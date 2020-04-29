В Раде нет законодательных инициатив по "Минску", - Разумков

В Раде заявили, что пока нет инициатив по "Минску", в частности имплементация "формулы Штайнмайера".

Об этом рассказал спикер Рады Дмитрий Разумков в интервью РБК-Украина, передает Цензор.НЕТ.

Разумков отметил, из Офиса Президента тоже не звучало никаких инициатив на эту тему.

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"По состоянию на сейчас, я не помню, чтобы что-то было зарегистрировано и чтобы что-то в ближайшем будущем планировалось на вынесение", - рассказал он.