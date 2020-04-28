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Новости Коронавирус и карантин
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В Житомире еще у пяти медиков выявили коронавирус

В Житомире еще у пяти медиков выявили коронавирус

В Житомирской городской больнице №2 еще у пяти медицинских работников подтвердили заражение коронавирусом.

Об этом сообщил во время брифинга начальник управления здравоохранения Житомирской ОГА Николай Суслик, передает Цензор.НЕТ.

По его словам, двое инфицированных коронавирусом медиков находятся в медицинском учреждении. Состояние всех удовлетворительное.

В целом в Житомирской области COVID-19 диагностировали у 74 медиков. За прошедшие сутки болезнь диагностировали еще у двух человек.

"В стационарах у нас находится шесть пациентов. В основном, это удовлетворительного или средней тяжести течение заболевания. Получают соответствующее лечение", - отметил Суслик.

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28.04.2020 17:32 Ответить
 
 