Примхи реальних бенефіціарів Венедіктової остаточно знищать рейтинг Зеленського, - Масі Найєм

Рейтинг президента Володимира Зеленського може сильно постраждати через поспішні дії Офісу Генпрокурора в розслідуванні резонансних справ.

Про це пише у фейсбуці адвокат Масі Найєм, передає Цензор.НЕТ.

Так, Найєм наводить низку фактів, щоб розібратися в причинах учорашніх протестів під Офісом Президент, викликаних завершенням досудового розслідування у справі херсонської активістки Катерини Гандзюк.

"1. Зібрані не всі докази. Проведені не всі слідчі дії, які просила строна потерпілих (якій ще три дні тому брехали, що справа не готова до суду). Як наслідок - може не бути вироку організаторам вбивства, оскільки не вистачить доказів.



2. Раніше прокуратура просила продовжити досудове розслідування до чотирьох місяців. А завершила за 40 днів. Чому?



3. Про це спитались вчора під Офісом Президента у прокурорів і почули: "ми зібрали докази, це нові докази, а які - не скажемо, бо це тайна досудового". Чи це так?



4. Ні, оскільки всі матеріали справи відкриті ВСІМ сторонам, включая адвокатів підозрюваних. Досудове розслідування завершено. Немає тайни слідства. Відтак пояснити суспільству чому так блискавично завершили розслідування прокуратура не може, бо таких пояснень не існує.

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5. Тоді чому ж так швидко завершили розслідування? Тому що у Генерального прокурора І. Венедиктової є страх звільнення. Вона намагається довести свою ефективність. Не якістю переданих доказів, а поспіхом переданою справою, для галочки. Якість доказів суд встановить щонайменше через рік (50 томів справи)", - пише Масі Найєм.

Він також наголошує, що вчора речниця Зеленського Юлія Мендель підтвердила, що президент ще не заслухав Венедіктову щодо цієї справи.

"Вона йому мала щось доповісти. З чого можна зробити висновок, що його тримають в ізоляції. Не в нас карантин. А у пана Зеленського карантин від суспільства. Від реального стану справ", - зазначає адвокат.

Водночас Найєм впевнений, що Венедіктова - не самостійна фігура, "а примхи реальних бенефіціарів Венедіктової остаточно знищать рейтинг Зеленського".

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Раніше СБУ завершила досудове розслідування у справі Гандзюк: організатори - Мангер і Левін. Тим часом, під Офісом Президента відбулася акція протесту проти "зливу" справи про вбивство Гандзюк. Активісти відстоюють продовження розслідування справи про вбивство Гандзюк: "Зеленський, вимагаємо пояснень! Венедіктову - у відставку".

Нагадаємо, 31 липня 2018 року на радницю херсонського міського голови Катерину Гандзюк напали біля під'їзду її будинку і облили сірчаною кислотою. Гандзюк потрапила в реанімаційне відділення. 4 листопада активістка померла в лікарні.

6 червня 2019 року суд ухвалив вироки виконавцям убивства Гандзюк - вони отримали від трьох до шести з половиною років ув'язнення. Окремо судять Ігоря Павловського, якого слідство вважає посередником між замовниками та виконавцями вбивства. Підозрюваними в замовленні та організації нападу є Владислав Мангер і Олексій Левін.

24 січня на території Болгарії унаслідок спільних дій українських і болгарських правоохоронців затримано Олексія Левіна, який розшукувався за підозрою в причетності до вбивства Гандзюк. 27 січня стало відомо, що Україна направила до Болгарії запит на екстрадицію Левіна. Пізніше суд у Болгарії ухвалив рішення про екстрадицію в Україну Олексія Левіна (Москаленка).

16 лютого адвокати голови Херсонської облради Владислава Мангера - Дмитро Ільченко та Андрій Мурашкін - намагалися потрапити до в'язниці болгарського міста Бургас для зустрічі з підозрюваним в організації замаху на радницю мера Херсона Катерину Гандзюк.

11 березня Апеляційний суд у болгарському місті Бургас залишив чинним рішення суду першої інстанції - дозвіл екстрадувати Левіна в Україну. Сам підозрюваний у коментарі hromadske повідомив, що звертатиметься до ЄСПЛ із позовом проти Болгарії.

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16 березня літак з підозрюваним прибув в Україну з Болгарії. Наступного дня Печерський суд Києва взяв під варту до 2 квітня без внесення застави Олексія Левіна (Москаленка).



