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Новини Убивство Шеремета
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Справа Шеремета: апеляційний суд залишив Кузьменко під арештом

Справа Шеремета: апеляційний суд залишив Кузьменко під арештом

Апеляційний суд Києва залишив у силі рішення Печерського районного суду Києва про продовження арешту підозрюваної в причетності до вбивства журналіста Павла Шеремета Юлії Кузьменко до 30 травня 2020 року.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ.

"Постанова слідчого судді Печерського райсуду Києва, якою відмовлено в задоволенні клопотання захисника Юлії Кузьменко про зміну їй запобіжного заходу і задоволення клопотання прокурора про продовження строку тримання під вартою Кузьменко до 30 травня залишити без змін, а апеляційну скаргу захисника Кузьменко - без задоволення", - сказано в ухвалі суду.

Таким чином суд відмовив у задоволенні апеляції захисту Кузьменко на продовження запобіжного заходу у вигляді утримання під вартою.

Крім того, Кузьменко хотіли взяти на поруки депутати Верховної Ради Михайло Бондар, Микола Величкович і Марія Іонова (всі - фракція "Європейська солідарність"), але суд відмовив у цьому клопотанні.

Читайте також: Справа Шеремета: сьогодні суд розгляне апеляцію на арешт Кузьменко

Як відомо, 31 березня терміни досудового розслідування у справі про вбивство Шеремета продовжили ще на два місяці у зв'язку з необхідністю завершення близько 20 експертиз і проведення додаткових слідчих дій.

Нагадаємо, 12 грудня поліція затримала трьох підозрюваних у вбивстві журналіста Павла Шеремета. Це військова медсестра Яна Дугарь, волонтерка Юлія Кузьменко, ветеран АТО Андрій Антоненко. Крім них, за версією слідства, до вбивства причетне подружжя ветеранів - Владислав та Інна Грищенки. Мотивом підозрюваних слідчі вважають спробу дестабілізувати соціально-політичну ситуацію в Україні.

4 лютого 2020 року Печерський суд продовжив арешт Кузьменко на 2 місяці. 5 лютого Печерський суд продовжив арешт Антоненку на 2 місяці. Цього ж дня суд прийняв рішення залишити Дугарь під нічним домашнім арештом за місцем служби.

Павло Шеремет загинув вранці 20 липня 2016 року унаслідок вибуху машини.

Автор: 

Апеляційний суд (401) Кузьменко Юлія (165)


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Топ коментарі
+24
Кремль рулит!
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28.04.2020 18:00 Відповісти
+20
У нас свой Кон Чен Ый!
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28.04.2020 18:09 Відповісти
+20
Ідіоти у владі? Коли тобі про це писали рік тому, що у владу йдуть ідіоти, ти не погоджувався з таким фактом. Прозрів, чи проспався?
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28.04.2020 18:14 Відповісти
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Кремль рулит!
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28.04.2020 18:00 Відповісти
Правоохорона та судова системи показують свою повну профнепридатність та залежність від ідіотів у владі! Нова влада зачистить всіх цих дебілов, які наплювали на закон та Конституцію! Україні не потрібні такі правоохоронці та судді які разом фальсифікують досудове та судове слідство.
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28.04.2020 18:10 Відповісти
Ідіоти у владі? Коли тобі про це писали рік тому, що у владу йдуть ідіоти, ти не погоджувався з таким фактом. Прозрів, чи проспався?
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28.04.2020 18:14 Відповісти
Перевзувся.
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28.04.2020 18:17 Відповісти
а, якщо вони винуваті, що тоді?
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28.04.2020 18:15 Відповісти
Судити мають не всіх хто винен, а тих проти кого є докази!
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28.04.2020 18:16 Відповісти
так, мабуть судді побачили підстави для такого рішення?. Це ж не перше продовження арешту.
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28.04.2020 18:17 Відповісти
Судді виконують замовлення мафіозі авакова, допомагають авакову зберегти лице перед Президентом, тоді як авакова вже давно потрібно було зняти і віддати під суд за сотні злочинів і фальсифікацію розслідування вбивства Шеремета.
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28.04.2020 18:21 Відповісти
судді виконують замовлення Авакова?
не смішіть мене. Сторону обвинувачення представляє прокуратура, до якої Аваков не має відношення, а процесуальний керівник - прокурор, а не слідчий МВС. Це, якщо ця справа взагалі під МВС, скоріше всього - СБУ. але я цього не знаю.
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28.04.2020 18:24 Відповісти
Аваков має відношення і до поліції і до прокуратури і до суду! Фактично мафіозі аваков це віце-прем'єр по силовикам і він віддає накази всім силовим відомствам і суддям. За це і буде відповідати!
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28.04.2020 18:27 Відповісти
не придумуйте казок. В суддів своя кухня і вони добре знають, що і як робити в цій кухні.
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28.04.2020 18:31 Відповісти
так відбувається в цивілізованих країнах...при Зе нам це не "грозить"...
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28.04.2020 22:10 Відповісти
тоді я - Папа Римський
а ти - адвокатіще
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28.04.2020 18:19 Відповісти
1. навряд чи.
2. так і є
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28.04.2020 18:21 Відповісти
95й квартал продакшн?
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28.04.2020 18:23 Відповісти
повір на слово...
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28.04.2020 18:25 Відповісти
так в мене жодних сумнівів
якість говорить за себе
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28.04.2020 18:28 Відповісти
яка якість?
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28.04.2020 18:29 Відповісти
гумору
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28.04.2020 18:30 Відповісти
а..ну да...є трохи.
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28.04.2020 18:32 Відповісти
Только не спрашивайте у него - есть ли в законах определение умысла...
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28.04.2020 18:41 Відповісти
Рулит кто угодно от ***** и Коломоя до Портнова, но только не ЗЕ.

ЗЕ служит исключительно прокладкой.
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28.04.2020 18:12 Відповісти
Швидше таблом. І саме служить. Слуга! Фулє!
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28.04.2020 18:15 Відповісти
През… использованный 🤢🤡🤫--🤮🤮🤮🤮
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28.04.2020 18:46 Відповісти
У нас свой Кон Чен Ый!
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28.04.2020 18:09 Відповісти
Не було жодного сумніву, в тому,що портноські судді приймуть саме таке рішення. Це ж не сепар якийсь
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28.04.2020 18:11 Відповісти
а може судді розібралися і побачили підстави для такого рішення?
або адвокатики слабо спрацювали.
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28.04.2020 18:16 Відповісти
ти, дивлюся, сильна працюєш
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28.04.2020 18:21 Відповісти
Так может такие честные, как ты только что обосновал, суды не надо реформировать?
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28.04.2020 18:43 Відповісти
я рідко розумію твою думку.
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28.04.2020 19:08 Відповісти
А ты даже не понимаешь, когда тебе дают ссылку на закон, в котором указано, что такое умысел, а ты утверждал до этого, что её нет.
Какой ты адвокат, если не углядел потока демагогии, откровенного абсурда, алогичности у твоей любимой ЮВТ?
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28.04.2020 19:13 Відповісти
ну это любовь. когда любишь недостатков не замечаешь. Я ж без умысла.
а адвокат. я так себе... - так что успокойся.
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28.04.2020 19:16 Відповісти
печерне правосуддя імені зепортнова
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28.04.2020 18:15 Відповісти
Попались в жернова правосудия.А главные выгодополучатели -адвокаты.По Гандзюк требуют продолжения банкета,а тут -закрытия.Странно как -то .Алогично.
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28.04.2020 18:30 Відповісти
Російського шпигуна Зєлю геть. Дострокові. Влітку в нас має бути інший президент, а Зєля має сидіти на довічному(з конфіскацією)
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28.04.2020 18:40 Відповісти
пока пан Ко категорически против...но вот ЕС выйдет из "карантина" -и думаю оно таки "займётся" повесткой дня в Украине...а ближе к зиме-включатся США...и будем иметь грандиозный шухер...
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28.04.2020 22:07 Відповісти
Вы ,что прозрели ? алилуййя!
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28.04.2020 18:48 Відповісти
И как это никого не заспамили? Трибуна львоских карпат тут?
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28.04.2020 18:48 Відповісти
Оман на Кипре в термосе,
Актриса в порно - эбонит,
Бренд туристический... не в космосе,
А всюду то теперь сидит...
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28.04.2020 19:08 Відповісти
Я хотел бы ,этому честнейшему судье , напомнить судьбу Харьковского судьи , я вот не помню голову нашли или нет
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28.04.2020 19:39 Відповісти
ничего...но к огда Кузьменко выйдет на свободу -то она вполне справедливо может подать иск в ЕСПЧ...и получить компенсацию от государства Украина...только вот те кто ведёт это "липовое" следствие отделаются просто испугом...на 4 годика...
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28.04.2020 22:03 Відповісти
Доиграются...Бить будем аккуратно но больно.
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29.04.2020 00:03 Відповісти
 
 