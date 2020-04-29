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Кабмин назначил Плиса главой Госаудитслужбы

Кабмин назначил Плиса главой Госаудитслужбы

Кабинет Министров Украины назначил Генадия Плиса главой Государственной аудиторской службы.

Об этом в Telegram сообщил нардеп Алексей Гончаренко, передает Цензор.НЕТ.

"Главой Государственной аудиторской службы Украины назначили Плиса Геннадия Васильевича", - говорится в сообщении.

Плис работал заместителем министра финансов в правительстве Алексея Гончарука.

С января 2016 по декабрь 2017 работал первым заместителем председателя КГГА.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Экс-замглавы КГГА Плис стал заместителем госсекретаря Кабмина, - распоряжение

Автор: 

Кабмин (14036) назначение (2182) Плис Геннадий (5) Госаудитслужба (88)


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а чего не министром финансов?
раз такой умный
Марченко еще тот специалист
особенно в финансах
голод кадров?)
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29.04.2020 16:07 Ответить
Молодец Гончаренко, узнал сразу ФСБ в телегу стукнул, красавчик! Хотелось бы что бы Гончаренко по больше инсайдов оборонки в телеграм постил, ФСБ этого очень не хватает мне кажется
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29.04.2020 16:11 Ответить
може гончарук?
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29.04.2020 16:14 Ответить
та пофих все они одинаковы в праительсте "шо продать, где позычить"
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29.04.2020 16:16 Ответить
ой пару букаф потеряла))
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29.04.2020 16:17 Ответить
До зели я как-то запоминал фамилии министров и глав . Теперь нет смысла . Пять лет в такой чехарде мы не протянем .
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29.04.2020 16:08 Ответить
Без конкурса? А этот штрих отличает дебет от кредита?
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29.04.2020 16:09 Ответить
Плис достойный специалист
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29.04.2020 16:29 Ответить
Біографіяhttps://uk.m.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9F%D0%BB%D1%96%D1%81_%D0%93%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D0%B4%D1%96%D0%B9_%D0%92%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87&action=edit&section=1 Редагувати Освітаhttps://uk.m.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9F%D0%BB%D1%96%D1%81_%D0%93%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D0%B4%D1%96%D0%B9_%D0%92%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87&action=edit&section=2 Редагувати
У https://uk.m.wikipedia.org/wiki/1991 1991 році закінчив https://uk.m.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D1%83%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BC%D0%B0%D1%88%D0%B8%D0%BD%D0%BE%D0%B1%D1%83%D0%B4%D1%96%D0%B2%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D1%96%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%82%D1%83%D1%82 Луганський машинобудівний інститут .
У https://uk.m.wikipedia.org/wiki/1993 1993 році - https://uk.m.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%81%D0%BF%D1%96%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%82 аспірантуру https://uk.m.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B6%D0%B0%D0%B2%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D1%83%D0%BD%D1%96%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%82_%D1%88%D0%BB%D1%8F%D1%85%D1%96%D0%B2_%D1%81%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D1%83%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8F Московського інституту інженерів транспорту , https://uk.m.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B6%D0%B0%D0%B2%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D1%82%D0%B5%D1%85%D0%BD%D1%96%D1%87%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D1%83%D0%BD%D1%96%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%82_%D1%96%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%96_%D0%91%D0%B0%D1%83%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D0%B0 Московський державний технічний університет ім. Н. Е. Баумана . Кандидат технічних наук.
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29.04.2020 20:16 Ответить
 
 