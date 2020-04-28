МАУ анонсировали 11 рейсов для эвакуации украинцев

"Международные авиалинии Украины" анонсировали 11 спецрейсов в начале мая для возвращения украинцев.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба МАУ.

С 1 по 9 мая компания осуществит такие рейсы:

1 мая: Амстердам - ​​Киев, Тель-Авив - Киев;

3 мая: Женева - Киев, Дубай - Киев, Шарм-эль-Шейх - Киев;

5 мая: Торонто - Киев, Дортмунд - Киев, Прага - Киев;

7 мая: Мадрид - Киев, Милан - Киев;

9 мая: Мюнхен - Киев.

Продажа билетов уже началась.

В МАУ отметили, что в стоимость билета входят все налоги и сборы, а также стоимость зарезервированного багажа до 23 кг.

Регистрация на рейсы будет осуществляться бесплатно только в аэропорту вылета.

Напомним, правительство объявило о возвращении украинцев самолетами из более 20 городов мира.

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