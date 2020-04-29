Румынский парламент поддержал создание венгерской автономии на территории страны
Палата депутатов парламента Румынии проголосовала за закон об автономии Секейского края, где компактно проживает венгерское национальное меньшинство.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Digi 24.
Согласно принятому документу должен быть создан автономный регион с правосубъектностью в Румынии. В его состав должны войти жудецы Ковасна и Харгита, а также город Муреш.
Предполагается свободное использование "символики венгерской нации". Автономный статус предоставляется региону после утверждения закона и подтверждения его на местном референдуме. Отмена автономии также должна быть утверждена на референдуме.
Проект также предусматривает, что на должности в местном и региональном государственном управлении будут назначаться лица, которые знают язык национальных меньшинств и относятся к ним.
Законопроект инициировали депутаты Демократического союза венгров Румынии, которые говорят, что он отражает "историческую идентичность региона" и обеспечит равные возможности для граждан и защиту венгерской идентичности. Они заявляют, что автономия региона не влияет на территориальную целостность и суверенитет румынского государства.
25 марта прошел конечный срок, до которого должна быть обсуждена и проголосована инициатива, поэтому парламентарии зафиксировали "молчаливое одобрение" документа. Для утверждения законопроекта его еще должен одобрить Сенат Румынии.
Правительство Румынии выступило против принятия законодательного акта. Специализированные комитеты Палаты депутатов также его не поддержали. Депутаты административной комиссии заявляют, что проект нарушает Конституцию, по которой Румыния является национальным, суверенным и независимым, унитарным и неделимым государством.
Секеи - одна из этнографических групп, составляющих венгерское национальное меньшинство на территории современной Румынии. Секеи добиваются автономии, однако румынские власти отказываются вести диалог об автономии любого региона страны.
Права 1,2 млн этнических венгров в Румынии, в том числе около 700 тысяч секеев в восточной Трансильвании, десятилетиями находятся в центре политической вражды между двумя странами.
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В нас вже була одна Автономія...
Можна подивитись у Вікіпедії ( Брати Окуневські) , це мої земляки...
-за єдині буковину і мараморщину...
-тулча - древній переяславець київських князів
Що буде згідно прогнозам зхідних експертів
До речі, певний час угорська Трансільванія була союзником України у боротьбі проти поляків за часів Богдана Хмельницького. Про це мало хто знає з пересічних обивателів.
короче, добре, що обивателі і не знають про союзну ролю трансільванських в антипольському протистоянні
Іспанська Андалусія повинна належати Німеччині, бо її назва походить від німецького племені вандалів, Гібралтар має бути арабським, бо це арабська назва, - Джебель аль Тарік (Скеля Таріка). А штат Джорджія, - це ісконно грузинська земля... )))
відтепер дракула трансільванської автономії перестане асоціюватись з румунами
А українські бойки захочуть собі всю Чехію, адже її стародавня назва Богемія походить від назви кельтського племені бойїв. А бойки, за однією з версій, теж походять від цього племені.
Всю східну Німеччину повернути полякам, бо там суцільні слов'янські топоніми, - Бранібор (Бранденбург), Помор'є (Померанія), Дроздов (Дрезден), Липецьк (Лейпціг) і т.д.
ЗИ у Хмельницького був договір з Семиграддям - тобто с трансільванськими німцями, а не мадьярами
Я сподіваюся, ви не пропонуєте відродити Хазарський каганат?
выход один - в единой Европе от Лиссабона до Харькова
без жёстких национальных границ, а со свободным волеизъявлением ЛЮБОГО нацменьшинства
щяз завопят : Крым, Донбасс..
а про Барселону, Шотландию и т.п. не подумали?
главное - общая Европа, в которую вступить - не каждому дано