В Днепре женщина с COVID-19 родила здорового малыша

В два часа ночи в Днепропетровской областной клинической больнице им. Мечникова родился мальчик с редким украинским именем Самуил.

Об этом на своей странице в сети Facebook написал главврач больницы Сергей Рыженко, передает Цензор.НЕТ.

"Я видел ее слезы счастья…Это для всех нас, врачей и медсестер, большая радость", пишет главврач и поясняет, что "маму к нам доставили с позитивным ПЦР-тестом коронавирусной инфекции. Мальчик абсолютно здоров – 3,5 кг, 54 см".

По заверениям Сергея Рыженко, "все женщины, которые в ближайшее время планируют рожать с диагностированным COVID-19, могут не переживать – именно здесь в Мечникова получат свое долгожданное счастье с помощью профессионалов".

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