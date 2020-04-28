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Новини Коронавірус і карантин
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В Житомирі ще у п'яти медиків виявили коронавірус

В Житомирі ще у п'яти медиків виявили коронавірус

У Житомирській міській лікарні №2 ще у п'яти медичних працівників підтвердили зараження коронавірусом.

Про це повідомив під час брифінгу начальник управління охорони здоров'я Житомирської ОДА Микола Суслик, передає Цензор.НЕТ.

За його словами, двоє інфікованих коронавірусом медиків перебувають у медичному закладі. Стан усіх задовільний.

Загалом у Житомирській області COVID-19 діагностували у 74 медиків. Упродовж минулої доби хворобу діагностували ще у двох осіб.

"В стаціонарах у нас перебуває шість пацієнтів. В основному, це задовільний або середньої тяжкості перебіг захворювання. Отримують відповідне лікування", - зазначив Суслик.

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Житомир (582) карантин (18172) COVID-19 (19765) коронавірус (19923) Житомирська область (1286)


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https://www.zhitomir.info/news_191772.html Житомир.info | В Житомирі з 1 травня дозволять працювати перукарням та продуктовим ринкам, але з певними умовами
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28.04.2020 17:32 Відповісти
 
 