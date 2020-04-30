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Онкоцентры обеспечены медпрепаратами, поставки не прекращались, - замглавы Минздрава Микичак

Онкоцентры обеспечены медпрепаратами, поставки не прекращались, - замглавы Минздрава Микичак

Поставки препаратов, которые осуществляются за счет госбюджета, не прекращались в связи с карантином.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина", об этом заявила замглавы Минздрава Ирина Микичак.

"Те поставки препаратов, которые закупаются из госбюджета, не прекращались и поставлялись в области. Онкоцентры обеспечены тем объемом препаратов, которые идут из госбюджета", - отметила она.

По ее словам, что касается пациентов, которые в лечении использовали незарегистрированные в Украине медпрепараты и ввозили их частным образом, этот вопрос не регулируется Минздравом.

" Но если есть такая потребность в непрерывности лечения, каждый пациент может обратиться в территориальное учреждение здравоохранения или департамент с соответствующим письмом-ходатайством, которое направляется в Минздрав, и тогда министерство рассматривает и разрешает разовую поставку в виде гуманитарной помощи. У нас есть единичные обращения относительно растаможки таких препаратов - все вопросы решаются в индивидуальном порядке", - добавила она.

Читайте на "Цензор.НЕТ": "Впервые за много лет Минздрав провалил закупки тест-систем анализа крови доноров для лечения онкобольных детей", - набсовет "Охмадета". ВИДЕО

Автор: 

лекарства (1229) Минздрав (4903) онкология (148) Микичак Ирина (56)


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Художній свист, як завжди.
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30.04.2020 10:57 Ответить
а ви онкохворий?це ви свистете
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30.04.2020 14:35 Ответить
Звездеж, препараты для общей анестезии отсутствовали достаточно долго в онкоцентре, делали только спинальную ( ноее не всем можно). Лекарства поступили на прошлой неделе только. Может в других местах по другому , у нас так.
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30.04.2020 12:15 Ответить
 
 