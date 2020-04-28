На Сумщине в селе Козацком все больные коронавирусом вылечились, - ОГА
В селе Козацком Сумской области, где было зафиксировано наибольшее количество случаев коронавируса в области, все больные излечились.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом на брифинге сообщил заместитель директора Сумского областного лабораторного центра Михаил Мацюк.
Ранее в селе Козацком было зафиксировано наибольшее количество случаев коронавируса в области - 19. В ОГА сообщили, что от вируса в селе умерли двое людей, а остальные инфицированные выздоровели.
"На сегодня мы можем говорить о том, что в Козацком у нас нет людей, у которых было бы подтверждено заболевание COVID-19. Но это не означает, что там не надо проводить определенные ограничительные меры. И это не говорит о том, что не будет повторного заражения - мы не можем этого гарантировать", - заявил Мацюк.
С целью недопущения распространения инфекции с 7 апреля был ограничен въезд и выезд из Козацкого.
В настоящее время в Сумской области зарегистрировано 95 официально подтвержденных случаев коронавирусной инфекции, из них 4 летальных, 54 человека излечились, из них 6 - в Конотопском районе - за последние сутки.
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