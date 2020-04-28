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Новости Коронавирус и карантин
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На Сумщине в селе Козацком все больные коронавирусом вылечились, - ОГА

На Сумщине в селе Козацком все больные коронавирусом вылечились, - ОГА

В селе Козацком Сумской области, где было зафиксировано наибольшее количество случаев коронавируса в области, все больные излечились.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом на брифинге сообщил заместитель директора Сумского областного лабораторного центра Михаил Мацюк.

Ранее в селе Козацком было зафиксировано наибольшее количество случаев коронавируса в области - 19. В ОГА сообщили, что от вируса в селе умерли двое людей, а остальные инфицированные выздоровели.

"На сегодня мы можем говорить о том, что в Козацком у нас нет людей, у которых было бы подтверждено заболевание COVID-19. Но это не означает, что там не надо проводить определенные ограничительные меры. И это не говорит о том, что не будет повторного заражения - мы не можем этого гарантировать", - заявил Мацюк.

С целью недопущения распространения инфекции с 7 апреля был ограничен въезд и выезд из Козацкого.

В настоящее время в Сумской области зарегистрировано 95 официально подтвержденных случаев коронавирусной инфекции, из них 4 летальных, 54 человека излечились, из них 6 - в Конотопском районе - за последние сутки.

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карантин (16729) Сумская область (3337) COVID-19 (18608) коронавирус (17042)


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Топ комментарии
+4
Козаки)))
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28.04.2020 16:48 Ответить
+4
Перестали смотреть ТСН Г+Г. И резко пошли на поправку...
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28.04.2020 16:56 Ответить
+3
Молодцы!
Всем Здоровья!
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28.04.2020 16:47 Ответить
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И как, интересно, вылечились?Пусть рецепт ком поделятсяся что ли...
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28.04.2020 16:42 Ответить
" Сном и голодом" (с)
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28.04.2020 16:48 Ответить
Перестали смотреть ТСН Г+Г. И резко пошли на поправку...
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28.04.2020 16:56 Ответить
Картошку садили, на городі порались, сарай лаштували - все на свіжому повітрі.
На сніданок їли яєшню з салом, на обід - борщ - все з свого городу.
Ось так і вилікувались від зарази завезеної з гейРопи обісцяної.
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28.04.2020 18:09 Ответить
Святой Ковидий услышал их молитвы!
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28.04.2020 16:45 Ответить
Молодцы!
Всем Здоровья!
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28.04.2020 16:47 Ответить
Козаки)))
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28.04.2020 16:48 Ответить
Там історія взагалі шокуюча - першою в селі заразилася місцева ворожка, причому вона про це не знала і продовжувала людей приймати десятками...
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28.04.2020 16:50 Ответить
Теперь ворожка без работы.
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28.04.2020 16:55 Ответить
Вона померла
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28.04.2020 17:08 Ответить
Машина збила...
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28.04.2020 17:18 Ответить
1
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28.04.2020 16:52 Ответить
Проверка связи. Раз-раз.
Работает.
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28.04.2020 16:54 Ответить
Пейте соду - пол чайной ложки на стакан закипающей воды - помешать до тепленького. - когда придете с магазина или когда начинаете бухикать - сразу проходит,. сделайте алоэ, кагор, мед - рецепт в Интернете - обновляет кровь, дает силы именно легочным больным преодолеть недуг, если чувствуете мандраж как бы температура -- выпейте пол чайной ложки куркумы нв пол стакана горячей воды - нормализует состояние. Мы на соде и куркуме выезжаем, а алоэ выписали литр польская продукция из Киева Новой Поштой -330 гривен и стоит на тяжелые времена и также стоит кагор и мед. Надо будет смешаем, а так уже выпили этой смеси месяц назад, всегда не нужно, а то ослабнет эффект если что. Нго на весну пропить - омолаживает, обновляет кровь, улучшает самочувсвтвие, укрепляет иммунитет.
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28.04.2020 16:59 Ответить
Закипающей воды потому, что она структурированная в течение 3 часов получается(по Неумывакину). Это когда первые большие пузырьки начинают отрываться при закипании. А кипяченая вода - она мертвая, не такая полезная.
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28.04.2020 17:12 Ответить
Вот теперь я понимаю смысл выражения "бешеная шпрота"...
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28.04.2020 17:29 Ответить
При такой температуре сода гасится и превращается в щёлок. Полезного мало.
Учил химию?
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28.04.2020 18:05 Ответить
Умерли совершенно здоровыми!
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28.04.2020 17:00 Ответить
Все вылечились. Так им и надо!
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28.04.2020 17:03 Ответить
Сода хорошо помогает - у моей дочки все была хроническая ангина, воспаленные миндалины с ********, а стала соду пить - все прошло - просто чудо. Пьеи раз в день. А я пью. и не каждый день, а когда с магазина приду, так першит в горле и мандраж, не могу согреться - выпила соду - и отлично. Если что и на ночь можно выпить, или с утра. В общем - по самочувствию. И сразу помогает - нормалиизует состояние. Кто пьет - все здоровые - дочка всем собачникам на районе передала и все здоровые.Только если увидите вена распухла - это грязь выводится в кровь, потому надо пол чайной ложки только пить, так выпейте большой стакан сырой воды - у меня в кувшине стоит и на дне серебряный медальончик с цепочкой для дезинфекции воды. так вена сразу в норму приходит. За этим надо следить - не запускать и не допускать загущения крови от накопительного эффект от грязи что в кровь выводится. Алоэ, кагор мед надо принимать тоже только по столовой ложке за раз, можно 3 раза в день, а для профилактики и один раз в день. Если больше - может подняться давление. Его сбивают бананом или картофельная кожура от сырого картофеля покипятить минут 15 и выпить без соли.Этот напиток нормализует давление и укрепляет сердце. У нас в морозилке всегда кожура лежит, а если что то можно и готовый отвар в железной кружке в морозилке держать - подогрел на газе - отлил и пейте.
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28.04.2020 17:08 Ответить
Вера эта сода что сейчас продают, не того госту ,что была при ссср, говорят что она не подходит !
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28.04.2020 17:54 Ответить
Сода убивает кислотность при холере,а не РНК вируса.А вот мёд-это совсем другая история.Мёд из пчёл,легко валит вирус из летучих мышей.
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28.04.2020 21:15 Ответить
Тому що козаки))
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28.04.2020 17:58 Ответить
Как учил Азиров: Не треба скеглити,взял и излечился!
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28.04.2020 18:21 Ответить
По ходу образовалось паломничество в святую Сумщину для танков РПЦ
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28.04.2020 21:08 Ответить
💡 ну ну
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29.04.2020 09:18 Ответить
 
 