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Румынский парламент поддержал создание венгерской автономии на территории страны

Румынский парламент поддержал создание венгерской автономии на территории страны

Палата депутатов парламента Румынии проголосовала за закон об автономии Секейского края, где компактно проживает венгерское национальное меньшинство.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Digi 24.

Согласно принятому документу должен быть создан автономный регион с правосубъектностью в Румынии. В его состав должны войти жудецы Ковасна и Харгита, а также город Муреш.

Предполагается свободное использование "символики венгерской нации". Автономный статус предоставляется региону после утверждения закона и подтверждения его на местном референдуме. Отмена автономии также должна быть утверждена на референдуме.

Проект также предусматривает, что на должности в местном и региональном государственном управлении будут назначаться лица, которые знают язык национальных меньшинств и относятся к ним.

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Законопроект инициировали депутаты Демократического союза венгров Румынии, которые говорят, что он отражает "историческую идентичность региона" и обеспечит равные возможности для граждан и защиту венгерской идентичности. Они заявляют, что автономия региона не влияет на территориальную целостность и суверенитет румынского государства.

25 марта прошел конечный срок, до которого должна быть обсуждена и проголосована инициатива, поэтому парламентарии зафиксировали "молчаливое одобрение" документа. Для утверждения законопроекта его еще должен одобрить Сенат Румынии.

Правительство Румынии выступило против принятия законодательного акта. Специализированные комитеты Палаты депутатов также его не поддержали. Депутаты административной комиссии заявляют, что проект нарушает Конституцию, по которой Румыния является национальным, суверенным и независимым, унитарным и неделимым государством.

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Секеи - одна из этнографических групп, составляющих венгерское национальное меньшинство на территории современной Румынии. Секеи добиваются автономии, однако румынские власти отказываются вести диалог об автономии любого региона страны.

Права 1,2 млн этнических венгров в Румынии, в том числе около 700 тысяч секеев в восточной Трансильвании, десятилетиями находятся в центре политической вражды между двумя странами.

Венгрия (2007) Румыния (1117) сепаратизм (11311)


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Топ комментарии
+22
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29.04.2020 13:06 Ответить
+18
Є і позитив, тепер туди можна виселити наших угорців.
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29.04.2020 13:19 Ответить
+16
Это прямое следстаие крымнаша, еше много увидим подобной херни в европе, если евролидеры будут пытатся заигрывать с питуном
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29.04.2020 13:09 Ответить
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29.04.2020 13:06 Ответить
Это прямое следстаие крымнаша, еше много увидим подобной херни в европе, если евролидеры будут пытатся заигрывать с питуном
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29.04.2020 13:09 Ответить
А чи не цього ж домагаються угорці від України ?
В нас вже була одна Автономія...
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29.04.2020 13:09 Ответить
Певно незабаром парламент Угорщини проголосить про створення румунської автономії на своїх теренах ?
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29.04.2020 13:12 Ответить
В Угорщині мало румунів
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29.04.2020 13:22 Ответить
Секейская народная республика?
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29.04.2020 13:10 Ответить
Після всіх злочинів угорців в Румунії, Сербії, Україні...
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29.04.2020 13:12 Ответить
Жорстокість мадярских частин до місцевого населення під час другої світової фактично не мала аналогів..автономію їм..🖕
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29.04.2020 13:24 Ответить
Во время Второй мировой был негласный приказ "великих венгерских солдат" в плен не брать из-за их зверств на оккупированных территориях.
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29.04.2020 13:56 Ответить
Є і позитив, тепер туди можна виселити наших угорців.
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29.04.2020 13:19 Ответить
Не всі угорці однакові , але таких фашистів як Миклош Чардаш згоден .
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29.04.2020 13:29 Ответить
Читай Гашека... Його "сапер Водичка" мав іншу думку стосовно мадяр...
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29.04.2020 18:09 Ответить
Саме цікаве, що "автономії" почнуть вимагать і наші "угорці"... Правда, там одна заковика - "секеї", в Румунії, живуть компактно, а в Закарпатті угорські села розкидані в оточенні сіл українських, і якщо навіть виділить територію, по якій вони розкидані, в окремий район, там не буде не те що "переважної більшості", а й половини населення, що вважає себе "угорцями"......
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29.04.2020 18:08 Ответить
Глуподуры какие...
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29.04.2020 13:21 Ответить
всіх секелів - мадьярів на історичну батьківщіну в приуральє тайгу валити...
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29.04.2020 13:27 Ответить
Заложили мину замедленного действия.
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29.04.2020 13:28 Ответить
Чому це перший, перший угорці робили разом з Гітлером, та і Угорщина не брала участь у першій світовій, брала Австро-Угорська імперія, в якій не було жодного імператора угорця.
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29.04.2020 13:32 Ответить
Цілком можливо, мій також був в складі австро-угорської армії. Але то була армія Австро-Угорщиниї , умовний Швейк теж воював.
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29.04.2020 13:38 Ответить
Я знаю, правда я з Буковини, тут те ж саме було.
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29.04.2020 13:43 Ответить
П. Буков ,повністю підтримую Ваш пост.
Можна подивитись у Вікіпедії ( Брати Окуневські) , це мої земляки...
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29.04.2020 14:31 Ответить
Народились в Радівцях, ( Радоуци) *********** повіту, був там в жовтні на соляних джерелах.
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29.04.2020 15:15 Ответить
Смотрите не надорвитесь от своего величия, восстановители.
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29.04.2020 13:33 Ответить
дарма це зробили - це новий військовий і етнічний конфлікт у майбутньому.... Європі - кришка
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29.04.2020 13:30 Ответить
Понятно для чего нам "транслируется" это сообщение Так вот ,как только мы будет в составе ЕС и НАТО, то и Украина вероятно может создать венгерскую автономию в ряде районов Закарпатской области, но только в тех районах где венгерское население составляет не менее 51% проживающих. А пока нам такие варианты не подходят.
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29.04.2020 13:37 Ответить
А потім Москва знову введе війська і жоден сусід не стане на бік угорців.
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29.04.2020 13:42 Ответить
гасла:
-за єдині буковину і мараморщину...
-тулча - древній переяславець київських князів
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29.04.2020 14:40 Ответить
Идиоты. Будет вам народная республика!
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29.04.2020 13:44 Ответить
Плани московитів на переділ світуРумунський парламент підтримав створення угорської автономії на території країни - Цензор.НЕТ 4898
Що буде згідно прогнозам зхідних експертів
Румунський парламент підтримав створення угорської автономії на території країни - Цензор.НЕТ 5805
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29.04.2020 14:16 Ответить
Автономия, я считаю, это вполне нормальная ситуация, там где компактно проживает не титульная нация, должны быть широкие возможности по родному языку, символам, обычаям и т.д., но в автономии должны знать хорошо язык государства, в котором эта автономия располагается и уважать его..также есть ещё один нюанс - такие расклады уместны в западном цивилизованном обществе, а не, например, в таких шовинистических, имперских странах как рф или Венгрия, которые будут в этих автономиях постоянно поддерживать очаг напряжённости в своих интересах
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29.04.2020 14:20 Ответить
Трансільванія у складі Румунії перебуває всього століття. А до того це було незалежне угорське князівство, потім у складі імперії Габсбургів. Румунам її віддали тільки після поразки і розпаду Австро-Угорщини. Так званий Тріанонський мирний договір. Мадярщину тоді так обкарнали, що третина їх етнічних земель опинилася поза межами Угорської держави. Ця несправедливість потім стала одним з основних чинників союзу мадяр з Гітлером.
До речі, певний час угорська Трансільванія була союзником України у боротьбі проти поляків за часів Богдана Хмельницького. Про це мало хто знає з пересічних обивателів.
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29.04.2020 14:32 Ответить
недалеко від дорогичина на зх бузі є місто венгрув...там і знаходиться північна межа угорців...і всі угріви, угрини і угорське в києві, то частини угорської держави...
короче, добре, що обивателі і не знають про союзну ролю трансільванських в антипольському протистоянні
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29.04.2020 14:45 Ответить
За такою логікою Степана Андрійовича Бандеру ви маєте вважати угорцем, - адже він народився в селі Старий Угринів. Волинь має належати Туреччині, бо там є містечко Торчин, чия назва походить від слова торк (тюрк, турок).
Іспанська Андалусія повинна належати Німеччині, бо її назва походить від німецького племені вандалів, Гібралтар має бути арабським, бо це арабська назва, - Джебель аль Тарік (Скеля Таріка). А штат Джорджія, - це ісконно грузинська земля... )))
Румунський парламент підтримав створення угорської автономії на території країни - Цензор.НЕТ 7927
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29.04.2020 15:21 Ответить
так, саме про цю вашу логіку і написав...
відтепер дракула трансільванської автономії перестане асоціюватись з румунами
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29.04.2020 15:38 Ответить
а испанская Галисия должна отойти Украине...по этой же логике
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29.04.2020 15:55 Ответить
Тоді нащадки французьких галлів можуть пред'явити права на нашу Галичину.
А українські бойки захочуть собі всю Чехію, адже її стародавня назва Богемія походить від назви кельтського племені бойїв. А бойки, за однією з версій, теж походять від цього племені.
Всю східну Німеччину повернути полякам, бо там суцільні слов'янські топоніми, - Бранібор (Бранденбург), Помор'є (Померанія), Дроздов (Дрезден), Липецьк (Лейпціг) і т.д.
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29.04.2020 16:15 Ответить
Україна та Дніпро по ірано-скіфськи відповідно Верхня Земля та Дальня Ріка - кому їх тепер віддавати?
ЗИ у Хмельницького був договір з Семиграддям - тобто с трансільванськими німцями, а не мадьярами
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29.04.2020 16:45 Ответить
Берлін - столиця одного з князівств полабських слов"ян!...
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29.04.2020 18:15 Ответить
Етнічні угорські землі - це Башкірія. Хай до себе додому вертаються.
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29.04.2020 17:44 Ответить
Колись і Київ у складі Хазарії називався Самбат.
Я сподіваюся, ви не пропонуєте відродити Хазарський каганат?
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29.04.2020 18:01 Ответить
звоночек
выход один - в единой Европе от Лиссабона до Харькова
без жёстких национальных границ, а со свободным волеизъявлением ЛЮБОГО нацменьшинства
щяз завопят : Крым, Донбасс..
а про Барселону, Шотландию и т.п. не подумали?
главное - общая Европа, в которую вступить - не каждому дано
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29.04.2020 14:54 Ответить
Сікеї доречі стали тими кто запустив механізм знищення режиму Чаушеску.
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29.04.2020 15:01 Ответить
Тепер Угорщина посилить тиск на Україну.
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29.04.2020 17:44 Ответить
З якого дива? Це лише ваша бурхлива уява і фантазії.
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29.04.2020 18:05 Ответить
 
 