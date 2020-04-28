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МАУ анонсували 11 рейсів для евакуації українців
"Міжнародні авіалінії України" анонсували 11 спецрейсів на початку травня для повернення українців.
Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба МАУ.
З 1 по 9 травня компанія здійснить такі рейси:
1 травня: Амстердам - Київ, Тель-Авів - Київ;
3 травня: Женева - Київ, Дубай - Київ, Шарм-ель-Шейх - Київ;
5 травня: Торонто - Київ, Дортмунд - Київ, Прага - Київ;
7 травня: Мадрид - Київ, Мілан - Київ;
9 травня: Мюнхен - Київ.
Продаж квитків вже почався.
У МАУ зазначили, що у вартість квитка входять всі податки і збори, а також вартість зарезервованого багажу до 23 кг.
Реєстрація на рейси здійснюватиметься безкоштовно тільки в аеропорту вильоту.
Нагадаємо, уряд оголосив про повернення українців літаками з понад 20 міст світу.
Топ коментарі
+7 XENOmorph X #463378
показати весь коментар28.04.2020 19:50 Відповісти Посилання
+7 Who’s Here
показати весь коментар28.04.2020 19:52 Відповісти Посилання
+7 кацахол
показати весь коментар28.04.2020 19:55 Відповісти Посилання
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Государство, которое, как утверждает зелёная власть, вывозит украинцев за свой счёт, или сами пассажиры??
далі мабуть треба буде ділитись ще і з бубачкай
У нас є - наріт репетує щоб зняли
Наріт взагалі буває задоволеним?