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Хиллари Клинтон заявила о поддержке Байдена на выборах в США

Хиллари Клинтон заявила о поддержке Байдена на выборах в США

Бывший кандидат в президенты США Хиллари Клинтон поддержала кандидатуру демократа Джо Байдена за президентский пост.

"Это момент, когда нам нужен лидер, такой президент, как Джо Байден", - сказала она во время совместного онлайн-мероприятия с бывшим вице-президентом, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Reuters.

По ее словам, Байден готовился к президентству всю жизнь, а сама она "имела честь" работать с ним не один год. "Я хотела бы добавить свой голос ко многим другим, кто поддержал вас. Я очень рада быть частью вашей кампании - не только поддержать вас, но и помочь осветить многие вопросы, которые поставлены на карту на этих президентских выборах", - заявила Клинтон.

Она отметила, что была не только коллегой Байдена, но и его другом.

"И я могу сказать вам, что хотела бы, чтобы он был президентом прямо сейчас, но я не смогу дождаться этого, если все мы не сделаем свое дело", - добавила Клинтон, обращаясь к американцам.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Обама заявит о своей поддержке Байдена, - CNN

Автор: 

Байден Джо (2795) Клинтон Хиллари (197)


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Топ комментарии
+9
кацапы не хотят Байдена, значит "сапоги хорошие надо брать"
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29.04.2020 00:16 Ответить
+5
Байден наш человек .Он очень хорошо знает Украину.Он обещал оторвать яйца путлеру.
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29.04.2020 01:20 Ответить
+4
За впавшего в маразм Байдена будут голосовать цветные, леваки и женщины. Не надо хоронить его раньше времени.
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28.04.2020 23:50 Ответить
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Але нова влада виявилася ще гіршою! От як пояснити, що при галімому уряді Гройсмана ріст ВВП влітку був 4,5%, а уже в січні ВВП упав? Тобто нова влада виявилася ще гіршою??
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28.04.2020 23:51 Ответить
У гройсмана ввп был на бумаге, потому как она не краснеет от стыда и какой ввп может быть в январе, когда все празднуют! И сравнивать надо с таким же периодом прошлого года
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29.04.2020 01:31 Ответить
Было бы странно, если один бы она не поддержала коллегу-демократа. Но увы, ему это не поможет. С очень высокой долей вероятности опять Трамп.
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28.04.2020 23:40 Ответить
думаю -отнюдь...хотя сейчас делать прогнозы-бесполезно...остаётся только надежда на Божье провидение...Байден бы сразу поменял все расклады...и основательно...
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28.04.2020 23:47 Ответить
За впавшего в маразм Байдена будут голосовать цветные, леваки и женщины. Не надо хоронить его раньше времени.
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28.04.2020 23:50 Ответить
Дєрьмократи розраховують, що старий у разі перемоги неводовзі подасть у відставку, а президентом стане який-небудь мішель обама або яка небудь камала харіс. Хоронити байдена дійсно не треба. Він і сам може не дотягнути до виборів. Або вести агітацію з клініки для пацієнтів з паркінсоном або альцгеймером.
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29.04.2020 07:26 Ответить
Аналітики кажуть, що все залежить від того, як далі розвиватиметься епідемія і наскільки сильно вона вплине на економіку. Якщо буде криза як у 2008, то рейтинг Трампа грохнеться, бо згадають його бездіяльність у перші тижні епідемії...
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28.04.2020 23:52 Ответить
Це їх проблеми...
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28.04.2020 23:47 Ответить
Та какие выборы, Трамп после того как угробил 50к людей... политический труп, если наберет пару процентов, это будет успех
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28.04.2020 23:51 Ответить
Сатанистка клинтон знает кого поддерживать
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28.04.2020 23:53 Ответить
абы ляпнуть?
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29.04.2020 01:06 Ответить
Бидон прийдет и порядок наведет. И всю русню набутылизирует.
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28.04.2020 23:57 Ответить
Байдануті на городі косять клінтовиня?
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29.04.2020 00:01 Ответить
кацапы не хотят Байдена, значит "сапоги хорошие надо брать"
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29.04.2020 00:16 Ответить
Так Клинтон же Президент по подсчётам большинства голосов.Трамп выскочил на республиканских штатах.Тому,по большому счёту демократы,косвено рулят Америкой,если не брать во внимание процент двух,трёх штатов колеблющихся между демократами и республиканцами,которые набрали в пользу Трампа.
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29.04.2020 00:18 Ответить
Ага.Тільки клімаксна сама-то хоче балотуватися аж у 24-му чомусь.Видно,що у шанси двічі вже програвшого президентські байданутого навіть вона не вірить.
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29.04.2020 00:45 Ответить
Та не думаю,що у неё горит звезда во лбу.Посчитали,прикинули,и выставили Байдена, Трампа завалить.Но вопрос завалят ли?Трамп взял курс на раннего Ленина,когда ему продают верёвку,а потом он,этой верёвкой всех вяжет.Но как показывает история верёвка вяжет его до сих пор в Мавзолее,до момента страшного суда.Бо судя по тушке в Мавзолее,его душа,не прикаянная,так десь рядом и бродит в надежде на билет в чистилище.Хочет ли Трамп такого себе?Сомневаюсь
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29.04.2020 01:04 Ответить
дуже хороший хід.
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29.04.2020 00:22 Ответить
у прірву.
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29.04.2020 00:49 Ответить
Инитм? Клинтон? Хилари-Моника?
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29.04.2020 00:25 Ответить
Обреченная на вечный выкидыш.
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29.04.2020 00:33 Ответить
Мне она Юльку напоминает. Такая же демагог.
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29.04.2020 00:55 Ответить
Пока бабушка носится с Байденом----дедушка достал свой саксафон. Ну а дунуть есть всегда кому там. Хлопец он красивый ещё. Та пусть бабка носится по съездам! Каждому своё.
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29.04.2020 01:01 Ответить
Байден наш человек .Он очень хорошо знает Украину.Он обещал оторвать яйца путлеру.
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29.04.2020 01:20 Ответить
Обіцянка-цяцянка-дурного радість.Простий американець на обіцянки свій трамп клав,бо віслюкам зараз лишилося тільки розбиту посуду збирати після розвернувшогося у їхній лавці слона під назвою "Україногейт".Навіть злощасний короновірус і той допоміг загнати ідіотів-імпічунів під шконку.А ще i "коней на переправі не міняють".
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29.04.2020 01:51 Ответить
Ага, знаєт. А ТИ знаєш, ким працював його синочок в українській компанії "Бурізма"? І скільки мільйонів грошей отримав ні за що? А перед цим працював у крупній китайській компанії, за що отримав півтора (ПІВТОРА) мільярди долярів. буйден і зараз виступає за хороші стосунки з китаєм, стратегічним ворогом США. Трамп - патріот Америки, а глобалісти-дєрьмократи її вороги. Чого варте лише їхнє прагнення відкрити кордони США для всіх бажаючих і обслуговувати їх за рахунок американських платників податків. Порада всім дописувачам: перш ніж безапеляційно судити про щось закордонне, вивчить матчастину, телепні. "Байден наш чєловєк". Ваш чєловєк...
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29.04.2020 07:33 Ответить
Вот, что за выбор (из маразматика и самодура) один не лучше другого (у обоих рыльца в пушку)!?
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29.04.2020 01:36 Ответить
Если бы Хиллари меньше лаяла на людях, это была бы большая поддержка Джо Байдену.
А если бы няньчила внуков и жарила Биллу котлеты - поддержка была бы щё зримее.
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29.04.2020 07:49 Ответить
шото мне кажется, что фамилие следующего президента будет не Трамп
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29.04.2020 08:08 Ответить
да и Хиллари, как для бабки, хорошо выглядит
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29.04.2020 08:10 Ответить
чуваку почти 80 (!) лет - Политбюро ЦК КПСС отдыхает )
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29.04.2020 09:31 Ответить
 
 