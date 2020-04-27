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Новости Убийство Гандзюк
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Передавать дело в таком виде в суд - это преступление, - отец Гандзюк

Передавать дело в таком виде в суд - это преступление, - отец Гандзюк

Отец активистки Екатерины Гандзюк Виктор Гандзюк раскритиковал заявление Офиса генерального прокурора о завершении следствия по делу об убийстве его дочери.

Об этом он сказал в комментарии "Радіо Свобода", информирует Цензор.НЕТ.

"Я не верю Генеральной прокуратуре (Офис генерального прокурора - Ред.). Этот их брифинг было больно смотреть, было стыдно смотреть, было противно смотреть. Еще месяц назад изо всех сил Генеральная прокуратура старалась продлить сроки следствия, а сейчас следствие не завершено ... Собственно, Генеральная прокуратура сделала то, чего ждали адвокаты Мангера. То есть, незаконченное дело передать в суд - это снять с себя ответственность, снять ответственность со Службы безопасности Украины, перебросить все на суд. А для суда явно будет недостаточно доказательств", - сказал Гандзюк.

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"Я не знаю, почему это произошло. Не хочется думать, что Мангеру удалось каким-то образом повлиять на Генеральную прокуратуру. Я считаю - это преступление. Преступление - в таком состоянии все передать в суд. Поэтому я поддерживаю призывы к тому, чтобы выйти и спросить у президента: кто заказал Екатерину Гандзюк? И почему следствие разваливается, хотя президент не раз обещал, что дело будет расследовано до конца?", - добавил он.

Напомним, 31 июля 2018 года на советника херсонского городского главы Екатерину Гандзюк напали возле подъезда ее дома и облили серной кислотой. Гандзюк попала в реанимационное отделение. 4 ноября активистка скончалась в больнице.

Читайте на Цензор.НЕТ: Фигурант дела об убийстве Гандзюк Павловский пошел на сделку со следствием, - замначальника департамента ОГПУ Романчук

6 июня 2019 года суд вынес приговоры исполнителям убийства Гандзюк - они получили от 3 до 6,5 лет заключения. Отдельно судят Игоря Павловского, которого следствие считает посредником между заказчиками и исполнителями убийства. Подозреваемыми в заказе и организации нападения являются Владислав Мангер и Алексей Левин.

20 января 2020 года правоохранители в городе Херсоне и других населенных пунктах области провели спецоперацию с целью прекращения деятельности преступной организации, которая совершала в регионе насилие над лицами и поджоги чужого имущества.

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21 января фигуранту дела об убийстве активистки Екатерины Гандзюк Игорю Павловскому судом избрана мера пресечения в виде ареста до 4 марта без права внесения залога. Позже он не смог оспорить в апелляции продление ареста и останется под стражей как минимум до 4 июня.

В конце февраля Павловскому объявили еще одно подозрение, которое касается незаконного завладения транспортными средствами около 5 млн гривен в составе организованной преступной группы.

27 апреля Офис Генпрокурора объявил, что Служба безопасности Украины при процессуальном руководстве ОГПУ завершила досудебное расследование в уголовном производстве по подозрению председателя Херсонского облсовета Владислава Мангера и помощника-консультанта депутата этого же совета Алексея Левина в организации нападения на Екатерину Гандзюк. По версии следствия, Мангер подозревается в том, что по предварительному сговору с Левиным организовал нанесение тяжких телесных повреждений Екатерине Гандзюк, которые привели к ее смерти. Мангер и Левин подозреваются в совершении преступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 27 ч. 2 ст. 28 и ч. 2 ст. 121 Уголовного кодекса Украины.

Автор: 

Гандзюк Екатерина (549) Мангер Владислав (189) Офис Генпрокурора (2498)


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Топ комментарии
+12
Передавать дело в таком виде в суд - это преступление, - отец Гандзюк - Цензор.НЕТ 5457
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27.04.2020 19:39 Ответить
+9
Зараз зебіли йому все пояснять.
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27.04.2020 19:26 Ответить
+4
Заказчик Мангер!
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27.04.2020 19:30 Ответить
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Зараз зебіли йому все пояснять.
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27.04.2020 19:26 Ответить
Передавать дело в таком виде в суд - это преступление, - отец Гандзюк - Цензор.НЕТ 5457
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27.04.2020 19:39 Ответить
Вы там определитесь. Дело затягивают или слишком торопятся.
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27.04.2020 19:29 Ответить
Отец активистки Екатерины Гандзюк Виктор Гандзюк раскритиковал заявление Офиса генерального прокурора о завершении следствия по делу об убийстве его дочери.Источник: https://censor.net/n3191922
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27.04.2020 19:31 Ответить
Имеет полное право на критику.
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27.04.2020 19:32 Ответить
Папа врач. Вы полагаете что папа прекрасно разбирается в юриспруденции и имеет доступ к материалам дела. Боже упаси что то против Кати, но пока папа не получит грин-карту (как семья Гонгадзе) он не успокоится.
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27.04.2020 20:35 Ответить
Поэтому я поддерживаю призывы к тому, чтобы выйти и спросить у президента: кто заказал Екатерину Гандзюк? И почему следствие разваливается, хотя президент не раз обещал, что дело будет расследовано до конца?", - добавил он.Источник: https://censor.net/n3191922
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27.04.2020 19:32 Ответить
"кто заказал Екатерину Гандзюк?"

Следствие ответило - Мангер! Что еще нужно?
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27.04.2020 19:34 Ответить
считают, что доказательств недостаточно. Но они могут всего не знать. Там Павловский интерсные показания дает.
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27.04.2020 19:38 Ответить
Павловский на сделке со следствием. Обычная практика в таких случаях.
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27.04.2020 19:39 Ответить
Но он, думаю, не случайно пошел на сделку со следствием. Понял, что отвертеться не удасться.
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27.04.2020 19:40 Ответить
совершенно верно. Непонятно почему кто-то возмущается.
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27.04.2020 19:42 Ответить
Просто ЗЕ получит голоса бабы Юли а то у них во фракции не хватает уже.
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27.04.2020 19:39 Ответить
Дело затягивалось потому, что главный фигурант обвинения в отношении заказчиков был в бегах. Его только недавно нашли и привезли в страну из Болгарии.
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27.04.2020 19:35 Ответить
Отец считает, что слишком торопятся.
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27.04.2020 19:36 Ответить
я сочувствую отцу и мне до сраки мангер, но, если я правильно помню, то все обвинения на него базируются на том, что один из свершивших преступление, сказал другому, что заказчик какой то Славик, без конкретизации фамилии, должности и т.п. При таких "желеэных уликах" следствие можно вести вечно. Вполне допускаю, что этот фрукт и был заказчиком, но с такими "доказательствами"...
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27.04.2020 19:29 Ответить
Заказчик Мангер!
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27.04.2020 19:30 Ответить
не вопрос, я же сказал, вполне допускаю. Но, если все улики это - "какой то Славик", то при всем сочувствии и солидарности...
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27.04.2020 19:34 Ответить
Новая редакция кодекса этики и служебного поведения сотрудников https://lenta.ru/tags/organizations/mvd/ органов внутренних дел опубликована на портале проектов нормативных правовых актов. Об этом в понедельник, 27 апреля, https://xn--b1aew.xn--p1ai/news/item/20062334 сообщает МВД России.
В новой версии документа https://regulation.gov.ru/projects#npa=101503 говорится , что сотрудник полиции не должен публиковать в интернете информацию, которая бы содержала высказывания, суждения и оценки государственных органов, должностных лиц, политических партий, каких-либо организаций и групп, а также самих граждан.
Кроме того, не рекомендуется публиковать фотографии и видеозаписи, по которым можно определить персональные данные сотрудника и его принадлежность ‎к органам внутренних дел. Под запрет попадают и любые материалы, которые могут «вызвать негативную реакцию ‎в обществе» и наносят ущерб деловой репутации органов внутренних дел.
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27.04.2020 19:35 Ответить
при чем тут МВД России?
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27.04.2020 19:37 Ответить
Ну, в твоем ведомстве тоже надо бы ввести подобные правила, что бы вы не делали никого виновным до решения суда.
Тогда и ты и твой шеф Геращенко, наконец, заткнуться и не будут никому навязывать свое ошибочное мнение.
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27.04.2020 19:39 Ответить
нет у меня никакого ведомства. Не путай со своими порхоботами.
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27.04.2020 19:41 Ответить
о, так идейный зебил! По зову сердца за бубочку топишь?
Так не строй из себя Клару Целкин, объясни отцу, чтоб свое мнение засунул подальше и ждал решения суда.
Генпрокурора, мол, назначил легитимный избранник наридный, получивший от тебя и тебе подобных карт бланш на все, что он творит.
Так же?
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27.04.2020 21:09 Ответить
все правильно він каже. батька попереджали неодноразово що з зеленими гандонами справу будо поховано назавжди. Але він продовжував буром перти на пороха.. От як і ти. ти , думав розбагатієш як завалиш "баригу" а отримаєш йух портновський на комірець...
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27.04.2020 19:48 Ответить
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27.04.2020 19:41 Ответить
В итоге из-за отсутствия доказательной базы суд вынесет соответствующее решение и снова остается крайним, как это часто бывает. Или пойдет на нарушение законодательного права и потом осужденный будет выигрывать апелляции. И снова будет виноват суд, уже высшей инстанции. Одна прокуратура останется белой и пушистой. С нетерпением жду процесса над Насировым, там бред будет вообще феерический.
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27.04.2020 19:33 Ответить
Значит, отец считает Мангера заказчиком.
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27.04.2020 19:39 Ответить
Следствие тоже так считает.
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27.04.2020 19:40 Ответить
То хто вбив Катю Ганадзюк, худоба зелена? Кожного зеленого 3.14дараса требв в чан з сірчаною кислотою а потім йух вовин музикальний дати посмоктати тому що після кислоти залишиться.
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27.04.2020 19:44 Ответить
История похожа с антиколомойским законом. Все требовали его принять, а когда его принимают начали орать зрада, нас обдурили.
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27.04.2020 19:45 Ответить
Передавати справу в такому вигляді до суду - це злочин, - батько Гандзюк - Цензор.НЕТ 9016
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27.04.2020 20:05 Ответить
Ну для мене все ясно. Особливо досягненнями похвалитись немає чим, тому хапають таку резонансну справу і тіпа ужє все раслєдавалі...
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27.04.2020 20:08 Ответить
преступление это голосовать за идиота и прохиндея в надежде что он тебя осчастливит. вы наблюдаете сказку - у разбитого корыта
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27.04.2020 21:17 Ответить
.. там де СБУ там НЕМА довіри ..ні в чому ..починаючи з Криму .. і "гавкання" тролів це ПІДТВЕРДЖУЄ ..
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27.04.2020 23:04 Ответить
 
 