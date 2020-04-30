Три новых детских дома семейного типа создадут в Киеве, - КГГА
Для обеспечения семейных форм воспитания детей-сирот и детей, лишенных родительской опеки, в Днепровском, Подольском и Соломенском районах будут созданы новые детские дома семейного типа.
Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу КГГА, об этом сообщила заместитель председателя горадминистрации Марина Хонда.
"Сегодня в столице около 2400 детей имеют статус ребенка-сироты или ребенка, лишенного родительской опеки. Из них 91% устроены в семейные формы воспитания. Город давно держит курс на то, чтобы они воспитывались в семьях или в условиях, приближенных к семейным. Детский дом семейного типа зарекомендовал себя как эффективное заведение воспитания детей в семейных условиях", - отметила Хонда.
По ее словам, квартиры, которые будут использованы ДДСТ, уже переданы на баланс районных администраций и скоро там начнутся ремонты. Все три квартиры находятся в одном доме Соломенского района. Они смогут обеспечить воспитание около 30 детей.
Хонда также добавила, что на сегодня в Киеве уже функционирует 26 ДДСТ, в которых воспитываются 182 ребенка.
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В Коране сказано, что тот, кто приютит сироту, сделает благое дело и получит в итоге награду по заслугам. Но вместе с тем приемным родителям вменяется в обязанность хорошо воспитать своих подопечных. Если они плохо справятся со своей миссией, то Аллах с них за это спросит.
А детдома гораздо дороже, да и не дают нужного тепла ребенку, чем семья.