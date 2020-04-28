1 639 1
В Житомирі ще у п'яти медиків виявили коронавірус
У Житомирській міській лікарні №2 ще у п'яти медичних працівників підтвердили зараження коронавірусом.
Про це повідомив під час брифінгу начальник управління охорони здоров'я Житомирської ОДА Микола Суслик, передає Цензор.НЕТ.
За його словами, двоє інфікованих коронавірусом медиків перебувають у медичному закладі. Стан усіх задовільний.
Загалом у Житомирській області COVID-19 діагностували у 74 медиків. Упродовж минулої доби хворобу діагностували ще у двох осіб.
"В стаціонарах у нас перебуває шість пацієнтів. В основному, це задовільний або середньої тяжкості перебіг захворювання. Отримують відповідне лікування", - зазначив Суслик.
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Lvbnhj
показати весь коментар28.04.2020 17:32 Відповісти Мені подобається 0 Посилання
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Для входу за паролем, перейдіть за посиланням
Використання імені користувача в якості логіну більше не підтримується!
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Забули пароль або логін? Відновити пароль