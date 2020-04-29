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Новини Убивство Гандзюк
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Убивство Гандзюк: Захист Левіна відмовився від апеляції на арешт

Убивство Гандзюк: Захист Левіна відмовився від апеляції на арешт

Київський апеляційний суд закрив провадження щодо оскарження арешту підозрюваного в організації нападу на херсонську активістку Катерину Гандзюк Олексія Левіна у зв'язку з відмовою сторони захисту від скарги.

Про це повідомляє пресслужба суду, передає Цензор.НЕТ.

Рішення було ухвалено на відкритому засіданні колегії суддів судової палати з розгляду кримінальних справ 29 квітня.

"За результатами апеляційного розгляду апеляційне провадження за апеляційною скаргою сторони захисту на постанову Печерського районного суду міста Києва від 17 березня 2020 року закрито", - йдеться в повідомленні.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Представники ОГП і СБУ не з'явилися на засідання ТСК щодо Гандзюк: не почуваються в безпеці, - Масі Найєм

Раніше СБУ завершила досудове розслідування у справі Гандзюк: організатори - Мангер і Левін. Тим часом, під Офісом Президента відбулася акція протесту проти "зливу" справи про вбивство Гандзюк. Активісти відстоюють продовження розслідування справи про вбивство Гандзюк: "Зеленський, вимагаємо пояснень! Венедіктову - у відставку".

Нагадаємо, 31 липня 2018 року на радницю херсонського міського голови Катерину Гандзюк напали біля під'їзду її будинку і облили сірчаною кислотою. Гандзюк потрапила в реанімаційне відділення. 4 листопада активістка померла в лікарні.

6 червня 2019 року суд ухвалив вироки виконавцям убивства Гандзюк - вони отримали від трьох до шести з половиною років ув'язнення. Окремо судять Ігоря Павловського, якого слідство вважає посередником між замовниками та виконавцями вбивства. Підозрюваними в замовленні та організації нападу є Владислав Мангер і Олексій Левін.

24 січня на території Болгарії унаслідок спільних дій українських і болгарських правоохоронців затримано Олексія Левіна, який розшукувався за підозрою в причетності до вбивства Гандзюк. 27 січня стало відомо, що Україна направила до Болгарії запит на екстрадицію Левіна. Пізніше суд у Болгарії ухвалив рішення про екстрадицію в Україну Олексія Левіна (Москаленка).

16 лютого адвокати голови Херсонської облради Владислава Мангера - Дмитро Ільченко та Андрій Мурашкін - намагалися потрапити до в'язниці болгарського міста Бургас для зустрічі з підозрюваним в організації замаху на радницю мера Херсона Катерину Гандзюк.

11 березня Апеляційний суд у болгарському місті Бургас залишив чинним рішення суду першої інстанції - дозвіл екстрадувати Левіна в Україну. Сам підозрюваний у коментарі hromadske повідомив, що звертатиметься до ЄСПЛ із позовом проти Болгарії.

Також читайте: Суд взяв під варту фігуранта справи Гандзюк Левіна

16 березня літак з підозрюваним прибув в Україну з Болгарії. Наступного дня Печерський суд Києва взяв під варту до 2 квітня без внесення застави Олексія Левіна (Москаленка).

Автор: 

апеляція (503) арешт (2538) юстиція (732) Левін Олексій (68)


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Топ коментарі
+7
зебіл, обкурився ?
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29.04.2020 15:08 Відповісти
+4
Похоже, не тот пункт методички использовал.
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29.04.2020 15:12 Відповісти
+4
Чувак, міняйте на Лахтє кріейтора.
Цей контєнт, вже не працює.
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29.04.2020 15:20 Відповісти
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Не в тему а где .В июле месяце 2014 года шоколадная падла заявила о двухстороннем перемирии и когда добробаты шли штурмовать Донецк их оттянули на бесполезный Иловайск и сделали им котел вместе с генштабом ВСУ(с откуда была точная информация о их расположении) и рф оккупантами
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29.04.2020 15:06 Відповісти
зебіл, обкурився ?
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29.04.2020 15:08 Відповісти
Похоже, не тот пункт методички использовал.
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29.04.2020 15:12 Відповісти
Да не . я кацап .
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29.04.2020 15:13 Відповісти
зрозумів, ти просто з будуніща
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29.04.2020 15:17 Відповісти
не дружище . шмалять вас буду , Надоели .
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29.04.2020 16:02 Відповісти
Странный вопрос. В том числе и отсюда https://bykvu.com/ua/bukvy/115428-zhena-zelenskogo-v-2014-godu-pomogala-sobirat-informatsiyu-o-peredvizhenii-vsu/
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29.04.2020 15:19 Відповісти
это вам лучше у Игоря Валерьевича спросить, вместе с Семеном Семеновичем......
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29.04.2020 15:50 Відповісти
порешали, да зебіли? хуже ж дятли не буде
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29.04.2020 15:07 Відповісти
К стате ***** требовало убрать добробаты с фронта .
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29.04.2020 15:07 Відповісти
Порішали.
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29.04.2020 15:09 Відповісти
Я просто хочу чтобы люди не забывали кто в нашей стране враг
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29.04.2020 15:11 Відповісти
В это время когда пацаны гибли в Иловайске ,Гелетея и Муженко награждали шоколадными медальками в Киеве .
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29.04.2020 15:12 Відповісти
Чувак, міняйте на Лахтє кріейтора.
Цей контєнт, вже не працює.
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29.04.2020 15:20 Відповісти
было дело помним
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29.04.2020 15:22 Відповісти
Зачем им отмена ареста. Скоро и так освободят.
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29.04.2020 15:15 Відповісти
А закон Савченко отменили?
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29.04.2020 15:19 Відповісти
Отменили, но его освободят по решению суда, за отсутствием доказательств..
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29.04.2020 15:24 Відповісти
Апелляция на арест.
Апеля́ція - оскарження ухвали, постанови нижчої інстанції перед вищою. Також у значенні звернення до кого-, чого-небудь за підтримкою, порадою. Апеляція - одна з форм оскарження судових рішень у цивільних і кримінальних справах до суду вищої інстанції, що має право переглядати справу.
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29.04.2020 15:31 Відповісти
Они отказались от апелляции на арест, потому что отмена решения об аресте им уже не нужна. Что не понятно-то?
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29.04.2020 15:40 Відповісти
Договірняк з ГПУ. Апеляції - це головняк для усіх сторін. Оскільки справа зливається, вирішили не створювати зайвих проблем один для одного (тобто ГПУ і мангер).
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29.04.2020 15:41 Відповісти
Венедіктова та Баканов не прийшли на засідання ТСК у справі Гандзюк

https://youtu.be/o2qpSUvVmo0
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29.04.2020 15:42 Відповісти
 
 