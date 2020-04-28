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Новости Убийство Шеремета
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Дело Шеремета: апелляционный суд оставил Кузьменко под арестом

Дело Шеремета: апелляционный суд оставил Кузьменко под арестом

Апелляционный суд Киева оставил в силе решение Печерского районного суда Киева о продлении ареста подозреваемой в причастности к убийству журналиста Павла Шеремета Юлии Кузьменко до 30 мая 2020 года.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ.

"Постановление следственного судьи Печерского райсуда Киева, которым отказано в удовлетворении ходатайства защитника Юлии Кузьменко об изменении ей меры пресечения и удовлетворение ходатайства прокурора о продлении срока содержания под стражей Кузьменко до 30 мая оставить без изменений, а апелляционную жалобу защитника Кузьменко - без удовлетворения", - говорится в определении суда.

Таким образом суд отказал в удовлетворении апелляции защиты Кузьменко на продление меры пресечения в виде содержания под стражей.

Кроме того, Кузьменко хотели взять на поруки депутаты Верховной Рады Михаил Бондарь, Николай Величкович и Мария Ионова (все - фракция "Европейская солидарность"), но суд отказал в данном ходатайстве.

Читайте также: Дело Шеремета: сегодня суд рассмотрит апелляцию на арест Кузьменко

Как известно, 31 марта сроки досудебного расследования по делу об убийстве Шеремета продлили еще на два месяца в связи с необходимостью завершения около 20 экспертиз и проведения дополнительных следственных действий.

Напомним, 12 декабря 2019 года полиция задержала троих подозреваемых в убийстве журналиста Павла Шеремета. Это военная медсестра Яна Дугарь, волонтер Юлия Кузьменко, ветеран АТО Андрей Антоненко. Помимо них, по версии следствия, к убийству причастны супруги-ветераны Владислав и Инна Грищенко. Мотивом подозреваемых следователи считают попытку дестабилизировать социально-политическую ситуацию в Украине.

4 февраля 2020 года Печерский суд продлил арест Кузьменко на 2 месяца. 5 феврала Печерский суд продлил арест Антоненко на 2 месяца. В этот же день суд принял решение оставить Дугарь под ночным домашним арестом по месту службы.

Также читайте: Полиция просит продлить досудебное следствие по делу об убийстве Шеремета до июня, - прокурор Зузак

Павел Шеремет погиб утром 20 июля 2016 года в результате взрыва машины.

Апелляционный суд (413) Кузьменко Юлия (168)


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Топ комментарии
+24
Кремль рулит!
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28.04.2020 18:00 Ответить
+20
У нас свой Кон Чен Ый!
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28.04.2020 18:09 Ответить
+20
Ідіоти у владі? Коли тобі про це писали рік тому, що у владу йдуть ідіоти, ти не погоджувався з таким фактом. Прозрів, чи проспався?
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28.04.2020 18:14 Ответить
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Кремль рулит!
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28.04.2020 18:00 Ответить
Правоохорона та судова системи показують свою повну профнепридатність та залежність від ідіотів у владі! Нова влада зачистить всіх цих дебілов, які наплювали на закон та Конституцію! Україні не потрібні такі правоохоронці та судді які разом фальсифікують досудове та судове слідство.
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28.04.2020 18:10 Ответить
Ідіоти у владі? Коли тобі про це писали рік тому, що у владу йдуть ідіоти, ти не погоджувався з таким фактом. Прозрів, чи проспався?
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28.04.2020 18:14 Ответить
Перевзувся.
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28.04.2020 18:17 Ответить
а, якщо вони винуваті, що тоді?
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28.04.2020 18:15 Ответить
Судити мають не всіх хто винен, а тих проти кого є докази!
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28.04.2020 18:16 Ответить
так, мабуть судді побачили підстави для такого рішення?. Це ж не перше продовження арешту.
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28.04.2020 18:17 Ответить
Судді виконують замовлення мафіозі авакова, допомагають авакову зберегти лице перед Президентом, тоді як авакова вже давно потрібно було зняти і віддати під суд за сотні злочинів і фальсифікацію розслідування вбивства Шеремета.
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28.04.2020 18:21 Ответить
судді виконують замовлення Авакова?
не смішіть мене. Сторону обвинувачення представляє прокуратура, до якої Аваков не має відношення, а процесуальний керівник - прокурор, а не слідчий МВС. Це, якщо ця справа взагалі під МВС, скоріше всього - СБУ. але я цього не знаю.
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28.04.2020 18:24 Ответить
Аваков має відношення і до поліції і до прокуратури і до суду! Фактично мафіозі аваков це віце-прем'єр по силовикам і він віддає накази всім силовим відомствам і суддям. За це і буде відповідати!
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28.04.2020 18:27 Ответить
не придумуйте казок. В суддів своя кухня і вони добре знають, що і як робити в цій кухні.
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28.04.2020 18:31 Ответить
так відбувається в цивілізованих країнах...при Зе нам це не "грозить"...
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28.04.2020 22:10 Ответить
тоді я - Папа Римський
а ти - адвокатіще
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28.04.2020 18:19 Ответить
1. навряд чи.
2. так і є
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28.04.2020 18:21 Ответить
95й квартал продакшн?
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28.04.2020 18:23 Ответить
повір на слово...
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28.04.2020 18:25 Ответить
так в мене жодних сумнівів
якість говорить за себе
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28.04.2020 18:28 Ответить
яка якість?
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28.04.2020 18:29 Ответить
гумору
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28.04.2020 18:30 Ответить
а..ну да...є трохи.
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28.04.2020 18:32 Ответить
Только не спрашивайте у него - есть ли в законах определение умысла...
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28.04.2020 18:41 Ответить
Рулит кто угодно от ***** и Коломоя до Портнова, но только не ЗЕ.

ЗЕ служит исключительно прокладкой.
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28.04.2020 18:12 Ответить
Швидше таблом. І саме служить. Слуга! Фулє!
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28.04.2020 18:15 Ответить
През… использованный 🤢🤡🤫--🤮🤮🤮🤮
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28.04.2020 18:46 Ответить
У нас свой Кон Чен Ый!
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28.04.2020 18:09 Ответить
Не було жодного сумніву, в тому,що портноські судді приймуть саме таке рішення. Це ж не сепар якийсь
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28.04.2020 18:11 Ответить
а може судді розібралися і побачили підстави для такого рішення?
або адвокатики слабо спрацювали.
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28.04.2020 18:16 Ответить
ти, дивлюся, сильна працюєш
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28.04.2020 18:21 Ответить
Так может такие честные, как ты только что обосновал, суды не надо реформировать?
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28.04.2020 18:43 Ответить
я рідко розумію твою думку.
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28.04.2020 19:08 Ответить
А ты даже не понимаешь, когда тебе дают ссылку на закон, в котором указано, что такое умысел, а ты утверждал до этого, что её нет.
Какой ты адвокат, если не углядел потока демагогии, откровенного абсурда, алогичности у твоей любимой ЮВТ?
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28.04.2020 19:13 Ответить
ну это любовь. когда любишь недостатков не замечаешь. Я ж без умысла.
а адвокат. я так себе... - так что успокойся.
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28.04.2020 19:16 Ответить
печерне правосуддя імені зепортнова
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28.04.2020 18:15 Ответить
Попались в жернова правосудия.А главные выгодополучатели -адвокаты.По Гандзюк требуют продолжения банкета,а тут -закрытия.Странно как -то .Алогично.
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28.04.2020 18:30 Ответить
Російського шпигуна Зєлю геть. Дострокові. Влітку в нас має бути інший президент, а Зєля має сидіти на довічному(з конфіскацією)
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28.04.2020 18:40 Ответить
пока пан Ко категорически против...но вот ЕС выйдет из "карантина" -и думаю оно таки "займётся" повесткой дня в Украине...а ближе к зиме-включатся США...и будем иметь грандиозный шухер...
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28.04.2020 22:07 Ответить
Вы ,что прозрели ? алилуййя!
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28.04.2020 18:48 Ответить
И как это никого не заспамили? Трибуна львоских карпат тут?
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28.04.2020 18:48 Ответить
Оман на Кипре в термосе,
Актриса в порно - эбонит,
Бренд туристический... не в космосе,
А всюду то теперь сидит...
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28.04.2020 19:08 Ответить
Я хотел бы ,этому честнейшему судье , напомнить судьбу Харьковского судьи , я вот не помню голову нашли или нет
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28.04.2020 19:39 Ответить
ничего...но к огда Кузьменко выйдет на свободу -то она вполне справедливо может подать иск в ЕСПЧ...и получить компенсацию от государства Украина...только вот те кто ведёт это "липовое" следствие отделаются просто испугом...на 4 годика...
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28.04.2020 22:03 Ответить
Доиграются...Бить будем аккуратно но больно.
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29.04.2020 00:03 Ответить
 
 