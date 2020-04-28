Дело Шеремета: апелляционный суд оставил Кузьменко под арестом
Апелляционный суд Киева оставил в силе решение Печерского районного суда Киева о продлении ареста подозреваемой в причастности к убийству журналиста Павла Шеремета Юлии Кузьменко до 30 мая 2020 года.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ.
"Постановление следственного судьи Печерского райсуда Киева, которым отказано в удовлетворении ходатайства защитника Юлии Кузьменко об изменении ей меры пресечения и удовлетворение ходатайства прокурора о продлении срока содержания под стражей Кузьменко до 30 мая оставить без изменений, а апелляционную жалобу защитника Кузьменко - без удовлетворения", - говорится в определении суда.
Таким образом суд отказал в удовлетворении апелляции защиты Кузьменко на продление меры пресечения в виде содержания под стражей.
Кроме того, Кузьменко хотели взять на поруки депутаты Верховной Рады Михаил Бондарь, Николай Величкович и Мария Ионова (все - фракция "Европейская солидарность"), но суд отказал в данном ходатайстве.
Как известно, 31 марта сроки досудебного расследования по делу об убийстве Шеремета продлили еще на два месяца в связи с необходимостью завершения около 20 экспертиз и проведения дополнительных следственных действий.
Напомним, 12 декабря 2019 года полиция задержала троих подозреваемых в убийстве журналиста Павла Шеремета. Это военная медсестра Яна Дугарь, волонтер Юлия Кузьменко, ветеран АТО Андрей Антоненко. Помимо них, по версии следствия, к убийству причастны супруги-ветераны Владислав и Инна Грищенко. Мотивом подозреваемых следователи считают попытку дестабилизировать социально-политическую ситуацию в Украине.
4 февраля 2020 года Печерский суд продлил арест Кузьменко на 2 месяца. 5 феврала Печерский суд продлил арест Антоненко на 2 месяца. В этот же день суд принял решение оставить Дугарь под ночным домашним арестом по месту службы.
Павел Шеремет погиб утром 20 июля 2016 года в результате взрыва машины.
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не смішіть мене. Сторону обвинувачення представляє прокуратура, до якої Аваков не має відношення, а процесуальний керівник - прокурор, а не слідчий МВС. Це, якщо ця справа взагалі під МВС, скоріше всього - СБУ. але я цього не знаю.
а ти - адвокатіще
2. так і є
якість говорить за себе
ЗЕ служит исключительно прокладкой.
або адвокатики слабо спрацювали.
Какой ты адвокат, если не углядел потока демагогии, откровенного абсурда, алогичности у твоей любимой ЮВТ?
а адвокат. я так себе... - так что успокойся.
Актриса в порно - эбонит,
Бренд туристический... не в космосе,
А всюду то теперь сидит...