Мангер и Левин подозреваются в совершении преступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 27 ч. 2 ст. 28 и ч. 2 ст. 121 Уголовного кодекса Украины.