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Три новых детских дома семейного типа создадут в Киеве, - КГГА

Три новых детских дома семейного типа создадут в Киеве, - КГГА

Для обеспечения семейных форм воспитания детей-сирот и детей, лишенных родительской опеки, в Днепровском, Подольском и Соломенском районах будут созданы новые детские дома семейного типа.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу КГГА, об этом сообщила заместитель председателя горадминистрации Марина Хонда.

"Сегодня в столице около 2400 детей имеют статус ребенка-сироты или ребенка, лишенного родительской опеки. Из них 91% устроены в семейные формы воспитания. Город давно держит курс на то, чтобы они воспитывались в семьях или в условиях, приближенных к семейным. Детский дом семейного типа зарекомендовал себя как эффективное заведение воспитания детей в семейных условиях", - отметила Хонда.

По ее словам, квартиры, которые будут использованы ДДСТ, уже переданы на баланс районных администраций и скоро там начнутся ремонты. Все три квартиры находятся в одном доме Соломенского района. Они смогут обеспечить воспитание около 30 детей.

Читайте на "Цензор.НЕТ": С 2020 года детей не будут принимать в детские дома, а будут направлять в патронатную или приемную семью или семейный детдом, - Минсоцполитики

Хонда также добавила, что на сегодня в Киеве уже функционирует 26 ДДСТ, в которых воспитываются 182 ребенка.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Из госбюджета на интернаты выделяют 12 млрд грн, но для детей фактической пользы нет, - детский омбудсмен Кулеба

КГГА (2989) Киев (25707) семья (250) сироты (124) детдом (40)


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Коран говорит, что дети - это милость Аллаха и одно из главных богатств мусульманина. И как же можно бросить их на произвол судьбы? Их забирают либо родственники родителей, либо усыновляет другая семья, которая имеет финансовые возможности для этого. Многодетность в исламе - это не просто норма, это показатель того, что члены семьи - правильные, хорошие мусульмане.

В Коране сказано, что тот, кто приютит сироту, сделает благое дело и получит в итоге награду по заслугам. Но вместе с тем приемным родителям вменяется в обязанность хорошо воспитать своих подопечных. Если они плохо справятся со своей миссией, то Аллах с них за это спросит.
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30.04.2020 07:17 Ответить
Тримати дітей у дитячих будинках є знущанням над ними! Дитина повинна мати свою сім'ю!
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30.04.2020 07:22 Ответить
не все готовы усыновить. Во многих странах действует система патроната - ребенок воспитывается в семье, не обязательно его усыновлять. Усыновление означает что ребенок имеет все права наследника наравне с родными детьми. К этому не все готовы. А вот просто заботиться о нем - это многие согласятся.
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30.04.2020 09:03 Ответить
давно пора государству разрешить систему патроната. Чтобы детей не обязательно усыновляли, но их можно было взять на воспитание. Не каждая семья готова поделиться своим имуществом с чужим ребенком, а система патроната это позволяет - ребенку выделяется комната, он живет в семье, только считается воспитанником а не дочерью/сыном. Это очень эффективно, особенно на время, если ребенка надо срочно забрать из семьи алкоголиков, например. Хотя бы временно - на время поиска усыновителей.
А детдома гораздо дороже, да и не дают нужного тепла ребенку, чем семья.
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30.04.2020 09:02 Ответить
Это как это семейного типа? Кто будет в этих домах в роли родителей?
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30.04.2020 09:16 Ответить
Добровольці
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30.04.2020 11:42 Ответить
 
 