Три новых детских дома семейного типа создадут в Киеве, - КГГА

Для обеспечения семейных форм воспитания детей-сирот и детей, лишенных родительской опеки, в Днепровском, Подольском и Соломенском районах будут созданы новые детские дома семейного типа.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу КГГА, об этом сообщила заместитель председателя горадминистрации Марина Хонда.

"Сегодня в столице около 2400 детей имеют статус ребенка-сироты или ребенка, лишенного родительской опеки. Из них 91% устроены в семейные формы воспитания. Город давно держит курс на то, чтобы они воспитывались в семьях или в условиях, приближенных к семейным. Детский дом семейного типа зарекомендовал себя как эффективное заведение воспитания детей в семейных условиях", - отметила Хонда.

По ее словам, квартиры, которые будут использованы ДДСТ, уже переданы на баланс районных администраций и скоро там начнутся ремонты. Все три квартиры находятся в одном доме Соломенского района. Они смогут обеспечить воспитание около 30 детей.

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Хонда также добавила, что на сегодня в Киеве уже функционирует 26 ДДСТ, в которых воспитываются 182 ребенка.

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