Справа Шеремета: апеляційний суд залишив Кузьменко під арештом
Апеляційний суд Києва залишив у силі рішення Печерського районного суду Києва про продовження арешту підозрюваної в причетності до вбивства журналіста Павла Шеремета Юлії Кузьменко до 30 травня 2020 року.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ.
"Постанова слідчого судді Печерського райсуду Києва, якою відмовлено в задоволенні клопотання захисника Юлії Кузьменко про зміну їй запобіжного заходу і задоволення клопотання прокурора про продовження строку тримання під вартою Кузьменко до 30 травня залишити без змін, а апеляційну скаргу захисника Кузьменко - без задоволення", - сказано в ухвалі суду.
Таким чином суд відмовив у задоволенні апеляції захисту Кузьменко на продовження запобіжного заходу у вигляді утримання під вартою.
Крім того, Кузьменко хотіли взяти на поруки депутати Верховної Ради Михайло Бондар, Микола Величкович і Марія Іонова (всі - фракція "Європейська солідарність"), але суд відмовив у цьому клопотанні.
Як відомо, 31 березня терміни досудового розслідування у справі про вбивство Шеремета продовжили ще на два місяці у зв'язку з необхідністю завершення близько 20 експертиз і проведення додаткових слідчих дій.
Нагадаємо, 12 грудня поліція затримала трьох підозрюваних у вбивстві журналіста Павла Шеремета. Це військова медсестра Яна Дугарь, волонтерка Юлія Кузьменко, ветеран АТО Андрій Антоненко. Крім них, за версією слідства, до вбивства причетне подружжя ветеранів - Владислав та Інна Грищенки. Мотивом підозрюваних слідчі вважають спробу дестабілізувати соціально-політичну ситуацію в Україні.
4 лютого 2020 року Печерський суд продовжив арешт Кузьменко на 2 місяці. 5 лютого Печерський суд продовжив арешт Антоненку на 2 місяці. Цього ж дня суд прийняв рішення залишити Дугарь під нічним домашнім арештом за місцем служби.
Павло Шеремет загинув вранці 20 липня 2016 року унаслідок вибуху машини.
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не смішіть мене. Сторону обвинувачення представляє прокуратура, до якої Аваков не має відношення, а процесуальний керівник - прокурор, а не слідчий МВС. Це, якщо ця справа взагалі під МВС, скоріше всього - СБУ. але я цього не знаю.
а ти - адвокатіще
2. так і є
якість говорить за себе
ЗЕ служит исключительно прокладкой.
або адвокатики слабо спрацювали.
Какой ты адвокат, если не углядел потока демагогии, откровенного абсурда, алогичности у твоей любимой ЮВТ?
а адвокат. я так себе... - так что успокойся.
Актриса в порно - эбонит,
Бренд туристический... не в космосе,
А всюду то теперь сидит...