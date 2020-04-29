В ГНС вернется отношение к бизнесу как к преступникам, - Верланов

Сергей Верланов не исключает, что вернутся и так называемые "маски-шоу".

Бывший председатель Государственной налоговой службы Украины Сергей Верланов заявил, что после замены его команды вернется "беспредел" с аудитами, маски-шоу и отношением к бизнесу, как к преступникам. Об этом он заявил в своем видеообращении на странице в Facebook, передает РБК-Украина.

"Возвращение старых методов в налоговую будет означать полный "беспредел" с аудитами. Они будут проводиться по всему бизнесу за взятки, это понятно. Международные компании будут абсолютно затерроризированы. Мы уже забыли, как крупным торговым сетям начисляли абсолютные штрафы за несоблюдение дисциплины РРО. Все забыли. Мы этого не допустили. Потому что это "беспредел", и он вернется", - заявил Верланов.

Кроме того, по его словам, функционирование системы автоматического возмещения НДС окажутся под вопросом.

"Сегодня проходят конкретные действия с их, фактически, центром притяжения в Министерстве финансов, по изменению системы мониторинга накладных. Это разбалансирует систему, и это сделано, скорее всего, чтобы запустить так называемый фиктивный кредит. Система перестанет быть ликвидной и под прикрытием пандемии будет временно остановлена работа автоматической системы возмещения НДС", - подчеркнул экс-глава налоговой.

Также Сергей Верланов не исключает, что вернутся и так называемые "маски-шоу" и отношение к бизнесу "как к преступникам".

"Такое отношение всегда было со стороны фискальных органов. Я работал налоговым адвокатом более 15 лет, и я это все видел во времена всех премьер-министров, которые сегодня педалируют систему расследований, а на самом деле всегда был "беспредел". Для власти предприниматели всегда были преступниками, мошенниками, криминалом, они всегда были "должны". Я это прекратил", - отметил Верланов.

Он отмечает, что бизнесы, бизнес-ассоциации неоднократно говорили об изменении отношения к бизнесу за время его пребывания на должности, что свидетельствует о настоящей оценке его работы.

"Это идеологическое изменение подходов. Можно изменить сервер, программу, но нельзя купить отношение, его надо менять. Я более, чем уверен, о чем сегодня говорится, те силы, которые работают против нас - они очевидно за возвращение того, против чего боролись во время событий 2013-14 годов. Одной из движущих сил Майдана были предприниматели, которые боролись с системой, выстроенной Клименко и его приспешниками", - добавил Верланов.

Напомним, 24 апреля правительство уволило с занимаемых должностей председателя ГТС Максима Нефедова и руководителя ГНС Сергея Верланова согласно статье 87 (1) закона о "О государственной службе".

Экс-премьер Алексей Гончарук назвал увольнение Сергея Верланова очередной ошибкой власти и продолжением зачистки антикоррупционеров в правительстве.

В свою очередь, Сергей Верланов подчеркнул, что реформы фискальных органов под угрозой, поскольку в правительстве за последние два месяца никоим образом не акцентировалось внимание на обязательствах Украины перед международными партнерами.