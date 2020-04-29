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У Раді немає законодавчих ініціатив щодо "Мінська", - Разумков

У Раді немає законодавчих ініціатив щодо

У Раді заявили, що поки немає ініціатив щодо "Мінська", зокрема імплементація "формули Штайнмаєра".

Про це розповів спікер Ради Дмитро Разумков в інтерв'ю РБК-Україна, передає Цензор.НЕТ.

Разумков зазначив, з Офісу Президента теж не звучало жодних ініціатив на цю тему.

"Станом на зараз, я не пам'ятаю, щоб щось було зареєстровано і щоб щось у найближчому майбутньому планувалося на винесення", - розповів він.

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Автор: 

ВР (15050) мінські угоди (2231) Разумков Дмитро (1528) Формула Штайнмаєра (323)


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Топ коментарі
+3
"Минские договоренности" вообще никакой смысловой нагрузки, и юридической в том числе, не несут.Засуньте их в анальное отверстие тому же Разумкову.Чтоб сильно не переживал по этому поводу.
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29.04.2020 12:01 Відповісти
+3
Юридической нагрузки не несут , это пробный шар разведывательного характера
на их возможную имплементацию. Крайне опасно не придавать им значения.
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29.04.2020 12:17 Відповісти
+3
Точно, и весь этот "демократический", "либеральны", "гейский"... Запада незаконно ссылается на Минские соглашения, вводя и продлевая санкции паРаше...
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29.04.2020 12:18 Відповісти
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29.04.2020 11:50 Відповісти
Они знали, только забыли, ведь они, те, кто пришел к власти, говорили, что Минск - предательство, из чего можно сделать вывод, что что-то знали...
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29.04.2020 12:16 Відповісти
Разумков хоть как-то информирует,чем этот невежественный шут своими видосиками и его убогий и откровенно лукавый офис.
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29.04.2020 12:01 Відповісти
"Минские договоренности" вообще никакой смысловой нагрузки, и юридической в том числе, не несут.Засуньте их в анальное отверстие тому же Разумкову.Чтоб сильно не переживал по этому поводу.
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29.04.2020 12:01 Відповісти
Юридической нагрузки не несут , это пробный шар разведывательного характера
на их возможную имплементацию. Крайне опасно не придавать им значения.
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29.04.2020 12:17 Відповісти
А Моника не начала их выполнять в одностороннем порядке, в то время, как при Порошенко ни делали шага ни на микрон, ссылаясь всё на те же Минские соглашения?
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29.04.2020 12:20 Відповісти
Мой комментарий не о "минских договорённостях " ,как таковых ,а о подписанном
Ермаком протоколом .11 марта 2020г.
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29.04.2020 12:35 Відповісти
Потому я и хотел уточнить, т.к. они составлены так, что без Штайнмайера их можно не выполнять украинской стороной и при этом давить паРашу...
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29.04.2020 12:44 Відповісти
Точно, и весь этот "демократический", "либеральны", "гейский"... Запада незаконно ссылается на Минские соглашения, вводя и продлевая санкции паРаше...
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29.04.2020 12:18 Відповісти
Угомонись.Санкции еще в самом начале 2014 начали вводить против рашки.
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29.04.2020 13:17 Відповісти
Как же можно угомониться, если кацапы, чтобы протолкнуть формулу Штайнмайера, хотят втереть, что санкции за Крым это не что-то отдельное, вне Минских соглашений!?
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29.04.2020 13:24 Відповісти
Они много чего хотят,например,чтоб нефть по 200$ и только у них покупали.Больные "люди",хотеть не вредно.
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29.04.2020 13:39 Відповісти
Мой комментарий касается только подписанного Ермаком Протокола заседания
Трёхсторонней контактной группы,которое состоялось в Минске 11 марта 2020г.
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29.04.2020 12:38 Відповісти
Можно этот пост удалить, выше я уже прочитал и ответил...
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29.04.2020 12:45 Відповісти
 
 