Гілларі Клінтон заявила про підтримку Байдена на виборах у США

Колишня кандидатка в президенти США Гілларі Клінтон підтримала кандидатуру демократа Джо Байдена на президентський пост.

"Це момент, коли нам потрібен лідер, такий президент, як Джо Байден", - сказала вона під час спільного онлайн-заходу з колишнім віце-президентом, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Reuters.

За її словами, Байден готувався до президентства все життя, а сама вона "мала честь" працювати з ним не один рік. "Я хотіла б додати свій голос до багатьох інших, хто підтримав вас. Я дуже рада бути частиною вашої кампанії - не тільки підтримати вас, а й допомогти висвітлити багато питань, які поставлені на карту на цих президентських виборах", - заявила Клінтон.

Вона зазначила, що була не тільки колегою Байдена, а і його другом.

"І я можу сказати вам, що хотіла б, щоб він був президентом прямо зараз, але я не зможу дочекатися цього, якщо всі ми не зробимо свою справу", - додала Клінтон, звертаючись до американців.

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