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Новости Коронавирус и карантин
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СБУ предупредила незаконный вывоз за границу защитных масок из Кропивницкого

СБУ предупредила незаконный вывоз за границу защитных масок из Кропивницкого

Служба безопасности Украины разоблачила и блокировала в Кропивницкому реализацию за границу крупной партии товаров противоэпидемического назначения, которые запрещены правительством к экспорту.

Об этом Цензор.НЕТ сообщили в пресс-центре СБУ.

В сообщении отмечается: "Оперативники спецслужбы установили, что житель областного центра пытался наладить противоправный механизм продажи защитных масок в некоторые страны Северной Америки и Евросоюза. Своих клиентов он подыскивал на специализированных интернет-платформах и предлагал заказчикам получать отправления через международные почтовые сервисы.

Для сокрытия противоправной деятельности делец вносил в почтовой декларации ложные сведения о отправителя и содержания почтового отправления. Сотрудники СБУ задокументировали 3 попытки незаконной переправки фигурантом противоэпидемических изделий за границу.

Во время осмотра на таможенном посту "Специализированный" Киевской таможни очередной бандероли правоохранители обнаружили 3000 медицинских масок, которые делец планировал продать зарубежным клиентам за 3 тысячи американских долларов.

По оперативной информации спецслужбы, человек также планировал отправить за пределы Украины еще более 10 000 средств индивидуальной защиты, используемых в борьбе с распространением коронавируса.

По материалам СБУ Государственной фискальной службой решается вопрос об изъятии партии средств защиты и привлечения лица к административной ответственности. Операция проводилась совместно с Государственной фискальной службой".

СБУ предупредила незаконный вывоз за границу защитных масок из Кропивницкого 01
СБУ предупредила незаконный вывоз за границу защитных масок из Кропивницкого 02
СБУ предупредила незаконный вывоз за границу защитных масок из Кропивницкого 03

Автор: 

карантин (16729) Кропивницький (546) контрабанда (2410) СБУ (20055) COVID-19 (18608) коронавирус (17042) маски (115)


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Топ комментарии
+4
"3000 медицинских масок, которые делец планировал продать" ...... А что там с сотнями тонн вывезеных? Все ок?
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28.04.2020 18:54 Ответить
+4
Маски с Госрезерва зеленая банда вывезла как ветошь,это было нормально? А там не сотни тысяч,там миллионы были.Кто наказан? Кто привлечен к УО? А здесь 3 тысячи масок,а шуму на миллионы.Вон в Одессу и Николаев колоннами идут зерновозы.Млн тонн зерна вывозятся,при ожидаемом неурожае.Кто в ответе? Опять Порох з.******** виноват будет?
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28.04.2020 18:59 Ответить
+3
Уже неинтересно.В каждом маркете эти маски.Хайпа не будет.
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28.04.2020 18:52 Ответить
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Уже неинтересно.В каждом маркете эти маски.Хайпа не будет.
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28.04.2020 18:52 Ответить
Чому не можна вивозити маски якщо їх неможливо продати в Україні? Маски шиє вся Україна, куди їх дівати? Аптеки не беруть на реалізацію маски а виробникам куди їх дівати?
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28.04.2020 18:52 Ответить
Сбрасывать цены для начала. По 2.20, как было до карантина.
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28.04.2020 18:54 Ответить
Я брал в эпицентре перед карантином по 1.1. Пачка из 10 шт за 11 грн
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28.04.2020 18:57 Ответить
Тем более.
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28.04.2020 19:07 Ответить
У нас вже по 2.50 маска.
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28.04.2020 19:45 Ответить
Сначала надо насытить рынок до такой степени, чтобы на этом закончились спекуляции и цены вернулись к прежним позициям
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28.04.2020 18:56 Ответить
СБУ предупредила незаконный вывоз за границу защитных масок в Кропивницком - Цензор.НЕТ 252
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28.04.2020 18:53 Ответить
"3000 медицинских масок, которые делец планировал продать" ...... А что там с сотнями тонн вывезеных? Все ок?
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28.04.2020 18:54 Ответить
Самозолированный и Карантинный бизнес запрещен Стоять,смирно!
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28.04.2020 18:56 Ответить
Маски с Госрезерва зеленая банда вывезла как ветошь,это было нормально? А там не сотни тысяч,там миллионы были.Кто наказан? Кто привлечен к УО? А здесь 3 тысячи масок,а шуму на миллионы.Вон в Одессу и Николаев колоннами идут зерновозы.Млн тонн зерна вывозятся,при ожидаемом неурожае.Кто в ответе? Опять Порох з.******** виноват будет?
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28.04.2020 18:59 Ответить
73 % Сер...,своим все,остальным Закон...
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28.04.2020 19:02 Ответить
наша беда в том,что у нас 73% з.********.
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28.04.2020 23:07 Ответить
На РАБссии круче дела идут.В Сургуте на мосту через реку рыбаки удячили пескарей,на видео видно расстояние между рыбаками метров 10,подъезжает ОМОН хватает мужиков мордой в асфальт и кричат ,без масок ловить рыбу нельзя...полный АТАС.в 10 метрах друг от друга могли заразиться и рыбу заразить коронвиRUSом
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28.04.2020 19:01 Ответить
Зеля вези еще гуманитарку из Китая, твои её очень быстро распродают и заказов дофига!!!
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28.04.2020 19:46 Ответить
 
 