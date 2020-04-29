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Новини Коронавірус і карантин
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У Дніпрі жінка з COVID-19 народила здорового малюка

У Дніпрі жінка з COVID-19 народила здорового малюка

О другій годині ночі в Дніпропетровській обласній клінічній лікарні ім. Мечникова народився хлопчик з рідкісним українським ім'ям Самуїл.

Про це на своїй сторінці в мережі Facebook написав головлікар лікарні Сергій Риженко, передає Цензор.НЕТ.

"Я бачив її сльози щастя ... Це для всіх нас, лікарів і медсестер, велика радість", пише головлікар і пояснює, що "маму до нас доставили з позитивним ПЛР-тестом коронавірусної інфекції. Хлопчик абсолютно здоровий - 3,5 кг, 54 см".

За запевненням Сергія Риженка, "всі жінки, які найближчим часом планують народжувати з діагностованим COVID-19, можуть не переживати - саме тут, у Мечникова, отримають своє довгоочікуване щастя з допомогою професіоналів".

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У Дніпрі жінка з COVID-19 народила здорового малюка 01

Автор: 

Дніпро (3303) карантин (18172) пологи (54) Риженко Сергій (65) COVID-19 (19765) коронавірус (19923)


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Рєдкоє українскоє імя Самуіл.
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29.04.2020 14:46 Відповісти
а в Израиле родился ребенок с редким для евреев именем и фамилией... - Иван Сидоров...
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29.04.2020 14:52 Відповісти
Здоров'я обом малюкам!
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29.04.2020 14:55 Відповісти
Таки да
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29.04.2020 15:28 Відповісти
Плацентарний бар`єр? Ні, не чули. )))
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29.04.2020 15:01 Відповісти
1. Это же не СПИД какой-то. 2. Вирус в легких и в горле только находится и оттуда отравляет организм, а не в детородных органах.
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29.04.2020 15:01 Відповісти
Звучит,как новости из зоопарка.Бред воообще высшей степени.Все #нулись,нет сомнений.Цензор,уволь от подобных новостей.
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29.04.2020 15:43 Відповісти
Я в шоке, такое подавалось как сенсация у больных СПИДом. Я не знаю, что это за зараза, но отношение к ней такое впечатление, что как к СПИДу
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29.04.2020 15:52 Відповісти
 
 