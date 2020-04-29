В Раде нет законодательных инициатив по "Минску", - Разумков
В Раде заявили, что пока нет инициатив по "Минску", в частности имплементация "формулы Штайнмайера".
Об этом рассказал спикер Рады Дмитрий Разумков в интервью РБК-Украина, передает Цензор.НЕТ.
Разумков отметил, из Офиса Президента тоже не звучало никаких инициатив на эту тему.
"По состоянию на сейчас, я не помню, чтобы что-то было зарегистрировано и чтобы что-то в ближайшем будущем планировалось на вынесение", - рассказал он.
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на их возможную имплементацию. Крайне опасно не придавать им значения.
Ермаком протоколом .11 марта 2020г.
Трёхсторонней контактной группы,которое состоялось в Минске 11 марта 2020г.