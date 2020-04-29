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Новости Убийство Гандзюк
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Убийство Гандзюк: Защита Левина отказалась от апелляции на арест

Убийство Гандзюк: Защита Левина отказалась от апелляции на арест

Киевский апелляционный суд закрыл производство по обжалованию ареста подозреваемого в организации нападения на херсонскую активистку Екатерину Гандзюк Алексея Левина в связи с отказом стороны защиты от жалобы.

Об этом сообщает пресс-служба суда, передает Цензор.НЕТ.

Решение было принято на открытом заседании коллегии судей судебной палаты по рассмотрению уголовных дел 29 апреля.

"По результатам апелляционного рассмотрения апелляционное производство по апелляционной жалобе стороны защиты на постановление Печерского районного суда города Киева от 17 марта 2020 года закрыто", - говорится в сообщении.

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Ранее СБУ завершила досудебное расследование по делу Гандзюк: организаторы - Мангер и Левин.Тем временем, под Офисом Президента прошла акция протеста против "слива" дела об убийстве Гандзюк. Активисты отстаивают продолжение расследования дела об убийстве Гандзюк: "Зеленский, требуем объяснений! Венедиктову - в отставку".

Напомним, 31 июля 2018 года на советника херсонского городского главы Екатерину Гандзюк напали возле подъезда ее дома и облили серной кислотой. Гандзюк попала в реанимационное отделение. 4 ноября активистка скончалась в больнице.

6 июня 2019 суд вынес приговоры исполнителям убийства Гандзюк - они получили от 3 до 6,5 лет заключения. Отдельно судят Игоря Павловского, которого следствие считает посредником между заказчиками и исполнителями убийства. Подозреваемыми в заказе и организации нападения являются Владислав Мангер и Алексей Левин.

24 января 2020 года на территории Болгарии в результате совместных действий украинских и болгарских правоохранителей задержан Алексей Левин, который разыскивался по подозрению в причастности к убийству Гандзюк. 27 января стало известно, что Украина направила в Болгарию запрос на экстрадицию Левина. Позже суд в Болгарии принял решение об экстрадиции в Украину Алексея Левина (Москаленко).

16 февраля адвокаты председателя Херсонского облсовета Владислава Мангера - Дмитрий Ильченко и Андрей Мурашкин - пытались попасть в тюрьму болгарского города Бургас для встречи с подозреваемым в организации покушения на советницу мэра Херсона Екатерину Гандзюк.

11 марта Апелляционный суд в болгарском городе Бургас оставил в силе решение суда первой инстанции - разрешение экстрадировать Левина в Украину. Сам подозреваемый в комментарии hromadske сообщил, что будет обращаться в ЕСПЧ с иском против Болгарии.

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16 марта самолет с подозреваемым прибыл в Украину из Болгарии. На следующий день Печерский суд Киева взял под стражу до 2 апреля без внесения залога Алексея Левина (Москаленко).

Автор: 

апелляция (628) арест (10465) юстиция (758) Левин Алексей (69)


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Топ комментарии
+7
зебіл, обкурився ?
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29.04.2020 15:08 Ответить
+4
Похоже, не тот пункт методички использовал.
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29.04.2020 15:12 Ответить
+4
Чувак, міняйте на Лахтє кріейтора.
Цей контєнт, вже не працює.
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29.04.2020 15:20 Ответить
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Не в тему а где .В июле месяце 2014 года шоколадная падла заявила о двухстороннем перемирии и когда добробаты шли штурмовать Донецк их оттянули на бесполезный Иловайск и сделали им котел вместе с генштабом ВСУ(с откуда была точная информация о их расположении) и рф оккупантами
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29.04.2020 15:06 Ответить
зебіл, обкурився ?
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29.04.2020 15:08 Ответить
Похоже, не тот пункт методички использовал.
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29.04.2020 15:12 Ответить
Да не . я кацап .
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29.04.2020 15:13 Ответить
зрозумів, ти просто з будуніща
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29.04.2020 15:17 Ответить
не дружище . шмалять вас буду , Надоели .
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29.04.2020 16:02 Ответить
Странный вопрос. В том числе и отсюда https://bykvu.com/ua/bukvy/115428-zhena-zelenskogo-v-2014-godu-pomogala-sobirat-informatsiyu-o-peredvizhenii-vsu/
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29.04.2020 15:19 Ответить
это вам лучше у Игоря Валерьевича спросить, вместе с Семеном Семеновичем......
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29.04.2020 15:50 Ответить
порешали, да зебіли? хуже ж дятли не буде
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29.04.2020 15:07 Ответить
К стате ***** требовало убрать добробаты с фронта .
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29.04.2020 15:07 Ответить
Порішали.
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29.04.2020 15:09 Ответить
Я просто хочу чтобы люди не забывали кто в нашей стране враг
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29.04.2020 15:11 Ответить
В это время когда пацаны гибли в Иловайске ,Гелетея и Муженко награждали шоколадными медальками в Киеве .
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29.04.2020 15:12 Ответить
Чувак, міняйте на Лахтє кріейтора.
Цей контєнт, вже не працює.
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29.04.2020 15:20 Ответить
было дело помним
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29.04.2020 15:22 Ответить
Зачем им отмена ареста. Скоро и так освободят.
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29.04.2020 15:15 Ответить
А закон Савченко отменили?
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29.04.2020 15:19 Ответить
Отменили, но его освободят по решению суда, за отсутствием доказательств..
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29.04.2020 15:24 Ответить
Апелляция на арест.
Апеля́ція - оскарження ухвали, постанови нижчої інстанції перед вищою. Також у значенні звернення до кого-, чого-небудь за підтримкою, порадою. Апеляція - одна з форм оскарження судових рішень у цивільних і кримінальних справах до суду вищої інстанції, що має право переглядати справу.
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29.04.2020 15:31 Ответить
Они отказались от апелляции на арест, потому что отмена решения об аресте им уже не нужна. Что не понятно-то?
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29.04.2020 15:40 Ответить
Договірняк з ГПУ. Апеляції - це головняк для усіх сторін. Оскільки справа зливається, вирішили не створювати зайвих проблем один для одного (тобто ГПУ і мангер).
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29.04.2020 15:41 Ответить
Венедіктова та Баканов не прийшли на засідання ТСК у справі Гандзюк

https://youtu.be/o2qpSUvVmo0
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29.04.2020 15:42 Ответить
 
 