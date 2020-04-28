МАУ анонсировали 11 рейсов для эвакуации украинцев
"Международные авиалинии Украины" анонсировали 11 спецрейсов в начале мая для возвращения украинцев.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба МАУ.
С 1 по 9 мая компания осуществит такие рейсы:
1 мая: Амстердам - Киев, Тель-Авив - Киев;
3 мая: Женева - Киев, Дубай - Киев, Шарм-эль-Шейх - Киев;
5 мая: Торонто - Киев, Дортмунд - Киев, Прага - Киев;
7 мая: Мадрид - Киев, Милан - Киев;
9 мая: Мюнхен - Киев.
Продажа билетов уже началась.
В МАУ отметили, что в стоимость билета входят все налоги и сборы, а также стоимость зарезервированного багажа до 23 кг.
Регистрация на рейсы будет осуществляться бесплатно только в аэропорту вылета.
Напомним, правительство объявило о возвращении украинцев самолетами из более 20 городов мира.
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Государство, которое, как утверждает зелёная власть, вывозит украинцев за свой счёт, или сами пассажиры??
далі мабуть треба буде ділитись ще і з бубачкай
У нас є - наріт репетує щоб зняли
Наріт взагалі буває задоволеним?