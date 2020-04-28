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Новости Украинские заложники в РФ
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Украинского политзаключенного Шумкова в колонии РФ отправили в отряд строгого режима

Украинского политзаключенного Шумкова в колонии РФ отправили в отряд строгого режима

Украинский политзаключенный в РФ Александр Шумков отсидел 13 суток в ШИЗО и отправлен в отряд строгих условий содержания.

Об этом он сообщил латвийской активистке Татьяне Лазде, которая передала копию письма Укринформу, передает Цензор.НЕТ.

"Пишу я вам уже из отряда строгих условий содержания. 10 апреля мне дали 13 суток ШИЗО и признали меня злостным нарушителем. Так что я снова злостник", - написал Шумков.

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Он предполагает, что оставшееся до конца срока, истекающего 24 декабря, время проведет "злостным нарушителем в строгих условиях содержания или на ПКТ" (помещение камерного типа).

Украинец сообщает, что "карантин везде притормозил темп жизни". В частности, тюрьмы закрыты для посещений адвокатов, и сколько это продлится – неизвестно. В связи с пандемией коронавируса Шумков очень переживает за своих родных и за ситуацию в Украине в целом.

Дата отправки в письме не указана.

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Украинского политзаключенного Шумкова в колонии РФ отправили в отряд строгого режима 01

Как сообщалось, 9 декабря украинский политзаключенный в России Александр Шумков сообщил, что отказ в сотрудничестве в качестве "засекреченного свидетеля" ФСБ угрожал ему невключением в список на возможный обмен и даже тем, что "вообще живым из России не вернется".

Бывший охранник Дмитрия Яроша херсонец Александр Шумков 4 декабря 2018 года приговорен Севским судом Брянской области РФ к четырем годам заключения. В приговоре говорилось, что Шумков с 17 ноября 2014 года по 23 августа 2017 года участвовал в деятельности "Правого сектора", которая была "направлена против интересов России".

Автор: 

россия (96216) политзаключенные (1624) Шумков Александр (33)


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Украинского политзаключенного Шумкова в колонии РФ отправили в отряд строгого режима - Цензор.НЕТ 4123
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28.04.2020 16:35 Ответить
пора за попов кремпевских приниматься....., за одну такую гниду можно десяток Украинцев наменять, ибо меньше полковников тут не ходят..... а привлечь есть за что....
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28.04.2020 17:29 Ответить
Странно как то когда лошадь кремлёвская и кремлёвский Фюрере говорит о гражданском конфликте в Украине, а не об оккупации Расией украинской территории
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28.04.2020 17:42 Ответить
 
 