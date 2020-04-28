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Новини Коронавірус і карантин
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СБУ запобігла незаконному вивезенню за кордон захисних масок із Кропивницького

СБУ запобігла незаконному вивезенню за кордон захисних масок із Кропивницького

Служба безпеки України викрила і блокувала у Кропивницькому реалізацію за кордон великої партії товарів протиепідемічного призначення, які заборонені урядом до експорту.

Про це Цензор.НЕТ повідомили в пресцентрі СБУ.

У повідомленні зазначається: "Оперативники спецслужби встановили, що мешканець обласного центру намагався налагодити протиправний механізм продажу захисних масок до деяких країн Північної Америки та Євросоюзу. Своїх клієнтів він підшукував на спеціалізованих інтернет-платформах і пропонував замовникам одержувати відправлення через міжнародні поштові сервіси.

Для приховування протиправної діяльності ділок вносив до поштової декларації неправдиві відомості щодо відправника та вмісту поштового відправлення. Співробітники СБУ задокументували 3 спроби незаконного переправлення фігурантом протиепідемічних виробів за кордон.

Під час огляду на митному посту "Спеціалізований" Київської митниці чергової бандеролі правоохоронці виявили 3 тисячі медичних масок, які ділок планував продати зарубіжним клієнтам за 3 тисячі американських доларів.

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За оперативною інформацією спецслужби, чоловік також планував відправити за межі України ще понад 10 тисяч засобів індивідуального захисту, що використовуються у боротьбі з поширенням коронавірусу.

За матеріалами СБУ Державною фіскальною службою вирішується питання щодо вилучення партії засобів захисту та притягнення особи до адміністративної відповідальності. Операція проводилась спільно з Державною фіскальною службою".

СБУ запобігла незаконному вивезенню за кордон захисних масок із Кропивницького 01
СБУ запобігла незаконному вивезенню за кордон захисних масок із Кропивницького 02
СБУ запобігла незаконному вивезенню за кордон захисних масок із Кропивницького 03

Автор: 

карантин (18172) Кропивницький (349) контрабанда (1826) СБУ (12986) COVID-19 (19765) коронавірус (19923) маски (118)


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Топ коментарі
+4
"3000 медицинских масок, которые делец планировал продать" ...... А что там с сотнями тонн вывезеных? Все ок?
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28.04.2020 18:54 Відповісти
+4
Маски с Госрезерва зеленая банда вывезла как ветошь,это было нормально? А там не сотни тысяч,там миллионы были.Кто наказан? Кто привлечен к УО? А здесь 3 тысячи масок,а шуму на миллионы.Вон в Одессу и Николаев колоннами идут зерновозы.Млн тонн зерна вывозятся,при ожидаемом неурожае.Кто в ответе? Опять Порох з.******** виноват будет?
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28.04.2020 18:59 Відповісти
+3
Уже неинтересно.В каждом маркете эти маски.Хайпа не будет.
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28.04.2020 18:52 Відповісти
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Уже неинтересно.В каждом маркете эти маски.Хайпа не будет.
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28.04.2020 18:52 Відповісти
Чому не можна вивозити маски якщо їх неможливо продати в Україні? Маски шиє вся Україна, куди їх дівати? Аптеки не беруть на реалізацію маски а виробникам куди їх дівати?
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28.04.2020 18:52 Відповісти
Сбрасывать цены для начала. По 2.20, как было до карантина.
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28.04.2020 18:54 Відповісти
Я брал в эпицентре перед карантином по 1.1. Пачка из 10 шт за 11 грн
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28.04.2020 18:57 Відповісти
Тем более.
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28.04.2020 19:07 Відповісти
У нас вже по 2.50 маска.
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28.04.2020 19:45 Відповісти
Сначала надо насытить рынок до такой степени, чтобы на этом закончились спекуляции и цены вернулись к прежним позициям
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28.04.2020 18:56 Відповісти
СБУ предупредила незаконный вывоз за границу защитных масок в Кропивницком - Цензор.НЕТ 252
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28.04.2020 18:53 Відповісти
"3000 медицинских масок, которые делец планировал продать" ...... А что там с сотнями тонн вывезеных? Все ок?
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28.04.2020 18:54 Відповісти
Самозолированный и Карантинный бизнес запрещен Стоять,смирно!
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28.04.2020 18:56 Відповісти
Маски с Госрезерва зеленая банда вывезла как ветошь,это было нормально? А там не сотни тысяч,там миллионы были.Кто наказан? Кто привлечен к УО? А здесь 3 тысячи масок,а шуму на миллионы.Вон в Одессу и Николаев колоннами идут зерновозы.Млн тонн зерна вывозятся,при ожидаемом неурожае.Кто в ответе? Опять Порох з.******** виноват будет?
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28.04.2020 18:59 Відповісти
73 % Сер...,своим все,остальным Закон...
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28.04.2020 19:02 Відповісти
наша беда в том,что у нас 73% з.********.
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28.04.2020 23:07 Відповісти
На РАБссии круче дела идут.В Сургуте на мосту через реку рыбаки удячили пескарей,на видео видно расстояние между рыбаками метров 10,подъезжает ОМОН хватает мужиков мордой в асфальт и кричат ,без масок ловить рыбу нельзя...полный АТАС.в 10 метрах друг от друга могли заразиться и рыбу заразить коронвиRUSом
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28.04.2020 19:01 Відповісти
Зеля вези еще гуманитарку из Китая, твои её очень быстро распродают и заказов дофига!!!
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28.04.2020 19:46 Відповісти
 
 