На Сумщине в селе Козацком все больные коронавирусом вылечились, - ОГА

В селе Козацком Сумской области, где было зафиксировано наибольшее количество случаев коронавируса в области, все больные излечились.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом на брифинге сообщил заместитель директора Сумского областного лабораторного центра Михаил Мацюк.

Ранее в селе Козацком было зафиксировано наибольшее количество случаев коронавируса в области - 19. В ОГА сообщили, что от вируса в селе умерли двое людей, а остальные инфицированные выздоровели.

"На сегодня мы можем говорить о том, что в Козацком у нас нет людей, у которых было бы подтверждено заболевание COVID-19. Но это не означает, что там не надо проводить определенные ограничительные меры. И это не говорит о том, что не будет повторного заражения - мы не можем этого гарантировать", - заявил Мацюк.

С целью недопущения распространения инфекции с 7 апреля был ограничен въезд и выезд из Козацкого.

В настоящее время в Сумской области зарегистрировано 95 официально подтвержденных случаев коронавирусной инфекции, из них 4 летальных, 54 человека излечились, из них 6 - в Конотопском районе - за последние сутки.

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