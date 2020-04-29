РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
8689 посетителей онлайн
Новости Коронавирус и карантин
1 307 8

В Днепре женщина с COVID-19 родила здорового малыша

В Днепре женщина с COVID-19 родила здорового малыша

В два часа ночи в Днепропетровской областной клинической больнице им. Мечникова родился мальчик с редким украинским именем Самуил.

 Об этом на своей странице в сети Facebook написал главврач больницы Сергей Рыженко, передает Цензор.НЕТ.

"Я видел ее слезы счастья…Это для всех нас, врачей и медсестер, большая радость", пишет главврач и поясняет, что "маму к нам доставили с позитивным ПЦР-тестом коронавирусной инфекции. Мальчик абсолютно здоров – 3,5 кг, 54 см".

По заверениям Сергея Рыженко, "все женщины, которые в ближайшее время планируют рожать с диагностированным COVID-19, могут не переживать – именно здесь в Мечникова получат свое долгожданное счастье с помощью профессионалов".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Врачи больницы им. Мечникова в Днепре начали принимать больных коронавирусом, - главврач Рыженко

В Днепре женщина с COVID-19 родила здорового малыша 01

Днепр (4444) карантин (16729) роды (79) Рыженко Сергей (65) COVID-19 (18608) коронавирус (17042)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в GoogleNews
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Рєдкоє українскоє імя Самуіл.
показать весь комментарий
29.04.2020 14:46 Ответить
а в Израиле родился ребенок с редким для евреев именем и фамилией... - Иван Сидоров...
показать весь комментарий
29.04.2020 14:52 Ответить
Здоров'я обом малюкам!
показать весь комментарий
29.04.2020 14:55 Ответить
Таки да
показать весь комментарий
29.04.2020 15:28 Ответить
Плацентарний бар`єр? Ні, не чули. )))
показать весь комментарий
29.04.2020 15:01 Ответить
1. Это же не СПИД какой-то. 2. Вирус в легких и в горле только находится и оттуда отравляет организм, а не в детородных органах.
показать весь комментарий
29.04.2020 15:01 Ответить
Звучит,как новости из зоопарка.Бред воообще высшей степени.Все #нулись,нет сомнений.Цензор,уволь от подобных новостей.
показать весь комментарий
29.04.2020 15:43 Ответить
Я в шоке, такое подавалось как сенсация у больных СПИДом. Я не знаю, что это за зараза, но отношение к ней такое впечатление, что как к СПИДу
показать весь комментарий
29.04.2020 15:52 Ответить
 
 