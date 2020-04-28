Справа Шеремета: апеляційний суд залишив Кузьменко під арештом

Апеляційний суд Києва залишив у силі рішення Печерського районного суду Києва про продовження арешту підозрюваної в причетності до вбивства журналіста Павла Шеремета Юлії Кузьменко до 30 травня 2020 року.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ.

"Постанова слідчого судді Печерського райсуду Києва, якою відмовлено в задоволенні клопотання захисника Юлії Кузьменко про зміну їй запобіжного заходу і задоволення клопотання прокурора про продовження строку тримання під вартою Кузьменко до 30 травня залишити без змін, а апеляційну скаргу захисника Кузьменко - без задоволення", - сказано в ухвалі суду.

Таким чином суд відмовив у задоволенні апеляції захисту Кузьменко на продовження запобіжного заходу у вигляді утримання під вартою.

Крім того, Кузьменко хотіли взяти на поруки депутати Верховної Ради Михайло Бондар, Микола Величкович і Марія Іонова (всі - фракція "Європейська солідарність"), але суд відмовив у цьому клопотанні.

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Як відомо, 31 березня терміни досудового розслідування у справі про вбивство Шеремета продовжили ще на два місяці у зв'язку з необхідністю завершення близько 20 експертиз і проведення додаткових слідчих дій.

Нагадаємо, 12 грудня поліція затримала трьох підозрюваних у вбивстві журналіста Павла Шеремета. Це військова медсестра Яна Дугарь, волонтерка Юлія Кузьменко, ветеран АТО Андрій Антоненко. Крім них, за версією слідства, до вбивства причетне подружжя ветеранів - Владислав та Інна Грищенки. Мотивом підозрюваних слідчі вважають спробу дестабілізувати соціально-політичну ситуацію в Україні.

4 лютого 2020 року Печерський суд продовжив арешт Кузьменко на 2 місяці. 5 лютого Печерський суд продовжив арешт Антоненку на 2 місяці. Цього ж дня суд прийняв рішення залишити Дугарь під нічним домашнім арештом за місцем служби.

Павло Шеремет загинув вранці 20 липня 2016 року унаслідок вибуху машини.