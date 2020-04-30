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Онкоцентри забезпечені медпрепаратами, постачання не припинялися, - заступник голови МОЗ Микичак

Онкоцентри забезпечені медпрепаратами, постачання не припинялися, - заступник голови МОЗ Микичак

Поставки препаратів, які здійснюються за рахунок держбюджету, не припинялися у зв'язку з карантином.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна", про це заявила заступник голови МОЗ Ірина Микичак.

"Ті постачання препаратів, які закуповують із держбюджету, не припиняли і постачали до областей. Онкоцентри забезпечені тим обсягом препаратів, які йдуть із держбюджету", - сказала вона.

За її словами, що стосується пацієнтів, які в лікуванні використовували незареєстровані в Україні медпрепарати і ввозили їх приватно, це питання не регулюється Міністерством охорони здоров'я.

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"Але якщо є така потреба в безперервності лікування, кожен пацієнт може звернутися до територіальної установи охорони здоров'я або департаменту з відповідним листом-клопотанням, яке спрямовується до Міністерства охорони здоров'я, і тоді міністерство розглядає і вирішує разове постачання у вигляді гуманітарної допомоги. У нас є поодинокі звернення щодо розмитнення таких препаратів - усі питання вирішуються в індивідуальному порядку", - додала Микичак.

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ліки (1335) МОЗ (5401) онкологія (136) Микичак Ірина (55)


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Художній свист, як завжди.
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30.04.2020 10:57 Відповісти
а ви онкохворий?це ви свистете
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30.04.2020 14:35 Відповісти
Звездеж, препараты для общей анестезии отсутствовали достаточно долго в онкоцентре, делали только спинальную ( ноее не всем можно). Лекарства поступили на прошлой неделе только. Может в других местах по другому , у нас так.
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30.04.2020 12:15 Відповісти
 
 