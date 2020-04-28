Прихоти реальных бенефициаров Венедиктовой окончательно уничтожат рейтинг Зеленского, - Маси Найем

Рейтинг президента Владимира Зеленского может сильно пострадать из-за поспешных действий Офиса генпрокурора в расследовании резонансных дел.

Об этом пишет в фейсбуке адвокат Маси Найем, передает Цензор.НЕТ.

Так, Найем приводит ряд фактов, чтобы разобраться в причинах вчерашних протестов под Офисом президент, вызванных завершением досудебного расследования по делу херсонской активистки Екатерины Гандзюк.

"1. Собраны не все доказательства. Проведены не все следственные действия, которые просила сторона пострадавших (которой еще три дня назад врали, что дело не готово к суду). Как следствие - может не быть приговора организаторам убийства, поскольку не хватит доказательств.

2. Ранее прокуратура просила продолжить досудебное расследование до четырех месяцев. А завершила за 40 дней. Почему?

3. Об этом спросили вчера под Офисом Президента у прокуроров и услышали: "Мы собрали доказательства, это новые доказательства, а какие - не скажем, потому что это тайна досудебного". Так ли это?

4. Нет, поскольку все материалы дела открыты ВСЕМ сторонам, включая адвокатов подозреваемых. Досудебное расследование завершено. Нет тайны следствия. Поэтому объяснить обществу, почему так молниеносно завершили расследование прокуратура не может, потому что таких объяснений не существует.

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5. Тогда почему же так быстро завершили расследование? Потому что у Генерального прокурора И. Венедиктовой есть страх увольнения. Она пытается доказать свою эффективность. Не качеством переданных доказательств, а поспешно переданным делом, для галочки. Качество доказательств суд установит минимум через год (50 томов дела)", - пишет Маси Найем.

Он также подчеркивает, что вчера пресс-секретарь Зеленского Юлия Мендель подтвердила, что президент еще не заслушал Венедиктову по данному делу.

"Она ему должна была что-то доложить. Из чего можно сделать вывод, что его держат в изоляции. Не у нас карантин. А у господина Зеленского карантин от общества. От реального положения дел", - отмечает адвокат.

При этом Найем уверен, что Венедиктова - не самостоятельная фигура, "а прихоти реальных бенефициаров Венедиктовой окончательно уничтожат рейтинг Зеленского".

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Ранее СБУ завершила досудебное расследование по делу Гандзюк: организаторы - Мангер и Левин.Тем временем, под Офисом Президента прошла акция протеста против "слива" дела об убийстве Гандзюк. Активисты отстаивают продолжение расследования дела об убийстве Гандзюк: "Зеленский, требуем объяснений! Венедиктову - в отставку".

Напомним, 31 июля 2018 года на советника херсонского городского главы Екатерину Гандзюк напали возле подъезда ее дома и облили серной кислотой. Гандзюк попала в реанимационное отделение. 4 ноября активистка скончалась в больнице.

6 июня 2019 суд вынес приговоры исполнителям убийства Гандзюк - они получили от 3 до 6,5 лет заключения. Отдельно судят Игоря Павловского, которого следствие считает посредником между заказчиками и исполнителями убийства. Подозреваемыми в заказе и организации нападения являются Владислав Мангер и Алексей Левин.

24 января 2020 года на территории Болгарии в результате совместных действий украинских и болгарских правоохранителей задержан Алексей Левин, который разыскивался по подозрению в причастности к убийству Гандзюк. 27 января стало известно, что Украина направила в Болгарию запрос на экстрадицию Левина. Позже суд в Болгарии принял решение об экстрадиции в Украину Алексея Левина (Москаленко).

16 февраля адвокаты председателя Херсонского облсовета Владислава Мангера - Дмитрий Ильченко и Андрей Мурашкин - пытались попасть в тюрьму болгарского города Бургас для встречи с подозреваемым в организации покушения на советницу мэра Херсона Екатерину Гандзюк.

11 марта Апелляционный суд в болгарском городе Бургас оставил в силе решение суда первой инстанции - разрешение экстрадировать Левина в Украину. Сам подозреваемый в комментарии hromadske сообщил, что будет обращаться в ЕСПЧ с иском против Болгарии.

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16 марта самолет с подозреваемым прибыл в Украину из Болгарии. На следующий день Печерский суд Киева взял под стражу до 2 апреля без внесения залога Алексея Левина (Москаленко).



