В Житомирі ще у п'яти медиків виявили коронавірус

У Житомирській міській лікарні №2 ще у п'яти медичних працівників підтвердили зараження коронавірусом.

Про це повідомив під час брифінгу начальник управління охорони здоров'я Житомирської ОДА Микола Суслик, передає Цензор.НЕТ.

За його словами, двоє інфікованих коронавірусом медиків перебувають у медичному закладі. Стан усіх задовільний.

Загалом у Житомирській області COVID-19 діагностували у 74 медиків. Упродовж минулої доби хворобу діагностували ще у двох осіб.

"В стаціонарах у нас перебуває шість пацієнтів. В основному, це задовільний або середньої тяжкості перебіг захворювання. Отримують відповідне лікування", - зазначив Суслик.

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