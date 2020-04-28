МАУ анонсували 11 рейсів для евакуації українців

"Міжнародні авіалінії України" анонсували 11 спецрейсів на початку травня для повернення українців.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба МАУ.

З 1 по 9 травня компанія здійснить такі рейси:

1 травня: Амстердам - ​​Київ, Тель-Авів - Київ;

3 травня: Женева - Київ, Дубай - Київ, Шарм-ель-Шейх - Київ;

5 травня: Торонто - Київ, Дортмунд - Київ, Прага - Київ;

7 травня: Мадрид - Київ, Мілан - Київ;

9 травня: Мюнхен - Київ.

Продаж квитків вже почався.

У МАУ зазначили, що у вартість квитка входять всі податки і збори, а також вартість зарезервованого багажу до 23 кг.

Реєстрація на рейси здійснюватиметься безкоштовно тільки в аеропорту вильоту.

Нагадаємо, уряд оголосив про повернення українців літаками з понад 20 міст світу.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Літак зі українцями зі США, яких евакуювали з Маямі, приземлився в Борисполі