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Новости Агрессия России против Украины
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В Раде нет законодательных инициатив по "Минску", - Разумков

В Раде нет законодательных инициатив по

В Раде заявили, что пока нет инициатив по "Минску", в частности имплементация "формулы Штайнмайера".

Об этом рассказал спикер Рады Дмитрий Разумков в интервью РБК-Украина, передает Цензор.НЕТ.

Разумков отметил, из Офиса Президента тоже не звучало никаких инициатив на эту тему.

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"По состоянию на сейчас, я не помню, чтобы что-то было зарегистрировано и чтобы что-то в ближайшем будущем планировалось на вынесение", - рассказал он.

Автор: 

ВР (29287) минские соглашения (3229) Разумков Дмитрий (1522) Формула Штайнмайера (324)


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Топ комментарии
+3
"Минские договоренности" вообще никакой смысловой нагрузки, и юридической в том числе, не несут.Засуньте их в анальное отверстие тому же Разумкову.Чтоб сильно не переживал по этому поводу.
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29.04.2020 12:01 Ответить
+3
Юридической нагрузки не несут , это пробный шар разведывательного характера
на их возможную имплементацию. Крайне опасно не придавать им значения.
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29.04.2020 12:17 Ответить
+3
Точно, и весь этот "демократический", "либеральны", "гейский"... Запада незаконно ссылается на Минские соглашения, вводя и продлевая санкции паРаше...
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29.04.2020 12:18 Ответить
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29.04.2020 11:50 Ответить
Они знали, только забыли, ведь они, те, кто пришел к власти, говорили, что Минск - предательство, из чего можно сделать вывод, что что-то знали...
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29.04.2020 12:16 Ответить
Разумков хоть как-то информирует,чем этот невежественный шут своими видосиками и его убогий и откровенно лукавый офис.
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29.04.2020 12:01 Ответить
"Минские договоренности" вообще никакой смысловой нагрузки, и юридической в том числе, не несут.Засуньте их в анальное отверстие тому же Разумкову.Чтоб сильно не переживал по этому поводу.
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29.04.2020 12:01 Ответить
Юридической нагрузки не несут , это пробный шар разведывательного характера
на их возможную имплементацию. Крайне опасно не придавать им значения.
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29.04.2020 12:17 Ответить
А Моника не начала их выполнять в одностороннем порядке, в то время, как при Порошенко ни делали шага ни на микрон, ссылаясь всё на те же Минские соглашения?
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29.04.2020 12:20 Ответить
Мой комментарий не о "минских договорённостях " ,как таковых ,а о подписанном
Ермаком протоколом .11 марта 2020г.
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29.04.2020 12:35 Ответить
Потому я и хотел уточнить, т.к. они составлены так, что без Штайнмайера их можно не выполнять украинской стороной и при этом давить паРашу...
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29.04.2020 12:44 Ответить
Точно, и весь этот "демократический", "либеральны", "гейский"... Запада незаконно ссылается на Минские соглашения, вводя и продлевая санкции паРаше...
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29.04.2020 12:18 Ответить
Угомонись.Санкции еще в самом начале 2014 начали вводить против рашки.
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29.04.2020 13:17 Ответить
Как же можно угомониться, если кацапы, чтобы протолкнуть формулу Штайнмайера, хотят втереть, что санкции за Крым это не что-то отдельное, вне Минских соглашений!?
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29.04.2020 13:24 Ответить
Они много чего хотят,например,чтоб нефть по 200$ и только у них покупали.Больные "люди",хотеть не вредно.
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29.04.2020 13:39 Ответить
Мой комментарий касается только подписанного Ермаком Протокола заседания
Трёхсторонней контактной группы,которое состоялось в Минске 11 марта 2020г.
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29.04.2020 12:38 Ответить
Можно этот пост удалить, выше я уже прочитал и ответил...
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29.04.2020 12:45 Ответить
 
 