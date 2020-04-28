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Новости Убийство Гандзюк
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Прихоти реальных бенефициаров Венедиктовой окончательно уничтожат рейтинг Зеленского, - Маси Найем

Прихоти реальных бенефициаров Венедиктовой окончательно уничтожат рейтинг Зеленского, - Маси Найем

Рейтинг президента Владимира Зеленского может сильно пострадать из-за поспешных действий Офиса генпрокурора в расследовании резонансных дел.

Об этом пишет в фейсбуке адвокат Маси Найем, передает Цензор.НЕТ.

Так, Найем приводит ряд фактов, чтобы разобраться в причинах вчерашних протестов под Офисом президент, вызванных завершением досудебного расследования по делу херсонской активистки Екатерины Гандзюк.

"1. Собраны не все доказательства. Проведены не все следственные действия, которые просила сторона пострадавших (которой еще три дня назад врали, что дело не готово к суду). Как следствие - может не быть приговора организаторам убийства, поскольку не хватит доказательств.

2. Ранее прокуратура просила продолжить досудебное расследование до четырех месяцев. А завершила за 40 дней. Почему?

3. Об этом спросили вчера под Офисом Президента у прокуроров и услышали: "Мы собрали доказательства, это новые доказательства, а какие - не скажем, потому что это тайна досудебного". Так ли это?

4. Нет, поскольку все материалы дела открыты ВСЕМ сторонам, включая адвокатов подозреваемых. Досудебное расследование завершено. Нет тайны следствия. Поэтому объяснить обществу, почему так молниеносно завершили расследование прокуратура не может, потому что таких объяснений не существует.

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5. Тогда почему же так быстро завершили расследование? Потому что у Генерального прокурора И. Венедиктовой есть страх увольнения. Она пытается доказать свою эффективность. Не качеством переданных доказательств, а поспешно переданным делом, для галочки. Качество доказательств суд установит минимум через год (50 томов дела)", - пишет Маси Найем.

Он также подчеркивает, что вчера пресс-секретарь Зеленского Юлия Мендель подтвердила, что президент еще не заслушал Венедиктову по данному делу.

"Она ему должна была что-то доложить. Из чего можно сделать вывод, что его держат в изоляции. Не у нас карантин. А у господина Зеленского карантин от общества. От реального положения дел", - отмечает адвокат.

При этом Найем уверен, что Венедиктова - не самостоятельная фигура, "а прихоти реальных бенефициаров Венедиктовой окончательно уничтожат рейтинг Зеленского".

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Ранее СБУ завершила досудебное расследование по делу Гандзюк: организаторы - Мангер и Левин.Тем временем, под Офисом Президента прошла акция протеста против "слива" дела об убийстве Гандзюк. Активисты отстаивают продолжение расследования дела об убийстве Гандзюк: "Зеленский, требуем объяснений! Венедиктову - в отставку".

Напомним, 31 июля 2018 года на советника херсонского городского главы Екатерину Гандзюк напали возле подъезда ее дома и облили серной кислотой. Гандзюк попала в реанимационное отделение. 4 ноября активистка скончалась в больнице.

6 июня 2019 суд вынес приговоры исполнителям убийства Гандзюк - они получили от 3 до 6,5 лет заключения. Отдельно судят Игоря Павловского, которого следствие считает посредником между заказчиками и исполнителями убийства. Подозреваемыми в заказе и организации нападения являются Владислав Мангер и Алексей Левин.

24 января 2020 года на территории Болгарии в результате совместных действий украинских и болгарских правоохранителей задержан Алексей Левин, который разыскивался по подозрению в причастности к убийству Гандзюк. 27 января стало известно, что Украина направила в Болгарию запрос на экстрадицию Левина. Позже суд в Болгарии принял решение об экстрадиции в Украину Алексея Левина (Москаленко).

16 февраля адвокаты председателя Херсонского облсовета Владислава Мангера - Дмитрий Ильченко и Андрей Мурашкин - пытались попасть в тюрьму болгарского города Бургас для встречи с подозреваемым в организации покушения на советницу мэра Херсона Екатерину Гандзюк.

11 марта Апелляционный суд в болгарском городе Бургас оставил в силе решение суда первой инстанции - разрешение экстрадировать Левина в Украину. Сам подозреваемый в комментарии hromadske сообщил, что будет обращаться в ЕСПЧ с иском против Болгарии.

Также смотрите: Фигуранта дела Гандзюк Павловского госпитализировали из зала суда: завтра истекает срок его содержания в СИЗО. ВИДЕО

16 марта самолет с подозреваемым прибыл в Украину из Болгарии. На следующий день Печерский суд Киева взял под стражу до 2 апреля без внесения залога Алексея Левина (Москаленко).

Прихоти реальных бенефициаров Венедиктовой окончательно уничтожат рейтинг Зеленского, - Маси Найем 01
Прихоти реальных бенефициаров Венедиктовой окончательно уничтожат рейтинг Зеленского, - Маси Найем 02

Зеленский Владимир (20889) Найем Маси (138) Гандзюк Екатерина (549) Венедиктова Ирина (726) Офис Президента (1803)


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Топ комментарии
+26
Ничего. Он новый видосик склепает

Прихоти реальных бенефициаров Венедиктовой окончательно уничтожат рейтинг Зеленского, - Маси Найем - Цензор.НЕТ 5765
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28.04.2020 09:55 Ответить
+18
Турборежим - он такой, его трудно сдерживать. Вы когда-нибудь болели диареей?))
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28.04.2020 09:56 Ответить
+14
А у ЗЕ и Венедиктовой не одни и те же бенефициары?
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28.04.2020 09:56 Ответить
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Ничего. Он новый видосик склепает

Прихоти реальных бенефициаров Венедиктовой окончательно уничтожат рейтинг Зеленского, - Маси Найем - Цензор.НЕТ 5765
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28.04.2020 09:55 Ответить
Ему нужно рожу клоуна лепить из фильма "Оно"...
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28.04.2020 10:11 Ответить
Турборежим - он такой, его трудно сдерживать. Вы когда-нибудь болели диареей?))
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28.04.2020 09:56 Ответить
Прихоти реальных бенефициаров Венедиктовой окончательно уничтожат рейтинг Зеленского, - Маси Найем - Цензор.НЕТ 336
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28.04.2020 09:56 Ответить
А у ЗЕ и Венедиктовой не одни и те же бенефициары?
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28.04.2020 09:56 Ответить
Кремль и тупость...
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28.04.2020 10:00 Ответить
А шо у кого?
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28.04.2020 14:58 Ответить
Вы имели в виду БЕНЕфициары?
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28.04.2020 15:08 Ответить
Ну с Венедиктовой будем посмотреть. а вот с твоим братухой пуштун уже всё ясно за 6 лет , кто выгодополучатель. кто хозяин , пристроивший мерзость на хлебное место с зарплатой как у Ангелы Меркель. Что вы вместе понимаете в оборонпроме? То пашинский трудоустраивал сынка и родственников, теперь вот эти с бродатой дефочкой Лещенко.
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28.04.2020 09:56 Ответить
У игрока х... на рояле еще остался рейтинг ?
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28.04.2020 09:57 Ответить
Открыл Америку
Давно понятно что Зе слился и ничего не решает. Ставят прокуроров, министров и т.п., и дают им команды другие люди. На рейтинг Зе им накласть.
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28.04.2020 09:59 Ответить
Чем хуже, тем лучше...
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28.04.2020 10:02 Ответить
Рейтинг російського шпигуна знищити неможливо. Його просто нема.
Зєлю геть. Дострокові.
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28.04.2020 10:01 Ответить
Что пуштун рейтинг Зели тебя беспокоит??
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28.04.2020 10:01 Ответить
Рейтинг Зелі турбує тільки порохоботиків: "Та чому ж він досі 40%?"
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28.04.2020 15:00 Ответить
Нехорошо плеваться в песочницах.Омерзительно.Баканов сказал Фсё,значит все.
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28.04.2020 10:02 Ответить
"Рейтинг президента Владимира Зеленского может сильно пострадать"

Ни как не вяжется с заголовком. "...окончательно уничтожат рейтинг Зеленского"
Цензор превращается в рупор порохоботов.
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28.04.2020 10:04 Ответить
нет это действия и бездействия моники - превращают его сторонников в противников
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28.04.2020 10:12 Ответить
Це відбулось ще в Грудні 2017го, коли сайт був заблокований на три дні перед акцією Саакашвілі "Імпічмент Порошенку". Потім сайт відновивсь, але вже в кастрованому вигляді. З тих пір Порошенка критикувати тут не вітається, м'яко кажучі
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28.04.2020 10:12 Ответить
Що за бред? Підніміть мої пости того часу. Вафлили його по повній. Хто ж думав, що ви, неадеквати можете після корупціонера Пеці обрати ПОВНЕ ЛАЙНО!?
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28.04.2020 10:20 Ответить
Не є прихильником ні Пєці, ні Зєлі. Але з 01.12.17го, по 03.12.17го сайт підвіс. А саме на Третє Грудня була анонсована акція "Імпічмент Порошенку". Потім сайт почав потроху шкандибати, але вже, як вільний рупор суспільства, не працював. Фактично світилась лише назва сайту з обрізаними функціями.
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28.04.2020 11:06 Ответить
Іване, нам можеш не розповідати чий ти прихильник і хто твоя Бохіня! Ми тебе тут добре знаємо.
Ти краще скажи, як "товарищ" по сайту, відправили Пецю і "імпічмент"... допомогло? Так ото ж...
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28.04.2020 11:16 Ответить
Ну не зовсім щоб рупор...
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28.04.2020 11:36 Ответить
Рейтинг члєнограя нелоха зруйнував він сам та його прокремлівська банда.
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28.04.2020 10:10 Ответить
Он также подчеркивает, что вчера пресс-секретарь Зеленского Юлия Мендель подтвердила, что президент еще не заслушал Венедиктову по данному делу.

Дебіли, що може заслухати Президент, якому ЗАБОРОНЕНО втручатись у діяльність не тільки Генерального, а ЛЮБОГО прокурора, в конкретному кримінальному провадженні, а головне навіщо? Мало цьому ідіоту справи Шеремета???
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28.04.2020 10:12 Ответить
Знаю одно Предателя Родины который на посту дипломата предал собственное Правительство, сбежал к оккупанту и теперь его два сына разваливают третью страну. Родовая наследственность.
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28.04.2020 10:15 Ответить
зеленский нічого не рішаєт..
ширма з задовільною дикцією
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28.04.2020 10:16 Ответить
Ой, новость!
ВСЕ эти НаБУ, прокуросы, САПРы, ЧПУ заняты тем, чтобы побыстрее слепить громкое дело и перебросить горячую картофелину на поле суда. Он же не реформированный, правильно?
КТО виноват в провале, вам понятно?
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28.04.2020 10:18 Ответить
Цей уже нікому не цікавий, навіть путіну! Він свою задачу виконав і моксель запустив "показ" наступної частини "фільму" по знищенню клована і введеня в наступну "серію" - "україни більше не існує як політичної одиниці".Примхи реальних бенефіціарів Венедіктової остаточно знищать рейтинг Зеленського, - Масі Найєм - Цензор.НЕТ 9238
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28.04.2020 10:28 Ответить
Маси Найем , у ЗЕполеона есть рейтинг ?Ты о чем ? ))
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28.04.2020 10:45 Ответить
Намного больше, чем у любого другого. Особенно педро
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28.04.2020 10:48 Ответить
ЗЕля , хорош заливать ! ))
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28.04.2020 10:56 Ответить
Заливает педро. Свої очі
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28.04.2020 13:59 Ответить
эти найемы такие неугомонные и их СЛИШКОМ много.
Рейтинг у Зеленского намного больше,чем у всех остальных скопом.
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28.04.2020 10:45 Ответить
Смешные вы, можно подумать, что кого то вообще интересует эта тема. В Днепре вчера десяток людей вышли.
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28.04.2020 10:49 Ответить
Муси Найем? Знаем такого! Это он активно пиарил Зеленского в его предвыборную кампанию. Это благодаря его стараниям страна сейчас в дерьме по уши.

Примхи реальних бенефіціарів Венедіктової остаточно знищать рейтинг Зеленського, - Масі Найєм - Цензор.НЕТ 2822
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28.04.2020 11:10 Ответить
Это ж разные, для, турниры (с) В смысле, Найемы.
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28.04.2020 14:48 Ответить
коли Зе буде "попередником" його будуть судити.
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28.04.2020 11:11 Ответить
Та ему пох. Он свою миссию по одурачиванию толпы выполнил.
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28.04.2020 11:25 Ответить
бенЯфициаров
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28.04.2020 11:26 Ответить
Видимо, справедливо ОНА не прошла переаттестацию.
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28.04.2020 11:42 Ответить
Бенедіктова закінчила інститут по підготовці працівників поліції - у народі називають школу глухонімих і цим усе сказано.
Що закінчив бубочка....... ще гірше по рівню акредитації.
Те що вона щось комусь викладала і отримала якусь ступень, це зрозуміло досягнення папочки, пристроїв!
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28.04.2020 12:45 Ответить
 
 