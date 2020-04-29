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Новини
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Мінекоенерго передбачає зниження для ТЕС, ГЕС та АЕС новим енергобалансом

Мінекоенерго передбачає зниження для ТЕС, ГЕС та АЕС новим енергобалансом

Зокрема, документ передбачає загальний обсяг виробництва електроенергії на рівні 143 млрд кВт/год.

Внаслідок наростання кризових явищ в енергетичній системі України і через суттєве падіння споживання електроенергії Міністерство енергетики та захисту довкілля України переглянуло Прогнозний енергетичний баланс на 2020 рік. Повідомлення і документ опубліковані на сайті міністерства, передає РБК-Україна.

Так, у повідомлені міністерства зазначається, що енергобаланс передбачає пропорційне зниження обсягів виробництва електроенергії усіма типами генерації: атомної, гідро, теплової. Також скореговане прогнозне зростання генерації з відновлюваних джерел енергії. Баланс покликаний забезпечити безпечний графік роботи атомних електростанцій і енергосистеми в цілому.

Зокрема документ передбачає загальний обсяг виробництва електроенергії на рівні 143 млрд кВт год. 38,8 млрд кВт год – відведено для ТЕС, 4,8 – ГЕС, 1,5 – ГАЕС, 73,7 – АЕС, 11,4 – ВДЕ. Імпорт складе 5,1 млрд кВт годин, експорт – 7 млрд кВт год.

"В умовах падіння попиту енергоблоки АЕС не можуть працювати з максимальним постійним навантаженням протягом усієї доби. До останнього часу НЕК "Укренерго", який виконує функції диспетчеризації, був змушений розвантажувати їх в нічний період, а також у вихідні й святкові дні. Експерименти з регулярною зміною навантажень енергоблоків АЕС є вкрай небезпечними", - пише Мінекоенерго.

Крім того баланс покликаний забезпечити виконання ремонтів енергоблоків АЕС, забезпечити енергетичну безпеку країни через резервування достатньої кількості маневруючих потужностей ГЕС і ТЕС, сталу роботу вуглевидобувного сектору та безпечний обсяг зростання генерації з ВДЕ.

"Важливим елементом роботи енергосистеми є забезпечення достатньої балансуючої потужності. Останнім часом, в наслідок падіння споживання, а також низького рівня води для ГЕС, доступний обсяг маневреної потужності був критично малий. Це загрожувало виникненням аварійних ситуацій в періоди зміни добових фаз споживання. Зокрема, за даними НЕК "Укренерго" в останні дні розрив між вечірнім піком та нічним падінням збільшився з 4 до 4,8 ГВт", - зазначається в повідомлені.

Нагадаємо, раніше експерти ринку заявляли про необхідність найскорішого прийняття енергобалансу через наростання кризи в балансування енергосистеми.

Зокрема, заступник голови ФРУТЕК, ексрадник міністра енергетики Сергій Чех відмічав, що розбалансування енергосистеми є прямою загрозою відключень електроенергії в країні.

Автор: 

енергетика (2617) Мінекоенерго (97)


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Топ коментарі
+5
На каких "73% лохов", ето расчитано?
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29.04.2020 14:03 Відповісти
+5
На тех, кто не понимает, что снижение выработки должно происходить не за счет АЭС, а за счет других источников. И не будет проблем с безопасностью станций.
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29.04.2020 14:09 Відповісти
+2
Все ради "зеленой энергетики" Ахметова. Что зря он своих людей в правительство завел?
Как там "приватизация сверхприбыли и национализация убытков"
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29.04.2020 14:09 Відповісти
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На каких "73% лохов", ето расчитано?
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29.04.2020 14:03 Відповісти
На тех, кто не понимает, что снижение выработки должно происходить не за счет АЭС, а за счет других источников. И не будет проблем с безопасностью станций.
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29.04.2020 14:09 Відповісти
Ты хочешь **********-2. Всем выгодны АЭС, но они не могут снижать мощность. ТЭС нельзя отключить, потому только они регулируют мощность(нет других маневровых мощностей). Отключит зеленых тоже не рекомендовано, по закону отключенные зеленые оплачиваются также, как работающие.

Как после ночи поднять мощность если ТЭС отключить, никак, будут веерные отключения.
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29.04.2020 14:24 Відповісти
Не надо отключать ТЭС, нужно снизить мощность до допустимого уровня. И оставить АЭСы в покое.
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29.04.2020 14:34 Відповісти
фігню морозиш, порадив би покурити оперативний баланс ОЕС, але ж ти тупа бухгалтерша
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29.04.2020 14:51 Відповісти
Потрібно скасувати дискримінаційні преференції для "зеленки".
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29.04.2020 14:50 Відповісти
Убрати ахтеткін закон, й збалансувати систему
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29.04.2020 18:57 Відповісти
ты хочеш штобы ахмет разорился? ты головой подумал? а зо шо он будет во франции налоги на дом платить, который он купил за 200 000 000 евро?!
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29.04.2020 14:24 Відповісти
Не подумала, писала по теме статьи.
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29.04.2020 14:35 Відповісти
Все ради "зеленой энергетики" Ахметова. Что зря он своих людей в правительство завел?
Как там "приватизация сверхприбыли и национализация убытков"
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29.04.2020 14:09 Відповісти
АЭС закроют в пользу зеленой энергетики ахмета, которая в 5 раз дороже
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29.04.2020 14:22 Відповісти
Мінекоенерго передбачає зниження для ТЕС, ГЕС та АЕС новим енергобалансом - Цензор.НЕТ 3004
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29.04.2020 15:05 Відповісти
 
 