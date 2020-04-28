СБУ предупредила незаконный вывоз за границу защитных масок из Кропивницкого

Служба безопасности Украины разоблачила и блокировала в Кропивницкому реализацию за границу крупной партии товаров противоэпидемического назначения, которые запрещены правительством к экспорту.

Об этом Цензор.НЕТ сообщили в пресс-центре СБУ.

В сообщении отмечается: "Оперативники спецслужбы установили, что житель областного центра пытался наладить противоправный механизм продажи защитных масок в некоторые страны Северной Америки и Евросоюза. Своих клиентов он подыскивал на специализированных интернет-платформах и предлагал заказчикам получать отправления через международные почтовые сервисы.

Для сокрытия противоправной деятельности делец вносил в почтовой декларации ложные сведения о отправителя и содержания почтового отправления. Сотрудники СБУ задокументировали 3 попытки незаконной переправки фигурантом противоэпидемических изделий за границу.

Во время осмотра на таможенном посту "Специализированный" Киевской таможни очередной бандероли правоохранители обнаружили 3000 медицинских масок, которые делец планировал продать зарубежным клиентам за 3 тысячи американских долларов.

По оперативной информации спецслужбы, человек также планировал отправить за пределы Украины еще более 10 000 средств индивидуальной защиты, используемых в борьбе с распространением коронавируса.

По материалам СБУ Государственной фискальной службой решается вопрос об изъятии партии средств защиты и привлечения лица к административной ответственности. Операция проводилась совместно с Государственной фискальной службой".





