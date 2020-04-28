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Новини Убивство Гандзюк
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Примхи реальних бенефіціарів Венедіктової остаточно знищать рейтинг Зеленського, - Масі Найєм

Примхи реальних бенефіціарів Венедіктової остаточно знищать рейтинг Зеленського, - Масі Найєм

Рейтинг президента Володимира Зеленського може сильно постраждати через поспішні дії Офісу Генпрокурора в розслідуванні резонансних справ.

Про це пише у фейсбуці адвокат Масі Найєм, передає Цензор.НЕТ.

Так, Найєм наводить низку фактів, щоб розібратися в причинах учорашніх протестів під Офісом Президент, викликаних завершенням досудового розслідування у справі херсонської активістки Катерини Гандзюк.

"1. Зібрані не всі докази. Проведені не всі слідчі дії, які просила строна потерпілих (якій ще три дні тому брехали, що справа не готова до суду). Як наслідок - може не бути вироку організаторам вбивства, оскільки не вистачить доказів.

2. Раніше прокуратура просила продовжити досудове розслідування до чотирьох місяців. А завершила за 40 днів. Чому?

3. Про це спитались вчора під Офісом Президента у прокурорів і почули: "ми зібрали докази, це нові докази, а які - не скажемо, бо це тайна досудового". Чи це так?

4. Ні, оскільки всі матеріали справи відкриті ВСІМ сторонам, включая адвокатів підозрюваних. Досудове розслідування завершено. Немає тайни слідства. Відтак пояснити суспільству чому так блискавично завершили розслідування прокуратура не може, бо таких пояснень не існує.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Венедіктова щодо протестів через справу про вбивство Гандзюк: "Правозахисники не приходять волати на дитячі майданчики і не плюють у пісочниці"

5. Тоді чому ж так швидко завершили розслідування? Тому що у Генерального прокурора І. Венедиктової є страх звільнення. Вона намагається довести свою ефективність. Не якістю переданих доказів, а поспіхом переданою справою, для галочки. Якість доказів суд встановить щонайменше через рік (50 томів справи)", - пише Масі Найєм.

Він також наголошує, що вчора речниця Зеленського Юлія Мендель підтвердила, що президент ще не заслухав Венедіктову щодо цієї справи.

"Вона йому мала щось доповісти. З чого можна зробити висновок, що його тримають в ізоляції. Не в нас карантин. А у пана Зеленського карантин від суспільства. Від реального стану справ", - зазначає адвокат.

Водночас Найєм впевнений, що Венедіктова - не самостійна фігура, "а примхи реальних бенефіціарів Венедіктової остаточно знищать рейтинг Зеленського".

Також читайте: Передавати справу в такому вигляді до суду - це злочин, - батько Гандзюк

Раніше СБУ завершила досудове розслідування у справі Гандзюк: організатори - Мангер і Левін. Тим часом, під Офісом Президента відбулася акція протесту проти "зливу" справи про вбивство Гандзюк. Активісти відстоюють продовження розслідування справи про вбивство Гандзюк: "Зеленський, вимагаємо пояснень! Венедіктову - у відставку".

Нагадаємо, 31 липня 2018 року на радницю херсонського міського голови Катерину Гандзюк напали біля під'їзду її будинку і облили сірчаною кислотою. Гандзюк потрапила в реанімаційне відділення. 4 листопада активістка померла в лікарні.

6 червня 2019 року суд ухвалив вироки виконавцям убивства Гандзюк - вони отримали від трьох до шести з половиною років ув'язнення. Окремо судять Ігоря Павловського, якого слідство вважає посередником між замовниками та виконавцями вбивства. Підозрюваними в замовленні та організації нападу є Владислав Мангер і Олексій Левін.

24 січня на території Болгарії унаслідок спільних дій українських і болгарських правоохоронців затримано Олексія Левіна, який розшукувався за підозрою в причетності до вбивства Гандзюк. 27 січня стало відомо, що Україна направила до Болгарії запит на екстрадицію Левіна. Пізніше суд у Болгарії ухвалив рішення про екстрадицію в Україну Олексія Левіна (Москаленка).

16 лютого адвокати голови Херсонської облради Владислава Мангера - Дмитро Ільченко та Андрій Мурашкін - намагалися потрапити до в'язниці болгарського міста Бургас для зустрічі з підозрюваним в організації замаху на радницю мера Херсона Катерину Гандзюк.

11 березня Апеляційний суд у болгарському місті Бургас залишив чинним рішення суду першої інстанції - дозвіл екстрадувати Левіна в Україну. Сам підозрюваний у коментарі hromadske повідомив, що звертатиметься до ЄСПЛ із позовом проти Болгарії.

Також читайте: Суд взяв під варту фігуранта справи Гандзюк Левіна

16 березня літак з підозрюваним прибув в Україну з Болгарії. Наступного дня Печерський суд Києва взяв під варту до 2 квітня без внесення застави Олексія Левіна (Москаленка).

Примхи реальних бенефіціарів Венедіктової остаточно знищать рейтинг Зеленського, - Масі Найєм 01
Примхи реальних бенефіціарів Венедіктової остаточно знищать рейтинг Зеленського, - Масі Найєм 02

Автор: 

Зеленський Володимир (24374) Найєм Масі (140) Гандзюк Катерина (549) Офіс Президента (2033)


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Топ коментарі
+26
Ничего. Он новый видосик склепает

Прихоти реальных бенефициаров Венедиктовой окончательно уничтожат рейтинг Зеленского, - Маси Найем - Цензор.НЕТ 5765
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28.04.2020 09:55 Відповісти
+18
Турборежим - он такой, его трудно сдерживать. Вы когда-нибудь болели диареей?))
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28.04.2020 09:56 Відповісти
+14
А у ЗЕ и Венедиктовой не одни и те же бенефициары?
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28.04.2020 09:56 Відповісти
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Ничего. Он новый видосик склепает

Прихоти реальных бенефициаров Венедиктовой окончательно уничтожат рейтинг Зеленского, - Маси Найем - Цензор.НЕТ 5765
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28.04.2020 09:55 Відповісти
Ему нужно рожу клоуна лепить из фильма "Оно"...
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28.04.2020 10:11 Відповісти
Турборежим - он такой, его трудно сдерживать. Вы когда-нибудь болели диареей?))
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28.04.2020 09:56 Відповісти
Прихоти реальных бенефициаров Венедиктовой окончательно уничтожат рейтинг Зеленского, - Маси Найем - Цензор.НЕТ 336
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28.04.2020 09:56 Відповісти
А у ЗЕ и Венедиктовой не одни и те же бенефициары?
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28.04.2020 09:56 Відповісти
Кремль и тупость...
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28.04.2020 10:00 Відповісти
А шо у кого?
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28.04.2020 14:58 Відповісти
Вы имели в виду БЕНЕфициары?
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28.04.2020 15:08 Відповісти
Ну с Венедиктовой будем посмотреть. а вот с твоим братухой пуштун уже всё ясно за 6 лет , кто выгодополучатель. кто хозяин , пристроивший мерзость на хлебное место с зарплатой как у Ангелы Меркель. Что вы вместе понимаете в оборонпроме? То пашинский трудоустраивал сынка и родственников, теперь вот эти с бродатой дефочкой Лещенко.
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28.04.2020 09:56 Відповісти
У игрока х... на рояле еще остался рейтинг ?
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28.04.2020 09:57 Відповісти
Открыл Америку
Давно понятно что Зе слился и ничего не решает. Ставят прокуроров, министров и т.п., и дают им команды другие люди. На рейтинг Зе им накласть.
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28.04.2020 09:59 Відповісти
Чем хуже, тем лучше...
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28.04.2020 10:02 Відповісти
Рейтинг російського шпигуна знищити неможливо. Його просто нема.
Зєлю геть. Дострокові.
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28.04.2020 10:01 Відповісти
Что пуштун рейтинг Зели тебя беспокоит??
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28.04.2020 10:01 Відповісти
Рейтинг Зелі турбує тільки порохоботиків: "Та чому ж він досі 40%?"
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28.04.2020 15:00 Відповісти
Нехорошо плеваться в песочницах.Омерзительно.Баканов сказал Фсё,значит все.
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28.04.2020 10:02 Відповісти
"Рейтинг президента Владимира Зеленского может сильно пострадать"

Ни как не вяжется с заголовком. "...окончательно уничтожат рейтинг Зеленского"
Цензор превращается в рупор порохоботов.
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28.04.2020 10:04 Відповісти
нет это действия и бездействия моники - превращают его сторонников в противников
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28.04.2020 10:12 Відповісти
Це відбулось ще в Грудні 2017го, коли сайт був заблокований на три дні перед акцією Саакашвілі "Імпічмент Порошенку". Потім сайт відновивсь, але вже в кастрованому вигляді. З тих пір Порошенка критикувати тут не вітається, м'яко кажучі
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28.04.2020 10:12 Відповісти
Що за бред? Підніміть мої пости того часу. Вафлили його по повній. Хто ж думав, що ви, неадеквати можете після корупціонера Пеці обрати ПОВНЕ ЛАЙНО!?
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28.04.2020 10:20 Відповісти
Не є прихильником ні Пєці, ні Зєлі. Але з 01.12.17го, по 03.12.17го сайт підвіс. А саме на Третє Грудня була анонсована акція "Імпічмент Порошенку". Потім сайт почав потроху шкандибати, але вже, як вільний рупор суспільства, не працював. Фактично світилась лише назва сайту з обрізаними функціями.
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28.04.2020 11:06 Відповісти
Іване, нам можеш не розповідати чий ти прихильник і хто твоя Бохіня! Ми тебе тут добре знаємо.
Ти краще скажи, як "товарищ" по сайту, відправили Пецю і "імпічмент"... допомогло? Так ото ж...
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28.04.2020 11:16 Відповісти
Ну не зовсім щоб рупор...
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28.04.2020 11:36 Відповісти
Рейтинг члєнограя нелоха зруйнував він сам та його прокремлівська банда.
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28.04.2020 10:10 Відповісти
Он также подчеркивает, что вчера пресс-секретарь Зеленского Юлия Мендель подтвердила, что президент еще не заслушал Венедиктову по данному делу.

Дебіли, що може заслухати Президент, якому ЗАБОРОНЕНО втручатись у діяльність не тільки Генерального, а ЛЮБОГО прокурора, в конкретному кримінальному провадженні, а головне навіщо? Мало цьому ідіоту справи Шеремета???
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28.04.2020 10:12 Відповісти
Знаю одно Предателя Родины который на посту дипломата предал собственное Правительство, сбежал к оккупанту и теперь его два сына разваливают третью страну. Родовая наследственность.
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28.04.2020 10:15 Відповісти
зеленский нічого не рішаєт..
ширма з задовільною дикцією
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28.04.2020 10:16 Відповісти
Ой, новость!
ВСЕ эти НаБУ, прокуросы, САПРы, ЧПУ заняты тем, чтобы побыстрее слепить громкое дело и перебросить горячую картофелину на поле суда. Он же не реформированный, правильно?
КТО виноват в провале, вам понятно?
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28.04.2020 10:18 Відповісти
Цей уже нікому не цікавий, навіть путіну! Він свою задачу виконав і моксель запустив "показ" наступної частини "фільму" по знищенню клована і введеня в наступну "серію" - "україни більше не існує як політичної одиниці".Примхи реальних бенефіціарів Венедіктової остаточно знищать рейтинг Зеленського, - Масі Найєм - Цензор.НЕТ 9238
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28.04.2020 10:28 Відповісти
Маси Найем , у ЗЕполеона есть рейтинг ?Ты о чем ? ))
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28.04.2020 10:45 Відповісти
Намного больше, чем у любого другого. Особенно педро
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28.04.2020 10:48 Відповісти
ЗЕля , хорош заливать ! ))
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28.04.2020 10:56 Відповісти
Заливает педро. Свої очі
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28.04.2020 13:59 Відповісти
эти найемы такие неугомонные и их СЛИШКОМ много.
Рейтинг у Зеленского намного больше,чем у всех остальных скопом.
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28.04.2020 10:45 Відповісти
Смешные вы, можно подумать, что кого то вообще интересует эта тема. В Днепре вчера десяток людей вышли.
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28.04.2020 10:49 Відповісти
Муси Найем? Знаем такого! Это он активно пиарил Зеленского в его предвыборную кампанию. Это благодаря его стараниям страна сейчас в дерьме по уши.

Примхи реальних бенефіціарів Венедіктової остаточно знищать рейтинг Зеленського, - Масі Найєм - Цензор.НЕТ 2822
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28.04.2020 11:10 Відповісти
Это ж разные, для, турниры (с) В смысле, Найемы.
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28.04.2020 14:48 Відповісти
коли Зе буде "попередником" його будуть судити.
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28.04.2020 11:11 Відповісти
Та ему пох. Он свою миссию по одурачиванию толпы выполнил.
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28.04.2020 11:25 Відповісти
бенЯфициаров
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28.04.2020 11:26 Відповісти
Видимо, справедливо ОНА не прошла переаттестацию.
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28.04.2020 11:42 Відповісти
Бенедіктова закінчила інститут по підготовці працівників поліції - у народі називають школу глухонімих і цим усе сказано.
Що закінчив бубочка....... ще гірше по рівню акредитації.
Те що вона щось комусь викладала і отримала якусь ступень, це зрозуміло досягнення папочки, пристроїв!
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28.04.2020 12:45 Відповісти
 
 