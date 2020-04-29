У Дніпрі жінка з COVID-19 народила здорового малюка

О другій годині ночі в Дніпропетровській обласній клінічній лікарні ім. Мечникова народився хлопчик з рідкісним українським ім'ям Самуїл.

Про це на своїй сторінці в мережі Facebook написав головлікар лікарні Сергій Риженко, передає Цензор.НЕТ.

"Я бачив її сльози щастя ... Це для всіх нас, лікарів і медсестер, велика радість", пише головлікар і пояснює, що "маму до нас доставили з позитивним ПЛР-тестом коронавірусної інфекції. Хлопчик абсолютно здоровий - 3,5 кг, 54 см".

За запевненням Сергія Риженка, "всі жінки, які найближчим часом планують народжувати з діагностованим COVID-19, можуть не переживати - саме тут, у Мечникова, отримають своє довгоочікуване щастя з допомогою професіоналів".

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