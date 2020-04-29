УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
6439 відвідувачів онлайн
Новини
5 818 17

У ДПС повернеться ставлення до бізнесу як до злочинців, - Верланов

У ДПС повернеться ставлення до бізнесу як до злочинців, - Верланов

Сергій Верланов не відкидає, що повернуться і так звані "маски-шоу".

Колишній голова Державної податкової служби України Сергій Верланов заявив, що після заміни його команди повернеться "бєспрєдєл" з аудитами, маски-шоу та ставлення до бізнесу, як до злочинців. Про це він заявив у своєму відеозверненні на сторінці у Facebook, передає РБК-Україна.

"Повернення старих методів у податкову означатиме повний "бєспрєдєл" з аудитами. Вони будуть проводитися всьому бізнесу за хабарі, це зрозуміло. Міжнародні компанії будуть абсолютно затероризувані. Ми вже забули, як великим торговим мережам нараховували абсолютні штрафи за недотримання дисципліни РРО. Всі забули. Ми цього не допустили. Тому що це "бєспрєдєл", і він повернеться", - заявив Верланов.

Окрім того, за його словами, функціонування системи відшкодування автоматичного ПДВ опиниться під питанням.

"Сьогодні проходять конкретні дії з їх, фактично, центром тяжіння в Міністерстві фінансів, по зміні системи моніторингу накладних. Це розбалансує систему, і це зроблено, скоріш за все, щоб запустити так званий фіктивний кредит. Система перестане бути ліквідною й під прикриттям пандемії буде тимчасово зупинено роботу автоматичної системи відшкодування ПДВ", - наголосив ексголова податкової.

Також Сергій Верланов не виключає, що повернуться й так звані "маскі-шоу" й ставлення до бізнесу "як до злочинців".

"Таке ставлення завжди було збоку фіскальних органів. Я працював податковим адвокатом понад 15 років, і я це все бачив за всіх прем’єр-міністрів, які сьогодні педалюють систему розслідувань, а насправді завжди був "бєспрєдєл". Для влади підприємці завжди були злочинцями, шахраями, криміналітетом, вони завжди були "должни". Я це припинив", - зазначив Верланов.

Він наголошує, що бізнеси, бізнес-асоціації неодноразово наголошували про зміну ставлення до бізнесу за час його перебування на посаді, що свідчить про справжню оцінку його роботи.

"Це ідеологічна зміна підходів. Можна змінити сервер, програму, але не можна купити ставлення, його треба міняти. Я більш, ніж впевнений, про що сьогодні говориться й підбурюється, ті сили, які працюють проти нас - вони очевидно за повернення того, проти чого боролися під час подій 2013-14 років. Однією з рушійних сил Майдану були підприємці, які боролися з системою, вибудованою Кліменко та його поплічниками", - додав Верланов.

Нагадаємо, 24 квітня уряд звільнив з займаних посад голову ДМС Максима Нефьодова та керівника ДПС Сергія Верланова відповідно до статті 87 (1) закону про "Про державну службу".

Експрем’єр Олексій Гончарук назвав звільнення Сергія Верланова черговою помилкою влади та продовженням зачистки антикорупціонерів з уряду.

Своєю чергою, Сергій Верланов наголосив, що реформи фіскальних органів під загрозою, оскільки в уряді за останні два місяці жодним чином не акцентувалась увага на зобов'язаннях України перед міжнародними партнерами.

Автор: 

Держприкордонслужба ДПСУ (6152) Верланов Сергій (153)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у GoogleNews
Топ коментарі
+4
Вместо того что бы сажать корупционеров , кинулись на малый бизнес . Уроды !
показати весь коментар
29.04.2020 14:49 Відповісти
+3
Вот как только от кормухи отрывают, чиновничьи рыла, те бурно начинают переживать за народ и бизнес) ахаха)))
показати весь коментар
29.04.2020 14:49 Відповісти
+2
И правильно !

Потому ша один в семи комнатах живёт и штанов у него хрен знает сколько пар,

а другой по помойкам подъедается...

но работать из гордости не будет.
показати весь коментар
29.04.2020 14:45 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
И правильно !

Потому ша один в семи комнатах живёт и штанов у него хрен знает сколько пар,

а другой по помойкам подъедается...

но работать из гордости не будет.
показати весь коментар
29.04.2020 14:45 Відповісти
ты тут уже очень давно работаешь....петюню прославляешь ... не жалеешь себя
показати весь коментар
29.04.2020 15:15 Відповісти
и я на зеленых работать не буду
показати весь коментар
29.04.2020 16:00 Відповісти
и ко эта сделал
показати весь коментар
29.04.2020 14:48 Відповісти
Вместо того что бы сажать корупционеров , кинулись на малый бизнес . Уроды !
показати весь коментар
29.04.2020 14:49 Відповісти
_Чудак ты, человек! Они рвались во все ветви власти воровать и грабить, а теперь будут сами себя за коррупцию судить, что ли?
показати весь коментар
29.04.2020 15:09 Відповісти
Вот как только от кормухи отрывают, чиновничьи рыла, те бурно начинают переживать за народ и бизнес) ахаха)))
показати весь коментар
29.04.2020 14:49 Відповісти
це у вас в ********* кормухі
а в Україні - годівнички
показати весь коментар
29.04.2020 14:55 Відповісти
Не кто не закроет бизнес Новинского и Медвейчука , закроют ларьки .
показати весь коментар
29.04.2020 14:51 Відповісти
насувається великий зелений звездець
нічєво, хуже нє будєт!
показати весь коментар
29.04.2020 14:52 Відповісти
Какими они все "честными" и принципиальными становятся как только уволят. Пока были при корыте все устраивало. Ермаку занесли, сидели, отбивали "вложения", а тут такой облом.
показати весь коментар
29.04.2020 14:55 Відповісти
Это советское отношение, все как люмпены-зелебобики мечтали.
показати весь коментар
29.04.2020 14:55 Відповісти
Ты еще скажи, что ликвидация масок-шоу это твоя заслуга..........
показати весь коментар
29.04.2020 14:55 Відповісти
Та был я в твоей конторе, Серёжа, и храню ответ (на отъе.......) за твоей подписью!
А месяц назад Суд решил, что вы мародёры с большой дороги!
П.С. Завертелся, как уж на сковородке, когда запахло расследованием скрутки миллиардов на НДС......
показати весь коментар
29.04.2020 15:03 Відповісти
Ну теперь тебе станет легче работать . Без мародёров ?
показати весь коментар
29.04.2020 15:40 Відповісти
шариковы выходят на охоту - душить и душить
показати весь коментар
29.04.2020 15:57 Відповісти
Что ты свистишь,менять нужно законы, отменять нелепые налоги типа ЕСВ,увольнять взяточников-проверяльщиков,прекращать практику внесудебных расправ над бизнесом.При тебе из этого ничего сделано не было,так что - иди нах.
показати весь коментар
29.04.2020 17:21 Відповісти
 
 