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Гілларі Клінтон заявила про підтримку Байдена на виборах у США

Гілларі Клінтон заявила про підтримку Байдена на виборах у США

Колишня кандидатка в президенти США Гілларі Клінтон підтримала кандидатуру демократа Джо Байдена на президентський пост.

"Це момент, коли нам потрібен лідер, такий президент, як Джо Байден", - сказала вона під час спільного онлайн-заходу з колишнім віце-президентом, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Reuters.

За її словами, Байден готувався до президентства все життя, а сама вона "мала честь" працювати з ним не один рік. "Я хотіла б додати свій голос до багатьох інших, хто підтримав вас. Я дуже рада бути частиною вашої кампанії - не тільки підтримати вас, а й допомогти висвітлити багато питань, які поставлені на карту на цих президентських виборах", - заявила Клінтон.

Вона зазначила, що була не тільки колегою Байдена, а і його другом.

"І я можу сказати вам, що хотіла б, щоб він був президентом прямо зараз, але я не зможу дочекатися цього, якщо всі ми не зробимо свою справу", - додала Клінтон, звертаючись до американців.

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Автор: 

Байден Джо (2893) Клінтон Гілларі (108)


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Топ коментарі
+9
кацапы не хотят Байдена, значит "сапоги хорошие надо брать"
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29.04.2020 00:16 Відповісти
+5
Байден наш человек .Он очень хорошо знает Украину.Он обещал оторвать яйца путлеру.
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29.04.2020 01:20 Відповісти
+4
За впавшего в маразм Байдена будут голосовать цветные, леваки и женщины. Не надо хоронить его раньше времени.
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28.04.2020 23:50 Відповісти
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Але нова влада виявилася ще гіршою! От як пояснити, що при галімому уряді Гройсмана ріст ВВП влітку був 4,5%, а уже в січні ВВП упав? Тобто нова влада виявилася ще гіршою??
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28.04.2020 23:51 Відповісти
У гройсмана ввп был на бумаге, потому как она не краснеет от стыда и какой ввп может быть в январе, когда все празднуют! И сравнивать надо с таким же периодом прошлого года
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29.04.2020 01:31 Відповісти
Было бы странно, если один бы она не поддержала коллегу-демократа. Но увы, ему это не поможет. С очень высокой долей вероятности опять Трамп.
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28.04.2020 23:40 Відповісти
думаю -отнюдь...хотя сейчас делать прогнозы-бесполезно...остаётся только надежда на Божье провидение...Байден бы сразу поменял все расклады...и основательно...
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28.04.2020 23:47 Відповісти
За впавшего в маразм Байдена будут голосовать цветные, леваки и женщины. Не надо хоронить его раньше времени.
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28.04.2020 23:50 Відповісти
Дєрьмократи розраховують, що старий у разі перемоги неводовзі подасть у відставку, а президентом стане який-небудь мішель обама або яка небудь камала харіс. Хоронити байдена дійсно не треба. Він і сам може не дотягнути до виборів. Або вести агітацію з клініки для пацієнтів з паркінсоном або альцгеймером.
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29.04.2020 07:26 Відповісти
Аналітики кажуть, що все залежить від того, як далі розвиватиметься епідемія і наскільки сильно вона вплине на економіку. Якщо буде криза як у 2008, то рейтинг Трампа грохнеться, бо згадають його бездіяльність у перші тижні епідемії...
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28.04.2020 23:52 Відповісти
Це їх проблеми...
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28.04.2020 23:47 Відповісти
Та какие выборы, Трамп после того как угробил 50к людей... политический труп, если наберет пару процентов, это будет успех
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28.04.2020 23:51 Відповісти
Сатанистка клинтон знает кого поддерживать
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28.04.2020 23:53 Відповісти
абы ляпнуть?
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29.04.2020 01:06 Відповісти
Бидон прийдет и порядок наведет. И всю русню набутылизирует.
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28.04.2020 23:57 Відповісти
Байдануті на городі косять клінтовиня?
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29.04.2020 00:01 Відповісти
кацапы не хотят Байдена, значит "сапоги хорошие надо брать"
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29.04.2020 00:16 Відповісти
Так Клинтон же Президент по подсчётам большинства голосов.Трамп выскочил на республиканских штатах.Тому,по большому счёту демократы,косвено рулят Америкой,если не брать во внимание процент двух,трёх штатов колеблющихся между демократами и республиканцами,которые набрали в пользу Трампа.
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29.04.2020 00:18 Відповісти
Ага.Тільки клімаксна сама-то хоче балотуватися аж у 24-му чомусь.Видно,що у шанси двічі вже програвшого президентські байданутого навіть вона не вірить.
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29.04.2020 00:45 Відповісти
Та не думаю,що у неё горит звезда во лбу.Посчитали,прикинули,и выставили Байдена, Трампа завалить.Но вопрос завалят ли?Трамп взял курс на раннего Ленина,когда ему продают верёвку,а потом он,этой верёвкой всех вяжет.Но как показывает история верёвка вяжет его до сих пор в Мавзолее,до момента страшного суда.Бо судя по тушке в Мавзолее,его душа,не прикаянная,так десь рядом и бродит в надежде на билет в чистилище.Хочет ли Трамп такого себе?Сомневаюсь
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29.04.2020 01:04 Відповісти
дуже хороший хід.
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29.04.2020 00:22 Відповісти
у прірву.
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29.04.2020 00:49 Відповісти
Инитм? Клинтон? Хилари-Моника?
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29.04.2020 00:25 Відповісти
Обреченная на вечный выкидыш.
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29.04.2020 00:33 Відповісти
Мне она Юльку напоминает. Такая же демагог.
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29.04.2020 00:55 Відповісти
Пока бабушка носится с Байденом----дедушка достал свой саксафон. Ну а дунуть есть всегда кому там. Хлопец он красивый ещё. Та пусть бабка носится по съездам! Каждому своё.
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29.04.2020 01:01 Відповісти
Байден наш человек .Он очень хорошо знает Украину.Он обещал оторвать яйца путлеру.
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29.04.2020 01:20 Відповісти
Обіцянка-цяцянка-дурного радість.Простий американець на обіцянки свій трамп клав,бо віслюкам зараз лишилося тільки розбиту посуду збирати після розвернувшогося у їхній лавці слона під назвою "Україногейт".Навіть злощасний короновірус і той допоміг загнати ідіотів-імпічунів під шконку.А ще i "коней на переправі не міняють".
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29.04.2020 01:51 Відповісти
Ага, знаєт. А ТИ знаєш, ким працював його синочок в українській компанії "Бурізма"? І скільки мільйонів грошей отримав ні за що? А перед цим працював у крупній китайській компанії, за що отримав півтора (ПІВТОРА) мільярди долярів. буйден і зараз виступає за хороші стосунки з китаєм, стратегічним ворогом США. Трамп - патріот Америки, а глобалісти-дєрьмократи її вороги. Чого варте лише їхнє прагнення відкрити кордони США для всіх бажаючих і обслуговувати їх за рахунок американських платників податків. Порада всім дописувачам: перш ніж безапеляційно судити про щось закордонне, вивчить матчастину, телепні. "Байден наш чєловєк". Ваш чєловєк...
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29.04.2020 07:33 Відповісти
Вот, что за выбор (из маразматика и самодура) один не лучше другого (у обоих рыльца в пушку)!?
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29.04.2020 01:36 Відповісти
Если бы Хиллари меньше лаяла на людях, это была бы большая поддержка Джо Байдену.
А если бы няньчила внуков и жарила Биллу котлеты - поддержка была бы щё зримее.
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29.04.2020 07:49 Відповісти
шото мне кажется, что фамилие следующего президента будет не Трамп
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29.04.2020 08:08 Відповісти
да и Хиллари, как для бабки, хорошо выглядит
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29.04.2020 08:10 Відповісти
чуваку почти 80 (!) лет - Политбюро ЦК КПСС отдыхает )
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29.04.2020 09:31 Відповісти
 
 