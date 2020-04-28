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Новости Коронавирус и карантин
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МАУ анонсировали 11 рейсов для эвакуации украинцев

МАУ анонсировали 11 рейсов для эвакуации украинцев

"Международные авиалинии Украины" анонсировали 11 спецрейсов в начале мая для возвращения украинцев.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба МАУ.

С 1 по 9 мая компания осуществит такие рейсы:

1 мая: Амстердам - ​​Киев, Тель-Авив - Киев;
3 мая: Женева - Киев, Дубай - Киев, Шарм-эль-Шейх - Киев;
5 мая: Торонто - Киев, Дортмунд - Киев, Прага - Киев;
7 мая: Мадрид - Киев, Милан - Киев;
9 мая: Мюнхен - Киев.

Продажа билетов уже началась.

В МАУ отметили, что в стоимость билета входят все налоги и сборы, а также стоимость зарезервированного багажа до 23 кг.

Регистрация на рейсы будет осуществляться бесплатно только в аэропорту вылета.

Напомним, правительство объявило о возвращении украинцев самолетами из более 20 городов мира.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Мининфраструктуры планирует на следующей неделе эвакуацию украинцев из Израиля, США, Таиланда и других стран, - Криклий

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Топ комментарии
+7
Буде обнулення карантину.
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28.04.2020 19:50 Ответить
+7
Как всегда повысят цены на билеты в 5-10 раз для эвакуации?
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28.04.2020 19:52 Ответить
+7
Комарь, котрий вкусив Зеленського, ще дві години після того думав що він надзвуковий літак-бомбардувальник.
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28.04.2020 19:55 Ответить
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Буде обнулення карантину.
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28.04.2020 19:50 Ответить
Будет хороший барыш Бене. Карантин и так уже тю-тю. Народ озверел и начинает тихонько на него чхать, и не тихонько чхать.
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28.04.2020 20:05 Ответить
https://censor.net/user/427783 Навіть якщо карантин знімуть,нічого доброго не буде.Бо в Європу в'їзд закритий.
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28.04.2020 20:15 Ответить
Дорожных рабочих привезут, асфальт укладывать.
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28.04.2020 20:17 Ответить
Как всегда повысят цены на билеты в 5-10 раз для эвакуации?
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28.04.2020 19:52 Ответить
Так і треба, щоб ніколи не виїжджали з України!
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28.04.2020 19:53 Ответить
Ишь что надумали, по заграницам отдыхать или работать!
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28.04.2020 20:06 Ответить
МАУ анонсировали 11 рейсов для эвакуации украинцев - Цензор.НЕТ 3611
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28.04.2020 19:53 Ответить
Комарь, котрий вкусив Зеленського, ще дві години після того думав що він надзвуковий літак-бомбардувальник.
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28.04.2020 19:55 Ответить
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28.04.2020 20:03 Ответить
Рабів скоро не вистачить?
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28.04.2020 19:58 Ответить
Эпидемия ни в коем случае не должна идти на спад, чтобы стадо зеленых баранов дальше сидело в стойле, пока хозяева жизни будут обедать в Велюре!
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28.04.2020 19:59 Ответить
Амстердам, Женева, Дубай, Шарм, Торонто, це точно заробітчани?
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28.04.2020 20:00 Ответить
Звісно...Повертаються в Україну грошики красти та наживатись на наших ресурсах.
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28.04.2020 20:04 Ответить
Фейковый коронвирус уже закончился.Проснулись...
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28.04.2020 20:01 Ответить
нет, вирус не фейковый, просто стратегия выбрана (а точнее скопирована) изначально ошибочная (изолировать нужно было толькоитех, для кого этот вирус смертелен с большой долей вероятности)!
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28.04.2020 20:06 Ответить
Так, кто же за билеты платит?
Государство, которое, как утверждает зелёная власть, вывозит украинцев за свой счёт, или сами пассажиры??
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28.04.2020 20:26 Ответить
Какое государство? Конечно люди платят за себя сами при чём цены в два раза, как минимум, завышены!
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28.04.2020 21:43 Ответить
ну и правильно, нехрен по заграницам шастать.
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29.04.2020 00:23 Ответить
Нехрен завидовать, нищеброд.
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29.04.2020 11:25 Ответить
держава безоплатно (поки що) дозволяє
далі мабуть треба буде ділитись ще і з бубачкай
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28.04.2020 23:01 Ответить
Ще мабуть не вся жидова вернулась на нову "землю обітовану.
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28.04.2020 21:17 Ответить
Ахренеть! Из Праги в Киев 5179грн, и только 23 кг богажа!!! Вот это помощь!!!! Барыги ненажерливые! "Благодетели", мля! http://www.radikal.ru МАУ анонсували 11 рейсів для евакуації українців - Цензор.НЕТ 856
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28.04.2020 21:39 Ответить
Вообще то эвакуировать украинцев уже пора ИЗ Украины...
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28.04.2020 21:51 Ответить
В Бєларусі нема карантину - вони репетують щоб ввели.
У нас є - наріт репетує щоб зняли
Наріт взагалі буває задоволеним?
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28.04.2020 23:00 Ответить
После действий молодой команды преЗЕдента скоро эвакуировать из Украины надо будет.
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29.04.2020 00:30 Ответить
Будуть прибувати тисячі літаків з китайцями.
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29.04.2020 08:30 Ответить
Яка гарна справа карантин і пандемія. Всім стояти, а літаки Бені заробляють. Олігархів побороли? Вже прийщов кінець бідності? Де там нацсуки і швабода? Ідіть знову обливати фарбами магазини "Рошен", дурні і вороги України!!!
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29.04.2020 08:59 Ответить
А хто їх туди посилав ? Мало ще завезли в Україну зарази,так ще вирішили підвезти.
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29.04.2020 09:50 Ответить
 
 