У Раді немає законодавчих ініціатив щодо "Мінська", - Разумков
У Раді заявили, що поки немає ініціатив щодо "Мінська", зокрема імплементація "формули Штайнмаєра".
Про це розповів спікер Ради Дмитро Разумков в інтерв'ю РБК-Україна, передає Цензор.НЕТ.
Разумков зазначив, з Офісу Президента теж не звучало жодних ініціатив на цю тему.
"Станом на зараз, я не пам'ятаю, щоб щось було зареєстровано і щоб щось у найближчому майбутньому планувалося на винесення", - розповів він.
Топ коментарі
+3 Бафомет Люциферович
показати весь коментар29.04.2020 12:01 Відповісти Посилання
+3 Ольга Панченко
показати весь коментар29.04.2020 12:17 Відповісти Посилання
+3 ВКЛ_это_мы_01
показати весь коментар29.04.2020 12:18 Відповісти Посилання
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Для входу за паролем, перейдіть за посиланням
Використання імені користувача в якості логіну більше не підтримується!
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Забули пароль або логін? Відновити пароль
на их возможную имплементацию. Крайне опасно не придавать им значения.
Ермаком протоколом .11 марта 2020г.
Трёхсторонней контактной группы,которое состоялось в Минске 11 марта 2020г.