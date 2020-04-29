Кабмин назначил Плиса главой Госаудитслужбы
Кабинет Министров Украины назначил Генадия Плиса главой Государственной аудиторской службы.
Об этом в Telegram сообщил нардеп Алексей Гончаренко, передает Цензор.НЕТ.
"Главой Государственной аудиторской службы Украины назначили Плиса Геннадия Васильевича", - говорится в сообщении.
Плис работал заместителем министра финансов в правительстве Алексея Гончарука.
С января 2016 по декабрь 2017 работал первым заместителем председателя КГГА.
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раз такой умный
Марченко еще тот специалист
особенно в финансах
голод кадров?)
У https://uk.m.wikipedia.org/wiki/1991 1991 році закінчив https://uk.m.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D1%83%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BC%D0%B0%D1%88%D0%B8%D0%BD%D0%BE%D0%B1%D1%83%D0%B4%D1%96%D0%B2%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D1%96%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%82%D1%83%D1%82 Луганський машинобудівний інститут .
У https://uk.m.wikipedia.org/wiki/1993 1993 році - https://uk.m.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%81%D0%BF%D1%96%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%82 аспірантуру https://uk.m.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B6%D0%B0%D0%B2%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D1%83%D0%BD%D1%96%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%82_%D1%88%D0%BB%D1%8F%D1%85%D1%96%D0%B2_%D1%81%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D1%83%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8F Московського інституту інженерів транспорту , https://uk.m.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B6%D0%B0%D0%B2%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D1%82%D0%B5%D1%85%D0%BD%D1%96%D1%87%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D1%83%D0%BD%D1%96%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%82_%D1%96%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%96_%D0%91%D0%B0%D1%83%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D0%B0 Московський державний технічний університет ім. Н. Е. Баумана . Кандидат технічних наук.