Онкоцентры обеспечены медпрепаратами, поставки не прекращались, - замглавы Минздрава Микичак
Поставки препаратов, которые осуществляются за счет госбюджета, не прекращались в связи с карантином.
Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина", об этом заявила замглавы Минздрава Ирина Микичак.
"Те поставки препаратов, которые закупаются из госбюджета, не прекращались и поставлялись в области. Онкоцентры обеспечены тем объемом препаратов, которые идут из госбюджета", - отметила она.
По ее словам, что касается пациентов, которые в лечении использовали незарегистрированные в Украине медпрепараты и ввозили их частным образом, этот вопрос не регулируется Минздравом.
" Но если есть такая потребность в непрерывности лечения, каждый пациент может обратиться в территориальное учреждение здравоохранения или департамент с соответствующим письмом-ходатайством, которое направляется в Минздрав, и тогда министерство рассматривает и разрешает разовую поставку в виде гуманитарной помощи. У нас есть единичные обращения относительно растаможки таких препаратов - все вопросы решаются в индивидуальном порядке", - добавила она.
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