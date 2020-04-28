Хиллари Клинтон заявила о поддержке Байдена на выборах в США

Бывший кандидат в президенты США Хиллари Клинтон поддержала кандидатуру демократа Джо Байдена за президентский пост.

"Это момент, когда нам нужен лидер, такой президент, как Джо Байден", - сказала она во время совместного онлайн-мероприятия с бывшим вице-президентом, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Reuters.

По ее словам, Байден готовился к президентству всю жизнь, а сама она "имела честь" работать с ним не один год. "Я хотела бы добавить свой голос ко многим другим, кто поддержал вас. Я очень рада быть частью вашей кампании - не только поддержать вас, но и помочь осветить многие вопросы, которые поставлены на карту на этих президентских выборах", - заявила Клинтон.

Она отметила, что была не только коллегой Байдена, но и его другом.

"И я могу сказать вам, что хотела бы, чтобы он был президентом прямо сейчас, но я не смогу дождаться этого, если все мы не сделаем свое дело", - добавила Клинтон, обращаясь к американцам.

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