СБУ запобігла незаконному вивезенню за кордон захисних масок із Кропивницького

Служба безпеки України викрила і блокувала у Кропивницькому реалізацію за кордон великої партії товарів протиепідемічного призначення, які заборонені урядом до експорту.

Про це Цензор.НЕТ повідомили в пресцентрі СБУ.

У повідомленні зазначається: "Оперативники спецслужби встановили, що мешканець обласного центру намагався налагодити протиправний механізм продажу захисних масок до деяких країн Північної Америки та Євросоюзу. Своїх клієнтів він підшукував на спеціалізованих інтернет-платформах і пропонував замовникам одержувати відправлення через міжнародні поштові сервіси.

Для приховування протиправної діяльності ділок вносив до поштової декларації неправдиві відомості щодо відправника та вмісту поштового відправлення. Співробітники СБУ задокументували 3 спроби незаконного переправлення фігурантом протиепідемічних виробів за кордон.

Під час огляду на митному посту "Спеціалізований" Київської митниці чергової бандеролі правоохоронці виявили 3 тисячі медичних масок, які ділок планував продати зарубіжним клієнтам за 3 тисячі американських доларів.

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За оперативною інформацією спецслужби, чоловік також планував відправити за межі України ще понад 10 тисяч засобів індивідуального захисту, що використовуються у боротьбі з поширенням коронавірусу.

За матеріалами СБУ Державною фіскальною службою вирішується питання щодо вилучення партії засобів захисту та притягнення особи до адміністративної відповідальності. Операція проводилась спільно з Державною фіскальною службою".





