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Двое украинцев найдены мертвыми на Бали, причины смерти устанавливаются, - МИД

Двое украинцев найдены мертвыми на Бали, причины смерти устанавливаются, - МИД

Двое граждан Украины были найдены на острове Бали в Индонезии мертвыми.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина", об этом сообщил директор департамента консульской службы Министерства иностранных дел Украины Сергей Погорельцев.

"Вчера Департамент консульской службы МИД получил обращение гражданки Украины о том, что ее родители - украинские граждане - были найдены мертвыми в номере одной из гостиниц на острове Бали (Индонезия), где они проживали. По информации посольства Украины в Индонезии, местная полиция подтвердила факт смерти наших соотечественников и начала следственные действия", - рассказал он.

По словам Погорельцева, тела умерших доставлены в местную больницу и сейчас проводятся анализы на возможное наличие коронавируса Covid-19 в телах умерших, результаты ожидаются 3 мая. Он добавил, что в случае отрицательного результата анализов будет проведена аутопсию для установления причин смерти граждан Украины.

Также директор департамента консульской службы МИД заверил, что сейчас посольство поддерживает контакт с индонезийскими правоохранительными органами и медицинским учреждением с целью установления обстоятельств дела, а также для организации репатриации умерших. Департамент консульской службы и Посольство поддерживают связь с родственниками умерших и держат дело на контроле

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Автор: 

Индонезия (140) МИД (7009) смерть (9251) украинцы (3874) Погорельцев Сергей (36)


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Топ комментарии
+8
на Бали, пересичные не отдыхают...
Затока или Скадовск в лучшем случае..
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29.04.2020 14:54 Ответить
+6
В Затоке отдохнуть будет дороже чем на Бали, включая, но не ограничиваясь перелётом.
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29.04.2020 15:05 Ответить
+2
Наркотрафик.
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29.04.2020 14:55 Ответить
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на Бали, пересичные не отдыхают...
Затока или Скадовск в лучшем случае..
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29.04.2020 14:54 Ответить
Сталкер 2
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29.04.2020 14:56 Ответить
В Затоке отдохнуть будет дороже чем на Бали, включая, но не ограничиваясь перелётом.
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29.04.2020 15:05 Ответить
на Бали не знаю, а пиво на Кипре даже дешевле чем у нас (баночное).. брал по 0,6 доллара по-моему в 2019 году..
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29.04.2020 15:10 Ответить
балки бабурки и зп сити
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29.04.2020 16:16 Ответить
Полгода копил, слетали в прошлом ноябре. 12 дней = 3000 уе на двоих с перелетом. Ни в чем не отказывали. Это что, нереально?
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12.05.2020 14:15 Ответить
алигарх...
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13.05.2020 08:12 Ответить
Наркотрафик.
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29.04.2020 14:55 Ответить
Скорее всего. Гандоны в желудках порвались, и привет. Обычное дело.
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29.04.2020 15:14 Ответить
Местные наверное посчитали их разносчиками инфекций. Заодно и ограбили, чтоб два раза не заходить.
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29.04.2020 14:55 Ответить
За.бались відпочивати?
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29.04.2020 14:57 Ответить
и перше и друге..
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29.04.2020 14:58 Ответить
Может "успешные фрилансеры" инстаграмщики.
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29.04.2020 14:58 Ответить
*************
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29.04.2020 15:00 Ответить
Ната-Наталя-Натали, вот и махнули на Бали)
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29.04.2020 15:15 Ответить
Редакторы!
Почему «на Бали»?
Вы же пишете «в Крыму».
Приведите всё в единому знаменателю.
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29.04.2020 17:58 Ответить
Бали - это остров, поэтому "на"
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29.04.2020 18:13 Ответить
Роберт Шекли с тобой не согласен.
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29.04.2020 18:34 Ответить
Крым тоже остров. Поэтому только «на Крыме»
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29.04.2020 18:33 Ответить
Полуостров
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29.04.2020 19:22 Ответить
Полуостров Камчатка
В Камчатке???
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29.04.2020 23:24 Ответить
В Ямале?
В Кольском полуострове?
В Аляске?
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29.04.2020 23:30 Ответить
географию плохо учил в школе, по этому сам ты "остров"...
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29.04.2020 21:44 Ответить
Материк? Континент? Или Часть света?
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29.04.2020 23:27 Ответить
 
 