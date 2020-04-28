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Новини Коронавірус і карантин
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МАУ анонсували 11 рейсів для евакуації українців

МАУ анонсували 11 рейсів для евакуації українців

"Міжнародні авіалінії України" анонсували 11 спецрейсів на початку травня для повернення українців.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба МАУ.

З 1 по 9 травня компанія здійснить такі рейси:

1 травня: Амстердам - ​​Київ, Тель-Авів - Київ;
3 травня: Женева - Київ, Дубай - Київ, Шарм-ель-Шейх - Київ;
5 травня: Торонто - Київ, Дортмунд - Київ, Прага - Київ;
7 травня: Мадрид - Київ, Мілан - Київ;
9 травня: Мюнхен - Київ.

Продаж квитків вже почався.

У МАУ зазначили, що у вартість квитка входять всі податки і збори, а також вартість зарезервованого багажу до 23 кг.

Реєстрація на рейси здійснюватиметься безкоштовно тільки в аеропорту вильоту.

Нагадаємо, уряд оголосив про повернення українців літаками з понад 20 міст світу.

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Автор: 

карантин (18172) евакуація (2343) МАУ (823) COVID-19 (19765) коронавірус (19923)


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Топ коментарі
+7
Буде обнулення карантину.
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28.04.2020 19:50 Відповісти
+7
Как всегда повысят цены на билеты в 5-10 раз для эвакуации?
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28.04.2020 19:52 Відповісти
+7
Комарь, котрий вкусив Зеленського, ще дві години після того думав що він надзвуковий літак-бомбардувальник.
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28.04.2020 19:55 Відповісти
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Буде обнулення карантину.
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28.04.2020 19:50 Відповісти
Будет хороший барыш Бене. Карантин и так уже тю-тю. Народ озверел и начинает тихонько на него чхать, и не тихонько чхать.
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28.04.2020 20:05 Відповісти
https://censor.net/user/427783 Навіть якщо карантин знімуть,нічого доброго не буде.Бо в Європу в'їзд закритий.
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28.04.2020 20:15 Відповісти
Дорожных рабочих привезут, асфальт укладывать.
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28.04.2020 20:17 Відповісти
Как всегда повысят цены на билеты в 5-10 раз для эвакуации?
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28.04.2020 19:52 Відповісти
Так і треба, щоб ніколи не виїжджали з України!
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28.04.2020 19:53 Відповісти
Ишь что надумали, по заграницам отдыхать или работать!
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28.04.2020 20:06 Відповісти
МАУ анонсировали 11 рейсов для эвакуации украинцев - Цензор.НЕТ 3611
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28.04.2020 19:53 Відповісти
Комарь, котрий вкусив Зеленського, ще дві години після того думав що він надзвуковий літак-бомбардувальник.
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28.04.2020 19:55 Відповісти
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28.04.2020 20:03 Відповісти
Рабів скоро не вистачить?
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28.04.2020 19:58 Відповісти
Эпидемия ни в коем случае не должна идти на спад, чтобы стадо зеленых баранов дальше сидело в стойле, пока хозяева жизни будут обедать в Велюре!
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28.04.2020 19:59 Відповісти
Амстердам, Женева, Дубай, Шарм, Торонто, це точно заробітчани?
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28.04.2020 20:00 Відповісти
Звісно...Повертаються в Україну грошики красти та наживатись на наших ресурсах.
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28.04.2020 20:04 Відповісти
Фейковый коронвирус уже закончился.Проснулись...
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28.04.2020 20:01 Відповісти
нет, вирус не фейковый, просто стратегия выбрана (а точнее скопирована) изначально ошибочная (изолировать нужно было толькоитех, для кого этот вирус смертелен с большой долей вероятности)!
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28.04.2020 20:06 Відповісти
Так, кто же за билеты платит?
Государство, которое, как утверждает зелёная власть, вывозит украинцев за свой счёт, или сами пассажиры??
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28.04.2020 20:26 Відповісти
Какое государство? Конечно люди платят за себя сами при чём цены в два раза, как минимум, завышены!
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28.04.2020 21:43 Відповісти
ну и правильно, нехрен по заграницам шастать.
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29.04.2020 00:23 Відповісти
Нехрен завидовать, нищеброд.
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29.04.2020 11:25 Відповісти
держава безоплатно (поки що) дозволяє
далі мабуть треба буде ділитись ще і з бубачкай
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28.04.2020 23:01 Відповісти
Ще мабуть не вся жидова вернулась на нову "землю обітовану.
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28.04.2020 21:17 Відповісти
Ахренеть! Из Праги в Киев 5179грн, и только 23 кг богажа!!! Вот это помощь!!!! Барыги ненажерливые! "Благодетели", мля! http://www.radikal.ru МАУ анонсували 11 рейсів для евакуації українців - Цензор.НЕТ 856
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28.04.2020 21:39 Відповісти
Вообще то эвакуировать украинцев уже пора ИЗ Украины...
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28.04.2020 21:51 Відповісти
В Бєларусі нема карантину - вони репетують щоб ввели.
У нас є - наріт репетує щоб зняли
Наріт взагалі буває задоволеним?
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28.04.2020 23:00 Відповісти
После действий молодой команды преЗЕдента скоро эвакуировать из Украины надо будет.
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29.04.2020 00:30 Відповісти
Будуть прибувати тисячі літаків з китайцями.
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29.04.2020 08:30 Відповісти
Яка гарна справа карантин і пандемія. Всім стояти, а літаки Бені заробляють. Олігархів побороли? Вже прийщов кінець бідності? Де там нацсуки і швабода? Ідіть знову обливати фарбами магазини "Рошен", дурні і вороги України!!!
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29.04.2020 08:59 Відповісти
А хто їх туди посилав ? Мало ще завезли в Україну зарази,так ще вирішили підвезти.
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29.04.2020 09:50 Відповісти
 
 