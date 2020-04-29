У Раді немає законодавчих ініціатив щодо "Мінська", - Разумков

У Раді заявили, що поки немає ініціатив щодо "Мінська", зокрема імплементація "формули Штайнмаєра".

Про це розповів спікер Ради Дмитро Разумков в інтерв'ю РБК-Україна, передає Цензор.НЕТ.

Разумков зазначив, з Офісу Президента теж не звучало жодних ініціатив на цю тему.

"Станом на зараз, я не пам'ятаю, щоб щось було зареєстровано і щоб щось у найближчому майбутньому планувалося на винесення", - розповів він.

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