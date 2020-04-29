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Минэкоэнерго предусматривает снижение для ТЭС, ГЭС и АЭС новым энергобалансом

Минэкоэнерго предусматривает снижение для ТЭС, ГЭС и АЭС новым энергобалансом

В частности документ предусматривает общий объем производства электроэнергии на уровне 143 млрд кВт ч

Вследствие нарастания кризисных явлений в энергетической системе Украины и через существенное падение потребления электроэнергии Министерство энергетики и защиты окружающей среды Украины пересмотрело Прогнозный энергетический баланс на 2020 год. Сообщение и документ опубликованы на сайте министерства, передает РБК-Украина.

Так, в сообщении министерства отмечается, что энергобаланс предполагает пропорциональное снижение объемов производства электроэнергии всеми типами генерации: атомной, гидро, тепловой. Также изменен прогнозный рост генерации из возобновляемых источников энергии. Баланс призван обеспечить безопасный график работы атомных электростанций и энергосистемы в целом.

В частности, документ предусматривает общий объем производства электроэнергии на уровне 143 млрд кВт час. 38,8 млрд кВт ч – отведено для ТЭС, 4,8 – ГЭС, 1,5 – ГАЭС, 73,7 – АЭС, 11,4 – ВИЭ. Импорт составит 5,1 млрд кВт часов, экспорт – 7 млрд кВт ч.

"В условиях падения спроса энергоблоки АЭС не могут работать с максимальным постоянным нагрузкам в течение всей эпохи. До последнего времени НЭК "Укрэнерго", который выполняет функции диспетчеризации, был вынужден разгружать их в ночной период, а также в выходные и праздничные дни. Эксперименты с регулярной сменой нагрузок энергоблоков АЭС являются крайне опасными", - пишет Минэкоэнерго.

Кроме того баланс призван обеспечить выполнение ремонтов энергоблоков АЭС, обеспечить энергетическую безопасность страны через резервирование достаточного количества маневрирующих мощностей ГЭС и ТЭС, постоянную работу угледобывающего сектора и безопасный объем рост генерации из ВИЭ.

"Важным элементом работы энергосистемы является обеспечение достаточно балансирующей мощности. В последнее время, в следствие падение потребления, а также низкого уровня воды для ГЭС, доступный объем маневренной мощности был критически мал. Это грозило возникновением аварийных ситуаций в периоды смены суточных фаз потребления. В частности, по данным НЭК "Укрэнерго" в последние дни разрыв между вечерним пиком и ночным падением увеличился с 4 до 4,8 ГВт", - отмечается в сообщении.

Напомним, ранее эксперты рынка заявляли о необходимости скорейшего принятия энергобаланса через нарастание кризиса в балансирование энергосистемы.

В частности, заместитель председателя ФРУТЕК, экс-советник министра энергетики Сергей Чех отмечал, что разбалансировка энергосистемы является прямой угрозой отключений электроэнергии в стране.

Автор: 

энергетика (2569) Минэкоэнерго (35)


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Топ комментарии
+5
На каких "73% лохов", ето расчитано?
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29.04.2020 14:03 Ответить
+5
На тех, кто не понимает, что снижение выработки должно происходить не за счет АЭС, а за счет других источников. И не будет проблем с безопасностью станций.
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29.04.2020 14:09 Ответить
+2
Все ради "зеленой энергетики" Ахметова. Что зря он своих людей в правительство завел?
Как там "приватизация сверхприбыли и национализация убытков"
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29.04.2020 14:09 Ответить
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Правила форума Совет форумчан
На каких "73% лохов", ето расчитано?
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29.04.2020 14:03 Ответить
На тех, кто не понимает, что снижение выработки должно происходить не за счет АЭС, а за счет других источников. И не будет проблем с безопасностью станций.
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29.04.2020 14:09 Ответить
Ты хочешь **********-2. Всем выгодны АЭС, но они не могут снижать мощность. ТЭС нельзя отключить, потому только они регулируют мощность(нет других маневровых мощностей). Отключит зеленых тоже не рекомендовано, по закону отключенные зеленые оплачиваются также, как работающие.

Как после ночи поднять мощность если ТЭС отключить, никак, будут веерные отключения.
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29.04.2020 14:24 Ответить
Не надо отключать ТЭС, нужно снизить мощность до допустимого уровня. И оставить АЭСы в покое.
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29.04.2020 14:34 Ответить
фігню морозиш, порадив би покурити оперативний баланс ОЕС, але ж ти тупа бухгалтерша
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29.04.2020 14:51 Ответить
Потрібно скасувати дискримінаційні преференції для "зеленки".
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29.04.2020 14:50 Ответить
Убрати ахтеткін закон, й збалансувати систему
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29.04.2020 18:57 Ответить
ты хочеш штобы ахмет разорился? ты головой подумал? а зо шо он будет во франции налоги на дом платить, который он купил за 200 000 000 евро?!
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29.04.2020 14:24 Ответить
Не подумала, писала по теме статьи.
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29.04.2020 14:35 Ответить
Все ради "зеленой энергетики" Ахметова. Что зря он своих людей в правительство завел?
Как там "приватизация сверхприбыли и национализация убытков"
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29.04.2020 14:09 Ответить
АЭС закроют в пользу зеленой энергетики ахмета, которая в 5 раз дороже
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29.04.2020 14:22 Ответить
Мінекоенерго передбачає зниження для ТЕС, ГЕС та АЕС новим енергобалансом - Цензор.НЕТ 3004
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29.04.2020 15:05 Ответить
 
 